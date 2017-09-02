شقة بسيطة بلمسات أنيقة

نبدأ بالمدخل والذي صمم بشكل عملي ووظيفي فمن خلاله يمكنك الوصول لأى مكان في الشقة سواء كان مساحة الاستقبال العامة أو المساحات الداخلية الخاصة. يسيطر على المدخل اللون الأبيض في الحوائط مع الأرضيات الخشبية الجميلة والتي تعطي تباين وأناقة خاصة، لكن نجد أن المدخل تم تزينه بقطعة أثاث كلاسيكي ومميزة في تصميمها، وعلى الرغم من ذلك فهي لا تأخذ الكثير من المساحة فقد تم إختيار موقعها ببراعة.