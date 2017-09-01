أفضل طريقة لإخفاء المدفئة في المنزل

هناك بعض الأشياء والأماكن في منزلك بالتأكيد تحتاج إلى إعادة تشكيل لأنها أقل جاذبية مما ترغب به فالغرفة، وتحتاج إلى تغيير شكلها بالكامل، دون التزام مالي كبير.. ومن هذه الأشياء هي المشعات التي بالتأكيد تحتاج إلى إعادة إخفاء.

بالطبع تحتاج المشعات إلى أسلوب جميل لإعادة تشكيلها وإخفاءها من الغرفة، ونحن نعتقد أن تغطيها حل مثالي ورائع ونقدم لك هنا أفكار مختلفة، ولكن إذا لم يكن لديك الفرصة لإخفائها فيمكنك طلائها والتخلص من شكلها القبيح.

ونتركك الاّن لتلقي نظرة على حلولنا لإخفاء المشعات وكيفية تثبيتها في الغرفة بشكل خاص وبتكلفة زهيدة..