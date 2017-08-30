نصائح لتنظيم حفل شواء مثالي لأصدقاءك في المنزل

في موسم عيد الأضحى المبارك تزداد رغبتنا في تنظيم حفلات للشواء نجمع فيها الأصدقاء والأقارب في منازلنا، حتى نتمتع معهم بمذاق اللحم المشوي في المنزل ونتشارك سويًا في إعداد المائدة الدسمة مع إضفاء جو من البهجة والمرح المرتبطين بالأعياد والمناسبات خاصة قبل دخول موسم المدارس وانشغال الجميع في التحضير لها.

ولكن للشواء أصول يعرفها المعتادون عليه بين الحين والآخر، خاصة أنه يتطلب مكان مفتوح في المنزل بعيدًا عن مسببات الخطر، كما أن لإعداد الطعام المشوي أصول وخلطات مختلفة ومميزة.

واليوم جمعنا لكم بمساعدة خبراءنا في homify بعض النصائح التي تجعل حفل الشواء الذي تقيمه في منزلك للأصدقاء حفلًا ناجحًا لا ينسى سواءًا لك أو لهم والذي يوفر عليك الكثير من المجهود كما يحقق لك ولهم الكثير من المرح والبهجة المطلوبة، فهيا لنعرف هذه النصائح: