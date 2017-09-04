10 أفكار رائعة لتصميم السقف

تعطي أغطية الغرفة طابع فردي. وبطبيعة الحال، فإن الأسقف المصانة جيدًا ومصممة مهنيًا يمكن أن تؤثر على الغرفة بشكل إيجابي، ولكن تأثيرها لا يكاد يكون مقارنًا مع تصميم السقف الأصلي.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن بالتأكيد أن يتم تضمين هندسة مساحة المعيشة في تصميم السقف. ويوصى هذا بشكل خاص إذا واجهت ميزات خاصة مثل الدعامات أو عوارض السقف. ولكن تصميم سقف الغرفة يسمح أكثر من ذلك.انها ليست مجرد مسألة اللون، ولكن أيضًا الإضاءة يمكن أن تؤثر على الغرفة.
وبطبيعة الحال، فإن جميع الاحتمالات تعتمد أيضًا على الأفكار الخاصة بك، لأن الفضاء يجب أن يعطي في نهاية المطاف أيضًا ذوقك.ومع ذلك، في مجال تصميم السقف، يمكنك ترك خيالك لأنه يعتمد ليس على أي نوع من التصميم يجب أن تتحقق.
ومن الواضح أن السقف في الحمام يحتاج إلى تلبية متطلبات أخرى من سقف الغرفة في المطبخ. مماثلة لأغطية الأرضيات، يمكنك إنشاء تناقضات مع تصميم السقف، وفي الوقت نفسه جلب الكثير من التنوع في الغرفة. تكون مصدر إلهام ولا تخاف من مجموعات فردية من أنماط مختلفة. في بعض الأحيان على وجه التحديد الإبداعات الفاخرة التي تنتشر لها سحر لا يقاوم في الفضاء.
وفي حالة المطابخ فإن الأمر يتعلق بمساحة ينبغي أن تكون مشرقة وواسعة قدر الإمكان. وتعني نماذج الإضاءة الموضعية أو مصباح الغرفة المركزي أن منطقة العمل محدودة جدا ولا يمكن استغلال الإمكانات المكانية للمطبخ بشكل كامل. تصميم السقف مدروس جيدا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي هنا.
دون الحاجة إلى الاستغناء عن مصباح السقف المركزي، يمكن تركيب إنارة إضافية في السقف. إذا في سياق تصميم السقف، ويتركز توزيع المصابيح على أسطح العمل في وقت لاحق، يمكنك الاستفادة من الكثير من الضوء والظلال الصغيرة التي يمكن أن تؤثر على أعمال المطبخ في وقت لاحق.
في بعض الأحيان يتم تعريف هيكل السقف بالفعل من قبل بنية المبنى. هذا لا يجب أن يكون سيئا إذا كان المظهر الريفي لا يزعج ذوقك. وكثيرًا ما توجد هذه الممتلكات في المزارع أو البيوت نصف الخشبية.
وفي أفضل الأحوال سوف تحصل على الحزم المفتوحة وتصميم المناطق المتبقية وفقا لأفكارك، كما هو الحال في أنتيك-ستاين. إذا كنت راضيًا مع هذه البطانيات، ولكن الغرف الخاصة بك إذا لم يكن لديك مثل هذا السقف، يمكنك تحقيق مثل هذا التصميم السقف مع القليل من الجهد.
تصميم السقف غير عادي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الألوان غير عادية. كما تسمح الأدوات المختلفة بتقسيم الفضاء غير المباشر. هذه الآثار البصرية يمكن أن تكون ناجمة بسهولة عن استخدام الخشب أو البوليسترين.
يمكنك ببساطة وضع هذه المكونات في الأماكن المطلوبة والمسمار أو إصلاحها. بعد تثبيت الأجزاء يمكنك تلوينهم وفقا لأفكارك. عند اختيار المواد، ومع ذلك يجب الانتباه إلى ما إذا كنت ترغب في تحميل المكونات في تصميم السقف المطلوب.
