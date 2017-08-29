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كيف تجدد منزل بالأرضي على الطراز المودرن

ريم عوض ريم عوض
Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects غرفة السفرة
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بعد فترة من الوقت نحتاج للقيام ببعض التجديدات ولو بغرفة واحدة ولكن نحتار بين ما نرى من أفكار وما يمكن تطبيقه فعلا. في هذا المقال نقدم لكم مجموعة من الأفكار كلها سهلة وقابلة للتطبيق بمجهود قليل ولكنها ستحدث فارقًا كبيرًا وتشعرك بالتجديد.

جدد الواجهة

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester, Grant Erskine Architects Grant Erskine Architects غرفة السفرة
Grant Erskine Architects

Oak Timber Frame House Extension, Gatley, Cheshire, Manchester

Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects
Grant Erskine Architects

الانطباعات الأولى تدوم فاهتم بواجهة المنزل جيدًا! قد يعني هذا طلاء بجودة عالية وألوان فاتحة ومناسبة، وقد يكون ذلك عن طريق الاستثمار في تصميم جيد للواجهة وتفاصيلها. ولا تنس الاهتمام بالمساحة أمام واجهة المنزل سواء كانت حديقة صغيرة أو أحجار ديكورية.

ركز على المطبخ

Cipriani Limestone in a tumbled finish Artisans of Devizes مطبخ
Artisans of Devizes

Cipriani Limestone in a tumbled finish

Artisans of Devizes
Artisans of Devizes
Artisans of Devizes

أول غرفة نبدأ بها نصائح التجديد هي المطبخ، لأنها وبدون شك من أهم غرف المنزل إن لم تكن أهمها! إذا كنت ستجدد غرفة واحدة في المنزل فيجب أن يقع الاختيار على المطبخ، اجعله برّاقًا ومليئًا بالضوء الطبيعي بفتح النافذة وإزالة أية ستائر. إذا كان مغلقة فجرب فتحه بإزالة الحائط بينه وبين الغرفة المجاورة سواء كانت غرفة المعيشة أو السفرة لتصنع مساحات مفتوحة تشعرك باتساع المنزل.

ودّع السجاد السيء!

Oak Old White Pre-oiled The Natural Wood Floor Company جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
The Natural Wood Floor Company

Oak Old White Pre-oiled

The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company
The Natural Wood Floor Company

السجاد القديم بأشكاله المتساوية والدقيقة لا يوجد مكان له في المنزل المودرن! بالطبع إذا كنت تحب السجاد ولا تستغني عنه فستجد الكثير من التصميمات المناسبة ولكن في المنزل المودرن الأرضيات الحشبية العارية هي أفضل شيء.

مدفاة مودرن

Oak Radiator Cover Cool Radiators? It’s Covered! المنزلديكورات واكسسوارات خشب
Cool Radiators? It’s Covered!

Oak Radiator Cover

Cool Radiators? It’s Covered!
Cool Radiators? It’s Covered!
Cool Radiators? It’s Covered!

بالطبع التدفئ المركزية هي أفضل حل على الإطلاق ولكن إذا لم يكن في مقدرتك تحقيق ذلك فعلى الأقل قم بتغيير المدفأة القديمة بكسوة أكثر عصرية!

مساحات ممتدة

Modern Kitchen / Lounge Extension homify بيت زجاجي
homify

Modern Kitchen / Lounge Extension

homify
homify
homify

الامتداد الخارجي لغرفة المعيشة على الحديقة من أفضل التجديدات التي يمكنك أن تقوم بها لزيادة مساحة غرفة المعيشة وأيضًا حلق تواصل بين المساحتين سواء كانت الحديقة أو التراس. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق إزالة الحائط وإضافة أبواب جرّارة ومطوية بزجاج شفاف، مما سيساهم أيضًا في دخول الضوء الطبيعي للمنزل!

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