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20 منزل ذو تصميم معماري مميز

shereen gouda shereen gouda
Neubau eines Einfamilienhaus, Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs منازل
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شهدت تصميمات المنازل في الآونة الأخيرة طفرة في الاتجاه الحداثي حيث تجتمع الأناقة مع الكتل المعمارية البسيطة، بدأ هذا النهج في الوصول إلى تصميمات الفيلات والمنازل المختلفة في مصر، وقد جئنا اليوم بمجموعة من 20 منزل ذو تصميم معماري مميز وأسقف أفقية ومستوية بسيطة تبرز جمال التشكيل الحداثي، لنتعرف عليهم معاً.

1- تدرج في الارتفاعات

Cascade House - Single Family House in Bürstadt, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH منازل
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Cascade House – Single Family House in Bürstadt, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

اتجه المصمم نحو مبدأ عدم توحيد ارتفاعات الأسقف لاتمام وظائف داحلية مهنلفة بكفاءة عالية مع التلاغب بالكتل بأسلوب مميز يلفت الانتباه، وقد فضل أن يبرز هذا التفاوت في الارتفاعات عن طريق ترك إطار أسود يظهر الأسقف في تباين مع لون الواجهة الأبيض.

2- كتلة متكاملة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

استمرارية السقف والواجهة الجاجية عنا خلقت أجواء من التكامل والهدوء في تصميم المنزل من الجهة الخلفية ليكون الاستمتاع بالمسبح على أكمل وجه في هذه الأجواء المثالية.

3- السقف المائل

Fonds Gouvart, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES منازل
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

حطم هذا التصميم بعض الافتراضات المعتادة من خلال تصميم السقف المائل الذي يمنح المنل شكل مميزمعمارياً وتهوئة مثالية داخلياً.

4- إطار جريء

Maison bioclimatique BBC à Montmorency, FR, Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg منازل
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

تحول السقف هنا من عنصر جانبي إلى العامل الأساسي في نجاح معادلة هذه الواجهة العصرية، وذلك من خلال تحويلها إلى إطار يبرز جمال نسب المنزل بلونه الداكن المتباين.

5- شبكة بنسب رائعة

Lili Wood, AMBA AMBA منازل
AMBA

AMBA
AMBA
AMBA

تعتمد هذه الواجهة في الأساس على نسب الأرتفاعات المثالية مع وجود شبكة توضح مدى جمال هذه الأبعاد، وتقم السبكة أيضاً بإبراز حدود المبنى بخطوطه الممتدة حتى يظهر لنا أكبر من مساحته الواقعية.

6- تشكيل مميز

Maison dans les arbres, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL منازل
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE ET D&#39;URBANISME MARTIAL

ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE ET D&#39;URBANISME MARTIAL
ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL

تحول المنزل من الكتلة الواحدة المعتادة إلى كتل تحيط الحديقة الخلفية، وهذا الاختيار من شأنه أن يجعل التصميم أكثر دينامكية وعصرية.

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7- أضاءة تبرز الجمال المعماري

Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte منازل
frederique Legon Pyra architecte

frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte

أحياناً يكمن سر جمال التصميم في أصغر العناصر وأبسطهم، وهنا على سبيل المثال نلاحظ أن الإضاءة هي العامل الذي قام بتحويل منل عصري نمطي إلى آخر مبهر وأنيق، ويعود لها الفضل أيضاً في إظهار حدة السقف الأفقي الجريء.

8- منزل ينسجم مع الطبيعة الانسيابية

Maison cubiste - Mention au Palmarès départemental de l'Architecture et de l'Aménagement du Doubs 2011 , Cléo Chatelet Architecte Cléo Chatelet Architecte منازل
Cléo Chatelet Architecte

Cléo Chatelet Architecte
Cléo Chatelet Architecte
Cléo Chatelet Architecte

المنزل يعلو منحدرات من الطبيعة المحيطة، وبدلاً من أن يقوم المصمم من التغيير في الحدائق المحيطة قام يدمج إنشائات المزل لكي تنسجم مع البيئة المحيطة، وقد انطبق كثير من مبادئ ونسب الطبيعة على تصميم المنزل المعماري أيضاً حيث اتجه نحو تشكيل أكثر عفوية وقام باختيار مواد الواجهة من وحي الطبيعة.

