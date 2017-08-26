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7 غرف معيشة تألقت بألوان مميزة

shereen gouda shereen gouda
Hampstead Heath Apartment, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
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دائماً ما تتيح لنا غرفة المعيشة فرصة إظهار الأفكار الجريئة غير الاعتيادية، فهي حقاً غرفة لا تتقيد بضوابط أو تقاليد محددة، بل هي مقر الأسرة للاستمتاع بوسائل الترفيه المختلفة والتجمعات الأسرية المبهجة، وهو الأمر الذي يجعل المصمم يطلق العنان لمخيلته حتى يتوصل إلى تصميم يعكس كلاً من الظائف العملية والشخصية الفريدة من نوعها، وتكون الألوان هي من أبرز مايلفت الانتباه في تصاميم غرف المعيشة العالمية.

لأن مجال اختيار ألوان الديكور في تجدد كل عام جئنا لك بغرف معيشة تألقت بألوان ممية تندرج ضمن صيحات هذا العام حتى تستلهم منها بعض الأفكار التي من الممكن أن تنطبق على شخصيتك ومنزلك.

1- الباستيل: صيحة عام 2017

Pastel clouds Pixers غرفة المعيشة Pink wallpaper,wall mural,clouds,pink,pastels,pastel
Pixers

Pastel clouds

Pixers
Pixers
Pixers

ألوان الباستيل هي من أرقى الدرجات التي لابد وأن تظهر عام بعد عام في عالم الديكور لما تضيفه من أناقة ورقي وفي كل عام يأتي بطلة مختلفة، واليوم ظهرت ألوان الباستيل على غير العادة في نطاق التصميم العصري الحداثي، وبدلاً من أن يظهر في مجموعة مختلفة من الألوان أصبح من المحتمل أن تتوحد ألوان الغرفة في عائلة الألوان الباستيل فقط كما فعل المصمم في هذه الغرفة الأنيقة.

لمن يحب النعومة والأناقة مع أسلوب متميز في غرفة المعيشة سوف يكون هذا الخيار هو الأمثل بالتأكيد.

ألوان صيفية مبهجة

Hampstead Heath Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

Hampstead Heath Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

في كل عام تظهر مجموعة مختلفة من عائلة الألوان الصيفية المبهجة، وهذا العام أتى الخبراء باللون البرتقالي رفقة الأخضر بدرجاته الصاخبة المختلفة، وهذه الألوان يفضل أن تظهر في نطاق هادئ محاطين بألوان حيادية بسيطة حتى تتسم الغرفة بالاتزان ولا تتحول إلى غرفة منفرة.

2- تباين جريء بأسلوب عصري

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

غرفة المعيشة في أغلب الأوقات تكون ذات طراز حداثي، مما يجعل كثير من المصممين يفضلون اتخاذ أساليب جريئة عند اتخاذ القرارات، ومن ضمن هذه الاتجاهات هو اختيار نموذج التباين والتضاد في ألوان الغرفة، واللون الأزرق الداكن يترأس لائحة الدرجات الجريئة كبديل عن الرمادي والأسود لما فيه من رقي وفخامة مع ترك بصمة مميزة في الفراغ دون تركه كئيباً.

4- الأحمر الصارخ وتصميم متزن

Downtown Pied-a-Terre, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Red
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

لا يزال اللون الأحمر ضمن الألوان المتألقة في غرف المعيشة حول العالم ولكن مع ملاحظة أن أسلوب تناوله في عناصر الديكور أصبحت أكثر رقياً واتزاناً حيث يتم اختياره في عناصر الاكسسوار والديكورات الثانوية بدلاً من اتخاذه مساحة كبيرة من الفراغ الذي قد يستهلك الكثير من مساحة الغرفة فتبدو أصغر من الواقع.

5- الأحمر العنابي وتأثيره الدرامي

Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura غرفة المعيشة
alfa studio arquitectura

alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura

على عكس اللون الأحمر التقليدي، نلاحظ أن اللون العنابي في غرفة المعيشة يتيح لك أن تتلاعب به في مساحات كبيرة مع إضفاء عمق وروح مميزة للفراغ وهي من ألوان غرفة المعيشة الأكثر أناقة وفخامة وقد تدوم أناقته طويلاً.

6- الأبيض والأسود في هيئته الجديدة

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء White
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

لا مجال لنسيان قيمة الأبيض والأسود في عالم الديكور، لطالما أثبتت لنا التصاميم العالمية مدى روعة هذان اللونان واستدامته جمالها، وتواجدهم في غرفة المعيشة يتيح لك التلاعب بالإكسسوارات المحيطة كيفما شئت، واليوم نرى نقوشات الأبيض والأسود المختلفة في فراغ واحد، ومن الرائع أن الخشب بدرجاته أصبح جزء أساسي من معادلة مثل هذه الغرفة حتى تتحول إلى فراغ حيوي ودافئ.

7- الأزرق والغرفة الموحدة

Taylors Etc Furniture , Taylors Etc Taylors Etc غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Taylors Etc

Taylors Etc Furniture

Taylors Etc
Taylors Etc
Taylors Etc

الأزرق بدرجاته المختلفة هو أحد أهم أبطال التصميم الداخلي في الآونة الأخيرة، وتميزت غرفة المعيشة هنا باللون الأرق الموحد لكي تبدو أكثر إبداعاً وتميز.

لكي تستكمل رحلة تصميم غرفة المعيشة المميزة تعرف على كيفية اختيار الإضاءة من خلال هذا المقال المميز: كيف تختار الإضاءة المناسبة لغرفة معيشتك

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