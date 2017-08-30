12 مادة بناء رخيصة الثمن لمنزل صغير

مجرد فكرة بناء منزل من الصفر يمكن أن تكون مخيفة جدًا، وخصوصًا عندما يبدأ المرء في التفكير في التكاليف المرتبطة بها. ومع ذلك حيث هناك إرادة هناك في الواقع فهناك وسيلة، وخاصة هنا على هوميفاي.

إن اختيار مواد البناء الرخيصة يكون أكثر منطقية إذا كنت على ميزانية بسيطة، وقد وجدنا لك 12 خيارًا مثاليًا لمساعدتك في بناء منزل صغير الحجم في أي وقت من الأوقات على الإطلاق. سواء كنت تختار نظرة ريفية، حديثة، أو معاصرة، إذا أردت العثور على مواد أحلامك (وميزانيتك) ببساطة أنت تقرأ المقال الصحيح..