كيف يمكنك تصميم بيتك على الطراز المينمال

أسلوب الحياة المينيمال يلعب دور مهم للكثير من الناس في الوقت الحالي حيث أن الحياة اليومية المتسارعة تجلب لنا الكثير من التوتر والضغط فمن المهم أن نصمم بيوتنا بحيث تكون مساحة للراحة النفسية ندخلها في نهاية اليوم لتسترخي ونرتاح بحيث تكون مزيج من الراحة والعصرية.
إذا كنت تود أن تصمم منزلك على الطراز المينيمال فعليك أن تتبع بعض الأشياء والتي ستساعدك أن تأثث بيتك بشكل يضمن لك ألا يكون فارغ أو فقير في تصميمه مع الحفاظ على المبادئ البسيطة المينيمال. الأسلوب المينيمال هو عبارة عن طريقة ماهرة للعب وتداخل الألوان والخطوط البسيطة وطريقة سهلة أن يكون منزلك مرحب ووظيفي بكل تفاصيله يجب أن تظهر العملية ليس فقط في الغرف بل في كل أنحاء وأركان المنزل بحيث تستشعر أن منزلك قد خضع لخطة تغير ناجحة للطراز المينيمال وأنه أثر على حياتك بشكل إيجابي.
إذا كنت تفكر في تغيير طراز بيتك للطراز المينيمال من طراز آخر مختلف تماماً يجب أن تكون حريص قم بعمل نظام صارم تريد تطبيقه في كل الغرف واعلم أنها ستأخذ بعض الوقت للوصول للنتيجة المرجوة إذا أردت نتائج سريعة فسينتج عن ذلك حدوث فوضى والذي سينتج عنه حدوث اضطراب وإحباط
قم بالبدء بأي غرفة تود أن تتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح هنا تم اتباع أسلوب حيث تم تحريك الأثاث الكبير ليكون محور الانتباه أولاً والذي يعد قرار صحيح حيث أنه من المهم عند تأثيث بيتك على الطراز المينيمال أن تتعامل مع العناصر الأكبر ثم الأصغر
الأثاث الذي يتبع الطراز المينيمال يتميز بالخطوط الواضحة بألوان مشرقة ومرحبة هذه المواصفات والقواعد تعطيك ميزة رائعة وخاصة في الغرف الصغيرة فيمكنك الحصول على طراز مينيمال حتى في أصغر الغرف الألوان الفاتحة تساعد أن تجعل الغرفة أكثر ترحاباً وشفافية.
أثاث مثل الأريكة يعد ذو أهمية بالغة هنا حيث أن هذا التصميم دائماً ما يأتي بألوان مثل درجات الرمادي أو الأبيض كما يتناسب مع باقي الأثاث المينيمال مثل الطاولات، الأدراج والخزانات لكن يجب ألا تنسى إضافة اللون الأبيض.
أهم مميزات وخصائص الأسلوب المينيمال هو استخدام العناصر المهمة فقط والتخلص مما لا تحتاج هذا لا يعني اعتبار الاكسسوارات أو العناصر التجميلية والتكميلية غير ضرورية لكن وجودهم قد لا يظهر الطراز المينيمال بالشكل المعتاد. لذلك فقد حان الوقت لإزالة العناصر التجميلية الزائدة والتي تخلق إزدحام كما أنها عناصر جامعة للأتربة وقم بتجربة الغرفة بشكل جديد ومختلف.
من المهم غلق الفجوة بين قواعد الأسلوب المينيمال والذي يمكن تطبيقه في منازلنا فيجب الحرص على خلق فراغات بسيطة وفارغة نسبياً لتكون مريحة بصرياً وتشعرك بالراحة النفسية كما أنها تطلق العنان لخيالك و قدرتك الإبداعية.
إقرأ: 10 أفكار بسيطة لتزين وتجميل منزلك (مع تحديد تكلفة كل منها)
سواء قمت بتطبيق الطراز المينيمال في إختيار خامة الأرضيات أو قمت باختيار خامة تقليدي مثل خشب HDF فعلينا التحرر من فكرة أن الأرضيات يجب تغطيتها بالسجاد أو المفروشات أو اي اكسسوارات أخرى.
لذلك فمن المهم اختيار خامة الأرضية وشكلها والنقوشات الخاصة بها وأن تكون بألوان مشرقة وجميلة. فيمكنك استبدال السجاد باكسسوارات مثل أصص النباتات لكن يجب تجنب زحام الأرضية بأثاث أو اكسسوارات مختلفة حيث أن يأتي على حساب الأسلوب المينيمال.
إذا كان لديك وحدة تخزينية بها أرفف وأدراج فيكون هناك فرصة لتزين سطحها باكسسوارات متعددة وعناصر تزيينية رائعة. لكن يجب الاهتمام والحرص ألا نتجه إلى تزين الأسطح بعناصر مثل الكريستالات والتحف الكبيرة كما يتجه الكثير الى ترك الأسطح فارغة وإخلائها من أي معوقات بصرية حيث أن هذه الطريقة تعطي انطباع أكبر بالنظام والهدوء على عكس الأسطح المزدحمة والتي تعطي انطباع بالضيق. كما يجب الاهتمام بتنظيف الاسطح لمنع تكون الأتربة أو الأوساخ.
تصميم منزلك على الطراز المينيمال يعني شغل أقل للحوائط من اطارات وصور وبوسترات أو أي عناصر أخرى للتزين. إذا لم تكن تستطيع العيش بدون أي ديكورات على الحائط فاحرص على اختيار عناصر بسيطة بألوان أحادية بإطارات غير ملفتة للنظر بحيث تكون متناسبة مع طراز منزلك الجديد وشكل الأثاث في الغرفة. يمكنك استخدام ألوان صريحة لكن يجب تجنب العناصر الصارخة أو اللافتة للنظر.
يجب أن تكون اللوحات على الحائط متوافقة مع الأثاث والأسلوب المينيمال المتبع فلا داعي للإطارات الكبيرة والملفتة فلن تتناسب مع الأسلوب المينيمال المراد اتباعه.
هذه الفكرة تعد رائعة وعملية وخاصة إذا كانت الخامة المستخدمة تأتي بلون واحد والتي تجنبك الشعور بالملل في الغرفة متناهية البساطة وتعطي منزلك وحوائط مظهر جميل وفريد من نوعه.
إذا توافرت لك الفرصة فيمكنك التخلي عن وجود الستائر التقليدية على نوافذ منزلك والتي من دونها يمكن للضوء التغلل لداخل منزلك بأكبر قدر. كما أن الستائر البسيطة والخفيفة لها تأثر أفضل على إظهار البيت بشكل بسيط.
من المهم أن تتخلى عن بعض الاكسسوارات الديكورية حيث أن الاسلوب المينمال ينص على خفة التصميم وعدم خلق ازدحام بصري بعناصر صغيرة في كل ركن وسطح. يمكنك فقط تخزين لعناصر الزائدة عن حاجتك وإخراجها عند الحاجة أو لتبديل العناصر لمنع حدوث الملل ولتبقى لأطول فترة ممكنة ملتزم باتباع المبادئ العامة للطراز المينيمال مع خلق تنوع دون الحاجة لدفع أموال زائدة لتطبيق المبدأ في حياتك أيضاً وليس فقط في بيتك.
يمكنك رؤية هذا التصميم بكثرة في النورييج