مهمة تشطيب الشقة تكون سهلة حتى تصل إلى مرحلة اتخاذ القرارات النهائية التي سوف تستمر معك طويلاً، ولأننا نسعى دائماً لتحقيق أجمل ما يمكن في منزلنا قد نقف أمام بعض الخيارات في حيرة قد تدوم طويلاً، ولا يوجد في الواقع وصفة بسيطة لكي تصل إلى أعلى جودة وأنسب ذوق، ولكن الخبر السار هو أنه يوجد بعض الخطوات التي من شأنها أن تقربك خطوة أكثر نحو القرار الصائب. الدهانات تتصدر لائحة القرارات الصعبة في تشطيب المنزل، فلابد وأن نشعر بقليل من الحيرة أمام باليت ألوان الدهانات الهائلة، لذلك نتجه في أغلب الأحيان نحو ألوان طبيعية محايدة وهادئة تناسب جميع الأذواق، ولكن هذه الحيلة لن تنطبق على فراغ مثل غرفة المعيشة فهي دائماً ما تحتاج إلى لمسة متميزة في الجدران حتى تبرز رونق التصميم. اليوم جئنا لك بمجموعة من خمس خطوات ذكية لاختيار لون الحائط لغرفة المعيشة
عندما تقوم باختيار ألوان جريئة غير تقليدية وبالتحديد في غرفة ذات طابع الحداثي عليك مراعاة درجة لون الأرضيات فهي مؤثر مباشر على نجاح الدهانات وتناسق الغرفة، فإن كانت الأرضيات داكنة عليك أن تتجه نحو جدران هادئة ومبهجة حتى تصل إلى معادلة متزنة في غرفة المعيشة.
لا تبحث بعيداً عن مصدر إلهام لألوان الحائط، بل عليك أن تبحث في نقوشات وأنماط الأقمشة الموجودة في الأثاث، ولأهمية هذه الخطوة عليك أن تكون قد توصلت إلى جميع أقمشة الأثاث والستائر قبل البدء في اختيار الأثاث، وبهذا الشكل سوف تقوم باختيار لون يبرز رونق وجمال أثاث الغرفة.
عليك مراعاة أن يكون اللون المختار متناسق مع مجمل التصميم وليس مع الأقمشة فحسب، وبذلك تضمن الوصول إلى غرفة متجانسة وأنيقة.
يختلف كثيراً اتجاه اللون مع اختلاف ساكني المنزل وطبيعة حياتهم اليومية، فنجد أن تواجد أطفال على سبيل المثال قد يجعلك تتجه إلى ألوان محددة لا يظهر فيه الاتساخ بسهولة، لذا تعرف على مدى عملية اللون بالنسبة لاستخداماتك للفراغ.
إن كانت غرفة المعيشة فراغ مفتوح سوف تواجه تقيداً ملحوظاً في اختيار ألوان الجدران لأن أي لون يجب أن يكون متناسق مع كل الفراغات المجاورة أيضاً، لذا ضع في حسبانك أن يتيح اللون تهيئة مناخ متجانس وأنيق في كل ركن.
لأن بعض الألوان قد تبدو مذهلة على الورق ولكن رديئة عند التنفيذ عليك أن تقوم باختبارات قبل التوصل إلى اللون النهائي. الاختبار يبدأ باختيار اللون ودرجة قبله وبعده وعمل عينات في الحائط، والخطوة الثانية هي رؤية العينات المختلفة على الحائط في إضاءة النهار حتى تتضح الرؤية وذلك مع اختبار مدى تناسق اللون مع عينة الأقمشة، ثم تحديد الدرجة التي تراها أنسب. المصمم هنا على سبيل المثال قام باتخاذ قرار جريء كان لابد من التأكد مسبقاً من أن الألوان متطابقة مع الأثاث والأقمشة المستخدمة، لذا فالنتيجة هنا مثالية