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كيف نجعل من شرفة منزلك المهملة غرفة معيشة جذابة

shereen gouda shereen gouda
Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS حديقة خشب Green
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في الأساس نلاحظ أن جميع المنازل لا تخلو من وجود شرفة، ولكن لأن أغلبنا لا يرغب في اتخاذ قرار نحو تصميم البلكونة نلجأ إما لإهمالها كلياً حتى تتحول إلى غرفة للتخزين وإما نقوم بإضافتها إلى الغرفة الداخلية لتصبح امتداد للفراغ المجاور. السبب الرئيسي وراء هذه القرارات الخاطئة هو عدم تمكننا من استثمارها بشكل صحيح، ولكن إن أدركنا مدى أهميته ومميزاته في أي منزل عصري سوف نتخذ الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى غرفة أساسية في المنزل.

أحد أبرز مميزات البلكونة في منازلنا العصرية هو كونها ملجأ لمن يبحث عن مهرب من الأماكن المغلقة حيث تستحوذ الأجهزة الالكترونية على جميع أركان المنزل، والشرفة أيضاً هي وسيلتنا الوحيدة للأستمتاع بالهواء الطلق والإطلالة الجميلة في أجواء من الهدوء. بالطبع ما قد يأتي في ذهنك الآن هو أن تحقيق هذه الأهداف يكون غاية في الصعوبة لما تتسم الشرفة من هيئة رديئة، ولكن اليوم سوف تعرف كيف نجعل من شرفة منزلك المهملة غرفة معيشة جذابة

أولاً: تحديد الطابع

Дачный шик, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой بلكونة أو شرفة White
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой

قبل البدء في مرحلة التصميم أو التنفيذ عليك أن تحدد مسبقاً الطابع الذي ترغب في الوصول إليه في غرفة المعيشة، ونعني بذلك أن تحدد ما إن كنت ترغب في الاسترخاء أو الشعور بالبهجة في الفراغ مع نمط الأثاث المفضل لديك. هذه الخطوة سوف تجعل جميع الخطوات اللاحقة أكثر سهولة. من ضمن القرارات الللازمة التي تندرج تحت هذه الخطوة هو اختيار باليت الالوان المفضلة على أن تكون مستوحاة من الطبيعة.

لكي يكون الطابع موفق يفضل أن تقوم باختياره أولاً بما قد يعكس شخصيتك وثانياً بما قد يجذب الناس لاستخدام الفراغ أيضاً.

ثانياً: إعادة إحياء البلكونة عن طريق دهان الجدران

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio بلكونة أو شرفة
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

بعد تحديد أسس التصميم عليك البدء في عملية تجديد الشرفة بأبسط الخطوات، وأولهم هو التخلص من النفايات والأغراض المهترئة، وثانياً يفضل أن تقوم بطلاء الحوائط مجدداً حتى تعيد إحياء البلكونة. هذه الخطوات قد لا تكلف الكثير ولكن وقعها على الفراغ مذهل ويضمن لك بداية موفقة لمشروعك.

ثالثاً: اختيار الأثاث الملائم وتحديد موقعه

Girl and the cat, BLACKHAUS BLACKHAUS حديقة خشب Green balcony
BLACKHAUS

Girl and the cat

BLACKHAUS
BLACKHAUS
BLACKHAUS

إذا أردت حقاً أن تستمتع بغرفة المعيشة أنت وأسرتك في الشرفة بصفة يومية عليك أن تحدد أبعاد الأثاث الملائمة ووضعه بأسلوب يضمن لك جلسة عملية تحتوي الجميع في تجمعات دافئة مثل اختيار المصمم هنا للأثاث المثالي. معايير اختيار الأثاث، بجانب الابعاد، هو كونه مريح ومتنقل ويتحمل عوامل الطقس المتغيرة.

فرصتك لاختيار اثاث مرح ومميز

homify بلكونة أو شرفة سيراميك
homify

homify
homify
homify

الشرفة هي فرصتك الذهبية للتلاعب في اختيارات غير تقليدية، فمن قال أن المساحات والعناصر الحيوية للأطفال فقط؟

رابعاً: توزيع الإضاءة بكفاءة

A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention بلكونة أو شرفة
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

لكي تتمكن من الاستمتاع بالشرفة على مدار اليوم ولا تلتزم بمواعيد محددة عليك أن تقوم بتوزيع الإضاءة بأسلوب ذكي حتى تكون الإنارة قوية وبعيدة عن الأعين في نفس الوقت، حتى لا تسبب الانزعاج..

خامساً: تجميل الشرفة بالألوان والنباتات

Macetas redondas , Maceteros.es Maceteros.es حدائقأُصص النباتات والفازات
Maceteros.es

Maceteros.es
Maceteros.es
Maceteros.es

لا توجد شرفة مثالية دون تواجد ألوان مبهجة وصارخة، وعليك أنت أيضاً أن تضيف ألوان مبهجة تترك الشرفة مفعمة بالحيوية. لا شك أن التجميل باستخدام النباتات هو أمر لابد منه، فهو باستطاعته تحويل أردء بلكونة إلى حديقة حيويو وملهمة، فقط عليك مراعاة انتقاء النباتات المثالية في مناخ بلدك.

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