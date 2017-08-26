كيف تصلح بعض الأخطاء الشائعة في ديكور المنزل

في بعض الأحيان وبعد انتهائنا من تأثيث المنزل أو حتى بعد فترة من السكن فيه نكتشف بعض أخطاء الديكور التي تؤثر على المنظر العام، وعلى مزاجنا والتعامل اليومي في المنزل وتؤثر على الانطباع الأول لدى الضيوف أيضًا. نعرض عليكم الآن بعض من تلك الأخطاء الشائعة وكيفية إصلاحها بطرق بسيطة.
الكحلي والبترولي والنبيتي والبنفسجي والأخضر القاتم، والرمادي! كلها ألوان داكنة قد تجعل الغرف تبدو ضيقة وغير مريحة للعين وكئيبة بعض الشيء.
ماذا تفعل؟
1- استخدم الإضاءة لتفتيح اللون بعض الشيء بوضع مستويات مختلفة من الإضاءة على الحوائط وفي السقف وأباجورات طويلة وقصيرة فوق الطاولات.
2- استخدم الخشب الطبيعي للحوائط لإضافة بعض الدفئ إلى التصميم.
3- قم بتعليق رسومات مبهجة، أو القطع الفنية المعدنية.
وضع كل شيء على الأرفف من كتب وأغراض وأجهزة يجعلها تتكدس بشكل مؤذٍ للعين ويشعرك بالفوضى.
ماذا تفعل؟
الحل يحتم عليك بعض التضحية، فستحتاج إلى التخلي عن بعض الأشياء أو حتى وضعها في مخزن أو بدروم إذا كان من المستحيل التخلي عنها! بعدما تختار القطع والكتب والأشياء التي ستحتفظ بها على تلك الأرفف قم بإعادة ترتيبها من جديد وستجد المكان أصبح أكثر جمالًا بكثير من ذي قبل!
نصيحة: لإظهار جمال تلك الأغراض يمكنك طلاء ظهر أرفف المكتبة بلون متباين مع لون الأشياء، فإذا كان الشيء لونه فاتح قم بوضعه في الرف الداكن والعكس.
الكثير قد وقعوا في هذا الخطأ دون النظر للمستقبل حيث أصابع الأطفال الملطخة بالكاتشب والألوان وبقايا الطعام! فتحولت الكنبة الآن لقطعة متسخة للغاية حتى أنك قد نسيت لونها الحقيقي!
ماذا تفعل؟
بداية يجب أن تقوم بنظيفها تمامًا حتى ولو بالاستعانة بمتخصص في تنظيف الأثاث، قم بعد ذلك لا تتردد في شراء غطاء للكنبة أو تفصيله حسب تصميمها، ولا تخطئ مرة أخرى باختيار غطاء فاتح حتى لو كان من السهل فكه وغسله!
يوجد على الكونسول العديد من الأشياء غير المتصلة ببعضها وبأحجام مختلفة ومكدسة، حتى يظن من يزورك أنه قد دخل إلى غرفة مزادات!
ماذا تفعل؟
اختر قطعة واحدة لتكون هي القطعة الأساسية وضعها في المنتصف، ثم قم ببناء المنظر حولها. اختلاف الأشكال والخامات يخلق تباينًا فيمكنك اختيار اللون الأبيض مع الأسود، القطع اللامعة والقطع المطفأة، القطع الحادة والقطع المنحنية والدائرية.
قليلًا ما تشعر بالراحة في غرفة المعيشة ووجه زائريك يشعرك بترك عندك ذلك الانطباع أيضًا. المشكلة كلها يمكن أن تكمن في طريق ترتيب الغرفة ووضع الأثاث!
ماذا تفعل؟
تأكد من وضع الكراسي والكنب بطريقة تسمح للناس بالتحاور، عند ترتيب الأثاث تخيل أماكن الجلوس ورتبها حسب أفضل طريقة تجعلهم أكثر راحة عند التواصل معًا.
المطبخ كله أبيض بلا أية تفاصيل ملونة حتى الأرضية والحوائط وهذا يجعلك تشعر بعد فترة من الزمن بالملل!
ماذا تفعل؟
استخدم الأكسسوارات لتلون المطبخ وتضيف له بعض البهجة، كمقابض الخزانات أو قم بتعليق قضيب وشماعات لأدوات المطبخ واحترها ملونة طبعًا! استغل الأجهزة في ذلك أيضًا عن طريق شراء أجهزة للمطبخ بألوان مبهجة.
هل تدخل الغرفة فتشعر أن كل شيء يجذب انتباهك ويشتتك؟ هذا يعني أنه لا توجد نقطة محورية واضحة للغرفة مما يجعل جلستك أقل راحة فلا تعرف إلى أين يجب أن تتجه بالضبط!
ماذا تفعل؟
حدد نقطة محورية معينة كالتلفاز أو المدفأة أو طاولة القهوة أو مرآة كبيرة أو تى النافذة ورتب الأثاث متجهًا ناحيتها.
كلنا نعرف ذلك الشخص المحب للمخدات بشكل جنوني لدرجة أنه لا يجد مكان للجلوس على كنبة غرفة المعيشة أو مكان للنوم على السرير!
ماذا تفعل؟
حتى تتجنب ذلك الخطأ قم بمحاولة الجلوس بدون أي مخدات ثم أضف واحدة تلو الأخرى ختى تشعر أنك مرتاح في جلستك وتخلص من الباقي! يمكنك اتباع قاعدة عامة أن لكل كرسي مخدة واحدة أو بدون مخدات، ولكل كنبة مخدتين على كل جانب، وثلاثة فقط للسرير الفردي بحد أقصى.