كيف تجدد ديكور منزلك بأفكار إضاءة بسيطة ؟

الإضاءة من العناصر الرئيسية التي تؤثر في تصميم منزلك، والمفتاح الرئيسي لقيادة المساحة الداخلية والخارجية للمنزل، وبشكل متزايد يختار المصممون الداخليون الإضاءة المبتكرة لإعطاء لمحة روائية لنمط الإضاءة، سواء كانت تطل على خزائن المطبخ، بطول سقف غرفة المعيشة، داخل الخزانة، الحمام، أو أرضية الحديقة، الإضاءة عنصر هام لجعل الديكور مريح جدًا.

الأنماط المختلفة من التصميمات مثل الريفي، الحديث، أو الكلاسيكي، يسمح بتعدد تركيبات الإضاءة لتختار مابينها ما يناسبك وما يليق بمساحة غرفتك، اليوم في هوميفاي دعنا نبدأ رحلتنا معك لترى 21 تصميم رائع لأفكار إضاءة يمكنها أن تجعل المساحات لديك مرغوبة، القي نظرة.