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12 مادة بناء رخيصة الثمن لمنزل صغير

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura منازل
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مجرد فكرة بناء منزل من الصفر يمكن أن تكون مخيفة جدًا، وخصوصًا عندما يبدأ المرء في التفكير في التكاليف المرتبطة بها. ومع ذلك حيث هناك إرادة هناك في الواقع فهناك وسيلة، وخاصة هنا على هوميفاي.

إن اختيار مواد البناء الرخيصة يكون أكثر منطقية إذا كنت على ميزانية بسيطة، وقد وجدنا لك 12 خيارًا مثاليًا لمساعدتك في بناء منزل صغير الحجم في أي وقت من الأوقات على الإطلاق. سواء كنت تختار نظرة ريفية، حديثة، أو معاصرة، إذا أردت العثور على مواد أحلامك (وميزانيتك) ببساطة أنت تقرأ المقال الصحيح..

1- الخرسانة الطازجة

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual منازل
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

قوية، ورخيصة، مع هيكل خام لا يمكن إنكاره، هو الخيار رقم واحد لمختلف المهندسين المعماريين والبناة في جميع أنحاء العالم.

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2- المواد الجاهزة

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd منازل
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

واحدة من أعظم التطورات المعمارية من أي وقت مضى، مصنوعة المنازل الجاهزة خارج الموقع ومبنية ببساطة على الطريقة المطلوبة: بسيطة وسريعة، ورخيصة نسبيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن بناء هذه المنازل من الكثير من مواد مختلفة جًدا ويكون لديك الكثير من الخيارات!

3- صفائح الخرسانة

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura منازل
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

عندما يحتاج الهيكل إلى حيز الوجود بسرعة وسهولة، ورقة ملموسة يمكن أن تكون الخرسانة الخيار الأمثل. ولحسن الحظ، الخرسانة هي مادة ثمينة جدا أيضًا، وهذا يعني أن هذه اللوحات يمكن أن تترك تمامًا عارية لنظرة أنيقة.

4- الكسوة الحجر

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS منازل
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

الكسوة الحجر هي خفيفة، جميلة، وأسهل بكثير للعمل مع الحجارة العادية. وهكذا لا يزال الحصول على نظرة باهظة الثمن للعمل أقل بكثير!

5- حاويات الشحن المعاد تدويرها

homify منازل
homify

homify
homify
homify

منازل الحاوية هي خيار شعبي آخر عندما يتعلق الأمر بالإسكان الإبداعي والصغير النطاق. وأفضل للجميع، مجموعة من حاويات مختلفة يمكن التقاطها للحصول على أسعار فعالة جدًا من حيث التكلفة.

6- الخشب المستصلح

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura منزل جاهز للتركيب
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

الخشب المستصلح ومجدد، يمكن أن يساعد في بناء هياكل لافتة للنظر جدًا تبدو أقل تكلفة بكثير من الخشب الجديد في شكله العادي.

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7- المعدن المموج

Privathaus bei Berlin, IOX Architekten GmbH IOX Architekten GmbH منازل
IOX Architekten GmbH

IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH
IOX Architekten GmbH

مسعر بشكل معقول، ويبدوا رائع.. ويناسب جميع أنواع الطقس، كما أن النمط الصناعي قد اتخذ حقًا قبالة في الآونة الأخيرة، وهذا هو أحد الأسباب لإضافة المعدن المموج إلى قائمتنا!

8- الخيزران

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos منازل Wood effect
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

هذه المواد الطبيعية، التي من السهل جدا استخدامها، وقد تم استخدامها في صناعة عدة منازل، وهو ما يعني انها بالتأكيد جيدة بما فيه الكفاية لأوقات العصر الحديث.

9- الحديد الصناعي

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd منازل
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

عوارض الحديد تم أصبحت تتمتع بشعبية هائلة في الآونة الأخيرة، كما إنها نقية لبناء إطار ثابت للمنازل التي تبدو على حد سواء قوية وملفتة للنظر.

10- الطوب الأحمر التقليدي

residence for Artists, Biome Environmental Solutions Limited Biome Environmental Solutions Limited منازل
Biome Environmental Solutions Limited

residence for Artists

Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited
Biome Environmental Solutions Limited

هناك الكثير من هياكل الطوب الأحمر موجودة وجاهزة هذه المادة رائعة حقا! وعندما يتعلق الأمر بالجمال فلا حكم للخيال، وليس هناك شك حقا أنه لا يزال أكثر المواد الموثوق بها في البناء.

11 – القش

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

وسقف القش المبني بشكل صحيح هو بالتأكيد يبدو مميز ورخيص جدًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول عليه بسهولة، والاعتماد عليه مع بعض الأخشاب لبناء المنزل.

12- الحجر الطبيعي

小林邸, Atelier Nero Atelier Nero منازل
Atelier Nero

Atelier Nero
Atelier Nero
Atelier Nero

بناء حجر المنزل من الصفر يمكن أن يكون مكلف جدًا. ومع ذلك بناءه من الحجر الطبيعي يعني أنك تدفع فقط مقابل أعمال الحفر في الحجر وهذا يبدو رائعًا.

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