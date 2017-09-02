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25 فكرة رائعة لدش الحمام لن تصدقها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Trend Bodengleiche Dusche ÜBERALL!, Jung Pumpen GmbH Jung Pumpen GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام بلاط White
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الحمام ركن أساسي وهام بمنزلك، وبالتأكيد لا يجب أن يكون الدش فيتعداد المفقودين، بل يجب ان يحظى باهتمام واسع منك.. وللأسف في كثير من الأحيان لا يكون للحمام اهتمام كبير في المنزل، نظرًا لتصميماته التقليدية، ولكن لدينا هنا 25 نموزج غير عادي يحفزك بالفعل على تحقيق حلمك في الحصول على حمام رائع وإلهامك التصميم المميز للدش الخاص.

1. دش مع جدار الحجر

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

ترتيب ثلاثي الأبعاد من الأحجار الطبيعية يخلق جدار دش فريد من نوعه. رأس الدش معدنية مربعة بشكل مختلف وغير تقليدي.

2. الإضاءة

homify حماممغاسل
homify

homify
homify
homify

أرضية وجدران هذا الحمام مغطاة بالكامل مع الرخام البني. لمطابقة هذا الهوى، واختيرت الإضاءة أرجوانية. للحصول على أجواء باردة بالحمام.

3. الاستحمام في بيت من زجاج

Trend Bodengleiche Dusche ÜBERALL!, Jung Pumpen GmbH Jung Pumpen GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام بلاط White
Jung Pumpen GmbH

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH

مثل هذا العرض، يوفر هذا الحمام أيضًا رؤى من جميع الجوانب. بفضل مضخات المياه حتى الأرض، فمن الممكن تثبيتها على مستوى الطابق دش في الأماكن التي كان من المستحيل في السابق الوصول لها.

4. رائعة الحجر الطبيعي

homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

homify
homify
homify

الحجر الطبيعي الأبيض مع الرخام الرمادي يجعل هذا الدش رائع التصميم. يمكنك التمتع بالهدوء عند الجلوس على مقعد متكامل.

5. علبة دش مصنوعة من الحجر الطبيعي

Produkte aus unserer Manufaktur, baqua - Manufaktur für Bäder baqua - Manufaktur für Bäder حمام دوش وأحواض إستحمام
baqua – Manufaktur für Bäder

baqua - Manufaktur für Bäder
baqua – Manufaktur für Bäder
baqua - Manufaktur für Bäder

إذا كان الحمام أصغر قليلا، يمكنك فقط إنشاء الأرض مع الحجر الطبيعي وهنا تحصل على صورة عامة مثيرة للإعجاب في أي حال!

6. منطقة دش كبيرة

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich حمام دوش وأحواض إستحمام
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

هناك الكثير من المساحة للاستحمام في هذا الحمام، الذي يمتد على الحائط بأكمله. البلاط مصغر على الجدار يجعل هناك تقسيم بصري للمنطقة عن بقية الحمام.

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7. دش تحت سقف المنحدر

K2 Duschkabinenlösungen, HSK Duschkabinenbau KG HSK Duschkabinenbau KG حمام دوش وأحواض إستحمام
HSK Duschkabinenbau KG

HSK Duschkabinenbau KG
HSK Duschkabinenbau KG
HSK Duschkabinenbau KG

بفضل حلول مصممة خصيصًا من خبراء لتصميم الحمام، حتى حجرة الاستحمام تحت سقف المنحدر لا توجد مشكلة. هذا يجعل الفضاء ذكي ومنظم.

8. جدار دش مع المنافذ

bodengleiche Duschen, baqua GmbH Manufaktur für Bäder baqua GmbH Manufaktur für Bäder حمام دوش وأحواض إستحمام
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

إذا كنت لا تريد أن تعلق على سلال معدنية في الحمام، ينبغي النظر في دمج المنافذ مع جدار دش. هنا يمكن استيعاب الأشياء الصغيرة ويمكن أيضًا أن تكون كلها نظمت مع الإضاءة الخلفية.

9. أفكار الديكور للدش

bodengleiche Duschen, baqua GmbH Manufaktur für Bäder baqua GmbH Manufaktur für Bäder حمام دوش وأحواض إستحمام
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

وقد تحققت مكانة كبيرة خاصة مع هذا الحمام. وقد تم تزويدها بمرآة، حيث يساهم الحمام في تأثير الفضاء، الذي يبدو أنه أكثر اتساعًا.

10. الحجر الطبيعي من الرأس إلى القدم

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

مزيج كبير من الحجر الطبيعي، الضوء والماء يجعل هذا النموذج حلمًا حقيقيًا. ربما لا يكون هناك مساحة كبيرة لهذا الفضاء، ولكن فكرة الإضاءة يمكن أيضًا أن تنفذ في حمام صغير.

11.السراميك

Wellnessoase in Einfamilienhaus bietet viel Platz zum Entspannen, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein حمام دوش وأحواض إستحمام
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

لوحات سيراميكية كبيرة عبارة عن تصميم هندسي في هذا الحمام. وتتراوح الألوان من البني إلى النحاس وهي جميلة بشكل استثنائي.

