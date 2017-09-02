شقة مفعمة بالألوان والنقوشات

إذا كنت تفضل الألوان والنقوشات فتعالي معي في جولة اليوم والتي نستعرض كيف توصل المصممين في STUDIODONIZELLI لحلول رائعة والتي تم دمج وتطبيق الألوان والنقوشات بشكل رائع وجميل وغير مبتذل أو مؤذي بصرياً. هذا المنزل القديم في ميلان بايطاليا بمساحة 180 متر مربع تم تجديده بالكامل. حيث كانت المساحة الأصلية مفتوحة لكن تم تقسيمها بشكل جديد لتكون عملية ومعاصره بدون التضحية بالأجواء القديمة.
نبدأ بالمدخل ذوالتصميم البسيط والرائع. بداية من الألوان المحايدة على الحائط واستغلال المساحة بين الأعمدة لإضافة أرفف ومساحة تخزينة، مع إضافة السبوتات في السقف ذات الشكل المربع الأنيق. أما الأرضية والتي تعد بطلة المشهد حيث تم المزج بين اللونين الأبيض والاسود مع إضافة اطار بسيط منقوش بينهم يظهر المدخل بشكل منتعش ورائع.
بالدخول للمطبخ نرى أنه مفعم بالحركة والجرآة على الرغم من بساطته. السبب في ذلك هو الاساسيات ذات الخطوط البسيطة والألوان المحايدة ثم مزج الألون والتقوشات بشكل منمق. فعلى الحائط الخاص بالمطبخ تم إضافة بلاطات ذات نقوشات هندسية مع تسليط الضوء عليها لتظهر بشكل بارز في المطبخ البسيط والمكون من خزانات بلونين الأبيض والبني الداكن. على الأرضية الخشبية تم استخدام سجادة بسيطة بلون بنفسجي ونقوش الزهور الأنيقة.
بجانب المطبخ نلاحظ وجود طاولة سفرة طويلة أخذت لون أبيض من خامة الكوريان، أما الكراسي فأخذت لون بنفسجي فاتح مع تصاميم بسيطة وخفيفة. تم إضافة مفرش سفرة رائع مخطط بألوان متعددة تشبه ألوان الفاكهة الأنيقة كما يتم تسليط الضوء عليها باستخدام وحدة الضوء المتدلية أعلى الطاولة.
هذه الشقة تميز بتواجد أكثر من حمام سنستعرضهم سوياً..
هنا في حمام غرفة الضيوف وعلى الرغم من أن حدود حوائط الحمام تبدو غريبة وغير مستوية لكنه مصمم بشكل يجعلك تتغاضى عن هذه الزوايا. فالأرضية من بلاطات بألوان أنيقة ونقشة مميزة. أما الحوائط فقد أخذت لون أزرق عميق والذي يمكن أن يكون اختيار جرئ من المصمم حيث أن المساحة صغيرة لكن النتيجة رائعة. تم استخدام مرآة كبيرة محاطة بإضاءة نيون رائعة، كما تم إضافة رخامة بلون فاتح عليها حوض الغسيل مع توفير رف سفلي لتخزين الأغراض المختلفة في هذا الحمام الصغير.
حمام غرف النوم الرئيسية أيضاً حمام ذو مساحة صغيرة لكنه مصمم بشكل مختلف تماماً حيث أن الأرضية هنا من الخشب وتم اقتطاع جزء للاستحمام مع الفصل بالزجاج وباب زجاجي. تم تكسية حائط الدوش بألوان ونقوشات مختلفة لتعطي الحمام مظهر أنيق ومميز وعلى الرغم من ضيق المساحة فقد تم توفير مساحة تخزنية أسفل الحوض من خلال إضافة أدراج سفلية.
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هذا الحمام أيضاً يتكرر فيه نفس الفكرة وهي استخدام بلاطات ذات نقوشات هندسية وألوان جميلة على الأرضية، الحائط وداخل مساحة الدوش. تم إضافة اكسسوارات رائعة مثل المرآة والإضاءات والرف الخشبي بجانب وتحت الحوض والذي وفر مساحة تخزين ووضع الأشياء المختلفة بما يتناسب مع المساحة الصغيرة.