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10 أفكار عظيمة لأرضيات التراس

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Terrazas y césped artificial, Quercus Jardiners Quercus Jardiners بلكونة أو شرفة
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تعد الشرفات والتراس متنفس رائع لجميع أفراد الأسرة خلال فصل الربيع أو الصيف، ففي الربيع تتفتح الأزهار وتنتعش الحياة بنسمات الهواء الناعمة وتزداد جمالاً، ويصبح للجلوس في الشرفة متعة خاصة لا تٌقارن. أما في فصل الصيف فنحتاج دائماً للهواء الطلق ولكننا لن نستطيع ترك المنزل طوال النهاروالجلوس بالخارج، لذا فإن تراس منزلك هو المكان المثالي لتسترخي أنت وأسرتك في الهواء بدون الخروج من المنزل.

ومن أجل راحة أكيدة في تراس منزلك، عليك الاهتمام بالتصميم الذي هو مفتاح السعادة في المكان، وذلك من خلال إضافة أثاث مريح وديكورات بسيطة مثل النباتات سواء طبيعية أو للزينة. كما أن الخامات والمواد المستخدمة في التصميم لها تأثير كبير على المظهر العام والإحساس الذي تريده أثناء جلوسك في المكان.

واليوم أحضرنا لك 10 أفكار عظيمة لتصميم أرضيات التراس نتمنى أن تنال إعجابك…

1. الخشب

Terrazas y césped artificial, Quercus Jardiners Quercus Jardiners بلكونة أو شرفة
Quercus Jardiners

Quercus Jardiners
Quercus Jardiners
Quercus Jardiners

الخشب من أشهر الخامات المستخدمة في تصميم التراس، فهو يجمع بين الأناقة و جمال الطبيعة، كما أنه ينشر الإحساس بالدفء والراحة. كما أن الأخشاب تنسجم مع النباتات والورود وتحاكي الجلوس بين أحضان الطبيعة. ولكن عند اختيارك للخشب لأرضية الشرفة والتراس يجب اختيار الأنواع المتينة المحمية بطبقة عازلة من الشمع أو معالجة ضد التلف من العوامل الجوية كالأمطار وآشعة الشمس.

2. الأحجار

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto حديقة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

تعطي الأحجار أجواء طبيعية تماماً مثل الأخشاب، فهي تخلق أجواء حميمية مثل الريف الطبيعي في الشرفة. كما أن لونها من البيج الفاتح يجعل المكان مشرق بصورة ملحوظة، ونجد في سطح هذا المنزل أن الأحجار في البناء أعطت شعوراً بالود والألفة في المكان كما أنها انسجمت بسهولة مع الأثاث الخشبي المريح.

3. الخرسانة

IPE HOUSE, P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura بلكونة أو شرفة
P+0 Arquitectura

IPE HOUSE

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

لا يخلو أي بناء حديث من الخرسانة، لذا فاعتمادها في التراس أمر لا يحتاج لتفكير، لأنها قوية التحمل وتعيش لعمر طويل، كما أن مظهرها الرمادي أصبح موضة في الآونة الأخيرة، فهو لا يتغير بمرور الوقت ولا يحتاج سوى التلميع من حين لآخر.

4. البلاط

homify بلكونة أو شرفة سيراميك
homify

homify
homify
homify

عاد البلاط الهيدروليكي بقوة إلى عالم الموضة، وخصوصاً البلاط ذو الرسومات التقليدية التى  اعتدناها في حقبة الستينات والسبعينات. لذا فاختيارة لأرضية التراس سيكون موفقاً بكل تأكيد وذلك لروح النوستالجيا التى تبعث بها إلينا، وأيضاً لألوانها المبهجة في معظم التصاميم والتى تشعرنا بالبهجة والنشاط.

5. الطمي المحروق

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores بلكونة أو شرفة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الأرضيات من الطمي المحروق تناسب الذوق الشرقي بفضل ألوانها الدافئة المائلة إلى الأحمر والبرتقالي، كما أنها تبدو بشكل جيد خلال النهار لذا فهي تعطي التراث شخصية مميزة تناسب الأجواء الأسرية.

6. الرخام

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH بلكونة أو شرفة
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

الرخام والجرانيت من المواد الفاخرة والمتينه التى تناسب محبي الذوق الراقي والمختلف، لأنها تعطي لمسة كلاسيكية للمكان.كما أنها مواد قوية وتتحمل العوامل المختلفة مثل الحرارة والمياه، وهي مواصفات يجب توافرها في الخامات المستخدمة بالمنطقة الخارجية للمنزل.

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7. حبيبات المطاط

TERRACE CHILL OUT WARCO Bodenbeläge بلكونة أو شرفة
WARCO Bodenbeläge

TERRACE CHILL OUT

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

حبيبات المطاط من الخامات الصناعية الحديثة، التى تنشأ من مخلفات الكاوتشوك أو إطارات السيارات، وهي تستخدم في نواحي عديدة لسعرها المناسب. وتتميز الأرضيات المصنوعة من حبيبات المطاط بأنها تمنع حدوث الضوضاء، كما أنها تتحمل درجات الحرارة العالية والمياه، فضلاً عن لونها الرمادي الأنيق الذي يعزز جمال التراس أو الفناء كما نرى في هذا الفناء من تصميم warco-bodenbelage

8. الحصى

MEU RANCHO CONTAINER, AD ARQUITETURA E DESIGN AD ARQUITETURA E DESIGN بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
AD ARQUITETURA E DESIGN

AD ARQUITETURA E DESIGN
AD ARQUITETURA E DESIGN
AD ARQUITETURA E DESIGN

الحصى أو الصخور الصغيرة من أسهل المواد التى يمكن استخدامها في تغطية أرضية التراس، فهي غير مكلفة وتعطي مظهر جميل خاصة إذا اكتمل المشهد بمجموعة من النباتات الخضراء كما في هذه الحديقة من تصميم ad-arquitetura-e-design.

9. السجاد

Bedroom 3 Terrace TG Studio بلكونة أو شرفة
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

استخدام السجاد لتغطية أرضية الشرفة يعزز أناقة المكان، كما أن وجود السجاد يعطي الشعور بالدف والراحة في المكان. ولكن عند استخدام السجاد ينبغي الأخذ في الاعتبار عدة أمور من بينها أن يحتوى التراس على سقف حتى لا تتسرب المياه إلى السجاد وبالتالي تتلف أو تتعفن وهو ما لانريده بالطبع. أما إذا كان التراس غير مسقوف فيمكن الاستعانه بالسجاد في الفصول الجافة من السنة وإزالتها في الفصول الممطرة. 

10. مزيج من المواد

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

وأخيراً إذا شعرت بالحيرة بين هذه المواد يمكنك اختيارها جميعاً، من خلال توظيف الخامات المختلفة معاً في الأركان المختلفة، وبالتالي توفر الشعور بالتنوع والأناقة. ففي هذا التراس في الصورة نجد انسجام تام بين الأخشاب والخرسانة والأحجار الطبيعية، والأمر في النهاية متروك لرأيكم الشخصي فالإبداع لا حدود له.

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