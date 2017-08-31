كيف تضئ حمامك الصغير إذا كان بلا نوافذ

في كثير من الأحيان يكون لديك منزل رائع بمساحة جيدة وشرفة مذهلة ألا أنه لابد أن يكون به عيب أو اثنين على سبيل المثال الحمام بلا نوافذ فيكون مظلم وممل، أو بالحديقة بعض العيوب مثل المساحة الصغيرة، لكن الخبر الجيد في هذا الموضوع أنك لا تحتاج إلى نافذة لكي تضيف شخصية لامعة إلى حمامك، جمعنا لك نصائح وأفكار لخبراء هوميفاي إذا كان حمامك صغير وبلا نوافذ.
إذا كانت لديك المساحة الكافية على الجدار يمكنك وضع مجموعة من المرايا الصغيرة سيكون لها تأثير رائع على حمامك الصغير، لكن لابد أن تأخذ في الاعتبار ألا تكون المرايا معاكسة لبعضها البعض لأنها سوف تعطي انعكاسات غريبة.
إذا كانت مساحة الجدران لديك قصيرة يمكنك الاستعانة بوحدات الإضاءة المُعلقة على الحائط، ولكن لابد أن تتأكد من أنها موضوعة في المكان الصحيح .
لا تقلق إذا تخلصت من القبح، يمكنك إضافة قطعة أثاث غير متوقعة في كابينة الحمام مثل حجر، كرسي صغير، أو أكسسوار غير مألوف يوضح شخصيتك.
لوحة لطيفة، أرضية وجدران بلون مشرق، أشياء قادرة على التأثير في على مظهر حجم الغرفة، ولشيء أكثر درامتيكية يمكنك الاعتماد على البلاط المصقول لجعل المساحة تبدو أوسع .
إذا كانت لديك الفرصة لتطبيق هذه الفكرة عليك أن تعتمد على ورق حائط بلون متوهج على جدران حمامك الصغير لتعزيز قوي للنمط واللون، الجدران الجذابة ستجعلك تنسى غياب النافذة، احرص فقط على عدم الاعتماد على ألوان داكنة في المساحة.
الحمامات الصغيرة ليست بحاجة إلى المزيد من الجدران الصلبة لما لها من وضع خاص، دعنا نستكشف معك الطوب الزجاجي والشاشات الزجاجية، أو الشبكات المعدنية كبديل للفواصل الداخلية، هذه الخيارات ستتيح لك فرصة مرور الضوء وانعكاسه وتضمن لك مظهر نظيف وساطع .
إضافة بعض الأشياء اللامعة مثل الشمعدانات مع أسطح من الفولاذ المقاوم للصدأ، نمط التصميم الصناعي و
steampunk موضة رائجة، والذي يعني أن المعادن تشكل أمواج في تصميم الحمام، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، الألومنيوم المصقول، أو النحاس سوف يجعلون حمامك يبدو لامعًا.
ابعد التركيز عن عدم وجود مصدر للضوء الطبيعي في حمامك الصغير عن طريق تركيز الإضاءة الصناعية على الأعمال الفنية، الأكسسوارات، والصور على الجدران، يمكنها أن تجذب الانتباه بعيدًا عن غرفة حمامك الصغيرة.
تأكد من أن حمامك الصغير نظيف دائمًا وذلك بإزالة الأتربة وتجفيف كابينة الاستحمام بعد الاستخدام، والتخلص من الروائح الكريهة برش معطر برائحة مبهجة .
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