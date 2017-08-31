كيف تضئ حمامك الصغير إذا كان بلا نوافذ

في كثير من الأحيان يكون لديك منزل رائع بمساحة جيدة وشرفة مذهلة ألا أنه لابد أن يكون به عيب أو اثنين على سبيل المثال الحمام بلا نوافذ فيكون مظلم وممل، أو بالحديقة بعض العيوب مثل المساحة الصغيرة، لكن الخبر الجيد في هذا الموضوع أنك لا تحتاج إلى نافذة لكي تضيف شخصية لامعة إلى حمامك، جمعنا لك نصائح وأفكار لخبراء هوميفاي إذا كان حمامك صغير وبلا نوافذ.