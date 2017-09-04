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10 أفكار رائعة لتصميم السقف

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz مطبخ
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تعطي أغطية الغرفة طابع فردي. وبطبيعة الحال، فإن الأسقف المصانة جيدًا ومصممة مهنيًا يمكن أن تؤثر على الغرفة بشكل إيجابي، ولكن تأثيرها لا يكاد يكون مقارنًا مع تصميم السقف الأصلي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن بالتأكيد أن يتم تضمين هندسة مساحة المعيشة في تصميم السقف. ويوصى هذا بشكل خاص إذا واجهت ميزات خاصة مثل الدعامات أو عوارض السقف. ولكن تصميم سقف الغرفة يسمح أكثر من ذلك.انها ليست مجرد مسألة اللون، ولكن أيضًا الإضاءة يمكن أن تؤثر على الغرفة.

 وبطبيعة الحال، فإن جميع الاحتمالات تعتمد أيضًا على الأفكار الخاصة بك، لأن الفضاء يجب أن يعطي في نهاية المطاف أيضًا ذوقك.ومع ذلك، في مجال تصميم السقف، يمكنك ترك خيالك لأنه يعتمد ليس على أي نوع من التصميم يجب أن تتحقق.

 ومن الواضح أن السقف في الحمام يحتاج إلى تلبية متطلبات أخرى من سقف الغرفة في المطبخ. مماثلة لأغطية الأرضيات، يمكنك إنشاء تناقضات مع تصميم السقف، وفي الوقت نفسه جلب الكثير من التنوع في الغرفة. تكون مصدر إلهام ولا تخاف من مجموعات فردية من أنماط مختلفة. في بعض الأحيان على وجه التحديد الإبداعات الفاخرة التي تنتشر لها سحر لا يقاوم في الفضاء.

الفكر التدريجي لتصميم سقف مع مزيد من الضوء

Dom w Bielicach, Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz مطبخ
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&amp;Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz
Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz

وفي حالة المطابخ فإن الأمر يتعلق بمساحة ينبغي أن تكون مشرقة وواسعة قدر الإمكان. وتعني نماذج الإضاءة الموضعية أو مصباح الغرفة المركزي أن منطقة العمل محدودة جدا ولا يمكن استغلال الإمكانات المكانية للمطبخ بشكل كامل. تصميم السقف مدروس جيدا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي هنا.

دون الحاجة إلى الاستغناء عن مصباح السقف المركزي، يمكن تركيب إنارة إضافية في السقف. إذا في سياق تصميم السقف، ويتركز توزيع المصابيح على أسطح العمل في وقت لاحق، يمكنك الاستفادة من الكثير من الضوء والظلال الصغيرة التي يمكن أن تؤثر على أعمال المطبخ في وقت لاحق.

استخدام الهيكل المكاني

Antike Baustoffe, Antik-Stein Antik-Stein غرفة السفرة
Antik-Stein

Antik-Stein
Antik-Stein
Antik-Stein

في بعض الأحيان يتم تعريف هيكل السقف بالفعل من قبل بنية المبنى. هذا لا يجب أن يكون سيئا إذا كان المظهر الريفي لا يزعج ذوقك. وكثيرًا ما توجد هذه الممتلكات في المزارع أو البيوت نصف الخشبية.

وفي أفضل الأحوال سوف تحصل على الحزم المفتوحة وتصميم المناطق المتبقية وفقا لأفكارك، كما هو الحال في أنتيك-ستاين. إذا كنت راضيًا مع هذه البطانيات، ولكن الغرف الخاصة بك إذا لم يكن لديك مثل هذا السقف، يمكنك تحقيق مثل هذا التصميم السقف مع القليل من الجهد.

تصميم السقف الفردية

Vovó Moderna, Leticia Sá Arquitetos Leticia Sá Arquitetos غرفة المعيشة Green
Leticia Sá Arquitetos

Leticia Sá Arquitetos
Leticia Sá Arquitetos
Leticia Sá Arquitetos

تصميم السقف غير عادي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الألوان غير عادية. كما تسمح الأدوات المختلفة بتقسيم الفضاء غير المباشر. هذه الآثار البصرية يمكن أن تكون ناجمة بسهولة عن استخدام الخشب أو البوليسترين.

يمكنك ببساطة وضع هذه المكونات في الأماكن المطلوبة والمسمار أو إصلاحها. بعد تثبيت الأجزاء يمكنك تلوينهم وفقا لأفكارك. عند اختيار المواد، ومع ذلك يجب الانتباه إلى ما إذا كنت ترغب في تحميل المكونات في تصميم السقف المطلوب.

