منزل عصري بألوان ناعمة وخامات فاخرة

يستقبلنا المنزل بمدخل ذو مساحة جيدة للترحيب بالضيوف، واتصف المدخل بلون أبيض في أغلب التفاصيل مع اللون الكريمي لورق الحائط واللون الخشبي الطبيعي في الأرضية، مما جعل الصورة العامة للمدخل مشرقة وجميلة.

ومن المدهش في هذا المدخل اتصافه بالأناقة بالرغم من بساطته، فهو مكون من كونسول أبيض خشبي يحمل زوج من الشمعدان ومزهرية صغيرة، ومن فوقة مرايا ذات إطار مشغول للاستفادة من مظهرها الجميل وأيضاً في تعديل المظهر قبل الخروج.