كيف تصنع وعاء زرع خرساني للمبتدئين

تتمتع الخرسانة بسحر خاص وتبدو رائعة وغير عادية في جميع أجزاء المنزل وأيضًا في الحديقة، وهنا سوف نقدم لك الطريقة السهلة المناسبة جدًا للمبتئين تساعدهم في عمل وعاء زرع خرساني.
اليوم نود أن نقدم لك دليلًا مناسبًا تقوم من خلالة بعمل قصاص الزرع الخرسانية.. وفي ست خطوات فقط سوف تحصل على وعاء خرساني مناسب لنفسك، بأشكال وأحجام مختلفة، بالإضافة إلى ذلك فإن لديك فرصة رائعة لإضافة بعص القطع الزخرفية أو قطع الزجاج للحصول على شكل جميل وغير تقليدي..
الأدوات التي تحتاج إليها..
- خرسانة من المتجر
- قفازات لليدين
- زيت البارافين أو مواد تشحيم
- دلو كبير لخلط المواد كلها
- شظايا زجاجية أو حصى إذا لزم
- كيس بلاستيكي
الاّن يمكنك اتباع الخطوات..
لعمل وعاء زرع خرساني تحتاج إلى اختيار القالب الخارجي والذي تبدأ في صناعته أولًا، يمكنك الحصول على قالب بنفس الشكل والحجم الذي تريده لصب الخرسانة بداخله، ويتم ملىء المكان بالخرسانة لتحديد وعاء الزرع الذي ترغب فيه، وإذا كنت ترغب في أن تكون أبعاد الوعاء أكثر من 60 سم في الطول والعرض، تأكد أولًا من أن سمك الدلو على الأقل 7.5 سم.
ويمكنك على سبيل المثال صنع قوالب الزرع باستخدام صناديق من الورق المقوى وذلك حتى تتمكن من تحديد حجم وشكل القالب، وإذا تسائلت عن المواد المناسبة.. فإن الزجاج والبلاستيك والكرتون والفولاذ المقاوم للصدأ أو الستايروفوم، كلها مناسبة لعمل وعاء الزرع الخرساني.
لا ننسى أنه يجب رش بعضٍ من زيت البارافين، زيت عباد الشمس أو زيوت التشحيم داخل القوالب التي سوف تتلامس بالتأكيد مع الخرسانة، هل تعرف السبب وراء ذلك؟؟.. هذا سيجعل من الأسهل في وقت لاحق اخراج وعاء الزرع من القالب نفسه. أما إذا كان القالب من الزجاج، فإنك بذلك تتجنب كسر الزجاج عند إزالة الوعاء من القالب من خلال الزيوت التي تعمل فاصل بين الخرسانة وبين الزجاج.
إذا كنت ترغب في استخدام عدة قوالب لمشروع DIY وعاء زرع من الخرسانة، لذا؛ جرب مختلف الأشكال والأحجام. لتحصل على أوعية زرع جميلة لتضعها في حديقتك، أو في المنزل، وحتى أنها مناسبة كهدية مصنوعة يدويًا يمكن أن تقدمها للأصدقاء والأقارب!
عليك أن تدرك مقدار أهمية ارتداء قفازات جلدية أثناء خلط الخرسانة لحماية يديك أثناء العمل، ثم تبدأ بعد ذلك فيخلط الخرسانة في دلو كبير، مع انتقاء نوع جيد من الخرسانة لتضمن قوتها وصلابتها.
في الخطوة الثانية قم بصب الماء على الخرسانة بالتدريج مع التقليب الجيد، ولكن مع مراعاه الالتزام بإتجاه واحد حتى لا يتشبث ويكون كتل لن تستطع فكها، وبالطبع سوف تجد الارشادات على كل علبة خاصة بالمنتج. وإذا أردت خليط أكثر قوة ومتانة يمكنك إضافة شظايا الزجاج او الحجارة المفتتة، او بعض من اللؤلؤ والمواد الزخرفية، وسوف يعطي هذا تأثير لامع ورائع على القالب في النهاية.
في خطوة صب الخرسانة يجب صبها ببطء وبشكل متساوٍ على الجزء السفلي من القالب الخارجي، ويتم انتاج الجزء السفلي للخرسانة، -الدلو- يمكنك حفر بضع ثقوب في الدلو وذلك للصرف، أوان تأجلها لوقت لاحق.
تهيئة الخرسانة وتسويتها للحصول على وعاء منتظم، ثم وضع القالب الداخلي للخليط، ويمكنك الضغط عليها حتى تعلو قليلًا ويتبقى الجزء المراد للزرع نفسه، مع الحرص على أن يكون الوعاء مستقر لسكب الخرسانة بين القالبين، ويجب الضغط عليه كثيرًا لتفريغ الهواء الداخلي فيه قبل وضع الزرع.
الاّن يجب عليك أن تصبر قليلًا لأنه عليك أن تقوم بلف القوالب الخاصة بك بالمشمع البلاستيك او كيس كبير وتركه حوالي 36 ساعة وذلك لكي يجف جيدًا، وكل عبوة سوف يكون عليها الوقت المحدد.. يمكنك اتباع الارشادات.
قبل صب الزرع يجب عليك اختبار وعاء الخرسانة بسكين للتأكد من جفاف الوعاء، وأن الخرسانة لا تزال رطبة، ويجب تركه لفترة اطول لكي يجف وتحصل على وعاء زرع من الخرسانة الصلبة يمكنك استخدامه بشكل أو باّخر للزراعة.
عندما تكون الخرسانة جافة يمكنك إخراج وعاء النباتات الخاص بك، وببطء شديد من القالب وإزالة الجزء الداخلي، وإذا كان مصنوع من الورق القوى سوف يكون هذا سهلًا.. وصنفرة الوعاء من الداخلي بالكامل.
الاّن أترك الوعاء يجف لمدة إسبوع كامل، مع فرك النبات مع الاسفنج الرطب مرة كل يوم حتى يبقى محتفظًا بلونه الداكن، وبعد يومين يتم تجفيفه..
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