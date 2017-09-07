شهدت تصميمات المنازل في الآونة الأخيرة طفرة في الاتجاه الحداثي حيث تجتمع الأناقة مع الكتل المعمارية البسيطة، بدأ هذا النهج في الوصول إلى تصميمات الفيلات والمنازل المختلفة في مصر، وقد جئنا اليوم بمجموعة من 20 منزل ذو تصميم معماري مميز وأسقف أفقية ومستوية بسيطة تبرز جمال التشكيل الحداثي، لنتعرف عليهم معاً.
اتجه المصمم نحو مبدأ عدم توحيد ارتفاعات الأسقف لاتمام وظائف داحلية مهنلفة بكفاءة عالية مع التلاغب بالكتل بأسلوب مميز يلفت الانتباه، وقد فضل أن يبرز هذا التفاوت في الارتفاعات عن طريق ترك إطار أسود يظهر الأسقف في تباين مع لون الواجهة الأبيض.
استمرارية السقف والواجهة الجاجية عنا خلقت أجواء من التكامل والهدوء في تصميم المنزل من الجهة الخلفية ليكون الاستمتاع بالمسبح على أكمل وجه في هذه الأجواء المثالية.
حطم هذا التصميم بعض الافتراضات المعتادة من خلال تصميم السقف المائل الذي يمنح المنل شكل مميزمعمارياً وتهوئة مثالية داخلياً.
تحول السقف هنا من عنصر جانبي إلى العامل الأساسي في نجاح معادلة هذه الواجهة العصرية، وذلك من خلال تحويلها إلى إطار يبرز جمال نسب المنزل بلونه الداكن المتباين.
تعتمد هذه الواجهة في الأساس على نسب الأرتفاعات المثالية مع وجود شبكة توضح مدى جمال هذه الأبعاد، وتقم السبكة أيضاً بإبراز حدود المبنى بخطوطه الممتدة حتى يظهر لنا أكبر من مساحته الواقعية.
تحول المنزل من الكتلة الواحدة المعتادة إلى كتل تحيط الحديقة الخلفية، وهذا الاختيار من شأنه أن يجعل التصميم أكثر دينامكية وعصرية.
أحياناً يكمن سر جمال التصميم في أصغر العناصر وأبسطهم، وهنا على سبيل المثال نلاحظ أن الإضاءة هي العامل الذي قام بتحويل منل عصري نمطي إلى آخر مبهر وأنيق، ويعود لها الفضل أيضاً في إظهار حدة السقف الأفقي الجريء.
المنزل يعلو منحدرات من الطبيعة المحيطة، وبدلاً من أن يقوم المصمم من التغيير في الحدائق المحيطة قام يدمج إنشائات المزل لكي تنسجم مع البيئة المحيطة، وقد انطبق كثير من مبادئ ونسب الطبيعة على تصميم المنزل المعماري أيضاً حيث اتجه نحو تشكيل أكثر عفوية وقام باختيار مواد الواجهة من وحي الطبيعة.
استخدام الخشب هنا في السقف الطائر هو اختيار جريء بالتأكيد، وهو ما يلفت الأنظار فور رؤية هذا المنل العصري البسيط.
صمم المنزل كي تكون إطلالته الخلفية نجو المسبح المذهل، وتكون المشاهد الخلابة محيطة من كل اتجاه.
الاتجاه نحو هذه الخامة الخشبية يجعل البيت يبدو أكثر دفئاً انسجاماً مع البيئة المحيطة.
منزل بسيط يكون من أهم عوامل نجاحه هو تحقيقه لجميع الوظائف العملية، من خصوصية متحققة إلى فتحات كافية وإمكانية من الاستمتاع بالهاء المنعش في الشرفة.
المصمم هنا ترك المنزل ذو كتل غامضة وفتحات متخفية في ظل تصميم عصري أنيق ومنبهر لجميع المارة.
تتألق التصاميم التبسيطية حين يقم المصمم بمراعاة النسب المثالية التي تعد مريحة بصرياً وعملياً، ولن يتحقق جانب الجمال إلا عن طريق تحيق هذه المعادلة الصعبة، وهذا ما نراه متحققاً في هذه الواجهة المعمارية البسيطة.
كتل متداخلة بأسلوب عصري تجعل الفصل بين الوظائف المختلفة أمراً واضحاً لنا، وهذا التشكيل يتحدى رتابة التصميم العصري المتكرر.
تلعب الألوان هنا دوراً كبيراً في إظهار الكتل المعمارية المختلفة ذات الوظائف المتعددة ليكون المبنى الرئيسي هو الرمادي الذي يأخذ مركز المنزل ويحتوي على غرفة المعيشة، والألوان المتباينة أيضاً أظهرت أبعاد الأسقف المختلفة الذي يجعل البيت يبدو أكثر حيوية.
بدلاً من ترك الرووف ركن مهجور في المنزل قام المصمم هنا بتحويله إلى ركن خاص للمسبح والاستمتاع بالشمس والهاء الطلق، وهو استثمار ذكي للغاية للمساحات.
الطابق الأرضي يظهر بواجهة تعكس مبدأ التوجه نحو الشفافية المطلقة، ولكن الطابق العلوي يترك بصمة من الغموض، وهذا للحفاظ على عملية الوظائف المختلفة.
استخدام الخامات المختلفة مع الفتحات ذات النسب العصرية يجعل البيت في انسجام تام مع الطبيعة المحيطة.