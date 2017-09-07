تعد جميع العناصر المعمارية هي من المسببات الأساسية لراحتك وكفاءة وظائف الفراغات المختلفة، لذا تكون خطوة اتخاذ القرارات فيما يخص العوامل الثابتة مثل الأسقف والحوائط من أهم الخطوات، وتكون النوافذ من ضمن الثوابت الهامة للغاية، حيث أن موقع وأبعاد الشبابيك يؤثر بشكل مباشر على طبيعة الغرفة. اليوم سوف نتطرق بالتحديد عن مميزات وعيوب النوافذ الكبيرة ومن خلالها سوف يتضح مدى قوة تأثير أبعاد النافذة على حياتك اليومية.

بعد عرض آراء ونصائح الخبراء سوف تصبح خطوة اتخاذ القرار أقل تعقيداً، حيث أنك سوف تتجه نحو أولوياتك وتحقيق أهدافك الأساسية من شبابيك منزلك، لنتعرف على دواعي وموانع استخدام النوافذ الكبيرة معاً