سقف الغرفة يعلق على الإضاءة الدافئة

ALLE 5 VIE, TecMa Solutions TecMa Solutions منازل
TecMa Solutions

TecMa Solutions
TecMa Solutions
TecMa Solutions

اعتمادا على أسلوب العمارة وأسلوب الديكور، يمكنك أيضًا تنفيذ الإضاءة غير المباشرة باستخدام تصميم سقف ذكي. لهذا عليك أن تعلق السقف. والجهد المبذول من أجل هذه التقنية يمكن إدارته ويحقق نتائج مثيرة للإعجاب.

مع سقف معلق تحصل ليس فقط على تصميم السقف الفردي جدًا، ولكن أيضا الفضاء بين السقف والسقف المعلق. يمكنك استخدام هذه المساحة ببساطة لتركيب أنظمة الإضاءة، والتي تغمر بشكل غير مباشر الغرفة بأكملها مع الضوء.

توفر سقوف الغرف الملونة مجموعة متنوعة

LED Lichtdecken im Meetingbereich Sysmex Deutschland, DEZETT Spanndecken DEZETT Spanndecken منازل
DEZETT Spanndecken

DEZETT Spanndecken
DEZETT Spanndecken
DEZETT Spanndecken

مع ما يسمى سقف ملون يمتد لتحصل على تأثير مماثل، كما هو الحال مع السقف المعلق العادي. ومع ذلك، مع هذا النوع من تصميم السقف، هناك إمكانيات أكثر تنوعا بكثير، فيما يتعلق بالإضاءة، كما يتضح من مثال ديزيت سبانديكن الافت للغاية.

مع مواد مختلفة بألوان مختلفة، يتم تعليق السقف وإضائته من الداخل عن طريق الإضاءة. لا يمكن إلا أن تكون الغرفة مضيئة بشكل غير مباشر في هذا التصميم للسقف، ولكن يمكنك أيضًا الغوص في الغرفة بألوان مختلفة.

الحلي لتصميم سقف لذيذ

Maison Victorienne, ANNA DUVAL ANNA DUVAL غرفة المعيشة
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

أما بالنسبة للغرف المصممة بشكل كلاسيكي، فإن تصميم السقف الخاص يمكن أن يوفر المزيد من التنوع في الغرفة. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام ألوان مختلفة أو عن طريق تركيب الحلي في تصاميم مختلفة.

يمكن وضع الحلي في منتصف الغرفة، أو عند تقاطعات الجدران. يمكنك أيضًا استخدام كل من المتغيرات في نفس الوقت. إذا كنت تريد أن تجعل تصميم السقف الخاص بك أكثر فردية، أنت حر لرسم الحلي.

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إضاءة غير مباشرة مع سقف جيد التصميم

вечная классика, Decor&Design Decor&Design غرفة نوم
Decor&amp;Design

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

غرفة النوم ليست رومانسية في كثير من الأحيان. ولإزالة مثل هذا الترتيب، يمكن للإضاءة الرومانسية أن تخلق جوا متناغما. بالإضافة إلى مصابيح ضوء الليل مهزوما، وتصميم السقف مع الإضاءة غير المباشرة هي أيضا مناسبة.

لهذا، لديك فقط لتوفير لفقرة سرية، الذي يوفر المساحة المطلوبة لتركيب مصدر الضوء. إذا كانت الإضاءة خارج، لا مصباح أو ما شابه ذلك مرئية. فقط عندما يتم تشغيل النظام، هل الإضاءة تمارس تأثيرها الرومانسي.

تصميم السقف البحري يضمن الاسترخاء

homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

homify
homify
homify

في الحمام يجب أن تشعر بالراحة، وهي واحدة من الغرف التي تسهم أيضًا في الاسترخاء. فالحمام غالبًا ما يدعوك للاسترخاء، فمن الواضح أن جولة قبالة الغرفة مع تصميم السقف البحري.

بالطبع يمكنك أيضًا إنشاء عناصر بحرية على الجدران والأرضيات، بالإضافة إلى تصميم سقف جذاب، بحيث يتم إعطاء الغرفة بأكملها الذوق الكاريبي. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من أن اختيار الأثاث الخاص بك ليأخذ بعين الاعتبار تصميم الغرفة المناسبة.

غطاء سقف أنيق لتصميم أنيق

Decoración de interiores., Softlinedecor Softlinedecor غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Softlinedecor

Softlinedecor
Softlinedecor
Softlinedecor

إذا كان تصميمهم النبيل والحديث هو المفضل، تصميم السقف المحافظ غير محدد نسبيًا. ولكن مع عدد قليل من هاندغريبس يمكنك إنشاء نوع من منصة على السقف. على سبيل المثال مع لوحة، والتي تم تزيينها بديكور من اختيارك.

من خلال هذه اللوحة، تصميم السقف الخاص بك يكسب تأثير كبير ويوجه مباشرة تركيز المشاهد إلى عنصر إضافي على السقف الخاص بك. اعتمادًا على التصاعد، ويمكن أيضًا أن يتم تحميل العنصر، لذلك يمكنك أيضًا إصلاح مصباح الغرفة.

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