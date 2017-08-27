تعرف على الفرق بين الديكور المعاصر والحديث

في الأونة الأخيرة كثر الحديث حول الديكور والأثاث المعاصر، كثير من يعتقدون خطأ أن كل من الأسلوب المعاصر والحديث كلاهما يحققان نفس الأثر والشيء لكن هناك اختلاف كبير بينهما، النمط المعاصر باختصار هو الذي يسعى للجمع بين الماضي والحاضر، وتلبية احتياجاتك للأجهزة التكنولوجية طبقًا للتغيرات في أنماط الحياة، وأوقات وطريقة معيشة الأسرة وفي نفس الوقت الحفاظ على الدفء والوئام التي توجد بمنازلنا في الماضي.

لهذا السبب على وجه التحديد فأن سمات الديكور المعاصرة هي الألوان الفاتحة والزاهية، وخطوط هندسية نظيفة، والأثاث الذي نعتمد عليه لابد أن يكون سهل الاستخدام وبسيط، سوف نعرض عليك نماذج من المفروشات والأثاث المعاصر من تصميم خبراء هوميفاي، حتى نوضح لك مفهوم النمط المعاصر بالضبط مع أمثلة بالصور والتفاصيل.