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شقة بسيطة بلمسات أنيقة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana غرفة المعيشة
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جولتنا اليوم في شقة بسيطة من أعمال STUDIO DI ARCHITETTURA CINZIA BESANA. هذه الشقة لها طابع مودرن على الرغم من إضافة لمسات وعناصر من طرز أخرى تعطيها أناقة غير عادية. فتعالوا نبدأ جولتنا سوياً…

المدخل

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana الممر الحديث، المدخل و الدرج
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

نبدأ بالمدخل والذي صمم بشكل عملي ووظيفي فمن خلاله يمكنك الوصول لأى مكان في الشقة سواء كان مساحة الاستقبال العامة أو المساحات الداخلية الخاصة. يسيطر على المدخل اللون الأبيض في الحوائط مع الأرضيات الخشبية الجميلة والتي تعطي تباين وأناقة خاصة، لكن نجد أن المدخل تم تزينه بقطعة أثاث كلاسيكي ومميزة في تصميمها، وعلى الرغم من ذلك فهي لا تأخذ الكثير من المساحة  فقد تم إختيار موقعها ببراعة.

​الاستقبال

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana غرفة المعيشة
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

بالدخول لفراغ الاستقبال نجد أن المساحة والتي قد تبدو صغيرة لكنها مستغلة بشكل رائع…

المعيشة

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana غرفة المعيشة
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

تم إضافة أريكة ذات طراز مودرن بسيط بجانبها طاولة جانبية رقيقة، وعلى الجانب الآخر نلاحظ وجود رفوف أفقية ذات عرض بسيط تمكن ساكني البيت من تخزين كتبهم بشكل منظم وغير ملحوظ، وأمامها على الجانب الآخر تلفاز. في غرفة المعيشة  تم تزين النافذة بساترة أنيقة منسدلة تعطي مظهر رومانسي للفراغ.

السفرة

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana غرفة المعيشة
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

أما السفرة فهي تستند على الحائط وتفصل بين مساحة المعيشة والمطبخ  طاولة السفرة. تكفي 4 أشخاص وقد تم اختيار قطع أثاث بسيطة وخفيفة حتى لا تخلق إزدحام في الغرفة.

المطبخ

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana مطبخ
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

مصمم بعناية فائقة بحيث لا يخلق أي ازدحام في المساحة البسيطة. فقد تم عمل كل الخزانات بحيث تكون مدمجة وتظهر كجزء من الحائط وليست عبئ عليه. خزانات المطبخ تنوعت في شكلها ولونها فجزء منها أخذ اللون الأبيض، جزء آخر أخذ خامة الخشب.

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana مطبخ
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

أما الجزء الجانبي فقد أخذ لون كريمي يعطي للغرفة لمسة أنيقة وعلى الرغم من إختلاف الألوان لكن تظهر المساحة بشكل أنيق ومتجانس

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الممر

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana الممر الحديث، المدخل و الدرج
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

بالدخول للجزء الداخلي نلاحظ استغلال المساحة في الممر لعمل خزانة مدفونة والتي يمكن استغلالها لتخزين الأغراض المختلفة من أدوات نظافة أو ملابس موسمية.

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana مطبخ
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

في المطبخ نرى أن سطح العمل امتد على الحائط ليخلق شكل جميل وجزء لحماية الحائط الأبيض من أثاث العمل بالمطبخ  أخذ اللون الرمادي.

​غرفة النوم

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana غرفة نوم
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

ندخل لغرفة النوم نجدها تأخذ نفس طابع البساطة المكرر في باقي الشقة لكنها يغلب عليها اللون الأبيض في المفروشات، الدولاب المدمج والحوائط. فقط ظهر السرير وأخذ لون بني داكن من خامة الجلد ليضيف تباين للغرفة ويمنع الملل

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana غرفة نوم
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

الستارة الخفيفة والمنسدلة أضافة لمسات رومانسية للنافذة بالإضافة لوحدة الإضاءة الكريستال الكلاسيكية.

​الحمام

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana حمام
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

بلا شك فإن الحمام يعد أحد الغرف المميزة في هذه الشقة فقد عمل المزيج بين الخشب والبورسلين مزيج مبهر. الأرضية خشبية فيما عدا مساحة الدوش والذي تم تكسيتها بالكامل بالبورسيلين والموزايك مع الحرص على الفصل بين المساحتين بلوح زجاجي. 

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana حمام
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

تم إضافة بعض الأثاث على الحائط وتحت الحوض ليضيف للحمام مساحة تخزينية بلون خشبي داكن يتباين مع طاقم الحمام الأبيض.

​غرفة ثقافية

Caza BZ, studio di architettura cinzia besana studio di architettura cinzia besana مكتب عمل أو دراسة
studio di architettura cinzia besana

studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana
studio di architettura cinzia besana

في نهاية جولتنا نزور هذه الغرفة والتي تظهر ميول أصحاب الشقة الفنية، فهي مكونة من مكتبة كبيرة تحتوي على الكثير من الكتب بالإضافة لوجود البيانو والذي يرعى الجانب الموسيقي لديهم كما يعطي للنصميم رونقاً وتميز.

شقة مفعمة بالألوان والنقوشات
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