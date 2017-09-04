10 أفكار عظيمة لأرضيات التراس

تعد الشرفات والتراس متنفس رائع لجميع أفراد الأسرة خلال فصل الربيع أو الصيف، ففي الربيع تتفتح الأزهار وتنتعش الحياة بنسمات الهواء الناعمة وتزداد جمالاً، ويصبح للجلوس في الشرفة متعة خاصة لا تٌقارن. أما في فصل الصيف فنحتاج دائماً للهواء الطلق ولكننا لن نستطيع ترك المنزل طوال النهاروالجلوس بالخارج، لذا فإن تراس منزلك هو المكان المثالي لتسترخي أنت وأسرتك في الهواء بدون الخروج من المنزل.

ومن أجل راحة أكيدة في تراس منزلك، عليك الاهتمام بالتصميم الذي هو مفتاح السعادة في المكان، وذلك من خلال إضافة أثاث مريح وديكورات بسيطة مثل النباتات سواء طبيعية أو للزينة. كما أن الخامات والمواد المستخدمة في التصميم لها تأثير كبير على المظهر العام والإحساس الذي تريده أثناء جلوسك في المكان.

واليوم أحضرنا لك 10 أفكار عظيمة لتصميم أرضيات التراس نتمنى أن تنال إعجابك…