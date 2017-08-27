تعرف على الفرق بين الديكور المعاصر والحديث

في الأونة الأخيرة كثر الحديث حول الديكور والأثاث المعاصر، كثير من يعتقدون خطأ أن كل من الأسلوب المعاصر والحديث كلاهما يحققان نفس الأثر والشيء لكن هناك اختلاف كبير بينهما، النمط المعاصر باختصار هو الذي يسعى للجمع بين الماضي والحاضر، وتلبية احتياجاتك للأجهزة التكنولوجية طبقًا للتغيرات في أنماط الحياة، وأوقات وطريقة معيشة الأسرة وفي نفس الوقت الحفاظ على الدفء والوئام التي توجد بمنازلنا في الماضي.
لهذا السبب على وجه التحديد فأن سمات الديكور المعاصرة هي الألوان الفاتحة والزاهية، وخطوط هندسية نظيفة، والأثاث الذي نعتمد عليه لابد أن يكون سهل الاستخدام وبسيط، سوف نعرض عليك نماذج من المفروشات والأثاث المعاصر من تصميم خبراء هوميفاي، حتى نوضح لك مفهوم النمط المعاصر بالضبط مع أمثلة بالصور والتفاصيل.
نظرة كاملة على شقة على النمط المعاصر بألوان مشرقة وتنظيم المساحات بشكل بسيط مع بعض العناصر التقليدية مثل الأثاث، كل هذا دُمج في بيئة حديثة مليئة بالتكنولوجيا.
في غرفة المعيشة الكبيرة نجد ان الديكور المعاصر يتمثل في اختيار الألوان على أساس التباين بين الأبيض والأسود، والتنظيم الهندسي للمساحات بأسلوب وظيفي، ومن المثير للاهتمام بشكل خاص هو إدخال قطعة مرآة واحدة كبديل لأحد الجدران مما خلق تأثير بالعمق لطيف.
صمم هذا الحمام مهندس إيطالي بتصميم بسيط ولكنه مزود بأحدث أساليب التكنولوجيا بجودة عالية، على سبيل المثال، تم تجهيز خلاط للمياه بنظام موفر بشكل يتناسب مع حمام معاصر.
الصورة التي اخترناها لك للديكور المعاصر في المطبخ توضح لنا أنه لابد أن يكون الأثاث عملي وأنيق في نفس الوقت، ونلاحظ التباين بين الخشب الداكن والألوان الفاتحة الزاهية، المطبخ صغير وأنيق ولا يخلوا من أساليب التكنولوجيا الحديثة.
منزل ريفي بسيط اُعيد تصميمه من جديد ليصبح منزل حديث ومريح بالكامل بشكل يتكامل مع الأجواء الريفية في باقي الديكور، والذي يظهر بشكل واضح في السقف الخشبي، من أهم الأسباب التي ساعدت في نجاح ديكور هذه الغرفة هو اختيار الألوان الرائعة والمشرقة مثل الأبيض والأصفر.
النباتات في الشقة صديقة لكل المفروشات المعاصرة، بعض النباتات الصغيرة البسيطة يمكن إدراجها وسط الأثاث لتعطي لمسة من اللون والحياة للمفروشات المعاصرة دون أن تكون مفرطة.
كما وضحنا في البداية مفهوم الأثاث المعاصر هو الذي يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والكلاسيكة التقليدية، ديكور بسيط وعملي بألوان مشرقة لمنزل أنيق وحديث.
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