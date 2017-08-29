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خمس خطوات ذكية لاختيار لون الحائط لغرفة المعيشة

shereen gouda shereen gouda
Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro مطبخ
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مهمة تشطيب الشقة تكون سهلة حتى تصل إلى مرحلة اتخاذ القرارات النهائية التي سوف تستمر معك طويلاً، ولأننا نسعى دائماً لتحقيق أجمل ما يمكن في منزلنا قد نقف أمام بعض الخيارات في حيرة قد تدوم طويلاً، ولا يوجد في الواقع وصفة بسيطة لكي تصل إلى أعلى جودة وأنسب ذوق، ولكن الخبر السار هو أنه يوجد بعض الخطوات التي من شأنها أن تقربك خطوة أكثر نحو القرار الصائب. الدهانات تتصدر لائحة القرارات الصعبة في تشطيب المنزل، فلابد وأن نشعر بقليل من الحيرة أمام باليت ألوان الدهانات الهائلة، لذلك نتجه في أغلب الأحيان نحو ألوان طبيعية محايدة وهادئة تناسب جميع الأذواق، ولكن هذه الحيلة لن تنطبق على فراغ مثل غرفة المعيشة فهي دائماً ما تحتاج إلى لمسة متميزة في الجدران حتى تبرز رونق التصميم. اليوم جئنا لك بمجموعة من خمس خطوات ذكية لاختيار لون الحائط لغرفة المعيشة

1- خذ الأرضيات في الاعتبار

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
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عندما تقوم باختيار ألوان جريئة غير تقليدية وبالتحديد في غرفة ذات طابع الحداثي عليك مراعاة درجة لون الأرضيات فهي مؤثر مباشر على نجاح الدهانات وتناسق الغرفة، فإن كانت الأرضيات داكنة عليك أن تتجه نحو جدران هادئة ومبهجة حتى تصل إلى معادلة متزنة في غرفة المعيشة.

2- استلهم ألوان الحائط من نقوشات الأقمشة المحيطة

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة قماش White
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

لا تبحث بعيداً عن مصدر إلهام لألوان الحائط، بل عليك أن تبحث في نقوشات وأنماط الأقمشة الموجودة في الأثاث، ولأهمية هذه الخطوة عليك أن تكون قد توصلت إلى جميع أقمشة الأثاث والستائر قبل البدء في اختيار الأثاث، وبهذا الشكل سوف تقوم باختيار لون يبرز رونق وجمال أثاث الغرفة. 

عليك مراعاة أن يكون اللون المختار متناسق مع مجمل التصميم وليس مع الأقمشة فحسب، وبذلك تضمن الوصول إلى غرفة متجانسة وأنيقة.

3 – تحديد ألوان تناسب طبيعة المستخدم

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

يختلف كثيراً اتجاه اللون مع اختلاف ساكني المنزل وطبيعة حياتهم اليومية، فنجد أن تواجد أطفال على سبيل المثال قد يجعلك تتجه إلى ألوان محددة لا يظهر فيه الاتساخ بسهولة، لذا تعرف على مدى عملية اللون بالنسبة لاستخداماتك للفراغ.

4- وضع المساحات المجاورة في الاعتبار

Casa M, monovolume architecture + design monovolume architecture + design غرفة المعيشة
monovolume architecture + design

monovolume architecture + design
monovolume architecture + design
monovolume architecture + design

إن كانت غرفة المعيشة فراغ مفتوح سوف تواجه تقيداً ملحوظاً في اختيار ألوان الجدران لأن أي لون يجب أن يكون متناسق مع كل الفراغات المجاورة أيضاً، لذا ضع في حسبانك أن يتيح اللون تهيئة مناخ متجانس وأنيق في كل ركن.

5- عمل اختبارات لألوان ودرجات مختلفة في الفراغ

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro مطبخ
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

لأن بعض الألوان قد تبدو مذهلة على الورق ولكن رديئة عند التنفيذ عليك أن تقوم باختبارات قبل التوصل إلى اللون النهائي. الاختبار يبدأ باختيار اللون ودرجة قبله وبعده وعمل عينات في الحائط، والخطوة الثانية هي رؤية العينات المختلفة على الحائط في إضاءة النهار حتى تتضح الرؤية وذلك مع اختبار مدى تناسق اللون مع عينة الأقمشة، ثم تحديد الدرجة التي تراها أنسب. المصمم هنا على سبيل المثال قام باتخاذ قرار جريء كان لابد من التأكد مسبقاً من أن الألوان متطابقة مع الأثاث والأقمشة المستخدمة، لذا فالنتيجة هنا مثالية

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