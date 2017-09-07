7 مداخل مصممة لكي تبهر الضيوف

المدخل المميز دائماً ما يأسرك أنت وجميع ضيوفك، وهو انطباع نسعى جميعاً لتحقيقه، ومع مختلف الأذواق والانطباعات المفضلة، تظل مبادئ تصميم المدخل الفاخر والمميز ثابتة في عالم الديكور، ولأننا نسعى دائماً لتوصيل جميع نصائح وأفكار الخبراء أتينا لك اليوم بمداخل مصممة لكي تبهر الضيوف.
أحد أهم مبادئ التصميم الداخلي هو مبدأ البساطة واللمسات التي من شأنها أن تحول الفراغ من نمطي وممل إلى مبهر وأنيق، وسوف نظل نعيد ذكر هذا المبدأ مراراً لكونه محورياً في تحقيق التصميم الناجح، وفي ظل حديثنا عن المداخل المبهرة وجب علينا ذكر هذا التصميم الذي أبهرنا بفخامته فقط بالاستعانة بوحدة الإضاءة المتدلية المذهلة. تعد وحدات الإضاءة من العوامل الهامة للغاية لتحقيق أي انطباع ترغب فيه في مدخل بيتك، وهي وسيلة سهلة المنال أيضاً.
من قال أن التصميم العملي لا يمكن أن يكون محط الأنظار وسبب في ابهار الجميع؟ جاء هذا التصميم لكي يوضح أن التفاصيل الكثيرة الفاخرة ليست وحدها التي تبهر الضيوف، بل في أغلب الأوقات تكون الأفكار العملية التي تضفي راحة وجانب وظيفي يستغله الجميع هو من أحد أبرز أسباب ابهار الجميع، فمن منا لن يشعر بالذهول والسعادة عن رؤية منضدة مريحة وخزانة لتعليق المعطف عند الدخول في أي مكان؟
نستهين كثيراً بأهمية تشكيل وتصميم الأرضيات بمختلف خاماتها، ولكن هي في الواقع تعد من العناصر الجوهرية للوصول إلى الفراغ المثالي، وهي بطل أي مدخل ناجخ بالتأكيد، حيث أن العين دائماً ما تبدأ في ملاجظة الأرضيات فور دخولها إلى أي فراغ، وقد توصل المصمم هنا إلى نتيجة رائعة ومدخل مبهر بالتأكيد، والفضل بالطبع يعود إلى التصميم الأرضيات الرخامية الفاخرة.
قد يظن البعض أن السيمترية تعكس في الحال ذوق يتسم بالرتابة والملل، ولكن في فراغ مثل المدخل هو من الوسائل الذكية للغاية لتحيقيق فراغ متجانس يلفت الأنظار، فأنت عليك أن تبهر الجميع في الوهلة الأولى مع امكانيات و مساحة صغيرة، والسيمترية هنا بالتحديد تحقق الهدف بسهولة وتترك المدخل ذو أناقة تدوم طويلاً
مع كل أسف قد لا تتمتع جميع المنازل ببهو المدخل المتسع الذي يتحمل الكثير من الأفكار، ولكن لهؤلاء نقول لا تفقدوا الأمل بعد، فدائماً ما نلاحظ أن أجمل الفراغات هي التي تحدت الصعوبات بأفكار وأسالليب مبتكرة، والمرايا تعد من أجمل ما استخدم في المداخل الصغيرة، فهي تعطي الفراغ اتساعاً دون التسبب في أي انزعاج، ولكن ظهرت في الآونة الأخيرة كجزء من الديكورات الأخرى منها الطاولة التي نراها هنا مع بعض الأكسسوارات القيمة
من الصيحات المتراودة حديثاً في مجال تزيين وتصميم مداخل المنزل هو ترك طابع مميز بالاستعانة ببعض الاكسسوارات القيمة التي تعكس جمال التراث وقيمته، وفي هذا الأسلوب سحر لا مثيل له، فلابد وأن تشعر أنك أتيت إلى معرض ذو رؤية مميزة عند دخولك إلى مثل هذا المدخل.