9- الخشب هو البطل

War House, Allegre + Bonandrini architectes DPLG Allegre + Bonandrini architectes DPLG منازل
Allegre + Bonandrini architectes DPLG

Allegre + Bonandrini architectes DPLG
Allegre + Bonandrini architectes DPLG
Allegre + Bonandrini architectes DPLG

استخدام الخشب هنا في السقف الطائر هو اختيار جريء بالتأكيد، وهو ما يلفت الأنظار فور رؤية هذا المنل العصري البسيط.

10- أطلالة مميزة

Villa / Palm -Hills Residence / Hua-Hin / Thaïlande, LE LAB Design LE LAB Design منازل
LE LAB Design

LE LAB Design
LE LAB Design
LE LAB Design

صمم المنزل كي تكون إطلالته الخلفية نجو المسبح المذهل، وتكون المشاهد الخلابة محيطة من كل اتجاه.

11- خامات مستوحاة من الطبيعة

MAISON L33, Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D منازل
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

الاتجاه نحو هذه الخامة الخشبية يجعل البيت يبدو أكثر دفئاً انسجاماً مع البيئة المحيطة.

12- بساطة وعملية

Maison à toit plat contemporaine, CMD Maisons Florène CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène

CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène

منزل بسيط يكون من أهم عوامل نجاحه هو تحقيقه لجميع الوظائف العملية، من خصوصية متحققة إلى فتحات كافية وإمكانية من الاستمتاع بالهاء المنعش في الشرفة.

13- غموض يثير الفضول

Neubau eines Einfamilienhaus, Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs منازل
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs

Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs

المصمم هنا ترك المنزل ذو كتل غامضة وفتحات متخفية في ظل تصميم عصري أنيق ومنبهر لجميع المارة.

14- تصميم تبسيطي

SOLUTION 3D EN ARCHITECTURE, DEC-DESIGN DEC-DESIGN منازل
DEC-DESIGN

DEC-DESIGN
DEC-DESIGN
DEC-DESIGN

تتألق التصاميم التبسيطية حين يقم المصمم بمراعاة النسب المثالية التي تعد مريحة بصرياً وعملياً، ولن يتحقق جانب الجمال إلا عن طريق تحيق هذه المعادلة الصعبة، وهذا ما نراه متحققاً في هذه الواجهة المعمارية البسيطة.

15- كتل متفاوتة

Maison | Carry-le-Rouet, Christian Fares Christian Fares منازل
Christian Fares

Christian Fares
Christian Fares
Christian Fares

كتل متداخلة بأسلوب عصري تجعل الفصل بين الوظائف المختلفة أمراً واضحاً لنا، وهذا التشكيل يتحدى رتابة التصميم العصري المتكرر.

16- التلاعب بالألوان

Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten منازل
Gritzmann Architekten

Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

تلعب الألوان هنا دوراً كبيراً في إظهار الكتل المعمارية المختلفة ذات الوظائف المتعددة ليكون المبنى الرئيسي هو الرمادي الذي يأخذ مركز المنزل ويحتوي على غرفة المعيشة، والألوان المتباينة أيضاً أظهرت أبعاد الأسقف المختلفة الذي يجعل البيت يبدو أكثر حيوية.

17- روف يتحول إلى حديقة

MAISON CARDAILLAC, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte منازل
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

بدلاً من ترك الرووف ركن مهجور في المنزل قام المصمم هنا بتحويله إلى ركن خاص للمسبح والاستمتاع بالشمس والهاء الطلق، وهو استثمار ذكي للغاية للمساحات.

18- تباين في أسلب التصميم

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الطابق الأرضي يظهر بواجهة تعكس مبدأ التوجه نحو الشفافية المطلقة، ولكن الطابق العلوي يترك بصمة من الغموض، وهذا للحفاظ على عملية الوظائف المختلفة.

19- الفن المعماري في أبهى صوره

Maison contemporaine en bordure de ville, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES منازل
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

استخدام الخامات المختلفة مع الفتحات ذات النسب العصرية يجعل البيت في انسجام تام مع الطبيعة المحيطة.

20- خامة مميزة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

إظهار الطوب هنا هو اللمسة التي جعلت المنزل أكثر أناقة وتميزاً.

مشروع تصميم فيلا رائعة بديكورات خيالية
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