10 أفكار علية: سقف مائل رائع

إذا كنت تبحث عن طريقة لتغيير أو استغلال علية المنزل فربما تفكر في إنشاء مطبخ ومنطقة طعام فيها! من مميزات هذا التصميم أنه يسمح للكثير من ضوء الشمس بالدحول ليخلق جوًا مريحًا وحميميًا في أي فصل في السنة. تصميم المطبخ يوجد به أماكن كافية لتخزين كل ما تحتاجه ولوضع الأجهزة.