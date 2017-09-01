شقة في منتهي الشياكة والفخامة

إن تصميم منزل يحتاج لأفكار هذا لا مفر منه و لكن أن تصمم شقة الجميع يأخذ منها الأفكار فهذا هو الاختلاف و هو ما دفع هوميفاي للوصول لميلانو الإيطالية الساحرة و البدء في جولة في تصميم بسيط و فخم في الوقت ذاته لشقة مثالية تجمع أطياف متنوعة من الديكور و أنماطه و دروبه و أسراره في مكان واحد .
سنعثر على اسرار و طرق لاستخدام الفازات و الورود و التماثيل و المجسمات و كذلك دمج الاسود و الألوان الأخرى في لوحة فنية تسمح لنا بالاقتباس منها ما نشاء من روعة الأفكار.
إليكم التفاصيل ..
مزيج من الفخامة و التوازن بين كل المكونات بداية من الألوان الغامقة المائلة أكثر للون الرمادي المخلوط بلون خشبي رائع زاده الضوء جمالاً و وضوء البلكونة القريب قلل من أي شعور يمكن أن يتسلل بالضيق أو العتمة .
الاستخدامات الجمالية لم تنقطع عن هذا التصميم فبعد استخدام الحائط ليكون مكتبة للتليفزيون و رفوف للكتب و الإكسسوار تم استخدام الاضواء لزينة تلك الرفوف و زخرفتها بطريقة فعالة ظهرت تفاصيلها جلية في الإكسسوار المتنوع بين تمثال و فازة و كتب في الرفوف العلوية مع سيمترية أحدثتها الأباجورات بجوار التليفزيون
هدوء في كل التفاصيل بداية من لون الكنبة المتوقع و الجدار الرصاصي لا يوجد هناك أي بهرجة حتى لا تكون نتائجها كارثية لو وضعنا في الاعتبار ازدحام الجهة المقبلة أصلاً بالتفاصيل و هو تصرف ذكي من المصمم
العدد المستخدم في السفرة كرسيين فقط و لكنها كراسي ذات قيمة مطرزة بالفضي و بلون يماثل لون الجدران الرصاصي مما زاد من فخامة السفرة الزجاجية البسيطة التي استخدمت أمام المطبخ المليء بالخزانات بطريقة مبسطة و بشكل دائري لضمان أكبر مساحة ممكنة
على عكس مكان التليفزيون المحتوي على عدد لا بأس به من الإكسسوارات المتنوعة تم الاعتماد هنا على الهدوء المتمثل في الزهرية و الشمعدان الأبيض ليتماشى مع اللون الرمادي لجدران الممر و يتوازن مع لون السقف كذلك
غرفة النوم انعكس فيها الأمر قليلاً بين ألوان الجدران فبالخارج السيطرة و الغلبة للرمادي و هنا السيطرة للأبيض على حساب الرمادي الذي استخدم في الزوايا و الأعمدة فقط لحاجة غرفة النوم للشعور بالهدوء و السلام الداخلي أكثر من الخارج و بالفعل هو ما أظهر الأبيض بتلك الغلبة
حسن استغلال للمساحة الضيقة عن طريق فتح نافذة طويلة في الجدار المطل على كل الحمام فوق البانيو الذي صمم بلون أبيض هو و جميع الادوات الصحية الأخرى لتكون افضل الحلول للتغلب على الضيق برفقة الفواصل الزجاجية و المرايات