منزل أنيق على طراز الشابي شيك المعاصر

اليوم نستعرض تصميم ديكوري أنيق لبيت صممه مكتب Gian Paolo Guerra المعماري. التصميم كلاسيكي لكنه له أبعاد حديثة على طراز الشابي شيك، والذي أعطى نتيجة خاصة وتصميم مميز.

الأجواء المسيطرة في هذا البيت هي أجواء مريحة ودافئة بفضل الحضور القوي لخامة الخشب في كلا من الأثاث والأرضية. الأرضية الباركية في هذا المثال والتي هي عبارة عن ألواح كبيرة، حيث أخذت دور البطولة في هذا التصميم الرائع.