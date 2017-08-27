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7 مطابخ بخزانات ملهمة

Mohammed Awad Mohammed Awad
modular kitchen in Indore , colors kitchen gallery colors kitchen gallery مطبخ MDF Purple/Violet
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خزانات المطبخ تحتل جزء كبير مرئي منه مما يؤثر بطريقة أو باخرى على الشكل العام للديكور و الطراز المتبع في تصميم هذا الجزء الحيوي من المنزل، اليوم هوميفاي سوف ينقل لنا بعض النقاط الهامة التي ينبغي وضعها في الاعتبار حينما نفكر في تصميم خزانة للمطبخ تتميز بالعملية و الشكل الجمالي و لا تؤثر سلباً على التصميم و الديكور العام للمطبخ و بالتالي لا تؤثر بالسلب على ديكور المنزل إجمالاً ..

إليكم التفاصيل 

خزانات متشابهة و لكنها مختلفة في الحجم و التقسيم

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكنك استخدام تلك النوعية من الخزانات التي تأتي بشكل متماثل و متشابة إلا في الحجم الخاص بها وفقاً لمساحة الحائط المعلقة فيه، يمكنك ملاحظة الهدوء في تفاصيل الخزانات و عدم احتوائها على زخارف عديدة سوى اكسسوار مقبض الجذب الذي يساعد على فتحها و هي طريقة ممتازة لعدم الاعتداء علي المتوفر من المساحة بالمطبخ

خزانات حتى السقف

homify مطبخ أبلكاش
homify

homify
homify
homify

استخدام التصميم العصري للمطبخ يحتم عليك الخروج عن المألوف قليلاً خصوصاً في اختيار التصميم المثالي للخزانات كونها العامل الأبرز في ظهور المطبخ بشكل لائق، و من ضمن تلك الطرق الرائعة يمكنك الاعتماد على التباين في تقفيل الخزانة نفسها من الخارج بمعنى أن تخصص بعض الخزانات بغطاء شفاف من الإكليرك أو الزجاج المصقول، مما سيجعل هناك تميزاً و اثراءاً في الخزانات مما ينعكس على ارتقاء اللمسة الفنية في التصميم 

و من زاوية أخرى فإن ضيق المطبخ قد يحتم عليك اللجوء للفراغ العلوي بين السقف و الخزانات لكي لا تترك أي مساحة فارغة بينهما و تستغلها أمثل استغلال للهروب من تضييق الجانب الأفقي بمزيد من الضيق لو اضفت خزانات اضافية 

خزانات بلون فني و ذوق عالي و بدرجة عالية من العملية

modular kitchen in Indore , colors kitchen gallery colors kitchen gallery مطبخ MDF Purple/Violet
colors kitchen gallery

colors kitchen gallery
colors kitchen gallery
colors kitchen gallery

تنوع  الألوان ما بين الخزانات العليا و السفلى يخلق تميز و روح البهجة في المطبخ خصوصاً لو كان كبير المساحة و هو ما يسمح بالتعدد في التدرج بالألوان، كما يمكنك اللجوء للحيل الهندسية في تنسيق المكعبات لتصمم الخزانات متصلة و لكنها مقسمة بطريقة ليست مستقيمة فمثلاً ستلاحظ وجود عدد خزانات أقل في الاعلى ثم عدد أكبر في الوسط ثم رفوف و في المساحة السفلية تساوي تام و استقامة بين كل الخزانات و هذا هو التنويع المودرن

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خزانات لون واحد

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

اللون الواحد مناسب للمساحات الأصغر و تخلق تكامل رائع بين كل مكونات و عناصر المطبخ بما فيها الخزانات، فيمكننا في هذا النموذج لمس سحر اللون الواحد المنتشر في كل أجزاء المطبخ بطريقة رائعة و بدرجة لمعان مريحة .

على قدر احتياجك اجعل خزائنك

Modular Kitchen, Nimble Interiors Nimble Interiors مطبخ
Nimble Interiors

Nimble Interiors
Nimble Interiors
Nimble Interiors

لا يوجد هناك قواعد ثابتة لعدد الخزانات في الأسفل أو في الأعلى و لكن يراعى فقط الحد الأدنى من وجود خزانات علوية للوصول للشكل المتقبل لتصميم المطابخ و لكن لا يوجد حاجة لديك في اكثار الخزانات في الجزء العلوي مادمت لا تحتاجها فعلياً مهما كانت مساحة مطبخك

تكامل الخزانات

Something Four , stage Y's 一級建築士事務所 stage Y's 一級建築士事務所 مطبخ خشب White
stage Y&#39;s　一級建築士事務所

stage Y's　一級建築士事務所
stage Y&#39;s　一級建築士事務所
stage Y's　一級建築士事務所

التكامل في اللون و تحقيق الاختلاف بين مكونات المطبخ و بين الخزانة يعتبر مهمة مميزة لو استغلت بالشكل الأمثل ، المطابخ المودرن تحتاج لشكل منسق و أنيق و الابتعاد التام عن أي بهرجة زائدة عن الحد لذا يراعى دائماً في تصميم الخزانات المودرن التكامل بينها و الهدوء في تفاصيلها قدر الإمكان

الخزانات ذات الواجهة الزجاجية

法式鄉村溫暖宅, kimico.liu kimico.liu مطبخ
kimico.liu

kimico.liu
kimico.liu
kimico.liu

الواجهة الزجاجية لا نستطيع انكار قدرتها على التألق خصوصاً لو استخدم معها نظام اضاءة يبرز هذا الجمال المتوفر فيها كما أنها تعد من ركائز التصميم الكلاسيكي للمطابخ مما يبرز عراقتها و فخامتها لما في الزجاج من قدرة على اظهار المخزونات منسقة فضلاً عن قدرته على بروزة الخزانة نفسها و كأنها لوحة فنية 

كيف تجدد ديكور منزلك بأفكار إضاءة بسيطة ؟
المطبخ أجمل بخزانة مناسبة

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