12. المشي في دش

BETTELUX SILHOUETTE, BETTE GmbH & Co. KG BETTE GmbH & Co. KG حمام دوش وأحواض إستحمام
BETTE GmbH &amp; Co. KG

BETTE GmbH & Co. KG
BETTE GmbH &amp; Co. KG
BETTE GmbH & Co. KG

ويسمح تصريف الجدار المبتكر بدش في منطقة المرور. من خلال المياه النفاثة من اليمين واليسار، تصبح عملية منعشة جربها!.

13. جولة دش

BANYO ÇALIŞMALARI, 3D MİMARİ 3D MİMARİ حمام دوش وأحواض إستحمام
3D MİMARİ

3D MİMARİ
3D MİMARİ
3D MİMARİ

بدلا من ستارة الحمام يمكن أن يكون لديك دش دخل صندوق زجاجي وهكذا في الحمامات الصغيرة حتى لا يضيع سنتيمتر.

14. الاستحمام في الديسكو

BAD, mori mori حمام دوش وأحواض إستحمام
mori

mori
mori
mori

مع بلاط الموزاييك المصنوعة من الزجاج، كل خلية رطبة يمكن أن تكون لمصدر أجواء بسيطة ولامعة مع اختيار ظلال مختلفة يجعل الشيء كله أكثر ديناميكية.

15. نظرة حديثة ملموسة

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop حمام أسمنت Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

بلاط الأرضيات سداسي صغير يزين هذا الحمام مع التفاصيل التي تنتقل بسلاسة في منطقة الاستحمام. الجدار في الواجهة ملموس يعطي تباين مثير للأثاث الخشبي.

16. فصل الدش بشكل مختلف

Badezimmer, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com حمام
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

يتم تحديد الحمام مع جدار شبه عال، فضلا عن جزء زجاجي من مدخل الحمام. الغرفة بأكملها أيضًا خلاقة: أنيق يحمل مزيج أبيض والأسود ويتم تحديثه مع الأخضر القوي.

17. جدار دش ملون

Die Kunst steckt im Kleinen, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG حمام
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

هنا مثال آخر على دش المشي. لم يتم توفير الجدار وثبيته فقط مع السيراميك، ولكن مع الرسم الواقي من الماء في نغمات حمراء حادة.

18. بلاط الموزاييك في الحمام

GALATEA OCEAN, GALATEA GmbH GALATEA GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام
GALATEA GmbH

GALATEA GmbH
GALATEA GmbH
GALATEA GmbH

تصميم جدار دش يقدم مجموعة واسعة من الاحتمالات لإعطاء حمامك نظرة فريدة. ماذا عن بلاط الموزاييك في مختلف تدرجات اللون؟ هذه فكرة بسيطة يمكن أن تبدو رائعة جدا!

19. دش الزاوية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

دش الاستحمام الذي يمتد عبر الزاوية، للاستفادة من الفضاء، وقد تم ذلك عن طريق تثبيت مقعد. وهذا يسمح بالاستمتاع بالمياه الدافئة للاسترخاء أسفل بينما يجلس.

20. دش على مستوى الأرض

baqua - innovative Badlösungen - die neue Art zu Duschen / bodenebene Duschen , natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur حمام زجاج
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur

natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur

الدش على مستوى الأرض هو الاتجاه الذي نادرًا ما يستخدم اليوم. مع تعميم قناة دش المياه يمكن اعتراضها بسهولة، حتى أن مثل هذه الاستحمام أيضًا في منتصف الغرفة يمكن استخدامه دون قلق.

21. أفكار البلاط

Badezimmer, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com حمام
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

مع تباين البلاط البسيط يمكنك تحقيق تأثيرات كبيرة. وفي هذا المثال البلاط ضيق ومستطيل يبرز نظرة بيضاء نظيفة.

22. التصميم المتفجر

Wohnung K, Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom- Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom- حمام
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-

Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-

يقع في هذا الحمام فقط في نظرة ثانية. ليس هناك جزء زجاجي واحد يقيدك هنا، إلا أن تغطية الأرض تمثل المنطقة المخصصة للاستحمام.

23. الاستحمام تحت السطح

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هنا نرى الحل الذكي للحمام تحت سقف المنحدر.. تم تقسيم المساحة وفصلها مع جدار عالى السقف. ويضيء كلا الجزأين مع تصميم مزين بالبلاط الرمادي المصغر. أيضًا هنا مكانة الجدار يوفر مساحة للزينة.

24. دش مزدوج

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كان لديك حمام كبير، يمكنك بسهولة إعداد دش مزدوج. واحدة للاستحمام على اليمين، واحدة على اليسار واحد مع مسافة كافية مع بعضها البعض – وبالتالي يتم مسح جميع الزيادات وترك المساحة فارغة.

25. العيش الإبداع

Badezimmer, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com حمام
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

في هذا الحمام، يصبح الجدار عمل فني منتظم. والارض المصنوعة من الحجر الطبيعي وعلى النقيض هادئة إلى أجواء ليست زائدة.

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