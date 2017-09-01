كيف تتجنب النمل في منزلك

الطعام في غرفة النوم المسبب الأول لوصول النمل لها و هي من أصعب الغرف التي يمكن مكافحة النمل فيها فهي مكان للنوم و سيؤثر فيها أي مبيد حشري يتم رشه بها لذا كن حريصاً من البادية على ألا يصل الأمر لهذا الحد .

و من جهة أخرى حاول أن تتفحص مفروشات سريرك و ستائر الغرفة القريبة من الشباك يوماً بعد اليوم فلعلها التصق بها شيئاً من النمل الطائر في الجو و أنت تفتح النافذة لحظات النهار أو الليل .