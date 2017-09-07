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مميزات وعيوب النوافذ الكبيرة

shereen gouda shereen gouda
Stadthaus Englischviertelstrasse, Bob Gysin + Partner BGP Bob Gysin + Partner BGP شبابيك
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تعد جميع العناصر المعمارية هي من المسببات الأساسية لراحتك وكفاءة وظائف الفراغات المختلفة، لذا تكون خطوة اتخاذ القرارات فيما يخص العوامل الثابتة مثل الأسقف والحوائط من أهم الخطوات، وتكون النوافذ من ضمن الثوابت الهامة للغاية، حيث أن موقع وأبعاد الشبابيك يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الغرفة. اليوم سوف نتطرق بالتحديد عن  مميزات وعيوب النوافذ الكبيرة ومن خلالها سوف يتضح مدى قوة تأثير أبعاد النافذة على حياتك اليومية.

بعد عرض آراء ونصائح الخبراء سوف تصبح خطوة اتخاذ القرار أقل تعقيداً، حيث أنك سوف تتجه نحو أولوياتك وتحقيق أهدافك الأساسية من شبابيك منزلك، لنتعرف على دواعي وموانع استخدام النوافذ الكبيرة معاً

إطلالة رائعة

Haus der Ufogel, Aberjung Design Agency Aberjung Design Agency شبابيك
Aberjung Design Agency

Aberjung Design Agency
Aberjung Design Agency
Aberjung Design Agency

لا شك أن حياتنا اليومية أصبحت في أشد الحاجة إلى الاتصال بميد من المشاهد الطبيعية، وبالرغم من أن البعض منا يظن أن هذه الحاجة تعد من الكماليات غير الضرورية إلا أن الخبراء يعبرون دائماً عن مدى أهمية هذه العرضة بشكل يومي على وقع حياتنا، فما إن اختفى هذا التواصل بيننا بين الطبيعة أصبحت حياتنا منحصرة داخل غرف في مثابة صناديق مغلقة وكئيبة. الشبابيك هي أسرع وأسهل طريقة تجعل العرضة للمشاهد الطبيعية أمر يومي في حياتنا، وكلما كان حجم النافذة أكبر تحولت الغرفة إلى مكان مبهج ذو طاقة إيجابية. إن كنت من محبي الاستمتاع باطلالة خلابة مع راحة منزلك عليك بالاتجاه نحز النافذة الكبيرة.

شفافية الرؤية واختيارات أخرى

Privathaus mit Holzfenstern, KAPO Fenster und Türen GmbH KAPO Fenster und Türen GmbH شبابيك
KAPO Fenster und Türen GmbH

KAPO Fenster und Türen GmbH
KAPO Fenster und Türen GmbH
KAPO Fenster und Türen GmbH

قديماً كان لا مفر من استخدام الزجاج بمساحات محدودة نظراً لعدم وجود أي مرونة في صناعة الزجاج، ولكن حديثاً أصبح هناك درجات متفاوتة من الشفافية التي تمكنك من التحكم في الخصوصية الداخلية للمنزل، وأصبح مسطح الشباك الخارجي عاكس بدرجات كبيرة تحجب الرؤية من مسافات متوسطة، ومع هذه الصناعة المبتكرة ظهرت المنازل الحداثية الجريئة التي تعتمد في وجهاتها المختلفة على المسطحات الزجاجية الكبيرة، وقد أبهرنا المصممين العالميين بمختلف التطبيقات لهذه النوافذ الكبيرة التي تمنحك إطلالة مذهلة من الداخل دون أن  تتخطى خصوصية المنزل.

التكاليف

Wohnhaus Leichingen, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten شبابيك
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

لا شك أن مع أي مميزات تأتي بعض السلبيات، فمن قال أن المشهد الكبيعي الخلاب يأتي إلى منزلك دون أي ثمن؟ من المشاكل التي تؤرق الخبراء عند اختيار الشبابيك الكبيرة هو الحاجة إلى ميزانية ضخمة، فنجد أن النافذة يتم حسابها بالأمتار، ومع كل متر مربع إضاقي تيد التكلفة بنسبة مضاعفة، وهذه الزيادة في التكاليف يعتمدفي الأساس على الخيكل الألومنيوم ونوع الجاج المستخدم، وبالطبع كلما زادت جودة الزجاج ومميزاته ارتفع سعره. بعض من المصممين العالميين يقومون بالتغلب على هذه الأزمة عن طريق اختيار الفراغات الرئيسية التي يحبذ تواجد النوافذ الكبيرة فيها، أما باقي الغرف فتظل تحتوي على نوافذ صغيرة، وهذه معادلة ذكية بين الأولويات المختلفة.

أعمال الصيانة المختلفة

熱海・伊豆山の家, 川口孝男建築設計事務所 川口孝男建築設計事務所 شبابيك خشب White
川口孝男建築設計事務所

川口孝男建築設計事務所
川口孝男建築設計事務所
川口孝男建築設計事務所

أحد أكبر مساوئ النوافذ الكبيرة في نظر الخبراء هو أنها من العناصر التي تحتاج إلى استثمار دائم من الوقت والمجهود لكي تحافظ على جودة مظهرها، فمن الضروري جداً أن تقوم بمهمة تنظيف دورية لمثل هذه الشبابيك الكبيرة خارجياً وداخلياً، وخصوصاً في أشهر العام الشتوية، لذا يجب الأخذ في الاعتبار أن تكون النافذة الكبيرة سهلة المنال لتكون المهمة عملية، وعلينا أن نتجنب الشبابيك ذات المواقع  المرتفعة لصعوبة وخطورة الوصول إليها.

اتساع وتصميم عصري

Stadthaus Englischviertelstrasse, Bob Gysin + Partner BGP Bob Gysin + Partner BGP شبابيك
Bob Gysin + Partner BGP

Bob Gysin + Partner BGP
Bob Gysin + Partner BGP
Bob Gysin + Partner BGP

النافذة الكبيرة أيضاً دائماً ما تضيف اتساع للفراغ وجلب ذوق حداثي جريء يجعل المنزل يبدو أكثر أناقة. المصمم المعماري هنا على سبيل المثال تصل إلى تصميم رائع لنافذة تبدو كلوحة فنية.

الزجاج ليس عازلاً للحرارة

Umbau Haus Lendenmann Regensberg ZH/CH, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG شبابيك
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

عند استخدام النوافذ الكبيرة في بلاد ذات أجواء متقلبة عليك أن تدرك أولاً أن الزجاج بطبيعته لا يقوم بعزل الحرارة، لذا عليك أن تقوم بدراسة دقيقة مع الخبراء عن كيفية الوصول للموقع المثالي لوضع النافذة ذات مسطح كبير، فعلى سبيل المثال في البلاد ذات الشتاء القارص يفضل تواجد النوافذ الكبيرة في الجهة الأكثر عرضة لأشعة الشمس. بالطبع يمكنك التغلب على هذا العيب عن طريق النوافذ المزدوجة التي تحجب الحرارة والصوت كلياً ولكن أيضاً مع تكاليف مرتفعة للغاية.

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