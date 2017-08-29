كيف تجدد منزل بالأرضي على الطراز المودرن

بعد فترة من الوقت نحتاج للقيام ببعض التجديدات ولو بغرفة واحدة ولكن نحتار بين ما نرى من أفكار وما يمكن تطبيقه فعلا. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من الأفكار كلها سهلة وقابلة للتطبيق بمجهود قليل ولكنها ستحدث فارقًا كبيرًا وتشعرك بالتجديد.
الانطباعات الأولى تدوم فاهتم بواجهة المنزل جيدًا! قد يعني هذا طلاء بجودة عالية وألوان فاتحة ومناسبة، وقد يكون ذلك عن طريق الاستثمار في تصميم جيد للواجهة وتفاصيلها. ولا تنس الاهتمام بالمساحة أمام واجهة المنزل سواء كانت حديقة صغيرة أو أحجار ديكورية.
أول غرفة نبدأ بها نصائح التجديد هي المطبخ، لأنها وبدون شك من أهم غرف المنزل إن لم تكن أهمها! إذا كنت ستجدد غرفة واحدة في المنزل فيجب أن يقع الاختيار على المطبخ، اجعله برّاقًا ومليئًا بالضوء الطبيعي بفتح النافذة وإزالة أية ستائر. إذا كان مغلقة فجرب فتحه بإزالة الحائط بينه وبين الغرفة المجاورة سواء كانت غرفة المعيشة أو السفرة لتصنع مساحات مفتوحة تشعرك باتساع المنزل.
السجاد القديم بأشكاله المتساوية والدقيقة لا يوجد مكان له في المنزل المودرن! بالطبع إذا كنت تحب السجاد ولا تستغني عنه فستجد الكثير من التصميمات المناسبة ولكن في المنزل المودرن الأرضيات الحشبية العارية هي أفضل شيء.
بالطبع التدفئ المركزية هي أفضل حل على الإطلاق ولكن إذا لم يكن في مقدرتك تحقيق ذلك فعلى الأقل قم بتغيير المدفأة القديمة بكسوة أكثر عصرية!
الامتداد الخارجي لغرفة المعيشة على الحديقة من أفضل التجديدات التي يمكنك أن تقوم بها لزيادة مساحة غرفة المعيشة وأيضًا حلق تواصل بين المساحتين سواء كانت الحديقة أو التراس. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق إزالة الحائط وإضافة أبواب جرّارة ومطوية بزجاج شفاف، مما سيساهم أيضًا في دخول الضوء الطبيعي للمنزل!