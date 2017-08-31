استقبل ضيوفك في العيد بمنزلك في تلك الغرف

قد يعتقد البعض أن غرفة المعيشة أو الريسبشن هو المكان الوحيد الذي يمكن أن نستقبل فيه ضيوفنا في أيام العيد و المناسبات المتنوعة، و لكن هذا الاعتقاد قد يجانبه بعض الصواب فهناك العديد من الغرف و الأماكن في منزلك يمكن أن تكون مكاناً رائعاً لاستقبال ضيوفك و أصدقائك الذين يزورونك لتبادل التهاني بالمناسبات الرائعة التي تجمعكم ..

هوميفاييخصص كتاب الأفكار هذا لتهنئتكم بالعيد على طريقته الخاصة في توضيح بعض الأماكن الرائعة التي يمكن أن تستقبل فيها ضيوفك في تلك الأيام الرائعة