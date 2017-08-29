في الأساس نلاحظ أن جميع المنازل لا تخلو من وجود شرفة، ولكن لأن أغلبنا لا يرغب في اتخاذ قرار نحو تصميم البلكونة نلجأ إما لإهمالها كلياً حتى تتحول إلى غرفة للتخزين وإما نقوم بإضافتها إلى الغرفة الداخلية لتصبح امتداد للفراغ المجاور. السبب الرئيسي وراء هذه القرارات الخاطئة هو عدم تمكننا من استثمارها بشكل صحيح، ولكن إن أدركنا مدى أهميته ومميزاته في أي منزل عصري سوف نتخذ الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى غرفة أساسية في المنزل.
أحد أبرز مميزات البلكونة في منازلنا العصرية هو كونها ملجأ لمن يبحث عن مهرب من الأماكن المغلقة حيث تستحوذ الأجهزة الالكترونية على جميع أركان المنزل، والشرفة أيضاً هي وسيلتنا الوحيدة للأستمتاع بالهواء الطلق والإطلالة الجميلة في أجواء من الهدوء. بالطبع ما قد يأتي في ذهنك الآن هو أن تحقيق هذه الأهداف يكون غاية في الصعوبة لما تتسم الشرفة من هيئة رديئة، ولكن اليوم سوف تعرف كيف نجعل من شرفة منزلك المهملة غرفة معيشة جذابة
قبل البدء في مرحلة التصميم أو التنفيذ عليك أن تحدد مسبقاً الطابع الذي ترغب في الوصول إليه في غرفة المعيشة، ونعني بذلك أن تحدد ما إن كنت ترغب في الاسترخاء أو الشعور بالبهجة في الفراغ مع نمط الأثاث المفضل لديك. هذه الخطوة سوف تجعل جميع الخطوات اللاحقة أكثر سهولة. من ضمن القرارات الللازمة التي تندرج تحت هذه الخطوة هو اختيار باليت الالوان المفضلة على أن تكون مستوحاة من الطبيعة.
لكي يكون الطابع موفق يفضل أن تقوم باختياره أولاً بما قد يعكس شخصيتك وثانياً بما قد يجذب الناس لاستخدام الفراغ أيضاً.
بعد تحديد أسس التصميم عليك البدء في عملية تجديد الشرفة بأبسط الخطوات، وأولهم هو التخلص من النفايات والأغراض المهترئة، وثانياً يفضل أن تقوم بطلاء الحوائط مجدداً حتى تعيد إحياء البلكونة. هذه الخطوات قد لا تكلف الكثير ولكن وقعها على الفراغ مذهل ويضمن لك بداية موفقة لمشروعك.
إذا أردت حقاً أن تستمتع بغرفة المعيشة أنت وأسرتك في الشرفة بصفة يومية عليك أن تحدد أبعاد الأثاث الملائمة ووضعه بأسلوب يضمن لك جلسة عملية تحتوي الجميع في تجمعات دافئة مثل اختيار المصمم هنا للأثاث المثالي. معايير اختيار الأثاث، بجانب الابعاد، هو كونه مريح ومتنقل ويتحمل عوامل الطقس المتغيرة.
الشرفة هي فرصتك الذهبية للتلاعب في اختيارات غير تقليدية، فمن قال أن المساحات والعناصر الحيوية للأطفال فقط؟
لكي تتمكن من الاستمتاع بالشرفة على مدار اليوم ولا تلتزم بمواعيد محددة عليك أن تقوم بتوزيع الإضاءة بأسلوب ذكي حتى تكون الإنارة قوية وبعيدة عن الأعين في نفس الوقت، حتى لا تسبب الانزعاج..
لا توجد شرفة مثالية دون تواجد ألوان مبهجة وصارخة، وعليك أنت أيضاً أن تضيف ألوان مبهجة تترك الشرفة مفعمة بالحيوية. لا شك أن التجميل باستخدام النباتات هو أمر لابد منه، فهو باستطاعته تحويل أردء بلكونة إلى حديقة حيويو وملهمة، فقط عليك مراعاة انتقاء النباتات المثالية في مناخ بلدك.