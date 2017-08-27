كيف تهييء غرفة الأطفال لدخول العام الدراسي

حاول أن تجعل في الغرفة في كل مكان فيها جانب عملي يستفيد به الطفل من مكتبة و خزانات و سرير مريح و كذلك مع بداية العام الدراسي حاول أن تجدد الكتب على رفوف مكتبته لتزيده علمياً و ثقافياً في المجالات التي سوف يدرسها هذا العام