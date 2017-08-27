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كيف تهييء غرفة الأطفال لدخول العام الدراسي

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة الاطفال
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مع اقتراب موعد دخول المدارس تظهر حالة الطواريء في كل المنازل التي يوجد فيها غرف للأطفال لتكون مناسبة لاستقبال العام الدراسي و توديع الإجازة الصيفية بما فيها من  مساحة أكبر للعب الأطفال ، فهل الأمور تختلف فترة دخول المدارس في ديكور الغرفة عن أي فترة أخرى، بالفعل فإن الحاجة للهدوء أكثر و التركيز ستكون هي السمة الأبرز في تلك الفترة العملية الطويلة من السنة ..

هوميفاي سوف يوضح لكم بعض النقاط الهامة التي يجب عليكم مراعاتها أثناء تهيئة غرفة أولادكم الصغار لعام دراسي مميز ..

في البداية عليك تنسيق الغرفة بطريقة منظمة بحيث يكون هناك مساحات محددة للدراسة و للعب أيضاً

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH غرفة الاطفال
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

لاحظ في تصميم هذه الغرفة البسيطة في مكوناتها و الرائعة في تفاصيل تصميمها مدى القدرة على تقسيم المساحات بين مكان للتخزين يمكن للأطفال أن يستخدموها في تخزين كتبهم و أغراضهم المنزلية و في الجانب الآخر مساحة مناسبة للعب بغض النظر عن السرير الخاص بالرضع و لكن الفكرة الرئيسية هنا هي حسن تنسيق المساحة لاعطاء مساحة مناسبة للجانب الدراسي 

يمكنك استخدام الغرفة بطريقة ذكية للنوم و للدراسة و للتخزين و لمساحة مناسبة لممارسة رياضة بسيطة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

اللون الرائع للغرفة الدافع للتأمل و قدرة المصمم على تصميمها بطريقة ذكية تضمن الجانب العملي حقق التوازن المطلوب لغرفة أطفال مناسبة للدراسة متمثلة في المكتبة الملحقة بالمكتب و الخزانات الملحقة به و في الجانب الآخر السرير مزود برفوف يمكن أن تستخدم في تخزين كتب للقراءة قبل النوم و قصص متنوعة 

قم بتنظيف و تنسيق المكتب الخاص بدراسة طفلك في غرفته بما يلائم استخداماته فلو كان يحتاج الكمبيوتر مثلاً في الدراسة يمكنك تخصيص مساحة على المكتب له

Scandinavian Minimalism, Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN" Студия Антона Сухарева 'SUKHAREVDESIGN' غرفة الاطفال
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>

Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"
Студия Антона Сухарева <q>SUKHAREVDESIGN</q>
Студия Антона Сухарева "SUKHAREVDESIGN"

حاول أن تجعل في الغرفة في كل مكان فيها جانب عملي يستفيد به الطفل من مكتبة و خزانات و سرير مريح و كذلك مع بداية العام الدراسي حاول أن تجدد الكتب على رفوف مكتبته لتزيده علمياً و ثقافياً في المجالات التي سوف يدرسها هذا العام

الإضاءة

По дороге с облаками, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio غرفة الاطفال
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

حاول أن تستبدل أي لمبة لا تعمل و قوي الإضاءة و هيئها للحظات مطالعة الدروس و انجاز الواجبات المدرسية و بالطبع اجعل مكان المكتب مضاءاً بطريقة صحية ليست بالقوية ولا بالضعيفة و لكن المناسبة للقراءة و المذاكرة 

اجعل الألعاب بعيد عن المتناول قليلاً

Departamento en La Cuesta , Interiores B.AP Interiores B.AP غرفة الاطفال نحاس/برونز Blue
Interiores B.AP

Interiores B.AP
Interiores B.AP
Interiores B.AP

لا يمكن أن نعزل الطفل عن اللعب و لكن هناك أوقات للعب و أوقات للمذاكرة لذا حاول أن تجعل مكان الألعاب في متناولك أنت و ليس في متناول طفلك لتجعل الطفل يجعل الدراسة في المقام الأول بدلاً من لحظات الصيف التي يكون فيها العكس هو السائد

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قم بتعويد طفلك على تنسيق غرفته و توضيبها في كل صباح

APARTAMENTO 10A GRAND EUROPA: una vivienda a 3 ritmos, NMD NOMADAS NMD NOMADAS غرفة الاطفال
NMD NOMADAS

NMD NOMADAS
NMD NOMADAS
NMD NOMADAS

قبل ذهاب طفلك للمدرسة قم بغرس مبدأ أن تلك الغرفة هي غرفته الشخصية فهو المسئول عن نظافتها و عن ترتيبها لذا حاول أن تساعده على ذلك عن طريق تسهيل المفروشات فوق السرير حتى لا ترهقه و هو يرتبها 

نوع أماكن الدراسة في غرفة طفلك و ضع في اعتبارك فكرة أنك يمكن أن تجلس معه لاستذكار دروسه و واجباته المدرسية

Mieszkanie w Międzyrzeczu Podlaskim, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio غرفة الاطفال
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

كنبة صغيرة بجوار المكتب مناسبة لذلك الغرض تماماًَ  و تفيد التنوع في مكان المطالعة بدلاً من الاعتماد على المكتب فقط ..

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