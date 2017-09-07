واجهات المنازل في المعتاد قد تدل على ذوق ساكنيها، وهي تعكس أيضاً أسلوب معيشتهم اليومية، وقد اعتدنا رؤية بعض التصاميم المتكررة ذات التفاصيل الكلاسيكية والنوافذ الصغيرة الغامضة، ولكن اليوم سوف نتطلع على افكار معمارية جديدة قد تغيير مفهومك عن المنزل الجميل وواجهات تتحدى التصاميم التقليدية، حيث نجد في هذه المنازل ان النوافذ الزجاجية الكبيرة هي بطل التصميم.

قد يظن البعض ان مثل هذا التصميم لا يناسب بعض العادات والتقاليد المتعارف عليها في مصر، ولكن مع ظهور المنازل المستقلة ذات حدائق منفصلة أصبح هذا الأسلوب في التصميم مفضل لدى الكثير، حيث تمكنهم من الاستمتاع من احد اهم مميزات المنزل المستقل، وهي الإطلالة الطبيعية الخلابة. بالطبع يوجد ايضا بعض الحلول المتطورة للتغلب على مشكلة الزجاج الكاشف. دعونا نستلهم من الأفكار الحديثة من خلال تصاميم جريئة، لنتعرف معا على 11 واجهة لمنازل عصرية مبهرة ذات نوافذ كبيرة.