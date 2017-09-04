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10حدائق صخرية فريدة ستتمنى مثلها في منزلك

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
SOL Ausstellungsgarten Grenchen, SOL AG SOL AG حديقة
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إذا ذكرت أمامك اليوم كلمة حديقة، بالتأكيد سيتبادر إلى ذهنك الأشجار المورقة والحشائش الندية بالإضافة إلى الورود الملونة ذات الرحيق الأخاذ. بالطبع هذه صورة جميلة وممتعة للحديقة لكننا اليوم نريدك أن تتعرف على نوع آخر من الحدائق، وهو ما يعتمد على الصورة التى في ذهنك للحديقة ولكن مع لمسة كلاسيكية من عبق القرون السحيقة، والتى تذكرنا بقصور أباطرة الروم أو حتى ممالك الشرق العريقة. وهذا النوع من الحدائق يسمى بالحدائق الصخرية أو الحجرية ومن اسمها نستشف أنها تعتمد على الأحجار والصخور في ديكوراتها وهي طريقة عريقة لتزيين الحدائق، وقد عادت في الظهور بقوة في مختلف أنحاء العالم، لذا حان الوقت أن تطبقها في منزلك!.

واليوم أحضرنا لك 10 أفكار عظيمة ومختلفة عن جميع أفكار تزيين الحدائق التى قابلتها لأننا اليوم نتحدث عن نوع فريد من الحدائق يسمى الحدائق الصخرية الآسرة للحواس!..

1. نمط البحر المتوسط

SOL Ausstellungsgarten Grenchen, SOL AG SOL AG حديقة
SOL AG

SOL AG
SOL AG
SOL AG

تختلف الحدائق الصخرية عن بعضها البعض باختلاف نوع الاأحجار المستخدمة بها، وفي هذا النوع تم استخدام أحجار البحر المتوسط التى تتواجد عند سواحل إيطاليا والمكسيك والبلاد المطلة على البحر المتوسط. وتتميز الحدائق التى على هذا النمط بالنقاء الذي يبث الانتعاش في المكان لأنة يحاكي المناخ الساحلى بقوة.

وهناك أنواع من النباتات التى يمكن زراعتها في هذا النمط من الحدائق، مثل الصنوبر، والخزامى، والزعتر البري، وغيرها من النباتات دائمة الخضرة مما يثمر عن تباين باهر بين اللون الأخضر اللطيف وشكل الأحجار القاسي. أما عن أثاث الحديقة فيفضل استخدام الأثاث المعدني من الحديد المقاوم لعوامل التعرية، مع إضاءة كلاسيكية من فوانيس معدنية، كل هذا مع بعض الأباريق والأصص التقليدية المصنوعة من الطمي البني.

2.الأسلوب المكسيكي

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio حديقة
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

الأسلوب المكسيكي عكس أسلوب البحر المتوسط التى يعتمد على المروج الخضراء والنباتات المورقة، فهو يعتمد على الباتات التى تتحمل الظروف الصعبة لنمو النباتات والأعشاب التى تتكيف مع نقص المياه مثل الصبار بأنواعه وأشكاله المختلفة الذي يعد سمة مميزة لتلك الحدائق، وذلك لأنه يتحمل الحرارة العالية والجفاف الذي تتسم به أمريكا الجنوبية.

ومن مميزات هذه الحدائق أنك تقوم بتزيينها بنباتات لا تحتاج إلى عناية مستمرة منك، إذا كنت من الأشخاص الذين لايمتلكون أوقات فراغ كبيرة تسمح لهم بالاعتناء بنباتات الحديقة. 

3.الأسلوب الياباني

ZEN-Garten, Gärten für die Seele - Harald Lebender Gärten für die Seele - Harald Lebender حديقة
Gärten für die Seele – Harald Lebender

Gärten für die Seele - Harald Lebender
Gärten für die Seele – Harald Lebender
Gärten für die Seele - Harald Lebender

في الحدائق اليابانية على طراز الزن فإن الحجارة والصخور تعد من العناصر المهة في التصميم، فالنباتات هنا لا توجد بشكل أساسي ولكنها تدخل على استحياء في التصميم وتؤدي دور فرعي هنا. أما دور البطولة فتلعبه الصخور والرمال والحصى، بحيث نقوم بترتيبها بأشكال هندسية مدروسة لتحفيز الطاقة الإيجابية والانسجام بالمكان. ونرى هنا الخطوط المموجة المرسومة على الرمال والتى يبدو أنها بدون بداية أو نهاية في تناغم رائع ومثير.

4. الأسلوب الحداثي

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften حديقة
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

في الصورة حديقة من تصميم الخبراء في SUD[D]EN GÄRTEN UND LANDSCHAFTEN، ونجد أن الحديقة صخرية لافته للانتباه وذلك لأنها منمقة بعناية وبمقاييس محسوبة، فبالرغم من بساطتها الشديدة وقلة العناصر الديكورية المستخدمة، إلأ أنها تبدو أجمل من غيرها من الحدائق الممتلئة بالتفاصيل. ونجد هنا أن المكان مقسم بمجموعة من الخطوط المستقيمة والزوايا الحادة الواضحة التى تميز التصاميم الحديثة، مع بعض الشجيرات القصيرة التى أعطت الروح والبهجة لهذة المساحة الأنيقة، فضلاً عن كون أرضية الحديقة متعددة الطبقات والارتفاع مما أعطاها أبعاد إضافية مدهشة.

