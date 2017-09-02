منزل أنيق على طراز الشابي شيك المعاصر

اليوم نستعرض تصميم ديكوري أنيق لبيت صممه مكتب Gian Paolo Guerra المعماري. التصميم كلاسيكي لكنه له أبعاد حديثة على طراز الشابي شيك، والذي أعطى نتيجة خاصة وتصميم مميز.
الأجواء المسيطرة في هذا البيت هي أجواء مريحة ودافئة بفضل الحضور القوي لخامة الخشب في كلا من الأثاث والأرضية. الأرضية الباركية في هذا المثال والتي هي عبارة عن ألواح كبيرة، حيث أخذت دور البطولة في هذا التصميم الرائع.
هذه المساحة تعد مساحة مثالية لاستقبال الضيوف حيث لها تفاصيل أنيقة ومميزة. كل تفاصيل هذه الفرقة يصرخ بالأناقة والجمال، من الستائر الطويلة والأنيقة حتى الأثاث البسيط والمدمج في الحائط والذي يتكامل مع الإضاءة الداخلية الرائعة. ولايمكننا أن ننسى اللمسات المودرن البسيطة مثل الطاولة الجانبية الهندسية ذات الهيكل المعدني الأسود.
هذه اللقطة يمكنها أن تعطي المنزل حقه كاملاً حيث أنها تعطينا نظرة أدق لتفاصيل هذه الغرفة وتفاصيل السقف البسيطة بالإضافة للموتيفات على الأثاث. نرى أيضاً من هذه الزاوية السلالم التي ترتفع للدور التالي وتقع في الخلفية. كلها تفاصيل بسيطة ولكنها في أماكنها الصحيحة.
هنا نرى قطعة أثاث والتي تعد قطعة مميزة، فبالإضافة لشكلها الأنيق فقد تم تزويدها برف يمكن فتحه وغلقه عند الحاجة، فيتميز الأثاث بالعملية بالإضافة للشكل الجميل أيضاً.
الألوان التي وقع إختيارها في غرفة المعيشة هي ألوان فاتحة بدرجات محايدة والنتيجة هي الحصول على غرفة مريحة وتساعد على الاسترخاء.
جزء بسيط من غرفة الإستقبال قد تم تخصيصه ليكون مساحة للعمل ولكن لم يأتي هذا على حساب مرونة الحركة في الغرفة بل أن كل المساحات مدروسة ومناسبة للمساحة والوظيفة.أثاث غرفة المكتب أنيق على الرغم من بساطته والسقف تم تزينه بشكل مميز أيضاً.
في هذا المطبخ تم الخلط بين أكثر من طراز بعناصر مختلفة، كراسي طاولة الطعام والتي تهيمن على المساحة بتصميمها المعاصر ولونها الداكن لها تصميم في قمة الأناقة. مساحة العمل وخزانات المطبخ تأخذ طراز شابي شيك لتكون النتيجة مزيج رائع من الأناقة والشخصية.
غرفة النوم الرئيسية لها أناقة خاصة وأجواء رومانسية فألوان الحوائط تعد هادئة، والأثاث له تصميم بسيط ولكنه فخم. أما القماش المستخدم في الستائر، وتنجيد السرير فيعطي الغرفة أجواء ناعمة ورقيقة. بالإضافة للإضاءة الخاصة والكماليات مثل الطاولة الجانبية البسيطة والإطارات على الحائط والتي تضيف لسحر الغرفة.
الحمام ذو طراز كلاسيكي حيث تم الاهتمام بالتفاصيل به من ورق حائط، إطار مرآة واكسسوارات وأخيراً الإضاءة الساحرة.
لكل حمام طراز مختلف، فباليتة الألوان في هذا الحمام هي باليتة مميزة مريحة وأنيقة. ولكن هناك عامل مشترك بين كلاً من الحمامين وهو استخدام ورق الحائط. فهذه الأيام هناك الكثير من الطرز والأشكال والأنواع التي تتحمل الرطوبة التي تتعرض لها الحمامات. فورق الحائط من شأنه أن يعطي الحمام لمسة فريدة وأنيقة.