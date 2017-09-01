كيف تضع لمسات عصرية في منزلك

اليوم يصحبنا هوميفاي لجولة عصرية بامتياز لإحدى التصميمات لمنزل مصمم بطريقة حداثية جميلة بطريقة السهل الممتنع التي لا يوجد فيها تكلف أو زيادة تكاليف و اعباء فقط الشيء المطلوب و كفى و بالفعل قد كان الناتج أكثر من رائع مما يمكننا من اقتباس أكثر من فكرة من هذا التصميم سنستخلصها من كل غرفة نقوم بزيارتها في كتاب الافكار هذا ..
إليكم التفاصيل ..
تلك المساحة التي تتوفر في هذه الشقة تعتبر مثالية لأي مصمم مبدع فيمكنه أن يشرك أكثر من غرفة فيها و يجعلها تخدم أكثر من غرض خصوصاً لو كانت مساحة المنزل لا تسمح بتكرار مثل تلك الفرصة كثيراً، و هنا تحقق ذلك فقد استغل المصمم كل المساحة في تصميم غرفة معيشة تطل على مطبخ و سفرة بينها حواجز ليس حاجبة للرؤية مما يضمن زيادة الشعور بالمساحة و البعد عن أي إغلاق للرؤية يقلل منها .
استخدام الوان حيادية في الأنترية و بيضاء في الجدران حقق معادلة التوازن المطلوبة في مثل تلك المساحات الكبيرة و المتداخلة مع غرف أخرى حتى لا يحدث أي نفور في المشهد العام للمنزل بشكل عام .
وضع الأنترية بجوار البلكونة رائع و يساعد على الخروج من أي شعور بضيق المساحة كما أنه يساعد المناخ العام في الغرفة بالتحسن و التجدد مما يشعرك بالانتعاش دائماً .
وجود التليفزيون و المقاعد المريحة بالقرب منه يقسم الغرفة لشقين أولاً الشق القريب من التلفاز البعيد عن الرسمية بدرجة كبيرة و الجزء الآخر الرسمي الذي يقع ناحية البلكونة و الأنترية الموجود فيها و هي طريقة رائعة لاستغلال نفس المساحة بأكثر من طريقة
و عدد الكراسي حول السفرة يوضح أنه مناسب لأسرة صغيرة بدون تكلف كراسي اضافية لا فائدة منها ، أما الفواصل بين الغرف كما نوهنا أنها ليست مغلقة تماماً بغرض الحفاظ على المساحة و أيضاً هي تحتوي على رفوف للمساعدة في التخزين و في إظهار بعض الزينة و الزخارف كما نلاحظ في اللون الازرق لزجاجة الإكسسوار فوقها
و يظهر من تلك الصورة مدى التوازن الدقيق بين داخل المطبخ و بين الغرف التي تقتسم معه المساحة حيث لايوجد أي خروج عن النص في أي جزئية و هذا الفضل يعود بدرجة كبيرة للون الأبيض بجانب براعة المصمم .
بساطة التصميم تظهر في الضلفة الزجاجية المتروكة كمرآة أو تسريحة في الممر المؤدي للحمام بطريقة سيريالة جميلة
اللون الهاديء الكريمي بلا أي مضايقات أو تداخلات هو الحاضر هنا و المرآة الكبيرة وسيلة معتمدة للخروج من أي مأزق يتعلق بضيق المساحة استخدمت هنا بطريقة فعالة و مناسبة .