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10 أفكار لكسوة حوائط الحمام

ريم عوض ريم عوض
Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs حمام
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الخروج عن المألوف في تصميم حوائط مطبخك قد يخيفك بعض الشيء فتميل في النهاية إلى التصميمات التقليدية ولكن إذا كنت جرئ بشكل كاف لتجربة تصميمات وصيحات جديدة فهذا المقال لك! نقدم لك 10 أفكار لكسوة حوائط الحمام لشكل مختلف وجذاب.

1- الخشب

CASA ROTI, Estudio Meraki Estudio Meraki حمام
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

من لا يحب الشعور الذي يضفيه الخشب على أي غرفة يوضع بها؟ هذا الحمام حصل على تصميم عصري ودافئ بسبب الخشب الذي كسا كل جزء من حائط الحمام بجانب ملاءمته مع أرضية الدش والخزانة أسفل الحوض مما زاد جماله، كل ذلك فوق الأرضية المغطاة باللون الرمادي المحايد نتج عنه تصميم عصري وأنيق. من المميز في الحوائط الخشب البارز الذي يكسر من حدة وملل الحائط الأملس.

2- الحجر الأبيض

Umbau EFH Buchrain, MALMENDIER Innenarchitektur MALMENDIER Innenarchitektur حمام
MALMENDIER Innenarchitektur

MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur

هذا الحمام المصمم بطريقة طبيعية عن طريق الكسوة الحجرية البيضاء متباينًا مع الخشب المستخدم في الخزانة أسفل الحوض. الحائط المكسي بقشرة حجرية يبدو كأنه كان أصلا حجريا وقام شخص بنحته!

3- خشب غير حقيقي

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

عن طريق كسوة الحائط يمكنك الحصول على شكل أي مادة تريدها، إذا كنت تريد منظر الخشب فهو كذلك! تماما كالتصميم في هذه الصورة حيث شاركت الكسوة في اكتمال التصميم الخشبي للذي يحيط بكل الحمام بالرغم من أنه لا يبدو خشبًا طبيعيًا ولكن منظره يعطي نفس الشعور مع ميزة جيدة وهي مقاومته للماء وسهولة تنظيفه وتركيبه!

4- الألوان

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs حمام
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

كسوة الحائط ليس من الضروري أن تكون بلون واحد وخامة واحدة، ولكن يمكنك إضافة بعض البهجة كهذا المثال لكسوة حائط خشبية بلون رمادي فاتح ومحايد، رٌسم عليها سرب من الأسماك المبهجة والتي تتماشى مع لون البانيو أيضًا.

5- النمط الإسكندينافي

あおいやね, 尾日向辰文建築設計事務所 尾日向辰文建築設計事務所 حمام
尾日向辰文建築設計事務所

尾日向辰文建築設計事務所
尾日向辰文建築設計事務所
尾日向辰文建築設計事務所

لا شيء يضاهي النمط الإسكندينافي عند محاولة تطبيق التبسيطية العصرية في أي حمام. من السهل الحصول على هذا الشكل بكسوة حائط مصممة من ألواح الخشب الرأسية التي تزيد بصريًا من ارتفاع السقف، وتشعرك وكأنك في منتجع صحي أو داخل الساونا.

6- كابينة شاطئ

H's HOUSE, dwarf dwarf حمام
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

هذا التصميم للحائط يجعلك تشعر كأنك في كابينة عطلة صيفية. التباين بين اللون الأزرق والبيج الفاتح أضاف هدوءًا للتصميم. تغيير ألوان المواد الأصلية يمكنه أن يحدث فارقًا كبيرًا فعلًا!

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7- منظر عصري

Architettura & Servizi by falper, Architettura & Servizi Architettura & Servizi حمامديكورات
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

الخطوط المستقيمة والألوان المحايدة جعلت التصميم في غاية العصرية. الخشب الداكن يضيف بعض الدفئ على التصميم ليكسر من حدة الأبيض في الأرضية والحوض وأسفله، مع مرآة كبيرة ممتدة بعرض الحائط لتزيد من مساحة الحمام وتجعله أكثر بريقًا.

8- موزاييك عصري

Contemporary Bathroom and Lighting homify حمام
homify

Contemporary Bathroom and Lighting

homify
homify
homify

في الصور السابقة كان تركيزنا على الكسوة الطبيعية (أو التي تبدو كذلك) لحوائط الحمام، ولكن هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تكون من مواد أخرى كالموزاييك مثلا! تصميمها بهذه الطريقة يضيف بهجة وديناميكية وبعض التباين أيضًا.

9- الرخام

Mieszkanie MiM, 081 architekci 081 architekci حمام
081 architekci

081 architekci
081 architekci
081 architekci

الرخام يضفي فخامة على شكل الحمام، ولكن يحب أن تتأكد من المحافظة عليه وجعله مقاومًا للماء، لأنه من أغلى الخامات، أو اكتفي بكسوة حائط تبدو فقط كالرخام بسعر أقل وأسهل في الصيانة.

10- سيراميك مزركش

homify حمام
homify

homify
homify
homify

فكرة أخرى لحوائط من السيراميك الأبيض بمربعات سوداء كالكلمات المتقاطعة يتلاءم كثيرًا في جزء من الحائط داخل حمام كله بالأبيض.

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