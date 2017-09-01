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تصميم منزل يستخدم الخشب كعنصر رئيسي في الديكور

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apartamentos Maré Cheia - Extreme Make-over na Praia da Consolação., Staging Factory Staging Factory
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تصميم منزل بطريقة عادية أصبح مملاً بالفعل هذا ما أدركه مصمم منزلنا البرتغالي الذي  جعل من الإبداع حاضراً في التصميم الذي يصحبنا إليه هوميفاي للتعرف على الجديد في عالم الإبداع و التصميم المبتكر حيث الهدوء في التفاصيل و البعد عن البذخ في المكونات و الاعتماد على عناصر طبيعية و ألوان أكثر من رائعة بنتيجة مبهرة و أنيقة ..

منزل اليوم صمم في لشبونة العاصمة البرتغالية و به العديد من النقاط التي ينبغي علينا الوقوف أمامها خصوصاً لو كنا نميل للتصميمات الإبداعية أكثر من التقليدية التي اعتدنا عليها جميعاً ..

إليكم التفاصيل ..

غرفة النوم بسرير خشبي أنيق

Apartamentos Maré Cheia - Extreme Make-over na Praia da Consolação., Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

نبدأ بغرفة النوم في هذا المنزل الرائع حيث البساطة و قوة التأثير لأبسط العناصر، نلاحظ استخدام الخشب في مسند السرير أو بالأحرى في ربع الجدار الخلفي للسرير بحيث يكون قريب من لون الحائط بالكامل المائل للابيض المعروف باسم الاوف وايت .

و الإبداع الحقيقي هنا يظهر في المخدات الصغيرة في السرير كيف استخدمها المصمم بألوان تعكس روح البهجة ببساطة يحسد عليها تفاعلت مع هدوء تفاصيل الغرفة فبرزت معالمها بتلك الطريقة الرائعة .

بدلاً من استخدام الأباجورات على كومودينو و تكلفة اضافية و قطع أثاث أكثر تم استخدام لمبات معلقة تؤدي نفس الغرض بطريقة مميزة

Apartamentos Maré Cheia - Extreme Make-over na Praia da Consolação., Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

و بدلاً من الدولاب تم استخدام تعليقات يدوية الصنع بطريقة فريدة من الخشب تمكنك من استخدامها لوضع أغراضك و ملابسك و يمكنها أن تستوعب الكثير بطريقة تصميمها المبتكرة

Apartamentos Maré Cheia - Extreme Make-over na Praia da Consolação., Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

الحمام لا يختلف كثيراً

Apartamentos Maré Cheia - Extreme Make-over na Praia da Consolação., Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

بنفس طريقة غرفة النوم المتبعة نلاحظ أن الحمام قد استتمر في هذا النمط دون حيد أو تغيير فالفكرة الرئيسية المكتشفة حتى الآن هي إعادة تدوير و استخدام الخشب بطريقة مميزة تغنينا عن تكاليف زائدة و قطع أثاث أغلى ثمناً، يمكننا ملاحظة السلم الموضوع على الحائط و الذي استخدم كمنشفة للفوط و على الجانب الآخر المراية التي زينت بالخشب لتكون شبيهة بأصداف البحر في لفتة اكسسوارية جيدة 

المطبخ

Apartamentos Maré Cheia - Extreme Make-over na Praia da Consolação., Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

يجمع المطبخ بين السفرة و بين مكونات المطبخ من خزانات و رفوف و أماكن لإعداد الطعام و غيرها من الأساسيات اللازمة في أي مطبخ و لكن الملاحظ هو تواجد الخشب أيضاً كعلامة فارقة في هذا التصميم في كراسي السفرة و الإكسسوارات و حتى تجاويف النجف في تكامل رائع لعشاق البساطة و اللمسات الخشبية في الديكور

غرفة المعيشة

Apartamentos Maré Cheia - Extreme Make-over na Praia da Consolação., Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

غرفة المعيشة بها لمسة عصرية أكثر من باقي الغرف نظراً لوجود الأنترية بمقاعد واسعة و وسائد ملونة جميلة و ضوء قوي يزيد من الشعور بالبهجة في سائر الغرفة و لم ينقطع استخدام التطبيقات الخشبية بوضوح في تلك الغرفة أيضاً بوجود المنضدة الصغيرة في وسطها 

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لفتة رائعة باستخدام لمسات الطراز الريفي في الديكور و الزينة على جدران إحدى ممرات المنزل

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

فبدلاً من استخدام الأصص الزرعية و نباتات الزينة تم استخدام هذا المقطف المصنوع من الخوص ليكون هو حامل النباتات و مكملاً لنظرة المصمم في سيادة الخشب على ديكور هذا المنزل المختلف في كل تفاصيلة و قليل التكاليف في تنفيذه 

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