منزل حداثي لعشاق التصاميم الجديدة والمبتكرة

مدخل غير متوقع ومبهر للزوار بفضل هذه اللوحة الفنية الضخمة، واللوحة تتميز بألوانها الجريئة التى أعطت روح للمدخل. وقد صنع المصمم تجويف كبير في الحائط مزود بإضاءة خديثة من أجل تسليط التركيز عليها وهو ما نجح فيه بالفعل.

ومن الجهة الأخرى للوحة نجد مرايا كبيرة تساعد في زيادة الفراغ، ومن أمامها كاونتر خشبي مزين بمزهريات ورود باللون اللبني والأبيض للترحيب بالضيوف على أكمل وجه.