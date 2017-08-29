في الأساس نلاحظ أن جميع المنازل لا تخلو من وجود شرفة، ولكن لأن أغلبنا لا يرغب في اتخاذ قرار نحو تصميم البلكونة نلجأ إما لإهمالها كلياً حتى تتحول إلى غرفة للتخزين وإما نقوم بإضافتها إلى الغرفة الداخلية لتصبح امتداد للفراغ المجاور. السبب الرئيسي وراء هذه القرارات الخاطئة هو عدم تمكننا من استثمارها بشكل صحيح، ولكن إن أدركنا مدى أهميته ومميزاته في أي منزل عصري سوف نتخذ الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى غرفة أساسية في المنزل.

أحد أبرز مميزات البلكونة في منازلنا العصرية هو كونها ملجأ لمن يبحث عن مهرب من الأماكن المغلقة حيث تستحوذ الأجهزة الالكترونية على جميع أركان المنزل، والشرفة أيضاً هي وسيلتنا الوحيدة للأستمتاع بالهواء الطلق والإطلالة الجميلة في أجواء من الهدوء. بالطبع ما قد يأتي في ذهنك الآن هو أن تحقيق هذه الأهداف يكون غاية في الصعوبة لما تتسم الشرفة من هيئة رديئة، ولكن اليوم سوف تعرف كيف نجعل من شرفة منزلك المهملة غرفة معيشة جذابة