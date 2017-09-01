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أفضل طريقة لإخفاء المدفئة في المنزل

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Living Room, The Cotswold Company The Cotswold Company غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية خشب
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هناك بعض الأشياء والأماكن في منزلك بالتأكيد تحتاج إلى إعادة تشكيل لأنها أقل جاذبية مما ترغب به فالغرفة، وتحتاج إلى تغيير شكلها بالكامل، دون التزام مالي كبير.. ومن هذه الأشياء هي المشعات التي بالتأكيد تحتاج إلى إعادة إخفاء.

بالطبع تحتاج المشعات إلى أسلوب جميل لإعادة تشكيلها وإخفاءها من الغرفة، ونحن نعتقد أن تغطيها حل مثالي ورائع ونقدم لك هنا أفكار مختلفة، ولكن إذا لم يكن لديك الفرصة لإخفائها فيمكنك طلائها والتخلص من شكلها القبيح.

ونتركك الاّن لتلقي نظرة على حلولنا لإخفاء المشعات وكيفية تثبيتها في الغرفة بشكل خاص وبتكلفة زهيدة..

مدمج بطريقة للتمويه

Oak Radiator Cover Cool Radiators? It’s Covered! المنزلديكورات واكسسوارات خشب
Cool Radiators? It’s Covered!

Oak Radiator Cover

Cool Radiators? It’s Covered!
Cool Radiators? It’s Covered!
Cool Radiators? It’s Covered!

يمكن للمشعاع أن يختبئ هكذا ليكون أكثر عصرية ورائع؟ نحن تمامًا وقعنا في الحب مع هذه الفكرة الرائعة حيث بني غطاء للمشعات وأعتقد أنه يجعلها في الواقع مميزة ومذهلة من ما كانت عليه في المرة السابقة تقليدية وروتينية.

مع إضافة النباتات بطريقة مثالية والترتيب البسيط الذي يجعل الغرفة أنيقة بالفعل، ويبدو هكذا المبرد في وئان رائع مع التفاصيل لخلق مساحة معيشة مميزة ولا تبدو الاضافات فيها قبيحة.

خلف قطع الديكور

Dettagli d'Oriente , Ethnic Chic Ethnic Chic المنزلأغراض منزلية
Ethnic Chic

Ethnic Chic
Ethnic Chic
Ethnic Chic

إذا كان لديك مشعات صغيرة ولا تحب فكرة تغليفها بالكامل في وحدة مدمجة كبيرة، فماذا عن شيء اّخر مثل هذه اللوحات الصغيرة المستوحاة من الهند؟ مع القطع والحواف المذهلة، فهي قطعة أثاث جميلة، رث شيك تقريبًا من شأنها أن تمويه المشعات وإخفاء الجوانب القبيحة وتساعد على جعل منزلك أكثر تماسكًا وجميلًا.

ونحن نعتقد أن هذا سيكون مثاليًا للمنزل الذي يحتاج إلى الوصول المفتوح لمصادر الحرارة لتجفيف الأحذية والمعاطف في فصل الشتاء ولكن كن حريصًا على إخفاء المشعات في أوقات أخرى من السنة.

وضع أريكة في الجهة المقابله

Sofa Patchwork , Juicy Colors Juicy Colors غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء Multicolored
Juicy Colors

Juicy Colors
Juicy Colors
Juicy Colors

ونحن نعلم أن عليك أن تكون حذرا عند إخفاء مشعات، لأن الحرارة التي تعطيها لن تكون قادرة على التعميم بكفاءة إذا كانت محاصرة في مكان ضيق جدًا، ولكننا نعتقد أن الحل هو وضع أريكة أمامهم تكون صغيرة.

إذا كان لديك أريكة مشرقة وجريئة، مثل تلك التي ظهرت هنا، فإنه سيكون من الأسهل أن ينقص الانتباه عن المبرد القبيح الخاص بك، ولكن لمساحة غرفة المعيشة التي تسعى إلى أن تكون خالية من البنود الروتينية غير جذابة، أي أريكة طويلة ستكون تمامًا رائعة حتى النهاية.

خلف الطاولة

Oxford Painted Console Table The Cotswold Company غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية خشب
The Cotswold Company

Oxford Painted Console Table

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

إذا لم يكن لديك أريكة في كل غرفة يمكنك الاعتماد على طاولة جيدة لإخفاء المشعات وسوف تكون بالتأكيد فرصة رائعة وبالطبع لديك طاولة.

الطاولة بالتأكيد وظيفية أينما وضعت، وسوف تكون تمويه رائع لإخفاء المشعات القبيحة، سواء في غرفة النوم أو الحمام، وتوفر أيضًا سعة تخزينية إضافية للغرفة، ومن السهل تحريكها في أي مكان، ونحن نعتقد أن إضافة بعض الوحدات التخزينية الجديدة سوف يوفر لك مساحات مميزة أيضًا.

إنشاء رف

Oak Floating Shelf House of Carvings سلالم وأروقة رفوف وأدراج
House of Carvings

Oak Floating Shelf

House of Carvings
House of Carvings
House of Carvings

إذا كنت تحجب المشاع بأكمله ربما يكون هذا ليس صحيح، إذ أنك ترغب في إخفاء ولكن التحقق أيضًا من تشغيله، فلماذا لا تستخدم رف واسع ليخفيه وفي نفس الوقت يمكنك استخدامه كرف لوضع الأغراض.

وهنا لدينا فكرة رائعة لتصميم رف مميز على الجدار يمكن أن يخفي فالجزء السفلي منه المشاع، وهكذا يكون قد تم دمج التصميم كله في شكل واحد.

الطلاء..!

Scirocco H - Radiators for the italian market, Inkout srl Inkout srl المنزلديكورات واكسسوارات معدن Purple/Violet
Inkout srl

Inkout srl
Inkout srl
Inkout srl

 إذا كنت لا تريد وضع طاولة أو أريكة أو ليس لديك قطعة أثاث يمكنك وضعها لإخفاء المشاع، فهناك حل اّخر وهو الطلاء.. قم بطلاء المشاع نفسه للحصول شكل جذاب ورائع ويمكنه تغيير الديكور بالفعل.

وهنا يطعي هذا البنفسج شكلًا رائعًا ويضيف لون مختلف على الغرفة، ومتعة مختلفة للمكان، ويعطي سلاسة رائعة في تناسبه مع الألوان، وأنت يمكنك طلاء المشاعات بالطريقة التي تناسبك وتعطي تصميم رائع بألوان تناسب غرفتك.

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شقة في منتهي الشياكة والفخامة
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