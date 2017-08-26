7 غرف معيشة تألقت بألوان مميزة

دائماً ما تتيح لنا غرفة المعيشة فرصة إظهار الأفكار الجريئة غير الاعتيادية، فهي حقاً غرفة لا تتقيد بضوابط أو تقاليد محددة، بل هي مقر الأسرة للاستمتاع بوسائل الترفيه المختلفة والتجمعات الأسرية المبهجة، وهو الأمر الذي يجعل المصمم يطلق العنان لمخيلته حتى يتوصل إلى تصميم يعكس كلاً من الظائف العملية والشخصية الفريدة من نوعها، وتكون الألوان هي من أبرز مايلفت الانتباه في تصاميم غرف المعيشة العالمية.
لأن مجال اختيار ألوان الديكور في تجدد كل عام جئنا لك بغرف معيشة تألقت بألوان ممية تندرج ضمن صيحات هذا العام حتى تستلهم منها بعض الأفكار التي من الممكن أن تنطبق على شخصيتك ومنزلك.
ألوان الباستيل هي من أرقى الدرجات التي لابد وأن تظهر عام بعد عام في عالم الديكور لما تضيفه من أناقة ورقي وفي كل عام يأتي بطلة مختلفة، واليوم ظهرت ألوان الباستيل على غير العادة في نطاق التصميم العصري الحداثي، وبدلاً من أن يظهر في مجموعة مختلفة من الألوان أصبح من المحتمل أن تتوحد ألوان الغرفة في عائلة الألوان الباستيل فقط كما فعل المصمم في هذه الغرفة الأنيقة.
لمن يحب النعومة والأناقة مع أسلوب متميز في غرفة المعيشة سوف يكون هذا الخيار هو الأمثل بالتأكيد.
في كل عام تظهر مجموعة مختلفة من عائلة الألوان الصيفية المبهجة، وهذا العام أتى الخبراء باللون البرتقالي رفقة الأخضر بدرجاته الصاخبة المختلفة، وهذه الألوان يفضل أن تظهر في نطاق هادئ محاطين بألوان حيادية بسيطة حتى تتسم الغرفة بالاتزان ولا تتحول إلى غرفة منفرة.
غرفة المعيشة في أغلب الأوقات تكون ذات طراز حداثي، مما يجعل كثير من المصممين يفضلون اتخاذ أساليب جريئة عند اتخاذ القرارات، ومن ضمن هذه الاتجاهات هو اختيار نموذج التباين والتضاد في ألوان الغرفة، واللون الأزرق الداكن يترأس لائحة الدرجات الجريئة كبديل عن الرمادي والأسود لما فيه من رقي وفخامة مع ترك بصمة مميزة في الفراغ دون تركه كئيباً.
لا يزال اللون الأحمر ضمن الألوان المتألقة في غرف المعيشة حول العالم ولكن مع ملاحظة أن أسلوب تناوله في عناصر الديكور أصبحت أكثر رقياً واتزاناً حيث يتم اختياره في عناصر الاكسسوار والديكورات الثانوية بدلاً من اتخاذه مساحة كبيرة من الفراغ الذي قد يستهلك الكثير من مساحة الغرفة فتبدو أصغر من الواقع.
على عكس اللون الأحمر التقليدي، نلاحظ أن اللون العنابي في غرفة المعيشة يتيح لك أن تتلاعب به في مساحات كبيرة مع إضفاء عمق وروح مميزة للفراغ وهي من ألوان غرفة المعيشة الأكثر أناقة وفخامة وقد تدوم أناقته طويلاً.
لا مجال لنسيان قيمة الأبيض والأسود في عالم الديكور، لطالما أثبتت لنا التصاميم العالمية مدى روعة هذان اللونان واستدامته جمالها، وتواجدهم في غرفة المعيشة يتيح لك التلاعب بالإكسسوارات المحيطة كيفما شئت، واليوم نرى نقوشات الأبيض والأسود المختلفة في فراغ واحد، ومن الرائع أن الخشب بدرجاته أصبح جزء أساسي من معادلة مثل هذه الغرفة حتى تتحول إلى فراغ حيوي ودافئ.
الأزرق بدرجاته المختلفة هو أحد أهم أبطال التصميم الداخلي في الآونة الأخيرة، وتميزت غرفة المعيشة هنا باللون الأرق الموحد لكي تبدو أكثر إبداعاً وتميز.
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