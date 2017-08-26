مميزات وتطبيقات أنواع الأرضيات المختلفة

ربما لا ندري أهمية اتخاذ قرارات التشطيب مسبقاً ومدى وقعه على شكل المنزل وكفاءته ولكن تبين لنا من نصائح الخبراء أن هذه المرحلة تكاد تكون أكثر أهمية من قرارات الديكورات والأثاث، فهو المحتوى الأساسي الذي لا يمكن تغييره بأي شكل من الأشكال دون إلحاق الكثير من الخسائر، وبالرغم من ذلك قد تكون مهمة التعديل في الاسقف الحوائط سهلة المنال في بعض الأوقات، ولكن الأرضيات هي من العناصر الأساسية كمعالم المنزل المعمارية، لذا وقبل البدء في التنفيذ علينا أن نتعرف على مميزات وعيوب أنواع الأرضيات المختلفة مع تطبيقاتها المتعددة حتى تتخذ القرار السليم.
الأرضية الخشبية المصنعة (HDF) أتخذت حيزاً كبيراً في مجال الأرضيات، وهذا لمميزاته العديدة:
-تكلفة أقل مع إظهار شكل الخشب الطبيعي
-تنوع هائل من الأشكال والألوان
-سهولة تركيبه
-عزله للصوت ذو كفاءة عالية
-مسطحه يتحمل الصدمات وعازل للحرارة
-سهل التنظيف
هذه المميزات تجعله مثالي في أي فراغ يحتاج إلى خامات عملية مثل غرف نوم الأطفال والمعيشة، ومثالي جداً في الأحياء التي تعاني من درجات حرارة منخفضة.
مثال بسيط لما قد تتمكن من تحقيقه إن اتجهت نحو هذا الخيار، فقد تجد من الألوان والأنماط ما يلائم ديكور غرفتك.
يفضل الخبراء أصحاب الذوق الفاخر دائماً الاتجاه نحو الباركيه لما فيه من مميزات لا تتواجد في أي خامة أخرى:
- يتمتع بجودة عالية لما في الخشب الطبيعي من رونق مميز
-يجلب الدفئ في أي فراغ
-خامة ذات رونق مستدام
-يرفع من قيمة أي منزل.
-يوجد تشكيلات متعددة من شأنها أن تحول أي فراغ ممل إلى آخر ذو جودة عالية
مع هذه الأسباب الرائعة يأتي بالتأكيد عامل التكلفة المرتقعة ولكن مع ضمان جودة مذهلة وفراغات قمة في الفخامة، ولشل الباركيه الفخم يفضل استخدامه في الفراغات ذات الطابع الكلاسيكي وتجنبه في أي فراغ يتعرض إلى الماء أو الرطوبة.
ظهر في الآونة الأخيرة الباركيه ذو العروق الخشبية الملونة لكي تعطي طابع أكثر حداثة وبهجة وتلائم المنازل ذات الطراز العصري أيضاً، وهي من الطفرات الرائعة في عالم الديكور.
لا يختلف أحد عن مدى جمال وروعة الرخام، ولكن له موقع خاص ومميز للغاية في لوائح خبراء التشطيب والتصميم، وهذه أبرز الأسباب:
- لأن الرخام خامة طبيعية فهو يعطي دفئ في الفراغ وطاقة إيجابية لا مثيل لها في أي من الأرضيات الأخرى
- له خامات وألوان متعددة تفاصيل رائعة تعطي عمق للفراغ
- خامته تعطيك مطلق الحرية لتشكيله بأبعاد وأنماط تلائم ذوقك ومنزلك
- من الممكن أن تتوصل إلى درجة اللمعان أو الخشونة التي ترغب فيها ولذلك لتحمله العديد من المعالجات
-من السهل إتمام مهمة الصيانة لكي يبدو جديداً
-لا يظهر عليه أثر الزمن مما يجعله يبدو فية قمة أناقته ختى بعد مرور أعوام
-يوجد تنوع كافي من خامات الرخام مما يجعله من الخامات النادرة التي تلائم جميع الأنماط
-يتحمل الرطوبة وعوامل المناخ المختلفة
لكونه خامة راقية فهي بالطبع من الخامات المكلفة بعض الشيء، لذا من الممكن أن يستخدم في فراغات الاستقبال أو مدخل المنزل.
مثال رائع لإستخدا الرخام في تشكيل فاخر عند المدخل.
هذا الخشب من الأنواع القيمة للغاية، وهي مخصصة للفراغات الخارجية ذلك للأسباب التالية:
- تحمل رائع لجميع عوامل المناخ المختلفة
- خامته تساعد على التدفئة شتاءاً
-لا يحتاج إلى أعمال صيانة دائمة
-يلائم جميع الأنماط
-تشكيلاته متعددة
إن كنت من محبي فخامة الأرضيات الخشبية والرخامية تابع هذه التصاميم: بين الخشب والرخام أرضيات مميزة
أصبح من الممكن الآن أن تقوم بدمج خامتين في فراغ مفتوح في اختيارات تقتصر على أنواع الخشب والرخام المختلفة، وهذا الأسلوب يضمن لك توزيع متكافئ للخامات حسب الوظائف المختلفة دون التقيد بشكل موحد. هذا الدمج أيضاً يترك الفراغ أكثر تميزاً وذو طابع عصري جريء.
عاد السيراميك مجدداً في عالم الديكور لما فيه من بساطة وتنوع يطمح لها كثير من المصممين العالميين، وهذه أبرز مميزاته:
-تكلفة ضئيلة للغاية
-تنوع لا حصر له من ألوان وأنماط مختلفة
-سهل التنظيف
- لا يحتاج إلى أعمال صيانة
-تحمل رائع للرطوبة
من الممكن أن يستخدم في جميع الغرف إن قمت باختيار راقي لشكل وألوان السيراميك، ولكن ينصح الخبراء أن يقتصر استخدامه في الحمام والمطبخ لما فيه من جانب عملي يلائم هذه الوظائف.
يوجد مجموعات جديدة من أشكال خشبية وحجرية ذات جودة رائعة.
البورسلين يكاد يكون ضمن عائلة السيراميك إلا أنه مصنع بأسلوب أرقى وذات جودة أعلى، وهو يجمع في مميزاته بين عملية السيراميك ورقي الرخام.
هذه الأرضيات مميزة ودريئة ويفضل استخدامها جميع محبي النمط الصناعي لما فيه من مظهر خام فريد من نوعه، وهو يتألق لهذه الأسباب أيضاً:
-ذو تكلفة ضئيلة جداً
-مثالي لأيام الشتاء القارص
-يمكن معالجته بأسلوب يجعله مسطح عازل بدرجة مثالية
-من الممكن همل تشكيلات وألوات في الأرضيات مما يعطي تنوع لا مثيل له
-يتحمل الصدمات
مع جميع هذه المميزات يظل هذا الأسلوب جريء للغاية ويتسم بالحداثة الصارخة، لذا لا يفضل استخدامه سوى في فراغات عملية مثل المكاتب وصالات الألعاب.
الدرجات أيضاً من الفراغات التي تتألق مع مثل هذا الخيار العصري.
اندثر هذا النوع من الأرضيات لما فيه من صعوبة تنظيفه، لكن يجد بعض الحلول الذكية للتغلب على هذه المشكلة، وهي معالجته بخامات شمعية تجعل الموكيت لا يمتص الأتربة والبقع.