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استقبل ضيوفك في العيد بمنزلك في تلك الغرف

Mohammed Awad Mohammed Awad
HOME STAGING EXTÉRIEUR OU L’ART DE BIEN VENDRE SON BIEN IMMOBILIER, SEVEN GARDEN SEVEN GARDEN حديقة
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قد يعتقد البعض أن غرفة المعيشة أو الريسبشن هو المكان الوحيد الذي يمكن أن نستقبل فيه ضيوفنا في أيام العيد و المناسبات المتنوعة، و لكن هذا الاعتقاد قد يجانبه بعض الصواب فهناك العديد من الغرف و الأماكن في منزلك يمكن أن تكون مكاناً رائعاً لاستقبال ضيوفك و أصدقائك الذين يزورونك لتبادل التهاني بالمناسبات الرائعة التي تجمعكم ..

هوميفاييخصص كتاب الأفكار هذا لتهنئتكم بالعيد على طريقته الخاصة في توضيح بعض الأماكن الرائعة التي يمكن أن تستقبل فيها ضيوفك في تلك الأيام الرائعة

غرفة المعيشة

Living room EL Mazen For Finishes and Trims غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك Brown
EL Mazen For Finishes and Trims

Living room

EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims
EL Mazen For Finishes and Trims

لو كان أقاربك الأقل في الرسمية زاروك في العيد عليك بادخالهم لغرفة المعيشة مع الحفاظ على ترتيبها و  رونقها ، و لو كان لديهم أطفال فإن وجود التليفزيون سوف يزيل الكثير من الخجل الذي دائماً يقترن بصغار السن 

الريسبشن

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يعتبر الريسبشن هو الخيار الأول لديك في استضافة ضيوفك الأعلى رسمية فلو مثلاً كنت تستقبل ضيوف من أقاربك فإن بعض الشكليات و الرسميات لن تكون هامة في تلك المناسبات من زيارات العيد و التي تستلزم تناول الغداء مثلاً أو مكوثهم لديك وقتاً أطول لذا فإن الريسبشن يكون مناسباً لاستقبال أصدقائك في العمل أو أقاربك الذين لا تجمعك بهم سوى الرسميات 

في الحديقة

Ayrshire outdoor living, Lithic Fire Lithic Fire حديقة حجر رملي
Lithic Fire

Ayrshire outdoor living

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

بعيداً عن كل الرسميات و الشكليات يمكنك أن تستقبل أصدقائك و دائرة معارفك الأقرب في حديقة منزلك لتناول الحديث  و المكوث لوقت أطول في تبادل الموضوعات و الاهتمامات و لو كان لديهم أطفال ستكون المساحة في حديقتك حلاً رائعاً لهم

كما أنه يمكنك أن تصمم في حديقتك سفرة خاصة بالضيوف و حفلات الشواء التي ستكون رائعة في شواء لحم العيد مع الأقارب و الأهل و الأصدقاء في الهواء الطلق

HOME STAGING EXTÉRIEUR OU L’ART DE BIEN VENDRE SON BIEN IMMOBILIER, SEVEN GARDEN SEVEN GARDEN حديقة
SEVEN GARDEN

SEVEN GARDEN
SEVEN GARDEN
SEVEN GARDEN

في البلكونة

Casa das Macieiras, Rafaela Dal’Maso Arquitetura Rafaela Dal’Maso Arquitetura بلكونة أو شرفة
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura
Rafaela Dal’Maso Arquitetura

لو كانت البلكونة كبيرة المساحة و قد جلست مع أقاربك فترة من الزمن في غرفة المعيشة أو الريسبشن فليس هناك ما يمنع من أخذ قسط من الهواء الطلق المنعش بعد تناول الغذاء مثلاً في البلكونة مما سيضفي جواً عائلياً بامتياز

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فوق الرووف

La Fontaine , Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos بلكونة أو شرفة
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

و تلك المنطقة من أكثر الأماكن التي لا تستغل في المنزل لأنه تعتبر أبعد المناطق عن الأماكن الحيوية مثل الريسبشن و الحديقة و السفرة مثلاً، لكن عليك التحرر قليلاً من القيود و عدم الخجل من دعوة اقاربك لقضاء وقتاً مميزاً فوق الروف خصوصاً في الجو الحار الذي نمر به تلك الأيام و الذي يصادف هذا العيد

و كل عام و أنتم بخير 

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