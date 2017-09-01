شقة في منتهي الشياكة والفخامة

إن تصميم منزل يحتاج لأفكار هذا لا مفر منه و لكن أن تصمم شقة الجميع يأخذ منها الأفكار فهذا هو الاختلاف و هو ما دفع هوميفاي للوصول لميلانو الإيطالية الساحرة و البدء في جولة في تصميم بسيط و فخم في الوقت ذاته لشقة مثالية تجمع أطياف متنوعة من الديكور و أنماطه و دروبه و أسراره في مكان واحد .

سنعثر على اسرار و طرق لاستخدام الفازات و الورود و التماثيل و المجسمات و كذلك دمج الاسود و الألوان الأخرى في لوحة فنية تسمح لنا بالاقتباس منها ما نشاء من روعة الأفكار.

إليكم التفاصيل ..