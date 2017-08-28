10 أفكار لكسوة حوائط الحمام

من لا يحب الشعور الذي يضفيه الخشب على أي غرفة يوضع بها؟ هذا الحمام حصل على تصميم عصري ودافئ بسبب الخشب الذي كسا كل جزء من حائط الحمام بجانب ملاءمته مع أرضية الدش والخزانة أسفل الحوض مما زاد جماله، كل ذلك فوق الأرضية المغطاة باللون الرمادي المحايد نتج عنه تصميم عصري وأنيق. من المميز في الحوائط الخشب البارز الذي يكسر من حدة وملل الحائط الأملس.