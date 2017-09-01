كيف تتجنب النمل في منزلك

خلال فصل الصيف تزيد معدلات تواجد الحشرات في منزلك بطريقة خارجة عن إرادتك لعدة عوامل أهمها درجة الحرارة التي تسمح للحشرات للخروج للبحث عن طعامها أو أن تكون محملة في الجو أو أن تكون البيئة مناسبة لوجود مثل تلك الكائنات التي لا يمكن ان نرتاح أثناء وجودها في منزلنا ، اليوم هوميفاي سوف يقدم لنا أبرز الطرق التي يمكنك اللجوء إليها لمنع وجود النمل في منزلك بطريقة صحية بعيداً عن الاعتماد على فكرة المبيد الحشري كخيار أول ..
إليكم التفاصيل
اهتم بتنظيف و رش المبيدات على الورد و تقليم الزروع في حديقة منزلك و حاول ألا يسقط منك أي قطع طعام يتجمع عليها النمل و تجعلهم يستعمرون حديقتك لذا فحاول دائماً أن تتجنب أي تصرف يؤدي لذلك مثل تناول الطعام و أنت ماشي أو القاء أغلفة الحلوى و المأكولات عموماً على ارضية الحديقة .
الطعام في غرفة النوم المسبب الأول لوصول النمل لها و هي من أصعب الغرف التي يمكن مكافحة النمل فيها فهي مكان للنوم و سيؤثر فيها أي مبيد حشري يتم رشه بها لذا كن حريصاً من البادية على ألا يصل الأمر لهذا الحد .
و من جهة أخرى حاول أن تتفحص مفروشات سريرك و ستائر الغرفة القريبة من الشباك يوماً بعد اليوم فلعلها التصق بها شيئاً من النمل الطائر في الجو و أنت تفتح النافذة لحظات النهار أو الليل .
مسألة تنظيف الحمام بالكلور و الفنيك تعتبر من أهم أسباب بعد النمل عن حمامك خصوصاً و أن الأسباب التي تجعله يدخل للحمام تختلف قليلاً عن باقي الشقة فبقايا الطعام أساسية و لكن في الحمام تعتبر فتحات الصرف أكبر منفذ لتلك الحشرات في الصيف و الشتاء لذا كن حريصاً على احكام اغلاق تلك الفتحات سواء البلاعة أو صرف الحوض و الغسالة الكهربائية حاول ألا يكون فيها أي منفذ يسمح بدخول شيء .
في حالة الأرضيات الخشبية فإن هناك مخاطر مضاعفة لتعشيش الحشرات خصوصاً لو كان هناك فتحات بين الباركية تسمح بتسرب الماء أو الحشرات للداخل لنكون أمام خطر حقيقي و الحل بسيط لتجنب كل ذلك هو المداومة على تنظيف الأرضيات و مسحها يوماً بعد يوم بمواد مطهره يكرهها النمل مثل الديتول و الفنيك و كذلك عليك بصيانة الباركية أولاً بأول حتى لا يكون هناك أي فتحات أو تشققات في المستقبل .
التنظيف الجيد لسفرة الأطفال و الأرضيات التي تحتها و الكراسي المحيطة بها ليست من باب الرفاهية أبداً هي من الضروريات اليومية و اللحظية بعد تناول أطفالك الطعام لأنها السبب الأول في وصول النمل إلى المنزل لكثرة بقايا الطعام الساقطة من الأطفال و تلطخ أيديهم بالحلوى
أولاً قزقزة اللب يجب أن تمتنع عنها في حديقة منزلك و حول المسبح و القاء الأغلفة الفارغة للشيبسي و البسكويت أيضاً سيضمن لك وجود النمل ضيفاً ثقيلاً على منزلك
عليك اللجوء لتلك الحيلة لو كان سجاد منزلك ذو شعر كثيف نظراً لاعتباره أرض خصبة للنمل و الحشرات بشكل عام