الخروج عن المألوف في تصميم حوائط مطبخك قد يخيفك بعض الشيء فتميل في النهاية إلى التصميمات التقليدية ولكن إذا كنت جرئ بشكل كاف لتجربة تصميمات وصيحات جديدة فهذا المقال لك! نقدم لك 10 أفكار لكسوة حوائط الحمام لشكل مختلف وجذاب.
من لا يحب الشعور الذي يضفيه الخشب على أي غرفة يوضع بها؟ هذا الحمام حصل على تصميم عصري ودافئ بسبب الخشب الذي كسا كل جزء من حائط الحمام بجانب ملاءمته مع أرضية الدش والخزانة أسفل الحوض مما زاد جماله، كل ذلك فوق الأرضية المغطاة باللون الرمادي المحايد نتج عنه تصميم عصري وأنيق. من المميز في الحوائط الخشب البارز الذي يكسر من حدة وملل الحائط الأملس.
هذا الحمام المصمم بطريقة طبيعية عن طريق الكسوة الحجرية البيضاء متباينًا مع الخشب المستخدم في الخزانة أسفل الحوض. الحائط المكسي بقشرة حجرية يبدو كأنه كان أصلا حجريا وقام شخص بنحته!
عن طريق كسوة الحائط يمكنك الحصول على شكل أي مادة تريدها، إذا كنت تريد منظر الخشب فهو كذلك! تماما كالتصميم في هذه الصورة حيث شاركت الكسوة في اكتمال التصميم الخشبي للذي يحيط بكل الحمام بالرغم من أنه لا يبدو خشبًا طبيعيًا ولكن منظره يعطي نفس الشعور مع ميزة جيدة وهي مقاومته للماء وسهولة تنظيفه وتركيبه!
كسوة الحائط ليس من الضروري أن تكون بلون واحد وخامة واحدة، ولكن يمكنك إضافة بعض البهجة كهذا المثال لكسوة حائط خشبية بلون رمادي فاتح ومحايد، رٌسم عليها سرب من الأسماك المبهجة والتي تتماشى مع لون البانيو أيضًا.
لا شيء يضاهي النمط الإسكندينافي عند محاولة تطبيق التبسيطية العصرية في أي حمام. من السهل الحصول على هذا الشكل بكسوة حائط مصممة من ألواح الخشب الرأسية التي تزيد بصريًا من ارتفاع السقف، وتشعرك وكأنك في منتجع صحي أو داخل الساونا.
هذا التصميم للحائط يجعلك تشعر كأنك في كابينة عطلة صيفية. التباين بين اللون الأزرق والبيج الفاتح أضاف هدوءًا للتصميم. تغيير ألوان المواد الأصلية يمكنه أن يحدث فارقًا كبيرًا فعلًا!
الخطوط المستقيمة والألوان المحايدة جعلت التصميم في غاية العصرية. الخشب الداكن يضيف بعض الدفئ على التصميم ليكسر من حدة الأبيض في الأرضية والحوض وأسفله، مع مرآة كبيرة ممتدة بعرض الحائط لتزيد من مساحة الحمام وتجعله أكثر بريقًا.
في الصور السابقة كان تركيزنا على الكسوة الطبيعية (أو التي تبدو كذلك) لحوائط الحمام، ولكن هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تكون من مواد أخرى كالموزاييك مثلا! تصميمها بهذه الطريقة يضيف بهجة وديناميكية وبعض التباين أيضًا.
الرخام يضفي فخامة على شكل الحمام، ولكن يحب أن تتأكد من المحافظة عليه وجعله مقاومًا للماء، لأنه من أغلى الخامات، أو اكتفي بكسوة حائط تبدو فقط كالرخام بسعر أقل وأسهل في الصيانة.