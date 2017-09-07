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11 واجهة لمنازل عصرية مبهرة ذات نوافذ كبيرة

shereen gouda shereen gouda
Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin منازل
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واجهات المنازل في المعتاد قد تدل على ذوق ساكنيها، وهي تعكس أيضاً أسلوب معيشتهم اليومية، وقد اعتدنا رؤية بعض التصاميم المتكررة ذات التفاصيل الكلاسيكية والنوافذ الصغيرة الغامضة، ولكن اليوم سوف نتطلع على افكار معمارية جديدة قد تغيير مفهومك عن المنزل الجميل وواجهات تتحدى التصاميم التقليدية، حيث نجد في هذه المنازل ان النوافذ الزجاجية الكبيرة هي بطل التصميم.

قد يظن البعض ان مثل هذا التصميم لا يناسب بعض العادات والتقاليد المتعارف عليها في مصر، ولكن مع ظهور المنازل المستقلة ذات حدائق منفصلة أصبح هذا الأسلوب في التصميم مفضل لدى الكثير، حيث تمكنهم من الاستمتاع من احد اهم  مميزات المنزل المستقل، وهي الإطلالة الطبيعية الخلابة. بالطبع يوجد ايضا بعض الحلول المتطورة للتغلب على مشكلة الزجاج الكاشف. دعونا نستلهم من الأفكار الحديثة من خلال تصاميم جريئة، لنتعرف معا على 11 واجهة لمنازل عصرية مبهرة ذات نوافذ كبيرة.

1- بساطة وأناقة

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich منازل White
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

تداخل الكتل المعمارية المختلفة يبرز جمال النوافذ الزجاجية التي تجعل المنزل يبدو ممتداً نحو المساحة الخارجية، وتساعد ايضا الأسقف الممتدة على حماية المنزل من أشعة الشمس المباشرة. جميع هذه المميزات تظهر لنا في تصميم معماري قمة في الاناقة والبساطة.

2- تداخل الخشب مع الزجاج

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin منازل
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

أبدع المصمم في اختيار العناصر المناسبة،حيث تحول هيكل المنزل الأساسي هنا الى إطار خشبي مذهل يبرز جمال التصميم ويحدد فتحات النوافذ الضخمة، وهذا النوع من الخشب هو مقاوم رائع لجميع عوامل المناخ المختلفة. هذه الواجهة هي الاختيار السليم لكل محبي التميز والتصاميم العصرية الدافئة.

3- زجاج عاكس

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG منازل
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

الجرأة المعمارية تتجسد في سابقة لم نرها من قبل، حيث ان المنزل تخطى جميع المعتقدات القديمة، وتحولت واجهات المنزل الى هيكل حديدي ونوافذ ضخمة مع تشكيل من الكتل غير الاعتيادية. بالرغم من شفافية المنزل المطلقة من الداخل إلا أن الزجاج يعمل على انعكاس الضوء ويحجب الرؤية كلياً من الداخل، وهذا الاختيار هو ما جعل المنزل قابل للسكن.

4- منزل مميز في موقع مميز

Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign منازل
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

منزل محاط بالطبيعة من جميع الجهات، لذا وجب تقدير هذه الميزة وأخذها في الاعتبار عند تصميم المنزل، وهو بالتأكيد الأمر الذي انعكس على الواجهة، حيث نلاحظ ان المنزل يبدو جزءاً من البيئة المحيطة، فهو يدمج بين الخشب الطبيعي والزجاج اللامع الذي يعكس المشهد الخلاب. كل ركن من أركان هذا المنزل يستمتع بإطلالة خاصة ومميزة.

5- واجهة زجاجية ممتدة

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR منازل
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

صمم هذا المنزل معمارياً بأسلوب يجعل كتلة تشكل إطار حول فناء المنزل الخاص، ولكي يستمتع قاطني المنزل بهذا المشهد المميز صيفا وشتاءاً جاء قرار الواجهات الداخلية الزجاجية لكي يحقق المستحيل.

6- كتل معمارية جريئة

Mehrgenerationenhaus, 21-arch GmbH 21-arch GmbH منازل
21-arch GmbH

21-arch GmbH
21-arch GmbH
21-arch GmbH

لم نرى مسبقاً مثل هذه الزوايا الجريئة في نوافذ واجهات المنازل، ولكنها أضافت هنا بعد حداثي جريء يميز المنزل عن ما دونه.

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7- هيكل مميز يلفت الأنظار

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH منازل
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

منزل كلاسيكي من عام 1921 كان بحاجة إلى امتداد في مساحاته الداخلية، لذا قام المصمم باختيار أسلوب عصري للتوسعة واستعان بهيكل حديدي وواجهة زجاجية بشكل ينسجم مع روح التصميم الكلاسيكي.

8- اندماج الكتل الخرسانية مع الزجاج

Einfamilienhaus D, Architekturbüro Dongus Architekturbüro Dongus منازل
Architekturbüro Dongus

Architekturbüro Dongus
Architekturbüro Dongus
Architekturbüro Dongus

المسطح الخرساني الجريء أصبح أكثر أناقة عند دمجه مع النوافذ الزجاجية اللامعة، وهذا الاندماج يترك المنزل أكثر اتزاناً وأناقة.

9-غموض أم شفافية؟

Haus mit Blick über Ulm, Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA منازل
Kauffmann Theilig &amp; Partner, Freie Architekten BDA

Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA
Kauffmann Theilig &amp; Partner, Freie Architekten BDA
Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA

تجانس بين المسطحات المصمتة والأخرى الزجاجية العاكسة خلق نوعاً من التكامل في المنزل يجعلك في تساؤل عن مدى غموض المنزل أو شفافيته!

10- النوافذ الزجاجية هي بطل الواجهة الكلاسيكية

Villa am Rhein – Straßenansicht, Architekturbüro Lehnen Architekturbüro Lehnen منازل
Architekturbüro Lehnen

Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen

من قال أن الواجهات الزجاجية الكبيرة تقتصر على المنازل العصرية فقط؟ هذا المنزل هو خير دليل عن مدى خطأ هذا المفهوم، فهو يظهر بقمة الأناقة والرقي.

11- واجهة مثالية لمنزل محاط بالطبيعة

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus كوخ
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

تصميم يجمع بين البساطة والعملية والأناقة في واجهة واحدة، فخذا الاغختيار لواجهة زجاجية جعلت المنزل الصغير يبدو كالقصر

مميزات وعيوب النوافذ الكبيرة
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