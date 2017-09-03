منزل لشخصين بتصميم برّاق ومبهج

قد تحلم بمنزل فاره وبتصميم الكلاسيكي الفخم ولكن عندما تجد شقة تجمع بين نظافة التصميم وبريقه واتساع المساحة بصريًا رغم صغرها الفعلي، مع أثاث على الطراز المودرن والديكور التبسيطي، هنا فقط ستحول حلمك إليها! قد يكون من الصعب للأزواج الجدد إيجاد منزل يبدو واسعًا كالبيت الذي سنأخذكم في جولة فيه الآن، بالرغم من صغر مساحته. لنبدأ الجولة.