مميزات وتطبيقات أنواع الأرضيات المختلفة

لا يختلف أحد عن مدى جمال وروعة الرخام، ولكن له موقع خاص ومميز للغاية في لوائح خبراء التشطيب والتصميم، وهذه أبرز الأسباب:

- لأن الرخام خامة طبيعية فهو يعطي دفئ في الفراغ وطاقة إيجابية لا مثيل لها في أي من الأرضيات الأخرى

- له خامات وألوان متعددة تفاصيل رائعة تعطي عمق للفراغ

- خامته تعطيك مطلق الحرية لتشكيله بأبعاد وأنماط تلائم ذوقك ومنزلك

- من الممكن أن تتوصل إلى درجة اللمعان أو الخشونة التي ترغب فيها ولذلك لتحمله العديد من المعالجات

-من السهل إتمام مهمة الصيانة لكي يبدو جديداً

-لا يظهر عليه أثر الزمن مما يجعله يبدو فية قمة أناقته ختى بعد مرور أعوام

-يوجد تنوع كافي من خامات الرخام مما يجعله من الخامات النادرة التي تلائم جميع الأنماط

-يتحمل الرطوبة وعوامل المناخ المختلفة

لكونه خامة راقية فهي بالطبع من الخامات المكلفة بعض الشيء، لذا من الممكن أن يستخدم في فراغات الاستقبال أو مدخل المنزل.