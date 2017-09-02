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شقة مفعمة بالألوان والنقوشات

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli مطبخ
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إذا كنت تفضل الألوان والنقوشات فتعالي معي في جولة اليوم والتي نستعرض كيف توصل المصممين في STUDIODONIZELLI لحلول رائعة والتي تم دمج وتطبيق الألوان والنقوشات بشكل رائع وجميل وغير مبتذل أو مؤذي بصرياً. هذا المنزل القديم في ميلان بايطاليا بمساحة 180 متر مربع تم تجديده بالكامل. حيث كانت المساحة الأصلية مفتوحة لكن تم تقسيمها بشكل جديد لتكون عملية ومعاصره بدون التضحية بالأجواء القديمة.

مدخل

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli الممر الحديث، المدخل و الدرج
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

نبدأ بالمدخل ذوالتصميم البسيط والرائع. بداية من الألوان المحايدة على الحائط واستغلال المساحة بين الأعمدة لإضافة أرفف ومساحة تخزينة، مع إضافة السبوتات في السقف ذات الشكل المربع الأنيق. أما الأرضية والتي تعد بطلة المشهد حيث تم المزج بين اللونين الأبيض والاسود مع إضافة اطار بسيط منقوش بينهم يظهر المدخل بشكل منتعش ورائع.

المطبخ

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli مطبخ
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

بالدخول للمطبخ نرى أنه مفعم بالحركة والجرآة على الرغم من بساطته. السبب في ذلك هو الاساسيات ذات الخطوط البسيطة والألوان المحايدة ثم مزج الألون والتقوشات بشكل منمق. فعلى الحائط الخاص بالمطبخ تم إضافة بلاطات ذات نقوشات هندسية مع تسليط الضوء عليها لتظهر بشكل بارز في المطبخ البسيط والمكون من خزانات بلونين الأبيض والبني الداكن. على الأرضية الخشبية تم استخدام سجادة بسيطة بلون بنفسجي ونقوش الزهور الأنيقة.

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli مطبخ
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

السفرة

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli مطبخ
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

بجانب المطبخ نلاحظ وجود طاولة سفرة طويلة أخذت لون أبيض من خامة الكوريان، أما الكراسي فأخذت لون بنفسجي فاتح مع تصاميم بسيطة وخفيفة. تم إضافة مفرش سفرة رائع مخطط بألوان متعددة تشبه ألوان الفاكهة الأنيقة كما يتم تسليط الضوء عليها باستخدام وحدة الضوء المتدلية أعلى الطاولة.

​حمام رقم 1: حمام الضيوف

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli حمام رخام
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

هذه الشقة تميز بتواجد أكثر من حمام سنستعرضهم سوياً..

هنا في حمام غرفة الضيوف وعلى الرغم من أن حدود حوائط الحمام تبدو غريبة وغير مستوية لكنه مصمم بشكل يجعلك تتغاضى عن هذه الزوايا. فالأرضية من بلاطات بألوان أنيقة ونقشة مميزة. أما الحوائط فقد أخذت لون أزرق عميق والذي يمكن أن يكون اختيار جرئ من المصمم حيث أن المساحة صغيرة لكن النتيجة رائعة. تم استخدام مرآة كبيرة محاطة بإضاءة نيون رائعة، كما تم إضافة رخامة بلون فاتح عليها حوض الغسيل مع توفير رف سفلي لتخزين الأغراض المختلفة في هذا الحمام الصغير.

​حمام رقم 2: حمام غرف النوم الرئيسية

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli حمام سيراميك
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

حمام غرف النوم الرئيسية أيضاً حمام ذو مساحة صغيرة لكنه مصمم بشكل مختلف تماماً حيث أن الأرضية هنا من الخشب وتم اقتطاع جزء للاستحمام مع الفصل بالزجاج وباب زجاجي. تم تكسية حائط الدوش بألوان ونقوشات مختلفة لتعطي الحمام مظهر أنيق ومميز وعلى الرغم من ضيق المساحة فقد تم توفير مساحة تخزنية أسفل الحوض من خلال إضافة أدراج سفلية.

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​حمام رقم 3: حمام رئيسي

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli حمام سيراميك
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

هذا الحمام أيضاً يتكرر فيه نفس الفكرة وهي استخدام بلاطات ذات نقوشات هندسية وألوان جميلة على الأرضية، الحائط وداخل مساحة الدوش. تم إضافة اكسسوارات رائعة مثل المرآة والإضاءات والرف الخشبي بجانب وتحت الحوض والذي وفر مساحة تخزين ووضع الأشياء المختلفة بما يتناسب مع المساحة الصغيرة.

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