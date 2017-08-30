نصائح لتنظيم حفل شواء مثالي لأصدقاءك في المنزل

في موسم عيد الأضحى المبارك تزداد رغبتنا في تنظيم حفلات للشواء نجمع فيها الأصدقاء والأقارب في منازلنا، حتى نتمتع معهم بمذاق اللحم المشوي في المنزل ونتشارك سويًا في إعداد المائدة الدسمة مع إضفاء جو من البهجة والمرح المرتبطين بالأعياد والمناسبات خاصة قبل دخول موسم المدارس وانشغال الجميع في التحضير لها.
ولكن للشواء أصول يعرفها المعتادون عليه بين الحين والآخر، خاصة أنه يتطلب مكان مفتوح في المنزل بعيدًا عن مسببات الخطر، كما أن لإعداد الطعام المشوي أصول وخلطات مختلفة ومميزة.
واليوم جمعنا لكم بمساعدة خبراءنا في homify بعض النصائح التي تجعل حفل الشواء الذي تقيمه في منزلك للأصدقاء حفلًا ناجحًا لا ينسى سواءًا لك أو لهم والذي يوفر عليك الكثير من المجهود كما يحقق لك ولهم الكثير من المرح والبهجة المطلوبة، فهيا لنعرف هذه النصائح:
كثيرًا ما يكون دافعنا لرفض إقامة حفلات الشواء في المنزل هو الخوف من إشعال النار في المنزل بشكل قد يطال الأثاث أو المفروشات، أو حتى أن تشتعل النار بشكل يصعب السيطرة عليه، لذا فإن اختيار الشواية المناسبة هو الحل الأمثل للتغلب على هذا الأمر، فاختيار الشواية الصغيرة التي تتناسب مع المساحة الصغيرة للمكان يجعلنا لا نخاف من العواقب التي نخشاها ويوفر الأمان اللازم.
من العوامل المساعدة على إقامة الحفل المثالي هو تجهيز لوازم الحفل من قبل إقامته بفترة كافية، ولتكن يوم أو يومين، يمكننا أن نخزن اللحم في التتبيلة الخاصة به في الثلاجة أو في الفريزر، مع تجهيز الخضروات والسوائل المساعدة على الشواء، اختر نوع اللحم المناسب للشواء و التقطيعات التي تساعدك على تسوية اللحم بسهولة، وتذكر أن تترك اللحم فترة صغيرة قبل التناول حتى تتم تسويته بالشكل المناسب ويحظى باستحسان الجميع.
بجوار حمام السباحة أو في الحديقة الداخلية أو في تراس كبير مفتوح مطل على منظر جمالي رائع، هذه الأماكن ذات الأولوية بالطبع في اختيار جلسة الأصدقاء المحببة للاستمتاع بالمنظر الجميل والطبيعة الرحبة بجوار الطعام اللذيذ، فإذا كنت تمتلك هذه المساحة الخاصة بالاستجمام في منزلك فإنك بالتأكيد تمتلك المكان المناسب لإقامة حفل شواء ناجح.
من العوامل الهامة في نجاح عملية الشواء، هو توافق الجو واتجاه الرياح مع مكان الشواية، فإذا كانت الرياح شديدة في هذا اليوم لا ينصح بإقامة الشواء في الهواء الطلق، أما الرياح الخفيفة فإنها تساعد في تمام عملية الشواء بشكل كبير مما يمكننا من استخدامها لهذا الغرض.
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يمكنك إقامة فرن من الطوب الوردي الذي ينتمي للطراز الريفي الجميل، حيث يمكنك من إقامة حفلات الشواء بشكل أكثر ويسهل عملية الشواء والتجهيزات بشكل كبير، مما يوفر المجهود الخاص بها كل مرة، مع توفير جلسة مريحة بجوارها تحت الظلال لراحة الزائرين في جميع أوقات السنة.
في الشتاء أيضًا يمكنك إقامة حفلات الشواء عن طريق جعلها في مكان نصف مغلق داخل حديقة المنزل، كل ما تحتاجه هو برجولة خشبية جميلة الشكل مع فرن شواء في الجدار مع توفير تهوية جيدة للفرن، وجلسة بسيطة لتناول الطعام.