10 أفكار عظيمة لأرضيات التراس

تعد الشرفات والتراس متنفس رائع لجميع أفراد الأسرة خلال فصل الربيع أو الصيف، ففي الربيع تتفتح الأزهار وتنتعش الحياة بنسمات الهواء الناعمة وتزداد جمالاً، ويصبح للجلوس في الشرفة متعة خاصة لا تٌقارن. أما في فصل الصيف فنحتاج دائماً للهواء الطلق ولكننا لن نستطيع ترك المنزل طوال النهاروالجلوس بالخارج، لذا فإن تراس منزلك هو المكان المثالي لتسترخي أنت وأسرتك في الهواء بدون الخروج من المنزل.
ومن أجل راحة أكيدة في تراس منزلك، عليك الاهتمام بالتصميم الذي هو مفتاح السعادة في المكان، وذلك من خلال إضافة أثاث مريح وديكورات بسيطة مثل النباتات سواء طبيعية أو للزينة. كما أن الخامات والمواد المستخدمة في التصميم لها تأثير كبير على المظهر العام والإحساس الذي تريده أثناء جلوسك في المكان.
واليوم أحضرنا لك 10 أفكار عظيمة لتصميم أرضيات التراس نتمنى أن تنال إعجابك…
الخشب من أشهر الخامات المستخدمة في تصميم التراس، فهو يجمع بين الأناقة و جمال الطبيعة، كما أنه ينشر الإحساس بالدفء والراحة. كما أن الأخشاب تنسجم مع النباتات والورود وتحاكي الجلوس بين أحضان الطبيعة. ولكن عند اختيارك للخشب لأرضية الشرفة والتراس يجب اختيار الأنواع المتينة المحمية بطبقة عازلة من الشمع أو معالجة ضد التلف من العوامل الجوية كالأمطار وآشعة الشمس.
لا يخلو أي بناء حديث من الخرسانة، لذا فاعتمادها في التراس أمر لا يحتاج لتفكير، لأنها قوية التحمل وتعيش لعمر طويل، كما أن مظهرها الرمادي أصبح موضة في الآونة الأخيرة، فهو لا يتغير بمرور الوقت ولا يحتاج سوى التلميع من حين لآخر.
عاد البلاط الهيدروليكي بقوة إلى عالم الموضة، وخصوصاً البلاط ذو الرسومات التقليدية التى اعتدناها في حقبة الستينات والسبعينات. لذا فاختيارة لأرضية التراس سيكون موفقاً بكل تأكيد وذلك لروح النوستالجيا التى تبعث بها إلينا، وأيضاً لألوانها المبهجة في معظم التصاميم والتى تشعرنا بالبهجة والنشاط.
الأرضيات من الطمي المحروق تناسب الذوق الشرقي بفضل ألوانها الدافئة المائلة إلى الأحمر والبرتقالي، كما أنها تبدو بشكل جيد خلال النهار لذا فهي تعطي التراث شخصية مميزة تناسب الأجواء الأسرية.
الرخام والجرانيت من المواد الفاخرة والمتينه التى تناسب محبي الذوق الراقي والمختلف، لأنها تعطي لمسة كلاسيكية للمكان.كما أنها مواد قوية وتتحمل العوامل المختلفة مثل الحرارة والمياه، وهي مواصفات يجب توافرها في الخامات المستخدمة بالمنطقة الخارجية للمنزل.
حبيبات المطاط من الخامات الصناعية الحديثة، التى تنشأ من مخلفات الكاوتشوك أو إطارات السيارات، وهي تستخدم في نواحي عديدة لسعرها المناسب. وتتميز الأرضيات المصنوعة من حبيبات المطاط بأنها تمنع حدوث الضوضاء، كما أنها تتحمل درجات الحرارة العالية والمياه، فضلاً عن لونها الرمادي الأنيق الذي يعزز جمال التراس أو الفناء كما نرى في هذا الفناء من تصميم warco-bodenbelage.
الحصى أو الصخور الصغيرة من أسهل المواد التى يمكن استخدامها في تغطية أرضية التراس، فهي غير مكلفة وتعطي مظهر جميل خاصة إذا اكتمل المشهد بمجموعة من النباتات الخضراء كما في هذه الحديقة من تصميم ad-arquitetura-e-design.
استخدام السجاد لتغطية أرضية الشرفة يعزز أناقة المكان، كما أن وجود السجاد يعطي الشعور بالدف والراحة في المكان. ولكن عند استخدام السجاد ينبغي الأخذ في الاعتبار عدة أمور من بينها أن يحتوى التراس على سقف حتى لا تتسرب المياه إلى السجاد وبالتالي تتلف أو تتعفن وهو ما لانريده بالطبع. أما إذا كان التراس غير مسقوف فيمكن الاستعانه بالسجاد في الفصول الجافة من السنة وإزالتها في الفصول الممطرة.
وأخيراً إذا شعرت بالحيرة بين هذه المواد يمكنك اختيارها جميعاً، من خلال توظيف الخامات المختلفة معاً في الأركان المختلفة، وبالتالي توفر الشعور بالتنوع والأناقة. ففي هذا التراس في الصورة نجد انسجام تام بين الأخشاب والخرسانة والأحجار الطبيعية، والأمر في النهاية متروك لرأيكم الشخصي فالإبداع لا حدود له.