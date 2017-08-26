كيف تصلح بعض الأخطاء الشائعة في ديكور المنزل

وضع كل شيء على الأرفف من كتب وأغراض وأجهزة يجعلها تتكدس بشكل مؤذٍ للعين ويشعرك بالفوضى.

ماذا تفعل؟

الحل يحتم عليك بعض التضحية، فستحتاج إلى التخلي عن بعض الأشياء أو حتى وضعها في مخزن أو بدروم إذا كان من المستحيل التخلي عنها! بعدما تختار القطع والكتب والأشياء التي ستحتفظ بها على تلك الأرفف قم بإعادة ترتيبها من جديد وستجد المكان أصبح أكثر جمالًا بكثير من ذي قبل!

نصيحة: لإظهار جمال تلك الأغراض يمكنك طلاء ظهر أرفف المكتبة بلون متباين مع لون الأشياء، فإذا كان الشيء لونه فاتح قم بوضعه في الرف الداكن والعكس.