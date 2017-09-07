20 منزل ذو تصميم معماري مميز

المنزل يعلو منحدرات من الطبيعة المحيطة، وبدلاً من أن يقوم المصمم من التغيير في الحدائق المحيطة قام يدمج إنشائات المزل لكي تنسجم مع البيئة المحيطة، وقد انطبق كثير من مبادئ ونسب الطبيعة على تصميم المنزل المعماري أيضاً حيث اتجه نحو تشكيل أكثر عفوية وقام باختيار مواد الواجهة من وحي الطبيعة.