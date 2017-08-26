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مميزات وتطبيقات أنواع الأرضيات المختلفة

shereen gouda shereen gouda
Parquet Flooring, Luxury Wood Flooring Ltd Luxury Wood Flooring Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
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ربما لا ندري أهمية اتخاذ قرارات التشطيب مسبقاً ومدى وقعه على شكل المنزل وكفاءته ولكن تبين لنا من نصائح الخبراء أن هذه المرحلة تكاد تكون أكثر أهمية من قرارات الديكورات والأثاث، فهو المحتوى الأساسي الذي لا يمكن تغييره بأي شكل من الأشكال دون إلحاق الكثير من الخسائر، وبالرغم من ذلك قد تكون مهمة التعديل في الاسقف الحوائط سهلة المنال في بعض الأوقات، ولكن الأرضيات هي من العناصر الأساسية كمعالم المنزل المعمارية، لذا وقبل البدء في التنفيذ علينا أن نتعرف على مميزات وعيوب أنواع الأرضيات المختلفة مع تطبيقاتها المتعددة حتى تتخذ القرار السليم.

1- الأرضيات الخشبية المصنعة

Ash Grey Chevron Flooring homify غرفة المعيشة
homify

Ash Grey Chevron Flooring

homify
homify
homify

الأرضية الخشبية المصنعة (HDF) أتخذت حيزاً كبيراً في مجال الأرضيات، وهذا لمميزاته العديدة:

-تكلفة أقل مع إظهار شكل الخشب الطبيعي

-تنوع هائل من الأشكال والألوان

-سهولة تركيبه

-عزله للصوت ذو كفاءة عالية

-مسطحه يتحمل الصدمات وعازل للحرارة

-سهل التنظيف

هذه المميزات تجعله مثالي في أي فراغ يحتاج إلى خامات عملية مثل غرف نوم الأطفال والمعيشة، ومثالي جداً في الأحياء التي تعاني من درجات حرارة منخفضة.

أشكال وألوان متداخلة

Oak and ash parquet flooring TF جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات خشب معالج Brown
TF

Oak and ash parquet flooring

TF
TF
TF

مثال بسيط لما قد تتمكن من تحقيقه إن اتجهت نحو هذا الخيار، فقد تجد من الألوان والأنماط ما يلائم ديكور غرفتك.

2- الباركيه

Basket Weave - Parquet Pattern Luxury Wood Flooring Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Luxury Wood Flooring Ltd

Basket Weave – Parquet Pattern

Luxury Wood Flooring Ltd
Luxury Wood Flooring Ltd
Luxury Wood Flooring Ltd

يفضل الخبراء أصحاب الذوق الفاخر دائماً الاتجاه نحو الباركيه لما فيه من مميزات لا تتواجد في أي خامة أخرى:

- يتمتع بجودة عالية لما في الخشب الطبيعي من رونق مميز

-يجلب الدفئ في أي فراغ

-خامة ذات رونق مستدام

-يرفع من قيمة أي منزل.

-يوجد تشكيلات متعددة من شأنها أن تحول أي فراغ ممل إلى آخر ذو جودة عالية

مع هذه الأسباب الرائعة يأتي بالتأكيد عامل التكلفة المرتقعة ولكن مع ضمان جودة مذهلة وفراغات قمة في الفخامة، ولشل الباركيه الفخم يفضل استخدامه في الفراغات ذات الطابع الكلاسيكي وتجنبه في أي فراغ يتعرض إلى الماء أو الرطوبة.

الخشب الملون

Parquet point de Hongrie Multicolore, PIERRE ET PARQUET PIERRE ET PARQUET جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
PIERRE ET PARQUET

PIERRE ET PARQUET
PIERRE ET PARQUET
PIERRE ET PARQUET

ظهر في الآونة الأخيرة الباركيه ذو العروق الخشبية الملونة لكي تعطي طابع أكثر حداثة وبهجة وتلائم المنازل ذات الطراز العصري أيضاً، وهي من الطفرات الرائعة في عالم الديكور.

3- الرخام

Marble, Fade Marble & Travertine Fade Marble & Travertine جدران
Fade Marble &amp; Travertine

Fade Marble & Travertine
Fade Marble &amp; Travertine
Fade Marble & Travertine

لا يختلف أحد عن مدى جمال وروعة الرخام، ولكن له موقع خاص ومميز للغاية في لوائح خبراء التشطيب والتصميم، وهذه أبرز الأسباب:

- لأن الرخام خامة طبيعية فهو يعطي دفئ في الفراغ وطاقة إيجابية لا مثيل لها في أي من الأرضيات الأخرى

- له خامات وألوان متعددة تفاصيل رائعة تعطي عمق للفراغ

- خامته تعطيك مطلق الحرية لتشكيله بأبعاد وأنماط تلائم ذوقك ومنزلك

- من الممكن أن تتوصل إلى درجة اللمعان أو الخشونة التي ترغب فيها ولذلك لتحمله العديد من المعالجات

-من السهل إتمام مهمة الصيانة لكي يبدو جديداً

-لا يظهر عليه أثر الزمن مما يجعله يبدو فية قمة أناقته ختى بعد مرور أعوام

-يوجد تنوع كافي من خامات الرخام مما يجعله من الخامات النادرة التي تلائم جميع الأنماط

-يتحمل الرطوبة وعوامل المناخ المختلفة

لكونه خامة راقية فهي بالطبع من الخامات المكلفة بعض الشيء، لذا من الممكن أن يستخدم في فراغات الاستقبال أو مدخل المنزل.

