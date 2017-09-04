10 أفكار رائعة لتصميم السقف

تعطي أغطية الغرفة طابع فردي. وبطبيعة الحال، فإن الأسقف المصانة جيدًا ومصممة مهنيًا يمكن أن تؤثر على الغرفة بشكل إيجابي، ولكن تأثيرها لا يكاد يكون مقارنًا مع تصميم السقف الأصلي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن بالتأكيد أن يتم تضمين هندسة مساحة المعيشة في تصميم السقف. ويوصى هذا بشكل خاص إذا واجهت ميزات خاصة مثل الدعامات أو عوارض السقف. ولكن تصميم سقف الغرفة يسمح أكثر من ذلك.انها ليست مجرد مسألة اللون، ولكن أيضًا الإضاءة يمكن أن تؤثر على الغرفة.

وبطبيعة الحال، فإن جميع الاحتمالات تعتمد أيضًا على الأفكار الخاصة بك، لأن الفضاء يجب أن يعطي في نهاية المطاف أيضًا ذوقك.ومع ذلك، في مجال تصميم السقف، يمكنك ترك خيالك لأنه يعتمد ليس على أي نوع من التصميم يجب أن تتحقق.

ومن الواضح أن السقف في الحمام يحتاج إلى تلبية متطلبات أخرى من سقف الغرفة في المطبخ. مماثلة لأغطية الأرضيات، يمكنك إنشاء تناقضات مع تصميم السقف، وفي الوقت نفسه جلب الكثير من التنوع في الغرفة. تكون مصدر إلهام ولا تخاف من مجموعات فردية من أنماط مختلفة. في بعض الأحيان على وجه التحديد الإبداعات الفاخرة التي تنتشر لها سحر لا يقاوم في الفضاء.