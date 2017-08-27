7 مطابخ بخزانات ملهمة

خزانات المطبخ تحتل جزء كبير مرئي منه مما يؤثر بطريقة أو باخرى على الشكل العام للديكور و الطراز المتبع في تصميم هذا الجزء الحيوي من المنزل، اليوم هوميفاي سوف ينقل لنا بعض النقاط الهامة التي ينبغي وضعها في الاعتبار حينما نفكر في تصميم خزانة للمطبخ تتميز بالعملية و الشكل الجمالي و لا تؤثر سلباً على التصميم و الديكور العام للمطبخ و بالتالي لا تؤثر بالسلب على ديكور المنزل إجمالاً ..
إليكم التفاصيل
يمكنك استخدام تلك النوعية من الخزانات التي تأتي بشكل متماثل و متشابة إلا في الحجم الخاص بها وفقاً لمساحة الحائط المعلقة فيه، يمكنك ملاحظة الهدوء في تفاصيل الخزانات و عدم احتوائها على زخارف عديدة سوى اكسسوار مقبض الجذب الذي يساعد على فتحها و هي طريقة ممتازة لعدم الاعتداء علي المتوفر من المساحة بالمطبخ
استخدام التصميم العصري للمطبخ يحتم عليك الخروج عن المألوف قليلاً خصوصاً في اختيار التصميم المثالي للخزانات كونها العامل الأبرز في ظهور المطبخ بشكل لائق، و من ضمن تلك الطرق الرائعة يمكنك الاعتماد على التباين في تقفيل الخزانة نفسها من الخارج بمعنى أن تخصص بعض الخزانات بغطاء شفاف من الإكليرك أو الزجاج المصقول، مما سيجعل هناك تميزاً و اثراءاً في الخزانات مما ينعكس على ارتقاء اللمسة الفنية في التصميم
و من زاوية أخرى فإن ضيق المطبخ قد يحتم عليك اللجوء للفراغ العلوي بين السقف و الخزانات لكي لا تترك أي مساحة فارغة بينهما و تستغلها أمثل استغلال للهروب من تضييق الجانب الأفقي بمزيد من الضيق لو اضفت خزانات اضافية
تنوع الألوان ما بين الخزانات العليا و السفلى يخلق تميز و روح البهجة في المطبخ خصوصاً لو كان كبير المساحة و هو ما يسمح بالتعدد في التدرج بالألوان، كما يمكنك اللجوء للحيل الهندسية في تنسيق المكعبات لتصمم الخزانات متصلة و لكنها مقسمة بطريقة ليست مستقيمة فمثلاً ستلاحظ وجود عدد خزانات أقل في الاعلى ثم عدد أكبر في الوسط ثم رفوف و في المساحة السفلية تساوي تام و استقامة بين كل الخزانات و هذا هو التنويع المودرن
اللون الواحد مناسب للمساحات الأصغر و تخلق تكامل رائع بين كل مكونات و عناصر المطبخ بما فيها الخزانات، فيمكننا في هذا النموذج لمس سحر اللون الواحد المنتشر في كل أجزاء المطبخ بطريقة رائعة و بدرجة لمعان مريحة .
لا يوجد هناك قواعد ثابتة لعدد الخزانات في الأسفل أو في الأعلى و لكن يراعى فقط الحد الأدنى من وجود خزانات علوية للوصول للشكل المتقبل لتصميم المطابخ و لكن لا يوجد حاجة لديك في اكثار الخزانات في الجزء العلوي مادمت لا تحتاجها فعلياً مهما كانت مساحة مطبخك
التكامل في اللون و تحقيق الاختلاف بين مكونات المطبخ و بين الخزانة يعتبر مهمة مميزة لو استغلت بالشكل الأمثل ، المطابخ المودرن تحتاج لشكل منسق و أنيق و الابتعاد التام عن أي بهرجة زائدة عن الحد لذا يراعى دائماً في تصميم الخزانات المودرن التكامل بينها و الهدوء في تفاصيلها قدر الإمكان
الواجهة الزجاجية لا نستطيع انكار قدرتها على التألق خصوصاً لو استخدم معها نظام اضاءة يبرز هذا الجمال المتوفر فيها كما أنها تعد من ركائز التصميم الكلاسيكي للمطابخ مما يبرز عراقتها و فخامتها لما في الزجاج من قدرة على اظهار المخزونات منسقة فضلاً عن قدرته على بروزة الخزانة نفسها و كأنها لوحة فنية