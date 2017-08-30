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نصائح لتنظيم حفل شواء مثالي لأصدقاءك في المنزل

آية علم الدين آية علم الدين
Grillofen, derraumhoch3 derraumhoch3 حديقة
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في موسم عيد الأضحى المبارك تزداد رغبتنا في تنظيم حفلات للشواء نجمع فيها الأصدقاء والأقارب في منازلنا، حتى نتمتع معهم بمذاق اللحم المشوي في المنزل ونتشارك سويًا في إعداد المائدة الدسمة مع إضفاء جو من البهجة والمرح المرتبطين بالأعياد والمناسبات خاصة قبل دخول موسم المدارس وانشغال الجميع في التحضير لها.

ولكن للشواء أصول يعرفها المعتادون عليه بين الحين والآخر، خاصة أنه يتطلب مكان مفتوح في المنزل بعيدًا عن مسببات الخطر، كما أن لإعداد الطعام المشوي أصول وخلطات مختلفة ومميزة.

واليوم جمعنا لكم بمساعدة خبراءنا في homify بعض النصائح التي تجعل حفل الشواء الذي تقيمه في منزلك للأصدقاء حفلًا ناجحًا لا ينسى سواءًا لك أو لهم والذي يوفر عليك الكثير من المجهود كما يحقق لك ولهم الكثير من المرح والبهجة المطلوبة، فهيا لنعرف هذه النصائح:

1. اختر الشواية المناسبة للمكان بحيث توفر الأمان في الجلسة

Vancouver with grill La Hacienda حدائقمواقد وشوايات
La Hacienda

Vancouver with grill

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

كثيرًا ما يكون دافعنا لرفض إقامة حفلات الشواء في المنزل هو الخوف من إشعال النار في المنزل بشكل قد يطال الأثاث أو المفروشات، أو حتى أن تشتعل النار بشكل يصعب السيطرة عليه، لذا فإن اختيار الشواية المناسبة هو الحل الأمثل للتغلب على هذا الأمر، فاختيار الشواية الصغيرة التي تتناسب مع المساحة الصغيرة للمكان يجعلنا لا نخاف من العواقب التي نخشاها ويوفر الأمان اللازم.

2. جهز كميات اللحوم المناسبة للعدد قبل الحفل بيوم أو بيومين

Grillofen, derraumhoch3 derraumhoch3 حديقة
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

من العوامل المساعدة على إقامة الحفل المثالي هو تجهيز لوازم الحفل من قبل إقامته بفترة كافية، ولتكن يوم أو يومين، يمكننا أن نخزن اللحم في التتبيلة الخاصة به في الثلاجة أو في الفريزر، مع تجهيز الخضروات والسوائل المساعدة على الشواء، اختر نوع اللحم المناسب للشواء و التقطيعات التي تساعدك على تسوية اللحم بسهولة، وتذكر أن تترك اللحم فترة صغيرة قبل التناول حتى تتم تسويته بالشكل المناسب ويحظى باستحسان الجميع.

3. احرص على اختيار المكان المقام فيه الحفل بعناية، وجهزه بالمقاعد المناسبة والمنظر الرائع

Création d’un univers contemporain intégrant une terrasse mixte, travertin de marbre blanc et bois composite gris anthracite, un parterre en palis d’ardoise avec éclairage et fontaine, EURL OLIVIER DUBOIS EURL OLIVIER DUBOIS حديقة
EURL OLIVIER DUBOIS

EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS
EURL OLIVIER DUBOIS

بجوار حمام السباحة أو في الحديقة الداخلية أو في تراس كبير مفتوح مطل على منظر جمالي رائع، هذه الأماكن ذات الأولوية بالطبع في اختيار جلسة الأصدقاء المحببة للاستمتاع بالمنظر الجميل والطبيعة الرحبة بجوار الطعام اللذيذ، فإذا كنت تمتلك هذه المساحة الخاصة بالاستجمام في منزلك فإنك بالتأكيد تمتلك المكان المناسب لإقامة حفل شواء ناجح.

4. اضبط درجة الحرارة المناسبة للشواء وراعي درجة حرارة الجو الذي تتم فيه عملية الشواء واتجاه الرياح

Trieste with grill La Hacienda حدائقمواقد وشوايات
La Hacienda

Trieste with grill

La Hacienda
La Hacienda
La Hacienda

من العوامل الهامة في نجاح عملية الشواء، هو توافق الجو واتجاه الرياح مع مكان الشواية، فإذا كانت الرياح شديدة في هذا اليوم لا ينصح بإقامة الشواء في الهواء الطلق، أما الرياح الخفيفة فإنها تساعد في تمام عملية الشواء بشكل كبير مما يمكننا من استخدامها لهذا الغرض.

5. أحيانًا يكون اختيار الفرن المستقل للشواء هو الاختيار الأمثل

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GRESILVA NEW CONCEPT

GARDEN GRILL

GRESILVA NEW CONCEPT
GRESILVA NEW CONCEPT
GRESILVA NEW CONCEPT

وللمزيد من أشكال الشوايات اقرأ أيضًا: 10 شوايات مثالية للشواء في عطلة الأسبوع

6. إذا كنت من محبي حفلات الشواء فلماذا لا تقوم ببناء فرن مجهز للشواء في فناء منزلك؟

homify بلكونة أو شرفة طوب
homify

homify
homify
homify

يمكنك إقامة فرن من الطوب الوردي الذي ينتمي للطراز الريفي الجميل، حيث يمكنك من إقامة حفلات الشواء بشكل أكثر ويسهل عملية الشواء والتجهيزات بشكل كبير، مما يوفر المجهود الخاص بها كل مرة، مع توفير جلسة مريحة بجوارها تحت الظلال لراحة الزائرين في جميع أوقات السنة.

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7. يمكنك أيضًا إقامته في مكان نصف مفتوح داخل منزلك عن طريق البرجولة الخشبية الجميلة

Casa MM, FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc. منازل
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.

FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.
FAARQ – Facundo Arana Arquitecto &amp; asoc.
FAARQ - Facundo Arana Arquitecto & asoc.

في الشتاء أيضًا يمكنك إقامة حفلات الشواء عن طريق جعلها في مكان نصف مغلق داخل حديقة المنزل، كل ما تحتاجه هو برجولة خشبية جميلة الشكل مع فرن شواء في الجدار مع توفير تهوية جيدة للفرن، وجلسة بسيطة لتناول الطعام.

8. لحفلات الشواء في الليل مذاق خاص، احرص على ألا تحرم زائريك من هذه المتعة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

حفلات الشواء في الليل لها سحر وجمال خاص، حيث يمكنك تشغيل الموسيقى بجوار الجلسة وإشعال نيران الشواء في المنتصف لإضفاء جو من الدفء على الحفل، واترك أصدقاءك ليستمتعوا بهذا الجو الرائع مع الطعام اللذيذ.

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