منزل لشخصين بتصميم برّاق ومبهج

قد تحلم بمنزل فاره وبتصميم الكلاسيكي الفخم ولكن عندما تجد شقة تجمع بين نظافة التصميم وبريقه واتساع المساحة بصريًا رغم صغرها الفعلي، مع أثاث على الطراز المودرن والديكور التبسيطي، هنا فقط ستحول حلمك إليها! قد يكون من الصعب للأزواج الجدد إيجاد منزل يبدو واسعًا كالبيت الذي سنأخذكم في جولة فيه الآن، بالرغم من صغر مساحته. لنبدأ الجولة.
نبدأ جولتنا بصالة البيت التي تحتوي على غرفة معيشة وغرفة سفرة في مساحة مفتوحة لا تشعرك بضيق المساحة. يظهر من أول غرفة في المنزل نهج الذي اتبعه المصممين في اختيار الألوان: الحوائط بلون كريمي محايد وأرضية خشبية بخطوط متعرجة لونها دافئ وتعطي بعض الحياة للتصميم بجانب قصرية النباتات الكبيرة التي تؤدي نفس الغرض أيضًا مع إضافة لمسة منعشة للتصميم. كل ذلك يتباين مع لون الكنبة الأسود.
غرفة النوم واسعة بسرير موضوع في منتصف الغرفة ليترك باقي المساحة خالية وسامحة للتحرك بشكل حر، لم يضع المصمم أي سجاجيد في الغرفة ذاهبًا إلى النمط التبسيطي ومكتفيًا ببعض الألوان الهادئة في أغطية ومفرش السرير. من أفضل ما يميز تلك الغرفة النافذة الكبيرة التي تسمح لصوء الشمس بالدخول لصباح أكثر نشاطًا.
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منظور آخر لغرفة النوم يظهر فيه الدولاب الأبيض الكبير الذي يوجد به مرآة وهي حيلة معروفة لزيادة المساحة بصريًا. على الجانب الآخر من السرير يوجد تسريحة بنفس اللو نالأبيض لكل الأثاث.
الطًرقة واسعة وبها بعض اللمسات التي تعكس شخصية أصحابه. من المميز في هذا المنزل أبوابه الطويلة التي تمتد للسقف مما بشارك أيضًا في إعطاء شعور بارتفاع السقف لزيادة المساحة بصريًا. ديكور تلك المنطقة تبسيطي (مينيمالي) أيضًا حيث المكعبات التخزينية المفتوحة وبها بعض التحف البسيطة والنباتات. الأرضية مميزة للغاية وتشبه الموزاييك
منظور آخر للمدخل يظهر غرفة النوم كأول غرفة عند الدخول.
المطبخ حجمه مناسب جدًا لأسرة مكونة من شخصين وعملي للغاية، مصمم بشكل خطي على طول الحائط تاركًا مساحة كافية للحركة وأيضًا مكان مخصص لطاولة طعام صغيرة. ثلثي الحوائط مكسو بالسيراميك مما يعطي شعورًا بجو طراز البحر المتوسط. وحتى في المطبخ وضع المصمم نبات صبار صغير في الرف وعلى الخزانة الجانبية، فهو لا يحتاج تقريبًا لأي عناية!