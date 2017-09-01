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كيف تضع لمسات عصرية في منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
La casa de Marta, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré الممر الحديث، المدخل و الدرج
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اليوم يصحبنا هوميفاي لجولة عصرية بامتياز لإحدى التصميمات لمنزل مصمم بطريقة حداثية جميلة بطريقة السهل الممتنع التي لا يوجد فيها تكلف أو زيادة تكاليف و اعباء فقط الشيء المطلوب و كفى و بالفعل قد كان الناتج أكثر من رائع مما يمكننا من اقتباس أكثر من فكرة من هذا التصميم سنستخلصها من كل غرفة نقوم بزيارتها في كتاب الافكار هذا ..

إليكم التفاصيل ..

مساحة رائعة

La casa de Marta, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré غرفة المعيشة
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

تلك المساحة التي تتوفر في هذه الشقة تعتبر مثالية لأي مصمم مبدع فيمكنه أن يشرك أكثر من غرفة فيها و يجعلها تخدم أكثر من غرض خصوصاً لو كانت مساحة المنزل لا تسمح بتكرار مثل تلك الفرصة كثيراً، و هنا تحقق ذلك فقد استغل المصمم كل المساحة في تصميم غرفة معيشة تطل على مطبخ و سفرة بينها حواجز ليس حاجبة للرؤية مما يضمن زيادة الشعور بالمساحة و البعد عن أي إغلاق للرؤية يقلل منها .

أنترية بسيط و ألوان متوازنة

La casa de Marta, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré غرفة المعيشة
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

استخدام الوان حيادية في الأنترية و بيضاء في الجدران حقق معادلة التوازن المطلوبة في مثل تلك المساحات الكبيرة و المتداخلة مع غرف أخرى حتى لا يحدث أي نفور في المشهد العام للمنزل بشكل عام .

وضع الأنترية بجوار البلكونة رائع و يساعد على الخروج من أي شعور بضيق المساحة كما أنه يساعد المناخ العام في الغرفة بالتحسن و التجدد مما يشعرك بالانتعاش دائماً .

غرفة المعيشة

La casa de Marta, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré غرفة المعيشة
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

وجود التليفزيون و المقاعد المريحة بالقرب منه يقسم الغرفة لشقين أولاً الشق القريب من التلفاز البعيد عن الرسمية بدرجة كبيرة و الجزء الآخر الرسمي الذي يقع ناحية البلكونة و الأنترية الموجود فيها و هي طريقة رائعة لاستغلال نفس المساحة بأكثر من طريقة 

من تلك الزاوية يظهر استخدام السفرة بجوار المطبخ بطريقة مميزة و بحجم صغير يتماشى مع النسق العام للغرفة

La casa de Marta, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré مطبخ
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

و عدد الكراسي حول السفرة يوضح أنه مناسب لأسرة صغيرة بدون تكلف كراسي اضافية  لا فائدة منها ، أما الفواصل بين الغرف كما نوهنا أنها ليست مغلقة تماماً بغرض الحفاظ على المساحة و أيضاً هي تحتوي على رفوف للمساعدة في التخزين و في إظهار بعض الزينة و الزخارف كما نلاحظ في اللون الازرق لزجاجة الإكسسوار فوقها 

بعد السفرة يطل علينا المطبخ في نهاية المساحة الخارجية الرئيسية في المنزل و في تلك الصورة نلاحظ أنها مقسومة نصفين في اتجاه المطبخ و في اتجاه البلكونة

La casa de Marta, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré غرفة السفرة
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

و يظهر من تلك الصورة مدى التوازن الدقيق بين داخل المطبخ و بين الغرف التي تقتسم معه المساحة حيث لايوجد أي خروج عن النص في أي جزئية و هذا الفضل يعود بدرجة كبيرة للون الأبيض بجانب براعة المصمم .

الفراغات و المكتبات ذات الرفوف بدون أبواب تعتبر من أكثر قطع الأثاث الخشبية في هذا المنزل لما فيها من سهولة تشكل و تماشي مع توجه المصمم

La casa de Marta, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré غرفة المعيشة
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

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لو دخلنا ناحية الغرفة الداخلية سنلاحظ بداية ظهور لألوان في الإكسسوار تكسر قليلاً من سيطرة الأبيض مثل الورود هنا و السجاد أيضاً

La casa de Marta, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré الممر الحديث، المدخل و الدرج
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

بساطة التصميم تظهر في الضلفة الزجاجية المتروكة كمرآة أو تسريحة في الممر المؤدي للحمام بطريقة سيريالة جميلة 

الحمام

La casa de Marta, Silvia R. Mallafré Silvia R. Mallafré حمام
Silvia R. Mallafré

Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré
Silvia R. Mallafré

اللون الهاديء الكريمي بلا أي مضايقات أو تداخلات هو الحاضر هنا و المرآة الكبيرة وسيلة معتمدة للخروج من أي مأزق يتعلق بضيق المساحة استخدمت هنا بطريقة فعالة و مناسبة .

تصميم منزل يستخدم الخشب كعنصر رئيسي في الديكور
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