كيف تجدد منزل بالأرضي على الطراز المودرن

أول غرفة نبدأ بها نصائح التجديد هي المطبخ، لأنها وبدون شك من أهم غرف المنزل إن لم تكن أهمها! إذا كنت ستجدد غرفة واحدة في المنزل فيجب أن يقع الاختيار على المطبخ، اجعله برّاقًا ومليئًا بالضوء الطبيعي بفتح النافذة وإزالة أية ستائر. إذا كان مغلقة فجرب فتحه بإزالة الحائط بينه وبين الغرفة المجاورة سواء كانت غرفة المعيشة أو السفرة لتصنع مساحات مفتوحة تشعرك باتساع المنزل.