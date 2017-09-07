واجهات المنازل في المعتاد قد تدل على ذوق ساكنيها، وهي تعكس أيضاً أسلوب معيشتهم اليومية، وقد اعتدنا رؤية بعض التصاميم المتكررة ذات التفاصيل الكلاسيكية والنوافذ الصغيرة الغامضة، ولكن اليوم سوف نتطلع على افكار معمارية جديدة قد تغيير مفهومك عن المنزل الجميل وواجهات تتحدى التصاميم التقليدية، حيث نجد في هذه المنازل ان النوافذ الزجاجية الكبيرة هي بطل التصميم.
قد يظن البعض ان مثل هذا التصميم لا يناسب بعض العادات والتقاليد المتعارف عليها في مصر، ولكن مع ظهور المنازل المستقلة ذات حدائق منفصلة أصبح هذا الأسلوب في التصميم مفضل لدى الكثير، حيث تمكنهم من الاستمتاع من احد اهم مميزات المنزل المستقل، وهي الإطلالة الطبيعية الخلابة. بالطبع يوجد ايضا بعض الحلول المتطورة للتغلب على مشكلة الزجاج الكاشف. دعونا نستلهم من الأفكار الحديثة من خلال تصاميم جريئة، لنتعرف معا على 11 واجهة لمنازل عصرية مبهرة ذات نوافذ كبيرة.
تداخل الكتل المعمارية المختلفة يبرز جمال النوافذ الزجاجية التي تجعل المنزل يبدو ممتداً نحو المساحة الخارجية، وتساعد ايضا الأسقف الممتدة على حماية المنزل من أشعة الشمس المباشرة. جميع هذه المميزات تظهر لنا في تصميم معماري قمة في الاناقة والبساطة.
أبدع المصمم في اختيار العناصر المناسبة،حيث تحول هيكل المنزل الأساسي هنا الى إطار خشبي مذهل يبرز جمال التصميم ويحدد فتحات النوافذ الضخمة، وهذا النوع من الخشب هو مقاوم رائع لجميع عوامل المناخ المختلفة. هذه الواجهة هي الاختيار السليم لكل محبي التميز والتصاميم العصرية الدافئة.
الجرأة المعمارية تتجسد في سابقة لم نرها من قبل، حيث ان المنزل تخطى جميع المعتقدات القديمة، وتحولت واجهات المنزل الى هيكل حديدي ونوافذ ضخمة مع تشكيل من الكتل غير الاعتيادية. بالرغم من شفافية المنزل المطلقة من الداخل إلا أن الزجاج يعمل على انعكاس الضوء ويحجب الرؤية كلياً من الداخل، وهذا الاختيار هو ما جعل المنزل قابل للسكن.
منزل محاط بالطبيعة من جميع الجهات، لذا وجب تقدير هذه الميزة وأخذها في الاعتبار عند تصميم المنزل، وهو بالتأكيد الأمر الذي انعكس على الواجهة، حيث نلاحظ ان المنزل يبدو جزءاً من البيئة المحيطة، فهو يدمج بين الخشب الطبيعي والزجاج اللامع الذي يعكس المشهد الخلاب. كل ركن من أركان هذا المنزل يستمتع بإطلالة خاصة ومميزة.
صمم هذا المنزل معمارياً بأسلوب يجعل كتلة تشكل إطار حول فناء المنزل الخاص، ولكي يستمتع قاطني المنزل بهذا المشهد المميز صيفا وشتاءاً جاء قرار الواجهات الداخلية الزجاجية لكي يحقق المستحيل.
لم نرى مسبقاً مثل هذه الزوايا الجريئة في نوافذ واجهات المنازل، ولكنها أضافت هنا بعد حداثي جريء يميز المنزل عن ما دونه.
منزل كلاسيكي من عام 1921 كان بحاجة إلى امتداد في مساحاته الداخلية، لذا قام المصمم باختيار أسلوب عصري للتوسعة واستعان بهيكل حديدي وواجهة زجاجية بشكل ينسجم مع روح التصميم الكلاسيكي.
المسطح الخرساني الجريء أصبح أكثر أناقة عند دمجه مع النوافذ الزجاجية اللامعة، وهذا الاندماج يترك المنزل أكثر اتزاناً وأناقة.
تجانس بين المسطحات المصمتة والأخرى الزجاجية العاكسة خلق نوعاً من التكامل في المنزل يجعلك في تساؤل عن مدى غموض المنزل أو شفافيته!
من قال أن الواجهات الزجاجية الكبيرة تقتصر على المنازل العصرية فقط؟ هذا المنزل هو خير دليل عن مدى خطأ هذا المفهوم، فهو يظهر بقمة الأناقة والرقي.
تصميم يجمع بين البساطة والعملية والأناقة في واجهة واحدة، فخذا الاغختيار لواجهة زجاجية جعلت المنزل الصغير يبدو كالقصر