5.على الطريقة الإنجليزية

Bristol city garden in May Karena Batstone Design حديقة
Karena Batstone Design

Bristol city garden in May

Karena Batstone Design
Karena Batstone Design
Karena Batstone Design

حديقة رائعة لمحبي الرومانسية والتلقائية، التى لا يمكنك الحصول عليهما سوى في الطريقة الانجليزية لتزيين الحدائق بالتباتات المورقة والورود المختلفة مع الشجيرات مختلفة الطول، لصنع جنة مصغرة في منزلك تجتمع فيها مع أسرتك لتحصلوا على الرفاهية والهواء الطلق.ويتم الاستعانة في هذه الطريقة بأنواع مختلفة من الأحجار كالرخام والحصى، كما استعان المصمم بكراسي خشبية تلائم الأجواء الطبيعية الهادئة لمزيد من الاسترخاء وسط الأشجار.

6.مع المياه

Teiche, ​Stein/Garten/Design e.K ​Stein/Garten/Design e.K بركة مائية
​Stein/Garten/Design e.K

​Stein/Garten/Design e.K
​Stein/Garten/Design e.K
​Stein/Garten/Design e.K

تلهمنا الطبيعة دائما بالعناصر التى تصنع لوحات فنية إذا اجتمعت سوياً، مثل ثنائي المياه والأحجار الذي يأسرنا بجماله في الشلالات الطبيعية عند انحدار المياه وسط الأحجار في الجبال بطريقة خاطفة للقلوب!. ونجد هنا أن المصمم قد صنع سد أو حائط من الأحجار الطبيعية لتنهمر المياه من فوقه مثل الشلال وهي طريقة مضمونة لتزيين حديقتك الصخرية بشكل يبهر أسرتك وضيوفك على حد سواء. 

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7.مع الأخشاب

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

الأخشاب من أشهر الخامات المستخدمة لتزيين الحدائق وتنسيق الأثاث والديكور، وفي هذة الحديقة الصخرية نجد أن الأرضية مقسمة لأجزاء من ألواح الخشب الطبيعي، وأجزاء أخرى من الحصى بالإضافة إلى وجود حواجز ملونة من الأخشاب  التى تضفي لمسات من البهجة للمكان. أما فكرة أصص النباتات من المعدن اللامع كالمرايا فقد أكسبت المكان المزيد من الرقي والحداثة.

8.مع المروج

Moderner Japangarten als immergrünes Wohnzimmer, Naturform Japangärten & Koiteichbau Naturform Japangärten & Koiteichbau حديقة
Naturform Japangärten &amp; Koiteichbau

Naturform Japangärten & Koiteichbau
Naturform Japangärten &amp; Koiteichbau
Naturform Japangärten & Koiteichbau

إذا أعجبتك صيحة الحدائق الصخرية ولكنك لا تريد التخلى عن المروج الخضراء، فلا تخف يمكنك الجمع بينهم بمنتهى الأناقة، بل ستجد أن التناقض الحادث بين الأحجار والمروج مثير للإعجاب. وفي هذه الحديقة تم الاستعانة بمربعات من الجرانيت ووضعها في شريط طويل لتصنع ممر جذاب، وتم وضع بعض المقاعد الكبيرة لتحقيق الراحة في المكان، وبهذا نحصل على حديقة متكاملة العناصر.

9.مع المنحدرات

Steingarten, Crämer & Wollweber Garten- und Landschaftsbau GmbH Crämer & Wollweber Garten- und Landschaftsbau GmbH حديقة
Crämer &amp; Wollweber Garten- und Landschaftsbau GmbH

Crämer & Wollweber Garten- und Landschaftsbau GmbH
Crämer &amp; Wollweber Garten- und Landschaftsbau GmbH
Crämer & Wollweber Garten- und Landschaftsbau GmbH

في المزارع الكبيرة والحدائق شاسعة المساحة يمكننا إضافة لمسة جمالية للمكان، وذلك من خلال تخصيص ركن لصنع حديقة صخرية مميزة. ولاشك أن في هذا تحدي كبير ولكنك حتماً ستسعد بالنتيجة التى نراها أمامنا في هذه الصورة، ويفضل أن نستخدم النباتات ذات الجذور القوية التى يصعب خلعها من شدة الهواء على المنحدر.

10.لمحبي الحيوانات الأليفة

Schildkrötengarten, Kersten Gartenprojekte GmbH Kersten Gartenprojekte GmbH
Kersten Gartenprojekte GmbH

Kersten Gartenprojekte GmbH
Kersten Gartenprojekte GmbH
Kersten Gartenprojekte GmbH

والحدائق الصخرية تصلح بامتياز لمحبي الحيوانات الأليفة التى تحتاج إلى مناخ خاص للحياة، فعلى سبيل المثال إذا كنت تقتني سلحفاة فإن الحديقة الصخرية ستكون من أنسب الأماكن لتربيتها في مناخ حميمي يذكرها ببيئتها الأصلية، وذلك لهيمنة الخامات الطبيعية على هذه الحذائق مما يجعلها مكان مثالي للاعتناء بهم، وإعطائهم المحبة اللازمة.

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