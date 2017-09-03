10 أفكار علية: سقف مائل رائع

قد يكون لديك في منزلك علية تريد أن تستغلها سواء لاستخدامك الشخصي أو لعرضها للإيجار أو لأي غرض كان، بدلًا من تركها مهدرة! في هذا المقال نقدم لك 10 أفكار لاستغلال علية منزلك ذات السقف المائل بشكل جميل!
إذا كنت تبحث عن طريقة لتغيير أو استغلال علية المنزل فربما تفكر في إنشاء مطبخ ومنطقة طعام فيها! من مميزات هذا التصميم أنه يسمح للكثير من ضوء الشمس بالدحول ليخلق جوًا مريحًا وحميميًا في أي فصل في السنة. تصميم المطبخ يوجد به أماكن كافية لتخزين كل ما تحتاجه ولوضع الأجهزة.
الحصول على غرفة نوم في علية المنزل هي فكرة كلاسيكية وتعد أفضل طريقة يمكنك بها استغلال تلك المساحة، فالسقف المائل يجعلك تشعر أنك داخل العش الخاص بك ولكن إذا كنت ستنام فيها باستمرار فيجب أن تفتح بعض النوافذ في السقف وتتأكد من عزل السقف جيدًا حتى لا تشعر بالحر الشديد بسبب تعرض الغرفة لضوء الشمس المباشر.
في هذا التصميم للعلية نجد أن المنزل كله تحت السقف المائل بالفعل ولكن أضاف المصمم لمسة خادعة وكأنها مقسمة لطابقين عن طريق تعليق القضبان الخشبية لتعمل كسقف غير حقيقي، فيكون بمقدورك فصل غرفة النوم في مكان خاص.
استخدم ميل السقف لصالحك عن طريق إنشاء محموعة من وحدات التخزين الأنيقة لإخفاء كل ما تريد تخزينه بطريقة منظمة داخل أدراج مرتبة حتى تصل لحاجياتك بسهولة.
هذا التصميم تحول من مكان غير مستغل لشقة رائعة على الطراز الصناعي. المباني القديمة غالبًا ما تجد فيها تلك العوارض الخشبية المكشوفة، إذا كان الوضع كذلك فهي فرصة رائعة لك حتى تستغله في الديكور كجزء من تجديد العليّة. تأكد أولًا من الاستعانة بمتخصص للاطمئنان على سلامة البناء قبل إحداث أي تجديد.
تجديد العلية لا يجب أن يكون على أي نمط بعينه، ففي هذا التصميم نجد غرفة سفرة ومطبخ مصممان على الطراز الانتقائي وهو أن تجمع بين العديد من الأنماط في غرفة واحدة لتخرج لوحة فنية ديناميكية ومليئة بالحياة.
حول علية المنزل ذات السقف المائل إلى جناحك الخاص بحمام فاخر وخصوصية كافية للهروب فيه بعد أسبوع شاق من العمل للاسترخاء واستعادة الطاقة.
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لماذا لا تحول العلية لحمام إضافي لتجنب المعارك التي تحدث يوميًا حول من سيدخل الحمام أولًا خاصة عند وجود الكثير من الأطفال؟ يمكنك إنشاؤه أسفل النوافذ بالضبط للاستمتاع بمنظر السماء وربما تقوم فيه ببعض طقوس الاسترخاء كالمنتجعات الصحية.
هل حلمت يومًا بامتلاك مكتبتك الخاصة؟ لا نتكلم عن قطعة الأثاث الكبيرة ذات الأرفف ولكن نقصد غرفة كبيرة بها كتب تحيطك من كل جانب. الآن أتتك الفرصة لذلك!
سواء كنت تعمل من المنزل أو لديك عملك الخاص أو حتى ما زلت طالبًا فالحصول على منطقة بها هدوء وخصوصية كعلية المنزل وتحويلها لمكتب من أفضل الطرق لاستغلال تلك المساحة.