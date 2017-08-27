كيف تهييء غرفة الأطفال لدخول العام الدراسي

مع اقتراب موعد دخول المدارس تظهر حالة الطواريء في كل المنازل التي يوجد فيها غرف للأطفال لتكون مناسبة لاستقبال العام الدراسي و توديع الإجازة الصيفية بما فيها من مساحة أكبر للعب الأطفال ، فهل الأمور تختلف فترة دخول المدارس في ديكور الغرفة عن أي فترة أخرى، بالفعل فإن الحاجة للهدوء أكثر و التركيز ستكون هي السمة الأبرز في تلك الفترة العملية الطويلة من السنة ..
هوميفاي سوف يوضح لكم بعض النقاط الهامة التي يجب عليكم مراعاتها أثناء تهيئة غرفة أولادكم الصغار لعام دراسي مميز ..
لاحظ في تصميم هذه الغرفة البسيطة في مكوناتها و الرائعة في تفاصيل تصميمها مدى القدرة على تقسيم المساحات بين مكان للتخزين يمكن للأطفال أن يستخدموها في تخزين كتبهم و أغراضهم المنزلية و في الجانب الآخر مساحة مناسبة للعب بغض النظر عن السرير الخاص بالرضع و لكن الفكرة الرئيسية هنا هي حسن تنسيق المساحة لاعطاء مساحة مناسبة للجانب الدراسي
اللون الرائع للغرفة الدافع للتأمل و قدرة المصمم على تصميمها بطريقة ذكية تضمن الجانب العملي حقق التوازن المطلوب لغرفة أطفال مناسبة للدراسة متمثلة في المكتبة الملحقة بالمكتب و الخزانات الملحقة به و في الجانب الآخر السرير مزود برفوف يمكن أن تستخدم في تخزين كتب للقراءة قبل النوم و قصص متنوعة
حاول أن تجعل في الغرفة في كل مكان فيها جانب عملي يستفيد به الطفل من مكتبة و خزانات و سرير مريح و كذلك مع بداية العام الدراسي حاول أن تجدد الكتب على رفوف مكتبته لتزيده علمياً و ثقافياً في المجالات التي سوف يدرسها هذا العام
حاول أن تستبدل أي لمبة لا تعمل و قوي الإضاءة و هيئها للحظات مطالعة الدروس و انجاز الواجبات المدرسية و بالطبع اجعل مكان المكتب مضاءاً بطريقة صحية ليست بالقوية ولا بالضعيفة و لكن المناسبة للقراءة و المذاكرة
لا يمكن أن نعزل الطفل عن اللعب و لكن هناك أوقات للعب و أوقات للمذاكرة لذا حاول أن تجعل مكان الألعاب في متناولك أنت و ليس في متناول طفلك لتجعل الطفل يجعل الدراسة في المقام الأول بدلاً من لحظات الصيف التي يكون فيها العكس هو السائد
قبل ذهاب طفلك للمدرسة قم بغرس مبدأ أن تلك الغرفة هي غرفته الشخصية فهو المسئول عن نظافتها و عن ترتيبها لذا حاول أن تساعده على ذلك عن طريق تسهيل المفروشات فوق السرير حتى لا ترهقه و هو يرتبها
كنبة صغيرة بجوار المكتب مناسبة لذلك الغرض تماماًَ و تفيد التنوع في مكان المطالعة بدلاً من الاعتماد على المكتب فقط ..