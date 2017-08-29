خمس خطوات ذكية لاختيار لون الحائط لغرفة المعيشة

لا تبحث بعيداً عن مصدر إلهام لألوان الحائط، بل عليك أن تبحث في نقوشات وأنماط الأقمشة الموجودة في الأثاث، ولأهمية هذه الخطوة عليك أن تكون قد توصلت إلى جميع أقمشة الأثاث والستائر قبل البدء في اختيار الأثاث، وبهذا الشكل سوف تقوم باختيار لون يبرز رونق وجمال أثاث الغرفة.

عليك مراعاة أن يكون اللون المختار متناسق مع مجمل التصميم وليس مع الأقمشة فحسب، وبذلك تضمن الوصول إلى غرفة متجانسة وأنيقة.