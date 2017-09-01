كيف تضع لمسات عصرية في منزلك

استخدام الوان حيادية في الأنترية و بيضاء في الجدران حقق معادلة التوازن المطلوبة في مثل تلك المساحات الكبيرة و المتداخلة مع غرف أخرى حتى لا يحدث أي نفور في المشهد العام للمنزل بشكل عام .

وضع الأنترية بجوار البلكونة رائع و يساعد على الخروج من أي شعور بضيق المساحة كما أنه يساعد المناخ العام في الغرفة بالتحسن و التجدد مما يشعرك بالانتعاش دائماً .