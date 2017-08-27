7 مطابخ بخزانات ملهمة

استخدام التصميم العصري للمطبخ يحتم عليك الخروج عن المألوف قليلاً خصوصاً في اختيار التصميم المثالي للخزانات كونها العامل الأبرز في ظهور المطبخ بشكل لائق، و من ضمن تلك الطرق الرائعة يمكنك الاعتماد على التباين في تقفيل الخزانة نفسها من الخارج بمعنى أن تخصص بعض الخزانات بغطاء شفاف من الإكليرك أو الزجاج المصقول، مما سيجعل هناك تميزاً و اثراءاً في الخزانات مما ينعكس على ارتقاء اللمسة الفنية في التصميم

و من زاوية أخرى فإن ضيق المطبخ قد يحتم عليك اللجوء للفراغ العلوي بين السقف و الخزانات لكي لا تترك أي مساحة فارغة بينهما و تستغلها أمثل استغلال للهروب من تضييق الجانب الأفقي بمزيد من الضيق لو اضفت خزانات اضافية