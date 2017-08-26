7 غرف معيشة تألقت بألوان مميزة

دائماً ما تتيح لنا غرفة المعيشة فرصة إظهار الأفكار الجريئة غير الاعتيادية، فهي حقاً غرفة لا تتقيد بضوابط أو تقاليد محددة، بل هي مقر الأسرة للاستمتاع بوسائل الترفيه المختلفة والتجمعات الأسرية المبهجة، وهو الأمر الذي يجعل المصمم يطلق العنان لمخيلته حتى يتوصل إلى تصميم يعكس كلاً من الظائف العملية والشخصية الفريدة من نوعها، وتكون الألوان هي من أبرز مايلفت الانتباه في تصاميم غرف المعيشة العالمية.

لأن مجال اختيار ألوان الديكور في تجدد كل عام جئنا لك بغرف معيشة تألقت بألوان ممية تندرج ضمن صيحات هذا العام حتى تستلهم منها بعض الأفكار التي من الممكن أن تنطبق على شخصيتك ومنزلك.