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كيف تضئ حمامك الصغير إذا كان بلا نوافذ

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Scenery Tiles, Target Tiles Target Tiles حمامديكورات
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في كثير من الأحيان يكون لديك منزل رائع بمساحة جيدة وشرفة مذهلة ألا أنه لابد أن يكون به عيب أو اثنين على سبيل المثال الحمام بلا نوافذ فيكون مظلم وممل، أو بالحديقة بعض العيوب مثل المساحة الصغيرة، لكن الخبر الجيد في هذا الموضوع أنك لا تحتاج إلى نافذة لكي تضيف شخصية لامعة إلى حمامك، جمعنا لك نصائح وأفكار لخبراء هوميفاي إذا كان حمامك صغير وبلا نوافذ. 

مشرق ولامع

Visite a nossa Alfama, não é em Lisboa, mas também tem cantos encantadores, Alfama Home Vintage Alfama Home Vintage حمامديكورات Grey
Alfama Home Vintage

Alfama Home Vintage
Alfama Home Vintage
Alfama Home Vintage

إذا كانت لديك المساحة الكافية على الجدار يمكنك وضع مجموعة من المرايا الصغيرة سيكون لها تأثير رائع على حمامك الصغير، لكن لابد أن تأخذ في الاعتبار ألا تكون المرايا معاكسة لبعضها البعض لأنها سوف تعطي انعكاسات غريبة. 

إضاءة بطريقة صحيحة

Guest Bathroom Roselind Wilson Design حمامإضاءة bathroom,contemporary,luxury,wall mirror,lights,modern,interior design
Roselind Wilson Design

Guest Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

إذا كانت مساحة الجدران لديك قصيرة يمكنك الاستعانة بوحدات الإضاءة المُعلقة على الحائط، ولكن لابد أن تتأكد من أنها موضوعة في المكان الصحيح . 

إضافة مفاجأة أنيقة

Espace Aubade - Salle de bains moderne, Espace Aubade Espace Aubade حمامديكورات
Espace Aubade

Espace Aubade
Espace Aubade
Espace Aubade

لا تقلق إذا تخلصت من القبح، يمكنك إضافة قطعة أثاث غير متوقعة في كابينة الحمام مثل حجر، كرسي صغير، أو أكسسوار غير مألوف يوضح شخصيتك.  

ألوان نظيفة ومضيئة

Lumina, l'inebriante bellezza della luce , Fap Ceramiche Fap Ceramiche حمامديكورات
Fap Ceramiche

Fap Ceramiche
Fap Ceramiche
Fap Ceramiche

لوحة  لطيفة، أرضية وجدران  بلون مشرق، أشياء قادرة على التأثير في على مظهر حجم الغرفة، ولشيء أكثر درامتيكية يمكنك الاعتماد على البلاط المصقول لجعل المساحة تبدو أوسع . 

تعزيز اللون والنمط

Apartamento Bairro de Higienópolis, CARMELLO ARQUITETURA CARMELLO ARQUITETURA حمامديكورات
CARMELLO ARQUITETURA

CARMELLO ARQUITETURA
CARMELLO ARQUITETURA
CARMELLO ARQUITETURA

إذا كانت لديك الفرصة لتطبيق هذه الفكرة عليك أن تعتمد على ورق حائط بلون متوهج على جدران حمامك الصغير لتعزيز قوي للنمط واللون، الجدران الجذابة ستجعلك تنسى غياب النافذة، احرص فقط على عدم الاعتماد على ألوان داكنة في المساحة. 

فواصل شفافة

Paradise Target Tiles حمامديكورات
Target Tiles

Paradise

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

الحمامات الصغيرة ليست بحاجة إلى المزيد من الجدران الصلبة لما لها من وضع خاص، دعنا نستكشف معك الطوب الزجاجي والشاشات الزجاجية، أو الشبكات المعدنية كبديل للفواصل الداخلية، هذه الخيارات ستتيح لك فرصة مرور الضوء وانعكاسه وتضمن لك مظهر نظيف وساطع . 

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اكسسوارات مضيئة

The Old Post Office , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions حمام دوش وأحواض إستحمام
A1 Lofts and Extensions

The Old Post Office

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

إضافة بعض الأشياء اللامعة مثل الشمعدانات مع أسطح من الفولاذ المقاوم للصدأ، نمط التصميم الصناعي وsteampunk موضة رائجة، والذي يعني أن المعادن تشكل أمواج في تصميم الحمام، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ، الألومنيوم المصقول، أو النحاس سوف يجعلون حمامك يبدو لامعًا.  

جذب الانتباه

Daisy Chain Target Tiles حمامديكورات
Target Tiles

Daisy Chain

Target Tiles
Target Tiles
Target Tiles

ابعد التركيز عن عدم وجود مصدر للضوء الطبيعي في حمامك الصغير عن طريق تركيز الإضاءة الصناعية على الأعمال الفنية، الأكسسوارات، والصور على الجدران، يمكنها أن تجذب الانتباه بعيدًا عن غرفة حمامك الصغيرة. 

حافظ على نظافته

Mobiliario Fondo Baño, Salgar Salgar حماممرايا
Salgar

Salgar
Salgar
Salgar

تأكد من أن حمامك الصغير نظيف دائمًا وذلك بإزالة الأتربة وتجفيف كابينة الاستحمام بعد الاستخدام، والتخلص من الروائح الكريهة برش معطر برائحة مبهجة . 

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