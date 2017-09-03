كيف تصنع وعاء زرع خرساني للمبتدئين

تتمتع الخرسانة بسحر خاص وتبدو رائعة وغير عادية في جميع أجزاء المنزل وأيضًا في الحديقة، وهنا سوف نقدم لك الطريقة السهلة المناسبة جدًا للمبتئين تساعدهم في عمل وعاء زرع خرساني.

اليوم نود أن نقدم لك دليلًا مناسبًا تقوم من خلالة بعمل قصاص الزرع الخرسانية.. وفي ست خطوات فقط سوف تحصل على وعاء خرساني مناسب لنفسك، بأشكال وأحجام مختلفة، بالإضافة إلى ذلك فإن لديك فرصة رائعة لإضافة بعص القطع الزخرفية أو قطع الزجاج للحصول على شكل جميل وغير تقليدي..

الأدوات التي تحتاج إليها..

- خرسانة من المتجر

- قفازات لليدين

- زيت البارافين أو مواد تشحيم

- دلو كبير لخلط المواد كلها

- شظايا زجاجية أو حصى إذا لزم

- كيس بلاستيكي

الاّن يمكنك اتباع الخطوات..