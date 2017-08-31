37 فكرة ملهمة لتزيين مدخل الشقة

مدخل المنزل من المساحات الهامة في منازلنا ويجب أن نوليها اهتمام مثل باقي الغرف، هناك منطقة بجوار باب مدخل المنزل نضعها بها المفاتيح والمحفظة والمعطف، واعتمدنا على هذه المساحة الصغيرة يمكن أن يكون حقًا توفير كل هذا في هذه المساحة الصغيرة حلم، عادة تقسيم المساحة هو الحل الذي يقلل مخاوفنا.

إذا رتبنا المساحة جيدًا سوف نحقق ذلك بسهولة، وإذا نجحت في خلق ديكور مبهر في بداية منزلك سوف يترك انطباع جيد لدى ضيوفك، لذا في هذا الموضوع جمعنا لك أفكار الخبراء لتطبيقها في منزلك ليصبح مدخله مبهر لضيوفك .