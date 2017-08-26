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كيف تصلح بعض الأخطاء الشائعة في ديكور المنزل

ريم عوض ريم عوض
Historic Flourtown Addition, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design قبو النبيذ Blue
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في بعض الأحيان وبعد انتهائنا من تأثيث المنزل أو حتى بعد فترة من السكن فيه نكتشف بعض أخطاء الديكور التي تؤثر على المنظر العام، وعلى مزاجنا والتعامل اليومي في المنزل وتؤثر على الانطباع الأول لدى الضيوف أيضًا. نعرض عليكم الآن بعض من تلك الأخطاء الشائعة وكيفية إصلاحها بطرق بسيطة.

1- الحوائط الداكنة تحتاج إلى بعض الخِفة

Historic Flourtown Addition, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design قبو النبيذ Blue
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

الكحلي والبترولي والنبيتي والبنفسجي والأخضر القاتم، والرمادي! كلها ألوان داكنة قد تجعل الغرف تبدو ضيقة وغير مريحة للعين وكئيبة بعض الشيء.

ماذا تفعل؟

1- استخدم الإضاءة لتفتيح اللون بعض الشيء بوضع مستويات مختلفة من الإضاءة على الحوائط وفي السقف وأباجورات طويلة وقصيرة فوق الطاولات.

2- استخدم الخشب الطبيعي للحوائط لإضافة بعض الدفئ إلى التصميم.

3- قم بتعليق رسومات مبهجة، أو القطع الفنية المعدنية.

2- الأرفف ممتلئة على آخرها

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

وضع كل شيء على الأرفف من كتب وأغراض وأجهزة يجعلها تتكدس بشكل مؤذٍ للعين ويشعرك بالفوضى.

ماذا تفعل؟

الحل يحتم عليك بعض التضحية، فستحتاج إلى التخلي عن بعض الأشياء أو حتى وضعها في مخزن أو بدروم إذا كان من المستحيل التخلي عنها! بعدما تختار القطع والكتب والأشياء التي ستحتفظ بها على تلك الأرفف قم بإعادة ترتيبها من جديد وستجد المكان أصبح أكثر جمالًا بكثير من ذي قبل!

نصيحة: لإظهار جمال تلك الأغراض يمكنك طلاء ظهر أرفف المكتبة بلون متباين مع لون الأشياء، فإذا كان الشيء لونه فاتح قم بوضعه في الرف الداكن والعكس.

3- كنبة غرفة المعيشة فاتحة

The Lantern House, Feldman Architecture Feldman Architecture غرفة المعيشة
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

الكثير قد وقعوا في هذا الخطأ دون النظر للمستقبل حيث أصابع الأطفال الملطخة بالكاتشب والألوان وبقايا الطعام! فتحولت الكنبة الآن لقطعة متسخة للغاية حتى أنك قد نسيت لونها الحقيقي!

ماذا تفعل؟

بداية يجب أن تقوم بنظيفها تمامًا حتى ولو بالاستعانة بمتخصص في تنظيف الأثاث، قم بعد ذلك لا تتردد في شراء غطاء للكنبة أو تفصيله حسب تصميمها، ولا تخطئ مرة أخرى باختيار غطاء فاتح حتى لو كان من السهل فكه وغسله!

4- الكونسول يبدو كطاولة مزاد

Drayton Gardens, Maxmar Construction LTD Maxmar Construction LTD راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Maxmar Construction LTD

Maxmar Construction LTD
Maxmar Construction LTD
Maxmar Construction LTD

يوجد على الكونسول العديد من الأشياء غير المتصلة ببعضها وبأحجام مختلفة ومكدسة، حتى يظن من يزورك أنه قد دخل إلى غرفة مزادات!

ماذا تفعل؟

اختر قطعة واحدة لتكون هي القطعة الأساسية وضعها في المنتصف، ثم قم ببناء المنظر حولها. اختلاف الأشكال والخامات يخلق تباينًا فيمكنك اختيار اللون الأبيض مع الأسود، القطع اللامعة والقطع المطفأة، القطع الحادة والقطع المنحنية والدائرية. 

5- غرفة المعيشة لا تبدو مريحة

Villa Fouad & Yosra, Rêny Rêny غرفة المعيشة
Rêny

Rêny
Rêny
Rêny

قليلًا ما تشعر بالراحة في غرفة المعيشة ووجه زائريك يشعرك بترك عندك ذلك الانطباع أيضًا. المشكلة كلها يمكن أن تكمن في طريق ترتيب الغرفة ووضع الأثاث!

ماذا تفعل؟

تأكد من وضع الكراسي والكنب بطريقة تسمح للناس بالتحاور، عند ترتيب الأثاث تخيل أماكن الجلوس ورتبها حسب أفضل طريقة تجعلهم أكثر راحة عند التواصل معًا.

6- المطبخ بالأبيض فقط وممل

homify مطبخ ذو قطع مدمجة خشب White
homify

homify
homify
homify

المطبخ كله أبيض بلا أية تفاصيل ملونة حتى الأرضية والحوائط وهذا يجعلك تشعر بعد فترة من الزمن بالملل!

ماذا تفعل؟

استخدم الأكسسوارات لتلون المطبخ وتضيف له بعض البهجة، كمقابض الخزانات أو قم بتعليق قضيب وشماعات لأدوات المطبخ واحترها ملونة طبعًا! استغل الأجهزة في ذلك أيضًا عن طريق شراء أجهزة للمطبخ بألوان مبهجة.

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7- لا توجد نقطة محورية واضحة

Cranley Gardens, Maxmar Construction LTD Maxmar Construction LTD غرفة السفرة White
Maxmar Construction LTD

Maxmar Construction LTD
Maxmar Construction LTD
Maxmar Construction LTD

هل تدخل الغرفة فتشعر أن كل شيء يجذب انتباهك ويشتتك؟ هذا يعني أنه لا توجد نقطة محورية واضحة للغرفة مما يجعل جلستك أقل راحة فلا تعرف إلى أين يجب أن تتجه بالضبط!

ماذا تفعل؟

حدد نقطة محورية معينة كالتلفاز أو المدفأة أو طاولة القهوة أو مرآة كبيرة أو تى النافذة ورتب الأثاث متجهًا ناحيتها.

8- حبك لمخدات خرج عن السيطرة!

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

كلنا نعرف ذلك الشخص المحب للمخدات بشكل جنوني لدرجة أنه لا يجد مكان للجلوس على كنبة غرفة المعيشة أو مكان للنوم على السرير!

ماذا تفعل؟

حتى تتجنب ذلك الخطأ قم بمحاولة الجلوس بدون أي مخدات ثم أضف واحدة تلو الأخرى ختى تشعر أنك مرتاح في جلستك وتخلص من الباقي! يمكنك اتباع قاعدة عامة أن لكل كرسي مخدة واحدة أو بدون مخدات، ولكل كنبة مخدتين على كل جانب، وثلاثة فقط للسرير الفردي بحد أقصى.

تمتع بالأناقة الفرنسية في منزلك عن طريق هذه اللمسات البسيطة
ماذا ستصحح من الأخطاء؟ شاركنا بتجربتك

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