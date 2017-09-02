شقة بسيطة بلمسات أنيقة

جولتنا اليوم في شقة بسيطة من أعمال STUDIO DI ARCHITETTURA CINZIA BESANA. هذه الشقة لها طابع مودرن على الرغم من إضافة لمسات وعناصر من طرز أخرى تعطيها أناقة غير عادية. فتعالوا نبدأ جولتنا سوياً…
نبدأ بالمدخل والذي صمم بشكل عملي ووظيفي فمن خلاله يمكنك الوصول لأى مكان في الشقة سواء كان مساحة الاستقبال العامة أو المساحات الداخلية الخاصة. يسيطر على المدخل اللون الأبيض في الحوائط مع الأرضيات الخشبية الجميلة والتي تعطي تباين وأناقة خاصة، لكن نجد أن المدخل تم تزينه بقطعة أثاث كلاسيكي ومميزة في تصميمها، وعلى الرغم من ذلك فهي لا تأخذ الكثير من المساحة فقد تم إختيار موقعها ببراعة.
بالدخول لفراغ الاستقبال نجد أن المساحة والتي قد تبدو صغيرة لكنها مستغلة بشكل رائع…
تم إضافة أريكة ذات طراز مودرن بسيط بجانبها طاولة جانبية رقيقة، وعلى الجانب الآخر نلاحظ وجود رفوف أفقية ذات عرض بسيط تمكن ساكني البيت من تخزين كتبهم بشكل منظم وغير ملحوظ، وأمامها على الجانب الآخر تلفاز. في غرفة المعيشة تم تزين النافذة بساترة أنيقة منسدلة تعطي مظهر رومانسي للفراغ.
أما السفرة فهي تستند على الحائط وتفصل بين مساحة المعيشة والمطبخ طاولة السفرة. تكفي 4 أشخاص وقد تم اختيار قطع أثاث بسيطة وخفيفة حتى لا تخلق إزدحام في الغرفة.
مصمم بعناية فائقة بحيث لا يخلق أي ازدحام في المساحة البسيطة. فقد تم عمل كل الخزانات بحيث تكون مدمجة وتظهر كجزء من الحائط وليست عبئ عليه. خزانات المطبخ تنوعت في شكلها ولونها فجزء منها أخذ اللون الأبيض، جزء آخر أخذ خامة الخشب.
أما الجزء الجانبي فقد أخذ لون كريمي يعطي للغرفة لمسة أنيقة وعلى الرغم من إختلاف الألوان لكن تظهر المساحة بشكل أنيق ومتجانس
بالدخول للجزء الداخلي نلاحظ استغلال المساحة في الممر لعمل خزانة مدفونة والتي يمكن استغلالها لتخزين الأغراض المختلفة من أدوات نظافة أو ملابس موسمية.
في المطبخ نرى أن سطح العمل امتد على الحائط ليخلق شكل جميل وجزء لحماية الحائط الأبيض من أثاث العمل بالمطبخ أخذ اللون الرمادي.
ندخل لغرفة النوم نجدها تأخذ نفس طابع البساطة المكرر في باقي الشقة لكنها يغلب عليها اللون الأبيض في المفروشات، الدولاب المدمج والحوائط. فقط ظهر السرير وأخذ لون بني داكن من خامة الجلد ليضيف تباين للغرفة ويمنع الملل
الستارة الخفيفة والمنسدلة أضافة لمسات رومانسية للنافذة بالإضافة لوحدة الإضاءة الكريستال الكلاسيكية.
بلا شك فإن الحمام يعد أحد الغرف المميزة في هذه الشقة فقد عمل المزيج بين الخشب والبورسلين مزيج مبهر. الأرضية خشبية فيما عدا مساحة الدوش والذي تم تكسيتها بالكامل بالبورسيلين والموزايك مع الحرص على الفصل بين المساحتين بلوح زجاجي.
تم إضافة بعض الأثاث على الحائط وتحت الحوض ليضيف للحمام مساحة تخزينية بلون خشبي داكن يتباين مع طاقم الحمام الأبيض.
في نهاية جولتنا نزور هذه الغرفة والتي تظهر ميول أصحاب الشقة الفنية، فهي مكونة من مكتبة كبيرة تحتوي على الكثير من الكتب بالإضافة لوجود البيانو والذي يرعى الجانب الموسيقي لديهم كما يعطي للنصميم رونقاً وتميز.