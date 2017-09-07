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7 مداخل مصممة لكي تبهر الضيوف

shereen gouda shereen gouda
Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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المدخل المميز دائماً ما يأسرك أنت وجميع ضيوفك، وهو انطباع نسعى جميعاً لتحقيقه، ومع مختلف الأذواق والانطباعات المفضلة، تظل مبادئ تصميم المدخل الفاخر والمميز ثابتة في عالم الديكور، ولأننا نسعى دائماً لتوصيل جميع نصائح وأفكار الخبراء أتينا لك اليوم بمداخل مصممة لكي تبهر الضيوف.

وحدة إضاءة تخطف الأنظار

Entrance Hall Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

أحد أهم مبادئ التصميم الداخلي هو مبدأ البساطة واللمسات التي من شأنها أن تحول الفراغ من نمطي وممل إلى مبهر وأنيق، وسوف نظل نعيد ذكر هذا المبدأ مراراً لكونه محورياً في تحقيق التصميم الناجح، وفي ظل حديثنا عن المداخل المبهرة وجب علينا ذكر هذا التصميم الذي أبهرنا بفخامته فقط بالاستعانة بوحدة الإضاءة المتدلية المذهلة. تعد وحدات الإضاءة من العوامل الهامة للغاية لتحقيق أي انطباع ترغب فيه في مدخل بيتك، وهي وسيلة سهلة المنال أيضاً.

الراحة والعملية

Loft in Berlin Mitte, CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS سلالم وأروقة شماعة ملابس
CONSCIOUS DESIGN – INTERIORS

CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS
CONSCIOUS DESIGN – INTERIORS
CONSCIOUS DESIGN - INTERIORS

من قال أن التصميم العملي لا يمكن أن يكون محط الأنظار وسبب في ابهار الجميع؟ جاء هذا التصميم لكي يوضح أن التفاصيل الكثيرة الفاخرة ليست وحدها التي تبهر الضيوف، بل في أغلب الأوقات تكون الأفكار العملية التي تضفي راحة وجانب وظيفي يستغله الجميع هو من أحد أبرز أسباب ابهار الجميع، فمن منا لن يشعر بالذهول والسعادة عن رؤية منضدة مريحة وخزانة لتعليق المعطف عند الدخول في أي مكان؟

أرضيات فاخرة

Exploring Luxurious Home : Entrance Hall Interior Design, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله رخام Multicolored entrance hall design,entryway design,interior design,interior designer,Dubai,residential interior,villa design,luxury home,luxury interior,luxury design,entrance gate
IONS DESIGN

Exploring Luxurious Home : Entrance Hall Interior Design

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

نستهين كثيراً بأهمية تشكيل وتصميم الأرضيات بمختلف خاماتها، ولكن هي في الواقع تعد من العناصر الجوهرية للوصول إلى الفراغ المثالي، وهي بطل أي مدخل ناجخ بالتأكيد، حيث أن العين دائماً ما تبدأ في ملاجظة الأرضيات فور دخولها إلى أي فراغ، وقد توصل المصمم هنا إلى نتيجة رائعة ومدخل مبهر بالتأكيد، والفضل بالطبع يعود إلى التصميم الأرضيات الرخامية الفاخرة.

السيمترية النيقة

Private Residence, Surrey, Nice Brew Interior Design Nice Brew Interior Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nice Brew Interior Design

Private Residence, Surrey

Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design
Nice Brew Interior Design

قد يظن البعض أن السيمترية تعكس في الحال ذوق يتسم بالرتابة والملل، ولكن في فراغ مثل المدخل هو من الوسائل الذكية للغاية لتحيقيق فراغ متجانس يلفت الأنظار، فأنت عليك أن تبهر الجميع في الوهلة الأولى مع امكانيات و مساحة صغيرة، والسيمترية هنا بالتحديد تحقق الهدف بسهولة وتترك المدخل ذو أناقة تدوم طويلاً

سحر المرايا وتأثيره على المدخل الصغير

Make every room a new adventure....., Graeme Fuller Design Ltd Graeme Fuller Design Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج
Graeme Fuller Design Ltd

Make every room a new adventure… ..

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

مع كل أسف قد لا تتمتع جميع المنازل ببهو المدخل المتسع الذي يتحمل الكثير من الأفكار، ولكن لهؤلاء نقول لا تفقدوا الأمل بعد، فدائماً ما نلاحظ أن أجمل الفراغات هي التي تحدت الصعوبات بأفكار وأسالليب مبتكرة، والمرايا تعد من أجمل ما استخدم في المداخل الصغيرة، فهي تعطي الفراغ اتساعاً دون التسبب في أي انزعاج، ولكن ظهرت في الآونة الأخيرة كجزء من الديكورات الأخرى منها الطاولة التي نراها هنا مع بعض الأكسسوارات القيمة

إظهار العراقة والتراث بكل فخر

Entrance Viterbo Interior design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Viterbo Interior design

Entrance

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

من الصيحات المتراودة حديثاً في مجال تزيين وتصميم مداخل المنزل هو ترك طابع مميز بالاستعانة ببعض الاكسسوارات القيمة التي تعكس جمال التراث وقيمته، وفي هذا الأسلوب سحر لا مثيل له، فلابد وأن تشعر أنك أتيت إلى معرض ذو رؤية مميزة عند دخولك إلى مثل هذا المدخل.

ألوان صاخبة

HALLS DE ENTRADA CHEIOS DE PERSONALIDADE, ANTARTE ANTARTE سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
ANTARTE

ANTARTE
ANTARTE
ANTARTE

الألوان من أبسط وسائل تغيير انطباع أي فراغ مهما كانت محدداته، لذا يتجه الكثير من الخبراء نحوه لترك المدخل أكثر تميزاً، ومع استخدام الألوان المثالية لابد وأن يترك مدخل بيتك انطباع يدوم طويلاً لدى جميع ضيوفك

مميزات وعيوب النوافذ الكبيرة
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