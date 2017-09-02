شقة مفعمة بالألوان والنقوشات

هذه الشقة تميز بتواجد أكثر من حمام سنستعرضهم سوياً..

هنا في حمام غرفة الضيوف وعلى الرغم من أن حدود حوائط الحمام تبدو غريبة وغير مستوية لكنه مصمم بشكل يجعلك تتغاضى عن هذه الزوايا. فالأرضية من بلاطات بألوان أنيقة ونقشة مميزة. أما الحوائط فقد أخذت لون أزرق عميق والذي يمكن أن يكون اختيار جرئ من المصمم حيث أن المساحة صغيرة لكن النتيجة رائعة. تم استخدام مرآة كبيرة محاطة بإضاءة نيون رائعة، كما تم إضافة رخامة بلون فاتح عليها حوض الغسيل مع توفير رف سفلي لتخزين الأغراض المختلفة في هذا الحمام الصغير.