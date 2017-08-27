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تعرف على الفرق بين الديكور المعاصر والحديث

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
INTERIOR DESIGN: Lifestyle contemporaneo, STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة خشب Grey
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في الأونة الأخيرة كثر الحديث حول الديكور والأثاث المعاصر، كثير من يعتقدون خطأ أن كل من الأسلوب المعاصر والحديث كلاهما يحققان نفس الأثر والشيء لكن هناك اختلاف كبير بينهما، النمط المعاصر باختصار هو الذي يسعى للجمع بين الماضي والحاضر، وتلبية احتياجاتك للأجهزة التكنولوجية طبقًا للتغيرات في أنماط الحياة، وأوقات وطريقة معيشة الأسرة وفي نفس الوقت الحفاظ على الدفء والوئام التي توجد بمنازلنا في الماضي. 

لهذا السبب على وجه التحديد فأن سمات الديكور المعاصرة هي الألوان الفاتحة والزاهية، وخطوط هندسية نظيفة، والأثاث الذي نعتمد عليه لابد أن يكون سهل الاستخدام وبسيط، سوف نعرض عليك نماذج من المفروشات والأثاث المعاصر من تصميم خبراء هوميفاي، حتى نوضح لك مفهوم النمط المعاصر بالضبط مع أمثلة بالصور والتفاصيل.   

نظرة شاملة

Residenza estiva, archiplanstudio archiplanstudio مطبخ
archiplanstudio

archiplanstudio
archiplanstudio
archiplanstudio

نظرة كاملة على شقة على النمط المعاصر بألوان مشرقة وتنظيم المساحات بشكل بسيط مع بعض العناصر التقليدية مثل الأثاث، كل هذا دُمج في بيئة حديثة مليئة بالتكنولوجيا. 

غرفة معيشة معاصرة

INTERIOR DESIGN: Lifestyle contemporaneo, STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة خشب Grey
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

في غرفة المعيشة الكبيرة نجد ان الديكور المعاصر يتمثل في اختيار الألوان على أساس التباين بين الأبيض والأسود، والتنظيم الهندسي للمساحات بأسلوب وظيفي، ومن المثير للاهتمام بشكل خاص هو إدخال قطعة مرآة واحدة كبديل لأحد الجدران مما خلق تأثير بالعمق لطيف. 

حمام بأثاث عصري

Linea Bonny, Bonomi Contemporaneo Italiano Bonomi Contemporaneo Italiano حمامتجهيزات
Bonomi Contemporaneo Italiano

Bonomi Contemporaneo Italiano
Bonomi Contemporaneo Italiano
Bonomi Contemporaneo Italiano

صمم هذا الحمام مهندس إيطالي بتصميم بسيط ولكنه مزود بأحدث أساليب التكنولوجيا بجودة عالية، على سبيل المثال، تم تجهيز خلاط للمياه بنظام موفر بشكل يتناسب مع حمام معاصر. 

أثاث معاصر للمطبخ

Квартира в Перово , Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера مطبخ White
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера

Симуков Святослав частный дизайнер интерьера
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера
Симуков Святослав частный дизайнер интерьера

الصورة التي اخترناها لك للديكور المعاصر في المطبخ توضح لنا أنه لابد أن يكون الأثاث عملي وأنيق في نفس الوقت، ونلاحظ التباين بين الخشب الداكن والألوان الفاتحة الزاهية، المطبخ صغير وأنيق ولا يخلوا من أساليب التكنولوجيا الحديثة. 

الأثاث المعاصر لغرفة النوم

Locanda di Doris, CASABELLA CASABELLA غرفة نوم
CASABELLA

CASABELLA
CASABELLA
CASABELLA

منزل ريفي بسيط اُعيد تصميمه من جديد ليصبح منزل حديث ومريح بالكامل بشكل يتكامل مع الأجواء الريفية في باقي الديكور، والذي يظهر بشكل واضح في السقف الخشبي، من أهم الأسباب التي ساعدت في نجاح ديكور هذه الغرفة هو اختيار الألوان الرائعة والمشرقة مثل الأبيض والأصفر. 

النباتات

E2 KITCHEN arQing مطبخ
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

النباتات في الشقة صديقة لكل المفروشات المعاصرة، بعض النباتات الصغيرة البسيطة يمكن إدراجها وسط الأثاث لتعطي لمسة من اللون والحياة للمفروشات المعاصرة دون أن تكون مفرطة.

الأثاث المعاصر

O.T.A.6, Stefania Murra Designer Stefania Murra Designer غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Stefania Murra Designer

Stefania Murra Designer
Stefania Murra Designer
Stefania Murra Designer

كما وضحنا في البداية مفهوم الأثاث المعاصر هو الذي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والكلاسيكة التقليدية، ديكور بسيط وعملي بألوان مشرقة لمنزل أنيق وحديث. 

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مميزات وتطبيقات أنواع الأرضيات المختلفة

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