اعتمادا على أسلوب العمارة وأسلوب الديكور، يمكنك أيضًا تنفيذ الإضاءة غير المباشرة باستخدام تصميم سقف ذكي. لهذا عليك أن تعلق السقف. والجهد المبذول من أجل هذه التقنية يمكن إدارته ويحقق نتائج مثيرة للإعجاب.
مع سقف معلق تحصل ليس فقط على تصميم السقف الفردي جدًا، ولكن أيضا الفضاء بين السقف والسقف المعلق. يمكنك استخدام هذه المساحة ببساطة لتركيب أنظمة الإضاءة، والتي تغمر بشكل غير مباشر الغرفة بأكملها مع الضوء.
مع ما يسمى سقف ملون يمتد لتحصل على تأثير مماثل، كما هو الحال مع السقف المعلق العادي. ومع ذلك، مع هذا النوع من تصميم السقف، هناك إمكانيات أكثر تنوعا بكثير، فيما يتعلق بالإضاءة، كما يتضح من مثال ديزيت سبانديكن الافت للغاية.
مع مواد مختلفة بألوان مختلفة، يتم تعليق السقف وإضائته من الداخل عن طريق الإضاءة. لا يمكن إلا أن تكون الغرفة مضيئة بشكل غير مباشر في هذا التصميم للسقف، ولكن يمكنك أيضًا الغوص في الغرفة بألوان مختلفة.
أما بالنسبة للغرف المصممة بشكل كلاسيكي، فإن تصميم السقف الخاص يمكن أن يوفر المزيد من التنوع في الغرفة. ويمكن تحقيق ذلك باستخدام ألوان مختلفة أو عن طريق تركيب الحلي في تصاميم مختلفة.
يمكن وضع الحلي في منتصف الغرفة، أو عند تقاطعات الجدران. يمكنك أيضًا استخدام كل من المتغيرات في نفس الوقت. إذا كنت تريد أن تجعل تصميم السقف الخاص بك أكثر فردية، أنت حر لرسم الحلي.
غرفة النوم ليست رومانسية في كثير من الأحيان. ولإزالة مثل هذا الترتيب، يمكن للإضاءة الرومانسية أن تخلق جوا متناغما. بالإضافة إلى مصابيح ضوء الليل مهزوما، وتصميم السقف مع الإضاءة غير المباشرة هي أيضا مناسبة.
لهذا، لديك فقط لتوفير لفقرة سرية، الذي يوفر المساحة المطلوبة لتركيب مصدر الضوء. إذا كانت الإضاءة خارج، لا مصباح أو ما شابه ذلك مرئية. فقط عندما يتم تشغيل النظام، هل الإضاءة تمارس تأثيرها الرومانسي.
في الحمام يجب أن تشعر بالراحة، وهي واحدة من الغرف التي تسهم أيضًا في الاسترخاء. فالحمام غالبًا ما يدعوك للاسترخاء، فمن الواضح أن جولة قبالة الغرفة مع تصميم السقف البحري.
بالطبع يمكنك أيضًا إنشاء عناصر بحرية على الجدران والأرضيات، بالإضافة إلى تصميم سقف جذاب، بحيث يتم إعطاء الغرفة بأكملها الذوق الكاريبي. بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من أن اختيار الأثاث الخاص بك ليأخذ بعين الاعتبار تصميم الغرفة المناسبة.
إذا كان تصميمهم النبيل والحديث هو المفضل، تصميم السقف المحافظ غير محدد نسبيًا. ولكن مع عدد قليل من هاندغريبس يمكنك إنشاء نوع من منصة على السقف. على سبيل المثال مع لوحة، والتي تم تزيينها بديكور من اختيارك.
من خلال هذه اللوحة، تصميم السقف الخاص بك يكسب تأثير كبير ويوجه مباشرة تركيز المشاهد إلى عنصر إضافي على السقف الخاص بك. اعتمادًا على التصاعد، ويمكن أيضًا أن يتم تحميل العنصر، لذلك يمكنك أيضًا إصلاح مصباح الغرفة.
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