تشكيل كلاسيكي فاخر

Exploring Luxurious Home : Entrance Hall Interior Design, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله رخام Multicolored entrance hall design,entryway design,interior design,interior designer,Dubai,residential interior,villa design,luxury home,luxury interior,luxury design,entrance gate
IONS DESIGN

Exploring Luxurious Home : Entrance Hall Interior Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

مثال رائع لإستخدا الرخام في تشكيل فاخر عند المدخل.

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4- أرضية الساج الخشبية للمساحات المفتوحة (teak wood)

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design حديقة
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

هذا الخشب من الأنواع القيمة للغاية، وهي مخصصة للفراغات الخارجية ذلك للأسباب التالية:

- تحمل رائع لجميع عوامل المناخ المختلفة

- خامته تساعد على التدفئة شتاءاً

-لا يحتاج إلى أعمال صيانة دائمة

-يلائم جميع الأنماط

-تشكيلاته متعددة

إن كنت من محبي فخامة الأرضيات الخشبية والرخامية تابع هذه التصاميم: بين الخشب والرخام أرضيات مميزة

5- الدمج بين الخامات

Marble Tektura Wallcoverings جدران وأرضياتورق الحائط
Tektura Wallcoverings

Marble

Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings

أصبح من الممكن الآن أن تقوم بدمج خامتين في فراغ مفتوح في اختيارات تقتصر على أنواع الخشب والرخام المختلفة، وهذا الأسلوب يضمن لك توزيع متكافئ للخامات حسب الوظائف المختلفة دون التقيد بشكل موحد. هذا الدمج أيضاً يترك الفراغ أكثر تميزاً وذو طابع عصري جريء.

5- السيراميك

Lincolnshire Limestone flooring with a Artisan Aged Finish from Artisans of Devizes. Artisans of Devizes جدران حجر جيري
Artisans of Devizes

Lincolnshire Limestone flooring with a Artisan Aged Finish from Artisans of Devizes.

Artisans of Devizes
Artisans of Devizes
Artisans of Devizes

عاد السيراميك مجدداً في عالم الديكور لما فيه من بساطة وتنوع يطمح لها كثير من المصممين العالميين، وهذه أبرز مميزاته:

-تكلفة ضئيلة للغاية

-تنوع لا حصر له من ألوان وأنماط مختلفة

-سهل التنظيف

- لا يحتاج إلى أعمال صيانة

-تحمل رائع للرطوبة

من الممكن أن يستخدم في جميع الغرف إن قمت باختيار راقي لشكل وألوان السيراميك، ولكن ينصح الخبراء أن يقتصر استخدامه في الحمام والمطبخ لما فيه من جانب عملي يلائم هذه الوظائف.

سيراميك على شكل خشب

SALLE DE BAIN A STRASBOURG, Agence ADI-HOME Agence ADI-HOME حمام سيراميك Wood effect
Agence ADI-HOME

Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME
Agence ADI-HOME

يوجد مجموعات جديدة من أشكال خشبية وحجرية ذات جودة رائعة.

6- البورسلين

Replica Grey Travertine Effect Porcelain Wall and Floor Tile Total Tiles مطبخ حجر Grey porcelain tile,wall,floor,travertine,matt finish
Total Tiles

Replica Grey Travertine Effect Porcelain Wall and Floor Tile

Total Tiles
Total Tiles
Total Tiles

البورسلين يكاد يكون ضمن عائلة السيراميك إلا أنه مصنع بأسلوب أرقى وذات جودة أعلى، وهو يجمع في مميزاته بين عملية السيراميك ورقي الرخام.

7- الأرضيات الخرسانية

Ground Floor Area CUBEArchitects مساحات تجارية شركات
CUBEArchitects

Ground Floor Area

CUBEArchitects
CUBEArchitects
CUBEArchitects

هذه الأرضيات مميزة ودريئة ويفضل استخدامها جميع محبي النمط الصناعي لما فيه من مظهر خام فريد من نوعه، وهو يتألق لهذه الأسباب أيضاً:

-ذو تكلفة ضئيلة جداً

-مثالي لأيام الشتاء القارص 

-يمكن معالجته بأسلوب يجعله مسطح عازل بدرجة مثالية

-من الممكن همل تشكيلات وألوات في الأرضيات مما يعطي تنوع لا مثيل له

-يتحمل الصدمات

مع جميع هذه المميزات يظل هذا الأسلوب جريء للغاية ويتسم بالحداثة الصارخة، لذا لا يفضل استخدامه سوى في فراغات عملية مثل المكاتب وصالات الألعاب.

درج جريء وبسيط

Stairs studioarte الممر والمدخل Stairs,concrete flooring
studioarte

Stairs

studioarte
studioarte
studioarte

الدرجات أيضاً من الفراغات التي تتألق مع مثل هذا الخيار العصري.

8- الموكيت

Panama Sisal & Seagrass جدران وأرضياتسجاد
Sisal &amp; Seagrass

Panama

Sisal & Seagrass
Sisal &amp; Seagrass
Sisal & Seagrass

اندثر هذا النوع من الأرضيات لما فيه من صعوبة تنظيفه، لكن يجد بعض الحلول الذكية للتغلب على هذه المشكلة، وهي معالجته بخامات شمعية تجعل الموكيت لا يمتص الأتربة والبقع.

7 غرف معيشة تألقت بألوان مميزة
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