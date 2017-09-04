10حدائق صخرية فريدة ستتمنى مثلها في منزلك

إذا ذكرت أمامك اليوم كلمة حديقة، بالتأكيد سيتبادر إلى ذهنك الأشجار المورقة والحشائش الندية بالإضافة إلى الورود الملونة ذات الرحيق الأخاذ. بالطبع هذه صورة جميلة وممتعة للحديقة لكننا اليوم نريدك أن تتعرف على نوع آخر من الحدائق، وهو ما يعتمد على الصورة التى في ذهنك للحديقة ولكن مع لمسة كلاسيكية من عبق القرون السحيقة، والتى تذكرنا بقصور أباطرة الروم أو حتى ممالك الشرق العريقة. وهذا النوع من الحدائق يسمى بالحدائق الصخرية أو الحجرية ومن اسمها نستشف أنها تعتمد على الأحجار والصخور في ديكوراتها وهي طريقة عريقة لتزيين الحدائق، وقد عادت في الظهور بقوة في مختلف أنحاء العالم، لذا حان الوقت أن تطبقها في منزلك!.

واليوم أحضرنا لك 10 أفكار عظيمة ومختلفة عن جميع أفكار تزيين الحدائق التى قابلتها لأننا اليوم نتحدث عن نوع فريد من الحدائق يسمى الحدائق الصخرية الآسرة للحواس!..