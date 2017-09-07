7 مداخل مصممة لكي تبهر الضيوف

مع كل أسف قد لا تتمتع جميع المنازل ببهو المدخل المتسع الذي يتحمل الكثير من الأفكار، ولكن لهؤلاء نقول لا تفقدوا الأمل بعد، فدائماً ما نلاحظ أن أجمل الفراغات هي التي تحدت الصعوبات بأفكار وأسالليب مبتكرة، والمرايا تعد من أجمل ما استخدم في المداخل الصغيرة، فهي تعطي الفراغ اتساعاً دون التسبب في أي انزعاج، ولكن ظهرت في الآونة الأخيرة كجزء من الديكورات الأخرى منها الطاولة التي نراها هنا مع بعض الأكسسوارات القيمة