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37 فكرة ملهمة لتزيين مدخل الشقة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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مدخل المنزل من المساحات الهامة في منازلنا ويجب أن نوليها اهتمام مثل باقي الغرف، هناك منطقة بجوار باب مدخل المنزل نضعها بها المفاتيح والمحفظة والمعطف، واعتمدنا على هذه المساحة الصغيرة يمكن أن يكون حقًا توفير كل هذا في هذه المساحة الصغيرة حلم، عادة تقسيم المساحة هو الحل الذي يقلل مخاوفنا. 

إذا رتبنا المساحة جيدًا سوف نحقق ذلك بسهولة، وإذا نجحت في خلق ديكور مبهر في بداية منزلك سوف يترك انطباع جيد لدى ضيوفك، لذا في هذا الموضوع جمعنا لك أفكار الخبراء لتطبيقها في منزلك ليصبح مدخله مبهر لضيوفك .  

1- خزانات بيضاء على الجانبين مع مزهريات

Ristrutturazione appartamento di 82 mq a Milano, San Siro, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

2- سلة زهور مُعلقة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

3- مزهرية كبيرة وطاولة بمحاذاة الجدار

Moradia Unifamiliar T3 - Lordelo-Paredes, Esboçosigma, Lda Esboçosigma, Lda الممر الحديث، المدخل و الدرج
Esboçosigma, Lda

Esboçosigma, Lda
Esboçosigma, Lda
Esboçosigma, Lda

4- سلاسة الأبيض

Casa M, monovolume architecture design monovolume architecture design الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام White
monovolume architecture design

monovolume architecture design
monovolume architecture design
monovolume architecture design

5- أباجورات أنيقة مع مزهرتين باللون الأصفر الفاقع

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

6- لتعليق المعاطف والحقائب

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

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7- سلم صغير

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

8- لوضع المحفظة والمفاتيح

La casa de Marta, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré الممر الحديث، المدخل و الدرج
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

9- ورود حمراء لاستقبال حميمي

La casa de Marta, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré الممر الحديث، المدخل و الدرج
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

10- مرآة للتأكد من أن كل شيء على مايرام قبل الخروج

una casa romantica, archbcstudio archbcstudio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
archbcstudio

archbcstudio
archbcstudio
archbcstudio

11-

Ristrutturazione appartamento Milano, DemianStagingDesign DemianStagingDesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

12- طاولة منخفضة

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

13- فضاء

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

14- زاوية عملية

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana الممر الحديث، المدخل و الدرج
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

15- ركن متكامل

Ristrutturazione residenza privata, Giacomo Accordi Giacomo Accordi الممر والمدخل
Giacomo Accordi

Giacomo Accordi
Giacomo Accordi
Giacomo Accordi

16- لوحات فنية وطاولة كلاسيكية

VILLA DG, De Vivo Home Design De Vivo Home Design الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
De Vivo Home Design

De Vivo Home Design
De Vivo Home Design
De Vivo Home Design

17- خزانة أحذية أنيقة وبسيطة

Muguet e Jasmin, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

18- مكتبة عملية

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli الممر الحديث، المدخل و الدرج
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

19- رف زجاجي وتمثال صغير لمزيد من الفخامة

Modern and spacious hall in a villa on Cote d'Azur. NG-STUDIO Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج Interior Monaco,Interior Cote d'Azur,Interior Italy,Interior design Nice,Интерьер Ницца,Интерьер Монако,Интерьер Италия
NG-STUDIO Interior Design

Modern and spacious hall in a villa on Cote d'Azur.

NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design
NG-STUDIO Interior Design

20- مرآة بطول الجدار لتوسيع المساحة

Ristrutturazione appartamento Bologna, Stazione Centrale, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

21- مرآة ذهبية وطاولة أنيقة

Ristrutturazione appartamento Bari, Centro Storico, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

22- طاولة زجاجية أسفل كشاف

Ristrutturazione completa appartamento a Roma , piano a piano a الممر الحديث، المدخل و الدرج
piano a

piano a
piano a
piano a

23- طاولة بسيطة مع لوحة فنية للمساحات المحدودة

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects الممر والمدخل
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

24- أرفف للأحذية لاستغلال المساحات المحدودة

Holztreppe mit Treppenunterbau, Schreinerei & Innenausbau Fuchslocher Schreinerei & Innenausbau Fuchslocher الممر الحديث، المدخل و الدرج
Schreinerei &amp; Innenausbau Fuchslocher

Schreinerei & Innenausbau Fuchslocher
Schreinerei &amp; Innenausbau Fuchslocher
Schreinerei & Innenausbau Fuchslocher

25-مرآة كبيرة ومزهرية

Reetdach Neubau, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

26- كل شيء في مكان واحد

Umbau 70er Jahre Bungalow, pur.buero architektur für innen pur.buero architektur für innen الممر الحديث، المدخل و الدرج
pur.buero architektur für innen

pur.buero architektur für innen
pur.buero architektur für innen
pur.buero architektur für innen

27- مجموعة أدراج

Homestaging nach Hausumbau in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

28- مرايا دائرية

NaturDesign, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

29- طاولة بدرجين ومرآة مؤطرة

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

30- مقعد بسيط وجدار خشبي فاصل

VIA CORDILLERA (DESARROLLOS DELTA), Estudio Tanguma Estudio Tanguma الممر الحديث، المدخل و الدرج
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

31- مدخل مُرحب

Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

32- حديقة صغيرة

Residencia AC, Interiorisarte Interiorisarte الممر الحديث، المدخل و الدرج
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

33- أحجار

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

34- أعواد خشبية

homify الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
homify

homify
homify
homify

35

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

36

JPB, TAMEN arquitectura TAMEN arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
TAMEN arquitectura

TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura
TAMEN arquitectura

37- مرايا كمثرية الشكل

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

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