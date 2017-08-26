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7 نصائح مطبخية لتقليل إهدار الطعام

ريم عوض ريم عوض
“Cook’s Kitchen” Renovation in Potomac, Maryland, BOWA - Design Build Experts BOWA - Design Build Experts مطبخ
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إذا كنت قد أتيت لقراءة هذا المقال فهذا يعني أنك تشعر بمشكلة في كمية الطعام التي تقوم بإهدارها وتريد المساعدة في ذلك، تحملًا للمسؤولية تجاه الأشخاص الأقل حظًا والبيئة وقبل كل هذا نفسك بالطبع من حيث توفيرك للمال وتناول أكل صحي! في هذا المقال نقدم لك 7 نصائح  مطبخية لتقليل إهدار الطعام نرجو أن تساعدك في حل مشكلتك!

1- اكتب منيو (قائمة) للوجبات

“Cook’s Kitchen” Renovation in Potomac, Maryland, BOWA - Design Build Experts BOWA - Design Build Experts مطبخ
BOWA – Design Build Experts

BOWA - Design Build Experts
BOWA – Design Build Experts
BOWA - Design Build Experts

وضع خطة معينة للوجبات الرئيسية اليومية هي أول خطوة تجاد تقليل الطعام المهدر. في بداية كل أسبوع تأكد من قضاء بعض الوقت، والذي لن يزيد عن 15 دقيقة، لوضع قائمة للطعام ومعرفة ما ينقصك وتريد شراؤه من البقالة لتحقيق تلك الخطة.

2- قم بفرز الخزين قبل الذهاب للسوبر ماركت

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Blue
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

هذه الخطوة مهمة جدًا قبل النرزل لشراء طلبات الأسبوع أو الشهر، حتى لا تتكدس عندك المنتجات وتضطر إلى التخلص من بعضها بعد فترة لانتهاء صلاحيتها أو ببساطة لعدم وجود مكان كاف!

Farbkollektionen für Schiebetüren, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

3- حافظ على نظافة وترتيب المطبخ

High Line Penthouse, New York, NY, BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC مطبخ
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC

BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC
BILLINKOFF ARCHITECTURE PLLC

المطبخ النظيف والمرتب يرغبك في الطبخ أكثر حيث يجعل العملية أسهل، فتلتزم بمنيو الطعام ولا تضطر لشراء أكل من الخارج مما سيفر لك بعض المال ويحافظ على صحتك أيضًا!

4- ضع الفاكهة حيث تراها

“Cook’s Kitchen” Renovation in Potomac, Maryland, BOWA - Design Build Experts BOWA - Design Build Experts مطبخ
BOWA – Design Build Experts

BOWA - Design Build Experts
BOWA – Design Build Experts
BOWA - Design Build Experts

اجعلها قاعدة، ضع الفاكهة في مكان مرئي للجميع حى تؤكل أولًا بأول تفاديًا فسادها داخل الثلاجة أو الخزانات! يمكنك وضعها داخل الثلاجة عندما تلاحظ أنها بدأت تصبح لينة، ثم يمكنك وضعها في الفريزر مقطعة لاستخدامها في العصائر وسلاطات الفاكهة في أي وقت ولمدة 3 أشهر.

Zweizeilige Küche, ARTfischer Die Möbelmanufaktur. ARTfischer Die Möbelmanufaktur. مطبخ White
ARTfischer Die Möbelmanufaktur.

ARTfischer Die Möbelmanufaktur.
ARTfischer Die Möbelmanufaktur.
ARTfischer Die Möbelmanufaktur.

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5- اشتر الخضروات الورقية حسب الحاجة

Neubau im P-Areal, OONITOO_official OONITOO_official مطبخ
OONITOO_official

OONITOO_official
OONITOO_official
OONITOO_official

الورقيات من أكثر الخضروات التي تفسد بسرعة لذا تأكد من شراء على قدر ما تحتاجه بشكل أسبوعي (أو أقل إذا سمحت ظروفك) ولكن إذا كنت بحاجة إلى تخزينها لفتر ولن تأكلها في التو فقم بغسلها جيدًا ثم اتركها لتجف من الماء، وقم بتعليفها بورق مطبخ أو فوطة صغيرة ثم ضعها في علبة أو كيس ثلاجة محكم الغلق.

6- ضع وصفات الطعام في المطبخ

Home staging mit professionellen Fotos im Rohbau, Olaf Tiedje FOTOGRAFIE Olaf Tiedje FOTOGRAFIE مطبخ
Olaf Tiedje FOTOGRAFIE

Olaf Tiedje FOTOGRAFIE
Olaf Tiedje FOTOGRAFIE
Olaf Tiedje FOTOGRAFIE

سواء كان لديك كتب للطبيخ أو تتصفح الوصفات أونلاين، تأكد من وجود مكان في المطبخ به وصفاتك المفضلة والسهلة والتي تريد أن تعيد طبخها مرة أخرى لأنها كانت رائعة وأعجبت أسرتك! فهذه الطريقة سيكون الطبخ أسهل ولن تضطر لشراء أكل من الخارج وإهدار الطعام الموجود في الثلاجة منتظرك لتطبخه!

Haags Familiehuis, FORM MAKERS interior - concept - design FORM MAKERS interior - concept - design مطبخ بلاستيك White
FORM MAKERS interior – concept – design

FORM MAKERS interior - concept - design
FORM MAKERS interior – concept – design
FORM MAKERS interior - concept - design

7- ضع المنتجات القديمة في المقدمة

Appartementküche nach Maß, Klocke Möbelwerkstätte GmbH Klocke Möbelwerkstätte GmbH مطبخ
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH
Klocke Möbelwerkstätte GmbH

عندما تشتري شيئًا جديدًا من البقالة ضعه خلف القديم حتى تقوم باستهلاك القديم أولًا ولا تنساه! 

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