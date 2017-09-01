تصميم منزل يستخدم الخشب كعنصر رئيسي في الديكور

تصميم منزل بطريقة عادية أصبح مملاً بالفعل هذا ما أدركه مصمم منزلنا البرتغالي الذي جعل من الإبداع حاضراً في التصميم الذي يصحبنا إليه هوميفاي للتعرف على الجديد في عالم الإبداع و التصميم المبتكر حيث الهدوء في التفاصيل و البعد عن البذخ في المكونات و الاعتماد على عناصر طبيعية و ألوان أكثر من رائعة بنتيجة مبهرة و أنيقة ..

منزل اليوم صمم في لشبونة العاصمة البرتغالية و به العديد من النقاط التي ينبغي علينا الوقوف أمامها خصوصاً لو كنا نميل للتصميمات الإبداعية أكثر من التقليدية التي اعتدنا عليها جميعاً ..

إليكم التفاصيل ..