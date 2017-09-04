منزل حداثي لعشاق التصاميم الجديدة والمبتكرة

يركز النمط الحداثي في التصميم على الراحة والبساطة، فبالرغم من كونه يعتمد على الإبتكار إلا أن الوظيفية والعملية هي أهم مميزاته. ونلاحظ أن التصميم الحداثي يناسب المساحات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، وذلك لأنه يساعد في حسن استغلال الفراغ ولا يهدر المساحات بفضل خطوطه المستقيمة وزواياه الحادة التى يمتاز بها. واليوم تأخذنا هوميفاي في جولة بمنزل حداثي فريد يناسب عشاق التصاميم الجديدة والمبتكرة البسيطة، بعيداً عن المبالغة والتكلف. فهيا بنا نشاهد الأناقة والرقي في منزلنا الحداثي المريح والبسيط من تصميم tamen-arquitectura ..
مدخل غير متوقع ومبهر للزوار بفضل هذه اللوحة الفنية الضخمة، واللوحة تتميز بألوانها الجريئة التى أعطت روح للمدخل. وقد صنع المصمم تجويف كبير في الحائط مزود بإضاءة خديثة من أجل تسليط التركيز عليها وهو ما نجح فيه بالفعل.
ومن الجهة الأخرى للوحة نجد مرايا كبيرة تساعد في زيادة الفراغ، ومن أمامها كاونتر خشبي مزين بمزهريات ورود باللون اللبني والأبيض للترحيب بالضيوف على أكمل وجه.
غرفة الاستقبال المكونة من أريكتين باللون الرمادي الفاتح مع وسائد من الرمادي الداكن، ونرى هنا أن استخدام المعادن التى تعد من أهم سمات النمط الحداثي. فنجد الكراسي السوداء ذات القوائم المعدنية وأيضاً طاولة القهوة من المعدن والزجاج الشفاف الذي يعطي لمعان ومظهر جميل للمكان. وقد حافظ المصمم على حيادية الألوان في الغرفة واكتفى باللون الموجود في لوحات الحائط لبث الحيوية في المكان بدون تكلف.
من منظور آخر نجد أن غرفة الاستقبال مفتوحة على الطبيعة والعالم الخارجي من خلال نافذة زجاجية كبيرة، وهو ما ساعد في الشعور باتساع الغرفة، فضلاً عن الراحة النفسية التى يساعد عليها مظهر المروج الخضراء في الحديقة. أما حائط التلفاز الرخامي فنجد أنه بسيط للغاية ، حيث تم تضمين التلفاز بداخله مع تجويف على شكل مستطيل يحتوى على بعض الإكسسوارات، وهو ما ساعد في عدم ازدحام الغرفة بطاولة التلفاز التقليدية.
يتميز النمط الحداثي باستخدام الخامات الخشبية ليصنع تناقض مثمر مع الخامات الصناعية المستخدمة، وهو ما نراه هنا في هذه الغرفة. وقد كان استخدام الأخشاب في غرفة المعيشة موفقاً، وذلك لأنه يترك إحساس بالراحة نحتاجه في هذه الغرف بالتحديد.
وقد صنعت الأخشاب الطبيعية مكتبة تلفاز رائعة رغم بساطتها وذلك لأنها مقسمة بعناية بخطوط مستقيمة واضحة ومريحة للعين، أما الحائط الجانبي للغرفة فيشمل مجموعة من اللوحات المبتكرة والغير تقليدية لإضافة بعض الإثارة إلى الغرفة البسيطة، وهي حيلة رائعة يمكنك أنت أيضاً تنفيذها من أجل تغيير مظهر غرفة معيشتك البسيطة بتكاليف قليلة فقط بمجموعة من اللوحات الجريئة.
ننتقل إلى غرفة السفرة المفتوحة على غرفة الاستقبال ، ونجد أنها مكونة من طاولة طعام كبيرة على شكل مستطيل مع عدد كبير من الكراسي، ويغلب على السفرة ألوان حيادية وتم تركيز الضوء عليها وتحديدها من خلال نجفة السقف مبتكرة التصميم والتى تتدلى على ارتفاع قريب من السفرة.
يوجد بجانب السفرة مطبخ بسيط مفتوح على غرفة السفرة، ويحتوى هذا المطبخ على بار على ارتفاع متوسط ومريح بالإضافة إلى مجموعة كراسي قد تفيد في حالة العزائم الكبيرة، كما يمكن تناول الفطور البسيط عليها صباحاً مع العائلة.
الأخشاب الطبيعية أحدثت تناقض مثير مع الرخام والمعدن في الكراسي، ونلاحظ أن المصمم لا يستغنى أبداً عن اللمسات الفنية واللوحات في جميع الغرف وهو ما جعل المنزل مفعم بالتفاصيل والجمال رغم بساطته.
أصبحت غرفة الملابس ضرورة في جميع المنازل، وخصوصاً إذا كان المنزل ذو مساحة كبيرة، فإن غرفة الملابس تكون ضرورية للمساعدة في الحفاظ على المكان من الفوضى. ومن أهم سمات غرف الملابس أيضاً أنها تحافظ على الملابس نفسها من الضياع أو التلف وذلك لأنها توضع في أماكن محددة وواضحة، مثل الغرف التى نشاهدها في هذا المنزل والمليئة بالرفوف المنظمة التى تخلق أماكن لتخزين جميع الأغراض بصورة منمقة.
تناقض مثير يخلق شخصية مميزة في هذا الحمام، وهذا التناقض ناتج من الرخام الأسود في أحد الحوائط مع الرخام الأبيض في بقية الحمام. أما لمسات الخشب الطبيعية في الخزانة أسفل الحوض كان لها الدور الأكبر في نشر الراحة بالحمام.
ويمتاز الحمام بمساحته المناسبة التى أتاحت مكان لاثنين من الأحواض مما يعزز العملية في المكان، مع مرايا كبيرة تضاعف الإحساس بالاتساع. كما نبدي الإعجاب بوجود كابينة استحمام من الزجاج الشفاف التى أكسبت الحمام لمعان وجمال كما منعت تناثر المياه في الحمام والتأثير على نظافته.