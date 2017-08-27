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كيف تجدد ديكور منزلك بأفكار إضاءة بسيطة ؟

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Les luminaires en verre : entre finesse, élégance et volupté..., NEDGIS NEDGIS غرفة المعيشةإضاءة زجاج Grey
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الإضاءة من العناصر الرئيسية التي تؤثر في تصميم منزلك، والمفتاح الرئيسي لقيادة المساحة الداخلية والخارجية للمنزل، وبشكل متزايد يختار المصممون الداخليون الإضاءة المبتكرة لإعطاء لمحة روائية لنمط الإضاءة، سواء كانت تطل على خزائن المطبخ، بطول سقف غرفة المعيشة، داخل الخزانة، الحمام، أو أرضية الحديقة، الإضاءة عنصر هام لجعل الديكور مريح جدًا. 

الأنماط المختلفة من التصميمات مثل الريفي، الحديث، أو الكلاسيكي، يسمح بتعدد تركيبات الإضاءة لتختار مابينها ما يناسبك وما يليق بمساحة غرفتك، اليوم في هوميفاي دعنا نبدأ رحلتنا معك لترى 21 تصميم رائع لأفكار إضاءة يمكنها أن تجعل المساحات لديك مرغوبة، القي نظرة. 

1- إضاءة مُعلقة

Tendances et design : les matières naturelles !, NEDGIS NEDGIS غرفة المعيشةإضاءة بوص/ بامبو Green
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2- العمود اللامع

Tendances et design : les matières naturelles !, NEDGIS NEDGIS غرفة نومإضاءة خشب
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3- إضاءة ببذخ

Luminaires pour la cuisine, NEDGIS NEDGIS مطبخإضاءة Brown
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4- أشكال قلبية

Luminaires pour la cuisine, NEDGIS NEDGIS مطبخإضاءة ألمنيوم/ زنك Blue
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5- ماسورة إضاءة متأرجحة

Luminaires pour la cuisine, NEDGIS NEDGIS
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6- نغمات حيوية حديثة

La rentrée approche : notre sélection de lampes de bureau, NEDGIS NEDGIS مساحات تجارية ألمنيوم/ زنك Yellow شركات
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7- إضاءة جيدة ببساطة وأناقة الخشب

La rentrée approche : notre sélection de lampes de bureau, NEDGIS NEDGIS مساحات تجارية خشب Blue شركات
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8- انظر إلى الجانب المضاء

La rentrée approche : notre sélection de lampes de bureau, NEDGIS NEDGIS مساحات تجارية حديد Black شركات
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9- الورق المقوى وبراعة الإضاءة

Les luminaires en papier et carton : Optez pour la légèreté et la poésie..., NEDGIS NEDGIS غرفة المعيشةإضاءة ورق White
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10-نغمات متألقة بالإبداع

Les luminaires en papier et carton : Optez pour la légèreté et la poésie..., NEDGIS NEDGIS غرفة المعيشةإضاءة ورق White
NEDGIS

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11- سحاب غائم في غاية الأناقة والجاذبية

Les luminaires en papier et carton : Optez pour la légèreté et la poésie..., NEDGIS NEDGIS غرفة المعيشةإضاءة ورق White
NEDGIS

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NEDGIS

12- وهج جذاب

Les luminaires en verre : entre finesse, élégance et volupté..., NEDGIS NEDGIS غرفة المعيشةإضاءة
NEDGIS

NEDGIS
NEDGIS
NEDGIS

13- انعكاس صافي متألق

Les luminaires en verre : entre finesse, élégance et volupté..., NEDGIS NEDGIS غرفة المعيشةإضاءة زجاج Grey
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14- ألوان غير معقدة

Les luminaires en verre : entre finesse, élégance et volupté..., NEDGIS NEDGIS مطبخإضاءة زجاج Multicolored
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15- إنارة مستوطنة في الظلام

Les luminaires en verre : entre finesse, élégance et volupté..., NEDGIS NEDGIS غرفة المعيشةإضاءة زجاج Black
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16- لمسة معاصرة للمصمم

Les luminaires en verre : entre finesse, élégance et volupté..., NEDGIS NEDGIS غرفة نومإضاءة زجاج Blue
NEDGIS

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17- مغلفة في لمعان واضح

Les luminaires en verre : entre finesse, élégance et volupté..., NEDGIS NEDGIS غرفة المعيشةإضاءة زجاج Transparent
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18- ما رأيك في أباجورات في الزوايا بألوان مبهجة؟

Relooking rétro : ces luminaires qui changent tout !, NEDGIS NEDGIS غرفة نومإضاءة Yellow
NEDGIS

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19- هذا المصباح البلاستيكي الأبيض يقدم لك إضاءة كبيرة

Éclairez votre espace extérieur..., NEDGIS NEDGIS حدائقإضاءة بلاستيك White
NEDGIS

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NEDGIS
NEDGIS

20- إضاءة ركن المعرفة

La rentrée approche : notre sélection de lampes de bureau, NEDGIS NEDGIS مساحات تجارية ألمنيوم/ زنك Black شركات
NEDGIS

NEDGIS
NEDGIS
NEDGIS

21- من الأحمر الخشب والصلب وتوهج مفتوح

La rentrée approche : notre sélection de lampes de bureau, NEDGIS NEDGIS مساحات تجارية خشب نقي Red شركات
NEDGIS

NEDGIS
NEDGIS
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لقراءة المقال التالي اضغط هنا: هل تستعد لتأثيث غرفة المعيشة؟ إليك هذا المقال

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