أفضل طريقة لإخفاء المدفئة في المنزل

هناك بعض الأشياء والأماكن في منزلك بالتأكيد تحتاج إلى إعادة تشكيل لأنها أقل جاذبية مما ترغب به فالغرفة، وتحتاج إلى تغيير شكلها بالكامل، دون التزام مالي كبير.. ومن هذه الأشياء هي المشعات التي بالتأكيد تحتاج إلى إعادة إخفاء.
بالطبع تحتاج المشعات إلى أسلوب جميل لإعادة تشكيلها وإخفاءها من الغرفة، ونحن نعتقد أن تغطيها حل مثالي ورائع ونقدم لك هنا أفكار مختلفة، ولكن إذا لم يكن لديك الفرصة لإخفائها فيمكنك طلائها والتخلص من شكلها القبيح.
ونتركك الاّن لتلقي نظرة على حلولنا لإخفاء المشعات وكيفية تثبيتها في الغرفة بشكل خاص وبتكلفة زهيدة..
يمكن للمشعاع أن يختبئ هكذا ليكون أكثر عصرية ورائع؟ نحن تمامًا وقعنا في الحب مع هذه الفكرة الرائعة حيث بني غطاء للمشعات وأعتقد أنه يجعلها في الواقع مميزة ومذهلة من ما كانت عليه في المرة السابقة تقليدية وروتينية.
مع إضافة النباتات بطريقة مثالية والترتيب البسيط الذي يجعل الغرفة أنيقة بالفعل، ويبدو هكذا المبرد في وئان رائع مع التفاصيل لخلق مساحة معيشة مميزة ولا تبدو الاضافات فيها قبيحة.
إذا كان لديك مشعات صغيرة ولا تحب فكرة تغليفها بالكامل في وحدة مدمجة كبيرة، فماذا عن شيء اّخر مثل هذه اللوحات الصغيرة المستوحاة من الهند؟ مع القطع والحواف المذهلة، فهي قطعة أثاث جميلة، رث شيك تقريبًا من شأنها أن تمويه المشعات وإخفاء الجوانب القبيحة وتساعد على جعل منزلك أكثر تماسكًا وجميلًا.
ونحن نعتقد أن هذا سيكون مثاليًا للمنزل الذي يحتاج إلى الوصول المفتوح لمصادر الحرارة لتجفيف الأحذية والمعاطف في فصل الشتاء ولكن كن حريصًا على إخفاء المشعات في أوقات أخرى من السنة.
ونحن نعلم أن عليك أن تكون حذرا عند إخفاء مشعات، لأن الحرارة التي تعطيها لن تكون قادرة على التعميم بكفاءة إذا كانت محاصرة في مكان ضيق جدًا، ولكننا نعتقد أن الحل هو وضع أريكة أمامهم تكون صغيرة.
إذا كان لديك أريكة مشرقة وجريئة، مثل تلك التي ظهرت هنا، فإنه سيكون من الأسهل أن ينقص الانتباه عن المبرد القبيح الخاص بك، ولكن لمساحة غرفة المعيشة التي تسعى إلى أن تكون خالية من البنود الروتينية غير جذابة، أي أريكة طويلة ستكون تمامًا رائعة حتى النهاية.
إذا لم يكن لديك أريكة في كل غرفة يمكنك الاعتماد على طاولة جيدة لإخفاء المشعات وسوف تكون بالتأكيد فرصة رائعة وبالطبع لديك طاولة.
الطاولة بالتأكيد وظيفية أينما وضعت، وسوف تكون تمويه رائع لإخفاء المشعات القبيحة، سواء في غرفة النوم أو الحمام، وتوفر أيضًا سعة تخزينية إضافية للغرفة، ومن السهل تحريكها في أي مكان، ونحن نعتقد أن إضافة بعض الوحدات التخزينية الجديدة سوف يوفر لك مساحات مميزة أيضًا.
إذا كنت تحجب المشاع بأكمله ربما يكون هذا ليس صحيح، إذ أنك ترغب في إخفاء ولكن التحقق أيضًا من تشغيله، فلماذا لا تستخدم رف واسع ليخفيه وفي نفس الوقت يمكنك استخدامه كرف لوضع الأغراض.
وهنا لدينا فكرة رائعة لتصميم رف مميز على الجدار يمكن أن يخفي فالجزء السفلي منه المشاع، وهكذا يكون قد تم دمج التصميم كله في شكل واحد.
إذا كنت لا تريد وضع طاولة أو أريكة أو ليس لديك قطعة أثاث يمكنك وضعها لإخفاء المشاع، فهناك حل اّخر وهو الطلاء.. قم بطلاء المشاع نفسه للحصول شكل جذاب ورائع ويمكنه تغيير الديكور بالفعل.
وهنا يطعي هذا البنفسج شكلًا رائعًا ويضيف لون مختلف على الغرفة، ومتعة مختلفة للمكان، ويعطي سلاسة رائعة في تناسبه مع الألوان، وأنت يمكنك طلاء المشاعات بالطريقة التي تناسبك وتعطي تصميم رائع بألوان تناسب غرفتك.
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