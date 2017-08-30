12 مادة بناء رخيصة الثمن لمنزل صغير

مجرد فكرة بناء منزل من الصفر يمكن أن تكون مخيفة جدًا، وخصوصًا عندما يبدأ المرء في التفكير في التكاليف المرتبطة بها. ومع ذلك حيث هناك إرادة هناك في الواقع فهناك وسيلة، وخاصة هنا على هوميفاي.
إن اختيار مواد البناء الرخيصة يكون أكثر منطقية إذا كنت على ميزانية بسيطة، وقد وجدنا لك 12 خيارًا مثاليًا لمساعدتك في بناء منزل صغير الحجم في أي وقت من الأوقات على الإطلاق. سواء كنت تختار نظرة ريفية، حديثة، أو معاصرة، إذا أردت العثور على مواد أحلامك (وميزانيتك) ببساطة أنت تقرأ المقال الصحيح..
قوية، ورخيصة، مع هيكل خام لا يمكن إنكاره، هو الخيار رقم واحد لمختلف المهندسين المعماريين والبناة في جميع أنحاء العالم.
شاهد أيضًا منزل رائع بفخامة القصور
واحدة من أعظم التطورات المعمارية من أي وقت مضى، مصنوعة المنازل الجاهزة خارج الموقع ومبنية ببساطة على الطريقة المطلوبة: بسيطة وسريعة، ورخيصة نسبيًا.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن بناء هذه المنازل من الكثير من مواد مختلفة جًدا ويكون لديك الكثير من الخيارات!
عندما يحتاج الهيكل إلى حيز الوجود بسرعة وسهولة، ورقة ملموسة يمكن أن تكون الخرسانة الخيار الأمثل. ولحسن الحظ، الخرسانة هي مادة ثمينة جدا أيضًا، وهذا يعني أن هذه اللوحات يمكن أن تترك تمامًا عارية لنظرة أنيقة.
الكسوة الحجر هي خفيفة، جميلة، وأسهل بكثير للعمل مع الحجارة العادية. وهكذا لا يزال الحصول على نظرة باهظة الثمن للعمل أقل بكثير!
منازل الحاوية هي خيار شعبي آخر عندما يتعلق الأمر بالإسكان الإبداعي والصغير النطاق. وأفضل للجميع، مجموعة من حاويات مختلفة يمكن التقاطها للحصول على أسعار فعالة جدًا من حيث التكلفة.
الخشب المستصلح ومجدد، يمكن أن يساعد في بناء هياكل لافتة للنظر جدًا تبدو أقل تكلفة بكثير من الخشب الجديد في شكله العادي.
مسعر بشكل معقول، ويبدوا رائع.. ويناسب جميع أنواع الطقس، كما أن النمط الصناعي قد اتخذ حقًا قبالة في الآونة الأخيرة، وهذا هو أحد الأسباب لإضافة المعدن المموج إلى قائمتنا!
هذه المواد الطبيعية، التي من السهل جدا استخدامها، وقد تم استخدامها في صناعة عدة منازل، وهو ما يعني انها بالتأكيد جيدة بما فيه الكفاية لأوقات العصر الحديث.
عوارض الحديد تم أصبحت تتمتع بشعبية هائلة في الآونة الأخيرة، كما إنها نقية لبناء إطار ثابت للمنازل التي تبدو على حد سواء قوية وملفتة للنظر.
هناك الكثير من هياكل الطوب الأحمر موجودة وجاهزة هذه المادة رائعة حقا! وعندما يتعلق الأمر بالجمال فلا حكم للخيال، وليس هناك شك حقا أنه لا يزال أكثر المواد الموثوق بها في البناء.
وسقف القش المبني بشكل صحيح هو بالتأكيد يبدو مميز ورخيص جدًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول عليه بسهولة، والاعتماد عليه مع بعض الأخشاب لبناء المنزل.
بناء حجر المنزل من الصفر يمكن أن يكون مكلف جدًا. ومع ذلك بناءه من الحجر الطبيعي يعني أنك تدفع فقط مقابل أعمال الحفر في الحجر وهذا يبدو رائعًا.