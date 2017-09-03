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10 أفكار علية: سقف مائل رائع

ريم عوض ريم عوض
Dachgeschoss-Ausbau, PARTNER Aktiengesellschaft PARTNER Aktiengesellschaft مطبخ
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قد يكون لديك في منزلك علية تريد أن تستغلها سواء لاستخدامك الشخصي أو لعرضها للإيجار أو لأي غرض كان، بدلًا من تركها مهدرة! في هذا المقال نقدم لك 10 أفكار لاستغلال علية منزلك ذات السقف المائل بشكل جميل!

1- ماذا عن مطبخ؟

Dachausbau, BESPOKE GmbH // Interior Design & Production BESPOKE GmbH // Interior Design & Production مطبخ
BESPOKE GmbH // Interior Design &amp; Production

BESPOKE GmbH // Interior Design & Production
BESPOKE GmbH // Interior Design &amp; Production
BESPOKE GmbH // Interior Design & Production

إذا كنت تبحث عن طريقة لتغيير أو استغلال علية المنزل فربما تفكر في إنشاء مطبخ ومنطقة طعام فيها! من مميزات هذا التصميم أنه يسمح للكثير من ضوء الشمس بالدحول ليخلق جوًا مريحًا وحميميًا في أي فصل في السنة. تصميم المطبخ يوجد به أماكن كافية لتخزين كل ما تحتاجه ولوضع الأجهزة.

2- تحت النجوم

LEBENSRAUM ERWEITERT, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH غرفة نوم
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

الحصول على غرفة نوم في علية المنزل هي فكرة كلاسيكية وتعد أفضل طريقة يمكنك بها استغلال تلك المساحة، فالسقف المائل يجعلك تشعر أنك داخل العش الخاص بك ولكن إذا كنت ستنام فيها باستمرار فيجب أن تفتح بعض النوافذ في السقف وتتأكد من عزل السقف جيدًا حتى لا تشعر بالحر الشديد بسبب تعرض الغرفة لضوء الشمس المباشر.

3- طابقين في طابق واحد

Vacation Rental W7 - über den Dächern, Ute Günther wachgeküsst Ute Günther wachgeküsst غرفة المعيشة
Ute Günther wachgeküsst

Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst
Ute Günther wachgeküsst

في هذا التصميم للعلية نجد أن المنزل كله تحت السقف المائل بالفعل ولكن أضاف المصمم لمسة خادعة وكأنها مقسمة لطابقين عن طريق تعليق القضبان الخشبية لتعمل كسقف غير حقيقي، فيكون بمقدورك فصل غرفة النوم في مكان خاص.

4- التخزين

Dachausbau Kleine Villa, Bad Homburg, bjoernschmidt architektur bjoernschmidt architektur غرفة نوم
bjoernschmidt architektur

bjoernschmidt architektur
bjoernschmidt architektur
bjoernschmidt architektur

استخدم ميل السقف لصالحك عن طريق إنشاء محموعة من وحدات التخزين الأنيقة لإخفاء كل ما تريد تخزينه بطريقة منظمة داخل أدراج مرتبة حتى تصل لحاجياتك بسهولة.

5- التجديد

Dachgeschoss-Ausbau, PARTNER Aktiengesellschaft PARTNER Aktiengesellschaft مطبخ
PARTNER Aktiengesellschaft

PARTNER Aktiengesellschaft
PARTNER Aktiengesellschaft
PARTNER Aktiengesellschaft

هذا التصميم تحول من مكان غير مستغل لشقة رائعة على الطراز الصناعي. المباني القديمة غالبًا ما تجد فيها تلك العوارض الخشبية المكشوفة، إذا كان الوضع كذلك فهي فرصة رائعة لك حتى تستغله في الديكور كجزء من تجديد العليّة. تأكد أولًا من الاستعانة بمتخصص للاطمئنان على سلامة البناء قبل إحداث أي تجديد.

6- برّاق وشاهق

Dachwohnung Köln, Bachmann Badie Architekten Bachmann Badie Architekten غرفة السفرة
Bachmann Badie Architekten

Bachmann Badie Architekten
Bachmann Badie Architekten
Bachmann Badie Architekten

تجديد العلية لا يجب أن يكون على أي نمط بعينه، ففي هذا التصميم نجد غرفة سفرة ومطبخ مصممان على الطراز الانتقائي وهو أن تجمع بين العديد من الأنماط في غرفة واحدة لتخرج لوحة فنية ديناميكية ومليئة بالحياة.

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7- جناح خاص

Umbau/Sanierung denkmalgeschütztes Wohnhaus, Kronberg i.Ts., Architekturbüro Hans-Jürgen Lison Architekturbüro Hans-Jürgen Lison حمام
Architekturbüro Hans-Jürgen Lison

Architekturbüro Hans-Jürgen Lison
Architekturbüro Hans-Jürgen Lison
Architekturbüro Hans-Jürgen Lison

حول علية المنزل ذات السقف المائل إلى جناحك الخاص بحمام فاخر وخصوصية كافية للهروب فيه بعد أسبوع شاق من العمل للاسترخاء واستعادة الطاقة. 

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8- حمام إضافي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لماذا لا تحول العلية لحمام إضافي لتجنب المعارك التي تحدث يوميًا حول من سيدخل الحمام أولًا خاصة عند وجود الكثير من الأطفال؟ يمكنك إنشاؤه أسفل النوافذ بالضبط للاستمتاع بمنظر السماء وربما تقوم فيه ببعض طقوس الاسترخاء كالمنتجعات الصحية.

9- مكتبة

Dachausbau im runden Eckhaus, zymara und loitzenbauer architekten bda zymara und loitzenbauer architekten bda الممر الحديث، المدخل و الدرج
zymara und loitzenbauer architekten bda

zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda
zymara und loitzenbauer architekten bda

هل حلمت يومًا بامتلاك مكتبتك الخاصة؟ لا نتكلم عن قطعة الأثاث الكبيرة ذات الأرفف ولكن نقصد غرفة كبيرة بها كتب تحيطك من كل جانب. الآن أتتك الفرصة لذلك!

10- مكتب أو منطقة دراسة

CPR | attico su due livelli a Milano, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio مكتب عمل أو دراسة
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

سواء كنت تعمل من المنزل أو لديك عملك الخاص أو حتى ما زلت طالبًا فالحصول على منطقة بها هدوء وخصوصية كعلية المنزل وتحويلها لمكتب من أفضل الطرق لاستغلال تلك المساحة.

منزل لشخصين بتصميم برّاق ومبهج
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