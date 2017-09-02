25 فكرة رائعة لدش الحمام لن تصدقها

الحمام ركن أساسي وهام بمنزلك، وبالتأكيد لا يجب أن يكون الدش فيتعداد المفقودين، بل يجب ان يحظى باهتمام واسع منك.. وللأسف في كثير من الأحيان لا يكون للحمام اهتمام كبير في المنزل، نظرًا لتصميماته التقليدية، ولكن لدينا هنا 25 نموزج غير عادي يحفزك بالفعل على تحقيق حلمك في الحصول على حمام رائع وإلهامك التصميم المميز للدش الخاص.
ترتيب ثلاثي الأبعاد من الأحجار الطبيعية يخلق جدار دش فريد من نوعه. رأس الدش معدنية مربعة بشكل مختلف وغير تقليدي.
أرضية وجدران هذا الحمام مغطاة بالكامل مع الرخام البني. لمطابقة هذا الهوى، واختيرت الإضاءة أرجوانية. للحصول على أجواء باردة بالحمام.
مثل هذا العرض، يوفر هذا الحمام أيضًا رؤى من جميع الجوانب. بفضل مضخات المياه حتى الأرض، فمن الممكن تثبيتها على مستوى الطابق دش في الأماكن التي كان من المستحيل في السابق الوصول لها.
الحجر الطبيعي الأبيض مع الرخام الرمادي يجعل هذا الدش رائع التصميم. يمكنك التمتع بالهدوء عند الجلوس على مقعد متكامل.
إذا كان الحمام أصغر قليلا، يمكنك فقط إنشاء الأرض مع الحجر الطبيعي وهنا تحصل على صورة عامة مثيرة للإعجاب في أي حال!
هناك الكثير من المساحة للاستحمام في هذا الحمام، الذي يمتد على الحائط بأكمله. البلاط مصغر على الجدار يجعل هناك تقسيم بصري للمنطقة عن بقية الحمام.
بفضل حلول مصممة خصيصًا من خبراء لتصميم الحمام، حتى حجرة الاستحمام تحت سقف المنحدر لا توجد مشكلة. هذا يجعل الفضاء ذكي ومنظم.
إذا كنت لا تريد أن تعلق على سلال معدنية في الحمام، ينبغي النظر في دمج المنافذ مع جدار دش. هنا يمكن استيعاب الأشياء الصغيرة ويمكن أيضًا أن تكون كلها نظمت مع الإضاءة الخلفية.
وقد تحققت مكانة كبيرة خاصة مع هذا الحمام. وقد تم تزويدها بمرآة، حيث يساهم الحمام في تأثير الفضاء، الذي يبدو أنه أكثر اتساعًا.
مزيج كبير من الحجر الطبيعي، الضوء والماء يجعل هذا النموذج حلمًا حقيقيًا. ربما لا يكون هناك مساحة كبيرة لهذا الفضاء، ولكن فكرة الإضاءة يمكن أيضًا أن تنفذ في حمام صغير.
لوحات سيراميكية كبيرة عبارة عن تصميم هندسي في هذا الحمام. وتتراوح الألوان من البني إلى النحاس وهي جميلة بشكل استثنائي.
ويسمح تصريف الجدار المبتكر بدش في منطقة المرور. من خلال المياه النفاثة من اليمين واليسار، تصبح عملية منعشة جربها!.
بدلا من ستارة الحمام يمكن أن يكون لديك دش دخل صندوق زجاجي وهكذا في الحمامات الصغيرة حتى لا يضيع سنتيمتر.
مع بلاط الموزاييك المصنوعة من الزجاج، كل خلية رطبة يمكن أن تكون لمصدر أجواء بسيطة ولامعة مع اختيار ظلال مختلفة يجعل الشيء كله أكثر ديناميكية.
بلاط الأرضيات سداسي صغير يزين هذا الحمام مع التفاصيل التي تنتقل بسلاسة في منطقة الاستحمام. الجدار في الواجهة ملموس يعطي تباين مثير للأثاث الخشبي.
يتم تحديد الحمام مع جدار شبه عال، فضلا عن جزء زجاجي من مدخل الحمام. الغرفة بأكملها أيضًا خلاقة: أنيق يحمل مزيج أبيض والأسود ويتم تحديثه مع الأخضر القوي.
هنا مثال آخر على دش المشي. لم يتم توفير الجدار وثبيته فقط مع السيراميك، ولكن مع الرسم الواقي من الماء في نغمات حمراء حادة.
تصميم جدار دش يقدم مجموعة واسعة من الاحتمالات لإعطاء حمامك نظرة فريدة. ماذا عن بلاط الموزاييك في مختلف تدرجات اللون؟ هذه فكرة بسيطة يمكن أن تبدو رائعة جدا!
دش الاستحمام الذي يمتد عبر الزاوية، للاستفادة من الفضاء، وقد تم ذلك عن طريق تثبيت مقعد. وهذا يسمح بالاستمتاع بالمياه الدافئة للاسترخاء أسفل بينما يجلس.
الدش على مستوى الأرض هو الاتجاه الذي نادرًا ما يستخدم اليوم. مع تعميم قناة دش المياه يمكن اعتراضها بسهولة، حتى أن مثل هذه الاستحمام أيضًا في منتصف الغرفة يمكن استخدامه دون قلق.
مع تباين البلاط البسيط يمكنك تحقيق تأثيرات كبيرة. وفي هذا المثال البلاط ضيق ومستطيل يبرز نظرة بيضاء نظيفة.
يقع في هذا الحمام فقط في نظرة ثانية. ليس هناك جزء زجاجي واحد يقيدك هنا، إلا أن تغطية الأرض تمثل المنطقة المخصصة للاستحمام.
هنا نرى الحل الذكي للحمام تحت سقف المنحدر.. تم تقسيم المساحة وفصلها مع جدار عالى السقف. ويضيء كلا الجزأين مع تصميم مزين بالبلاط الرمادي المصغر. أيضًا هنا مكانة الجدار يوفر مساحة للزينة.
إذا كان لديك حمام كبير، يمكنك بسهولة إعداد دش مزدوج. واحدة للاستحمام على اليمين، واحدة على اليسار واحد مع مسافة كافية مع بعضها البعض – وبالتالي يتم مسح جميع الزيادات وترك المساحة فارغة.
في هذا الحمام، يصبح الجدار عمل فني منتظم. والارض المصنوعة من الحجر الطبيعي وعلى النقيض هادئة إلى أجواء ليست زائدة.
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