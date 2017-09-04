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منزل عصري بألوان ناعمة وخامات فاخرة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة المعيشة
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تأخذنا هوميفاي اليوم في جولة إلى روسيا حيث شاهدنا منزل راقي وأنيق من تصميم pegasova-design، يتميز بألوانه الناعمه وخاماته الفاخرة والمنتقاة بعناية. وبالرغم من كون منزل اليوم متوسط المساحة إلا انه يبدو أكثر اتساعاً عن الحقيقة، وذلك بفضل ذكاء المصمم وحرفيته العالية في اختيار ألوان العناصر وتنسيقها معاً، مما خلق حالة من الخداع البصري والتى جعلت المكان مشرقاَ وتغلب علية الألفة والرومانسية، وهو ما سنشاهده سوياً عن كثب في الصور القادمة..

المدخل

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يستقبلنا المنزل بمدخل ذو مساحة جيدة للترحيب بالضيوف، واتصف المدخل بلون أبيض في أغلب التفاصيل مع اللون الكريمي لورق الحائط واللون الخشبي الطبيعي في الأرضية، مما جعل الصورة العامة للمدخل مشرقة وجميلة.

ومن المدهش في هذا المدخل اتصافه بالأناقة بالرغم من بساطته، فهو مكون من كونسول أبيض خشبي يحمل زوج من الشمعدان ومزهرية صغيرة، ومن فوقة مرايا ذات إطار مشغول للاستفادة من مظهرها الجميل وأيضاً في تعديل المظهر قبل الخروج.

غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تتميزغرفة المعيشة بالبساطة والراحة، وذلك بفضل الدفء النابع من الأرضيات الخشبية والسجاد الوثير الذي يغطيها، فضلاً عن الإضاءة الطبيعية من نافذة الغرفة. كما أن التلقائية تغلب على تصميم الغرفة فنجد أريكة مريحة مع مجموعة وسائد مخملية بألوان باستيلية رائعة.

ركن خاص

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نجد هنا اهتمام رائع بصنع ركن خاص للاسترخاء، من خلال مدفأة حائط حديثة ومصباح معدني لضمان إضاءة جيدة أثناء القراءة على هذا الكرسي الكبير والمريح باللون التركواز المنعش والمريح للأعصاب، بالإضافة إلى قطعة من السجاد الناعم أمام الكرسي وذلك لأن راحة الجسد تبدأ من أقدام دافئة!.

عن قرب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في صورة أخرى عن قرب لهذا الركن الخاص نرى إمكانية استخدام الإضاءة الخافتة لمزيد من الاستجمام، كما يلفت انتباهنا ورق الحائط المميز بزخارفه الرقيقة.

السفرة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تتواجد السفرة في ركن جانبي بغرفة المطبخ، وذلك نظرا لصغر مساحة المنزل، ولكن المصمم تغلب على ذلك بالاستعانة بطاولة دائرية تعطي أفضل استغلال للمساحة بدون إحداث فوضى أو ازدحام بالمطبخ.

سحر التركواز

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

استخدم المصمم لون التركواز في بعض تفاصيل غرفة المعيشة مثل الوسائد والكرسي، وهنا استخدمه في أدوات الطعام وستائر المطبخ. وقد كان لاستخدام هذا اللون سحر خاص يبث البهجة والحياة في المنزل المعتمد على الألوان الحيادية في أغلب تصاميمه.

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المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المطبخ عملي بتصميم على حرف L مليء بالخزانات لتحقيق أقصى استفادة من الفراغ ومنع الفوضى في المكان، فكانت النتيجة مطبخ نظيف ومنمق. وقد أكتسب المطبخ مظهر فائق النقاء والنظافة بفضل اللون الأبيض، والذي ساعد أيضاً على ظهوره بشكل أكثر اتساع.

غرفة الأطفال

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

تمتاز غرفة الأطفال بالبهجة والإضاءة الجيدة، وذلك بفضل نافذة الغرفة الكبيرة التى أتاحت دخول أشعة الشمس الرائعة. كما كان للألوان الفاتحة مثل الوردي والبيستاج، تأثير كبير في كون الغرفة مشرقة وجميلة. ونلاحظ الاعتماد على الأثاث متعدد الوظائف في الغرفة مثل السرير الذي يحتوى على أدراج، ودولاب الحائط المتصل بمكتبة علوية ومكتب جانبي، مما ساعد في التغلب على ضيق المساحة وظهور الغرفة بشكل أكثر اتساعاً.

غرفة النوم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اعتمدت غرفة النوم على ألوان ناعمة للستائر وورق الحائط من درجات الكاشمير، وأيضاً على خامات فاخرة كالقطيفة والستان والحرير في المنسوجات، وهو ما جعلها تبدو رومانسية وحالمة وتساعد على هدوء الأعصاب واسترخائها.

الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ينقسم الحمام بحائط وأبواب منفصلة إلى غرفتين مستقلين ، وكل حمام منهم يظهر بشخصية مختلفة فأحدهم يحمل روح النوستالجيا من خلال ورق الحائط الذي يحمل صورة لإحدى شوارع لندن. أما الحمام الآخر فيحمل شخصية عصرية تظهر من خلال البساطة والخطوط المستقيمة واللون الأبيض المسيطر، وأيضاً الإضاءة الحديثة من خلف مرآة الحمام.

منزل حداثي لعشاق التصاميم الجديدة والمبتكرة
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