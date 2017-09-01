تصميم منزل يستخدم الخشب كعنصر رئيسي في الديكور

تصميم منزل بطريقة عادية أصبح مملاً بالفعل هذا ما أدركه مصمم منزلنا البرتغالي الذي جعل من الإبداع حاضراً في التصميم الذي يصحبنا إليه هوميفاي للتعرف على الجديد في عالم الإبداع و التصميم المبتكر حيث الهدوء في التفاصيل و البعد عن البذخ في المكونات و الاعتماد على عناصر طبيعية و ألوان أكثر من رائعة بنتيجة مبهرة و أنيقة ..
منزل اليوم صمم في لشبونة العاصمة البرتغالية و به العديد من النقاط التي ينبغي علينا الوقوف أمامها خصوصاً لو كنا نميل للتصميمات الإبداعية أكثر من التقليدية التي اعتدنا عليها جميعاً ..
إليكم التفاصيل ..
نبدأ بغرفة النوم في هذا المنزل الرائع حيث البساطة و قوة التأثير لأبسط العناصر، نلاحظ استخدام الخشب في مسند السرير أو بالأحرى في ربع الجدار الخلفي للسرير بحيث يكون قريب من لون الحائط بالكامل المائل للابيض المعروف باسم الاوف وايت .
و الإبداع الحقيقي هنا يظهر في المخدات الصغيرة في السرير كيف استخدمها المصمم بألوان تعكس روح البهجة ببساطة يحسد عليها تفاعلت مع هدوء تفاصيل الغرفة فبرزت معالمها بتلك الطريقة الرائعة .
بنفس طريقة غرفة النوم المتبعة نلاحظ أن الحمام قد استتمر في هذا النمط دون حيد أو تغيير فالفكرة الرئيسية المكتشفة حتى الآن هي إعادة تدوير و استخدام الخشب بطريقة مميزة تغنينا عن تكاليف زائدة و قطع أثاث أغلى ثمناً، يمكننا ملاحظة السلم الموضوع على الحائط و الذي استخدم كمنشفة للفوط و على الجانب الآخر المراية التي زينت بالخشب لتكون شبيهة بأصداف البحر في لفتة اكسسوارية جيدة
يجمع المطبخ بين السفرة و بين مكونات المطبخ من خزانات و رفوف و أماكن لإعداد الطعام و غيرها من الأساسيات اللازمة في أي مطبخ و لكن الملاحظ هو تواجد الخشب أيضاً كعلامة فارقة في هذا التصميم في كراسي السفرة و الإكسسوارات و حتى تجاويف النجف في تكامل رائع لعشاق البساطة و اللمسات الخشبية في الديكور
غرفة المعيشة بها لمسة عصرية أكثر من باقي الغرف نظراً لوجود الأنترية بمقاعد واسعة و وسائد ملونة جميلة و ضوء قوي يزيد من الشعور بالبهجة في سائر الغرفة و لم ينقطع استخدام التطبيقات الخشبية بوضوح في تلك الغرفة أيضاً بوجود المنضدة الصغيرة في وسطها
فبدلاً من استخدام الأصص الزرعية و نباتات الزينة تم استخدام هذا المقطف المصنوع من الخوص ليكون هو حامل النباتات و مكملاً لنظرة المصمم في سيادة الخشب على ديكور هذا المنزل المختلف في كل تفاصيلة و قليل التكاليف في تنفيذه