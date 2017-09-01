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كيف تتجنب النمل في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartment Budapest, INpuls interior design & architecture INpuls interior design & architecture غرفة السفرة
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خلال فصل الصيف تزيد معدلات تواجد الحشرات في منزلك بطريقة خارجة عن إرادتك لعدة عوامل أهمها درجة الحرارة التي تسمح للحشرات للخروج للبحث عن طعامها أو أن تكون محملة في الجو أو أن تكون البيئة مناسبة لوجود مثل تلك الكائنات التي لا يمكن ان نرتاح أثناء وجودها في منزلنا ، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا أبرز الطرق التي يمكنك اللجوء إليها لمنع وجود النمل في منزلك بطريقة صحية بعيداً عن الاعتماد على فكرة المبيد الحشري كخيار أول ..

إليكم التفاصيل 

الزرع و الورود تعتبر أماكن مثالية و بيئة مستحبة للنمل لما فيها من اختفاء كامل عن عيوننا و بعد عن مبيداتنا الحشرية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

اهتم بتنظيف و رش المبيدات على الورد و تقليم الزروع في حديقة منزلك و حاول ألا يسقط منك أي قطع طعام يتجمع عليها النمل و تجعلهم يستعمرون حديقتك لذا فحاول دائماً أن تتجنب أي تصرف يؤدي لذلك مثل تناول الطعام و أنت ماشي أو القاء أغلفة الحلوى و المأكولات عموماً على ارضية الحديقة .

ليس هناك أي داعي لتناول الطعام فوق السرير

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

الطعام في غرفة النوم المسبب الأول لوصول النمل لها و هي من أصعب الغرف التي يمكن مكافحة النمل فيها فهي مكان للنوم و سيؤثر فيها أي مبيد حشري يتم رشه بها لذا كن حريصاً من البادية على ألا يصل الأمر لهذا الحد .

و من جهة أخرى حاول أن تتفحص مفروشات سريرك و ستائر الغرفة القريبة من الشباك يوماً بعد اليوم فلعلها التصق بها شيئاً من النمل الطائر في الجو و أنت تفتح النافذة لحظات النهار أو الليل .

حتى لو كان في الغرفة مكاناً لتناول الطعام و مشاهدة التلفاز فلا يفضل ذلك في غير أيام التنظيف نظراً لوجود احتمالية لا تنقطع لترك بقايا تجذب النمل إليها

White River Manor, Principia Design Principia Design غرفة نوم
Principia Design

Principia Design
Principia Design
Principia Design

في الحمام قصة أخرى

Дизайн квартиры в Гранатном переулке, Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков" Студия дизайна интерьера в Москве 'Юдин и Новиков' حمام
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>

Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"
Студия дизайна интерьера в Москве <q>Юдин и Новиков</q>
Студия дизайна интерьера в Москве "Юдин и Новиков"

مسألة تنظيف الحمام بالكلور و الفنيك تعتبر من أهم أسباب بعد النمل عن حمامك خصوصاً و أن الأسباب التي تجعله يدخل للحمام تختلف قليلاً عن باقي الشقة فبقايا الطعام أساسية و لكن في الحمام تعتبر فتحات الصرف أكبر منفذ لتلك الحشرات في الصيف و الشتاء لذا كن حريصاً على احكام اغلاق تلك الفتحات سواء البلاعة أو صرف الحوض و الغسالة الكهربائية حاول ألا يكون فيها أي منفذ يسمح بدخول شيء .

تنظيف الأرضيات بالديتول و الفنيك

casa moderna a Roma, NicArch NicArch غرفة المعيشة
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

في حالة الأرضيات الخشبية فإن هناك مخاطر مضاعفة لتعشيش الحشرات خصوصاً لو كان هناك فتحات بين الباركية تسمح بتسرب الماء أو الحشرات للداخل لنكون أمام خطر حقيقي و الحل بسيط لتجنب كل ذلك هو المداومة على تنظيف الأرضيات و مسحها يوماً بعد يوم بمواد مطهره يكرهها النمل مثل الديتول و الفنيك و كذلك عليك بصيانة الباركية أولاً بأول حتى لا يكون هناك أي فتحات أو تشققات في المستقبل .

السفرة الخاصة بالأطفال

dining room INpuls interior design & architecture غرفة السفرة
INpuls interior design &amp; architecture

dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

التنظيف الجيد لسفرة الأطفال و الأرضيات التي تحتها و الكراسي المحيطة بها ليست من باب الرفاهية أبداً هي من الضروريات اليومية و اللحظية بعد تناول أطفالك الطعام لأنها السبب الأول في وصول النمل إلى المنزل لكثرة بقايا الطعام الساقطة من الأطفال و تلطخ أيديهم بالحلوى 

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في خارج المنزل حول المسبح يعتبر من أكثر الاماكن التي يمكن أن يتواجد بها النمل خصوصاً حول الإطار الأبيض بين الماء و الخضرة

Espaço Família, Graça Brenner Arquitetura e Interiores Graça Brenner Arquitetura e Interiores مرآب~ كراج
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores
Graça Brenner Arquitetura e Interiores

أولاً قزقزة اللب يجب أن تمتنع عنها في حديقة منزلك و حول المسبح و القاء الأغلفة الفارغة للشيبسي و البسكويت أيضاً سيضمن لك وجود النمل ضيفاً ثقيلاً على منزلك 

احرص على استخدام المكنسة الكهربائية فوق أي سجادة في منزلك للتنظيف كل يومين مثلاً مما سيضمن لك عدم احتوائها على أي حشرة و ليس النمل فقط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عليك اللجوء لتلك الحيلة لو كان سجاد منزلك ذو شعر كثيف نظراً لاعتباره أرض خصبة للنمل و الحشرات بشكل عام

إقرأ : 7 نصائح مطبخية لتقليل إهدار الطعام

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