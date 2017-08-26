إذا كنت قد أتيت لقراءة هذا المقال فهذا يعني أنك تشعر بمشكلة في كمية الطعام التي تقوم بإهدارها وتريد المساعدة في ذلك، تحملًا للمسؤولية تجاه الأشخاص الأقل حظًا والبيئة وقبل كل هذا نفسك بالطبع من حيث توفيرك للمال وتناول أكل صحي! في هذا المقال نقدم لك 7 نصائح مطبخية لتقليل إهدار الطعام نرجو أن تساعدك في حل مشكلتك!
وضع خطة معينة للوجبات الرئيسية اليومية هي أول خطوة تجاد تقليل الطعام المهدر. في بداية كل أسبوع تأكد من قضاء بعض الوقت، والذي لن يزيد عن 15 دقيقة، لوضع قائمة للطعام ومعرفة ما ينقصك وتريد شراؤه من البقالة لتحقيق تلك الخطة.
هذه الخطوة مهمة جدًا قبل النرزل لشراء طلبات الأسبوع أو الشهر، حتى لا تتكدس عندك المنتجات وتضطر إلى التخلص من بعضها بعد فترة لانتهاء صلاحيتها أو ببساطة لعدم وجود مكان كاف!
المطبخ النظيف والمرتب يرغبك في الطبخ أكثر حيث يجعل العملية أسهل، فتلتزم بمنيو الطعام ولا تضطر لشراء أكل من الخارج مما سيفر لك بعض المال ويحافظ على صحتك أيضًا!
اجعلها قاعدة، ضع الفاكهة في مكان مرئي للجميع حى تؤكل أولًا بأول تفاديًا فسادها داخل الثلاجة أو الخزانات! يمكنك وضعها داخل الثلاجة عندما تلاحظ أنها بدأت تصبح لينة، ثم يمكنك وضعها في الفريزر مقطعة لاستخدامها في العصائر وسلاطات الفاكهة في أي وقت ولمدة 3 أشهر.
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الورقيات من أكثر الخضروات التي تفسد بسرعة لذا تأكد من شراء على قدر ما تحتاجه بشكل أسبوعي (أو أقل إذا سمحت ظروفك) ولكن إذا كنت بحاجة إلى تخزينها لفتر ولن تأكلها في التو فقم بغسلها جيدًا ثم اتركها لتجف من الماء، وقم بتعليفها بورق مطبخ أو فوطة صغيرة ثم ضعها في علبة أو كيس ثلاجة محكم الغلق.
سواء كان لديك كتب للطبيخ أو تتصفح الوصفات أونلاين، تأكد من وجود مكان في المطبخ به وصفاتك المفضلة والسهلة والتي تريد أن تعيد طبخها مرة أخرى لأنها كانت رائعة وأعجبت أسرتك! فهذه الطريقة سيكون الطبخ أسهل ولن تضطر لشراء أكل من الخارج وإهدار الطعام الموجود في الثلاجة منتظرك لتطبخه!
عندما تشتري شيئًا جديدًا من البقالة ضعه خلف القديم حتى تقوم باستهلاك القديم أولًا ولا تنساه!