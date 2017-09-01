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شقة في منتهي الشياكة والفخامة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ristrutturazione appartamento Milano, DemianStagingDesign DemianStagingDesign غرفة نوم
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إن تصميم منزل يحتاج لأفكار هذا لا مفر منه و لكن أن تصمم شقة الجميع يأخذ منها الأفكار فهذا هو الاختلاف و هو ما دفع هوميفاي للوصول لميلانو الإيطالية الساحرة و البدء في جولة في تصميم بسيط و فخم في الوقت ذاته لشقة مثالية تجمع أطياف متنوعة من الديكور و أنماطه و دروبه و أسراره في مكان واحد .

سنعثر على اسرار و طرق لاستخدام الفازات و الورود و التماثيل و المجسمات و كذلك دمج الاسود و الألوان الأخرى في لوحة فنية تسمح لنا بالاقتباس منها ما نشاء من روعة الأفكار.

إليكم التفاصيل ..

غرفة المعيشة

Ristrutturazione appartamento Milano, DemianStagingDesign DemianStagingDesign غرفة المعيشة
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

مزيج من الفخامة و التوازن بين كل المكونات بداية من الألوان الغامقة المائلة أكثر للون الرمادي المخلوط بلون خشبي رائع زاده الضوء جمالاً و وضوء البلكونة القريب قلل من أي شعور يمكن أن يتسلل بالضيق أو العتمة .

الاستخدامات الجمالية لم تنقطع عن هذا التصميم فبعد استخدام الحائط ليكون مكتبة للتليفزيون و رفوف للكتب و الإكسسوار تم استخدام الاضواء لزينة تلك الرفوف و زخرفتها بطريقة فعالة ظهرت تفاصيلها جلية في الإكسسوار المتنوع بين تمثال و فازة و كتب في الرفوف العلوية مع سيمترية أحدثتها الأباجورات بجوار التليفزيون

من الزواية المقابلة للتليفزيون يظهر الهدوء

Ristrutturazione appartamento Milano, DemianStagingDesign DemianStagingDesign غرفة المعيشة Grey
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

هدوء في كل التفاصيل بداية من لون الكنبة المتوقع و الجدار الرصاصي لا يوجد هناك أي بهرجة حتى لا تكون نتائجها كارثية لو وضعنا في الاعتبار ازدحام الجهة المقبلة أصلاً بالتفاصيل و هو تصرف ذكي من المصمم

السفرة فخمة و خاصة و شاعرية

Ristrutturazione appartamento Milano, DemianStagingDesign DemianStagingDesign غرفة السفرة
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

العدد المستخدم في السفرة كرسيين فقط و لكنها كراسي ذات قيمة مطرزة بالفضي و بلون يماثل لون الجدران الرصاصي مما زاد من فخامة السفرة الزجاجية البسيطة التي استخدمت أمام المطبخ المليء بالخزانات بطريقة مبسطة و بشكل دائري لضمان أكبر مساحة ممكنة 

المطبخ تصميمه بسيط للغاية يعتمد على توفر أكبر كمية من الخزانات الممكنة لحفظ كل التطبيقات و الأدوات حتى لا تربك التصميم في تلك المساحة الضيقة و بالفعل نجح في ذلك بلونه الابيض

Ristrutturazione appartamento Milano, DemianStagingDesign DemianStagingDesign مطبخ
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

في الممرات هدوء الاكسسوارات

Ristrutturazione appartamento Milano, DemianStagingDesign DemianStagingDesign الممر الحديث، المدخل و الدرج
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

على عكس مكان التليفزيون المحتوي على عدد لا بأس به من الإكسسوارات المتنوعة  تم الاعتماد هنا  على الهدوء المتمثل في الزهرية و الشمعدان الأبيض ليتماشى مع اللون الرمادي لجدران الممر و يتوازن مع لون السقف كذلك

في غرفة النوم

Ristrutturazione appartamento Milano, DemianStagingDesign DemianStagingDesign غرفة نوم
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

غرفة النوم انعكس فيها الأمر قليلاً بين ألوان الجدران فبالخارج السيطرة و الغلبة للرمادي و هنا السيطرة للأبيض على حساب الرمادي الذي استخدم في الزوايا و الأعمدة فقط لحاجة غرفة النوم للشعور بالهدوء و السلام الداخلي أكثر من الخارج و بالفعل هو ما أظهر الأبيض بتلك الغلبة 

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الحمام

Ristrutturazione appartamento Milano, DemianStagingDesign DemianStagingDesign حمام
DemianStagingDesign

DemianStagingDesign
DemianStagingDesign
DemianStagingDesign

حسن استغلال للمساحة الضيقة عن طريق فتح نافذة طويلة في الجدار المطل على كل الحمام فوق البانيو الذي صمم بلون أبيض هو و جميع الادوات الصحية الأخرى لتكون افضل الحلول للتغلب على الضيق برفقة الفواصل الزجاجية و المرايات 

كيف تضع لمسات عصرية في منزلك
عالم من الأفكار في هذا التصميم

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