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كيف يمكنك تصميم بيتك على الطراز المينمال

Marwa Hasan Marwa Hasan
Hand drawn wall sticker collection, Vinyl Impression Vinyl Impression جدران وأرضياتديكورات الجدران
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أسلوب الحياة المينيمال يلعب دور مهم للكثير من الناس في الوقت الحالي حيث أن الحياة اليومية المتسارعة تجلب لنا الكثير من التوتر والضغط فمن المهم أن نصمم بيوتنا بحيث تكون مساحة للراحة النفسية ندخلها في نهاية اليوم لتسترخي ونرتاح بحيث تكون مزيج من الراحة والعصرية.


إذا كنت تود أن تصمم منزلك على الطراز المينيمال فعليك أن تتبع بعض الأشياء والتي ستساعدك أن تأثث بيتك بشكل يضمن لك ألا يكون فارغ أو فقير في تصميمه مع الحفاظ على المبادئ البسيطة المينيمال. الأسلوب المينيمال هو عبارة عن طريقة ماهرة للعب وتداخل الألوان والخطوط البسيطة وطريقة سهلة أن يكون منزلك مرحب ووظيفي بكل تفاصيله يجب أن تظهر العملية ليس فقط في الغرف بل في كل أنحاء وأركان المنزل بحيث تستشعر أن منزلك قد خضع لخطة تغير ناجحة للطراز المينيمال وأنه أثر على حياتك بشكل إيجابي.

​قم بتعديل غرفة بعد الأخرى

Einfamilienhaus 2013, Bernd Gruber Kitzbühel Bernd Gruber Kitzbühel غرفة المعيشة
Bernd Gruber Kitzbühel

Bernd Gruber Kitzbühel
Bernd Gruber Kitzbühel
Bernd Gruber Kitzbühel

إذا كنت تفكر في تغيير طراز بيتك للطراز المينيمال من طراز آخر مختلف تماماً يجب أن تكون حريص  قم بعمل نظام صارم تريد تطبيقه في كل الغرف واعلم أنها ستأخذ بعض الوقت للوصول للنتيجة المرجوة إذا أردت نتائج سريعة فسينتج عن ذلك حدوث فوضى والذي سينتج عنه حدوث اضطراب وإحباط

قم بالبدء بأي غرفة تود أن تتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح هنا تم اتباع أسلوب حيث تم تحريك الأثاث الكبير ليكون محور الانتباه  أولاً والذي يعد قرار صحيح حيث أنه من المهم عند تأثيث بيتك على الطراز المينيمال أن تتعامل مع العناصر الأكبر ثم الأصغر

​ابدأ بالأثاث

NEUBAU EINES EINFAMILIENHAUSES MIT TIEFGARAGE, Förstl Naturstein Förstl Naturstein غرفة المعيشة حجر جيري
Förstl Naturstein

Förstl Naturstein
Förstl Naturstein
Förstl Naturstein

الأثاث الذي يتبع الطراز المينيمال يتميز بالخطوط الواضحة بألوان مشرقة ومرحبة هذه المواصفات والقواعد تعطيك ميزة رائعة وخاصة في الغرف الصغيرة فيمكنك الحصول على طراز مينيمال حتى في أصغر الغرف الألوان الفاتحة تساعد أن تجعل الغرفة أكثر ترحاباً وشفافية.


أثاث مثل الأريكة يعد ذو أهمية بالغة هنا حيث أن هذا التصميم دائماً ما يأتي بألوان مثل درجات الرمادي أو الأبيض كما يتناسب مع باقي الأثاث المينيمال مثل الطاولات، الأدراج والخزانات لكن يجب ألا تنسى إضافة اللون الأبيض.

​ابقي فقط العناصر المهمة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أهم مميزات وخصائص الأسلوب المينيمال هو استخدام العناصر المهمة فقط والتخلص مما لا تحتاج هذا لا يعني اعتبار الاكسسوارات أو العناصر التجميلية والتكميلية غير ضرورية لكن وجودهم قد لا يظهر الطراز المينيمال بالشكل المعتاد. لذلك فقد حان الوقت لإزالة العناصر التجميلية الزائدة والتي تخلق إزدحام كما أنها عناصر جامعة للأتربة وقم بتجربة الغرفة بشكل جديد ومختلف.


من المهم غلق الفجوة بين قواعد الأسلوب المينيمال والذي يمكن تطبيقه في منازلنا فيجب الحرص على خلق فراغات بسيطة وفارغة نسبياً لتكون مريحة بصرياً وتشعرك بالراحة النفسية كما أنها تطلق العنان لخيالك و قدرتك الإبداعية.

إقرأ: 10 أفكار بسيطة لتزين وتجميل منزلك (مع تحديد تكلفة كل منها)

​أرضيات حرة

haus s / konzept, interieur- und möbeldesign, 22quadrat 22quadrat غرفة المعيشة
22quadrat

22quadrat
22quadrat
22quadrat

سواء قمت بتطبيق الطراز المينيمال في إختيار خامة الأرضيات أو قمت باختيار خامة تقليدي مثل خشب HDF فعلينا التحرر من فكرة أن الأرضيات يجب تغطيتها بالسجاد أو المفروشات أو اي اكسسوارات أخرى.


  لذلك فمن المهم اختيار خامة الأرضية وشكلها والنقوشات الخاصة بها وأن تكون بألوان مشرقة وجميلة. فيمكنك استبدال السجاد باكسسوارات مثل أصص النباتات لكن يجب تجنب زحام الأرضية بأثاث أو اكسسوارات مختلفة حيث أن يأتي على حساب الأسلوب المينيمال.

​أسطح حرة

Wohnräume, Innenarchitektur Schucker & Krumm Innenarchitektur Schucker & Krumm غرفة المعيشة
Innenarchitektur Schucker &amp; Krumm

Innenarchitektur Schucker & Krumm
Innenarchitektur Schucker &amp; Krumm
Innenarchitektur Schucker & Krumm

إذا كان لديك وحدة تخزينية بها أرفف وأدراج فيكون هناك فرصة لتزين سطحها باكسسوارات متعددة وعناصر تزيينية رائعة. لكن يجب الاهتمام والحرص ألا نتجه إلى تزين الأسطح بعناصر مثل الكريستالات والتحف الكبيرة كما يتجه الكثير الى ترك الأسطح فارغة وإخلائها من أي معوقات بصرية حيث أن هذه الطريقة تعطي انطباع أكبر بالنظام والهدوء على عكس الأسطح المزدحمة والتي تعطي انطباع بالضيق. كما يجب الاهتمام بتنظيف الاسطح لمنع تكون الأتربة أو الأوساخ.

​حوائط حرة

Haus F, PaulBretz Architectes PaulBretz Architectes غرفة المعيشة
PaulBretz Architectes

PaulBretz Architectes
PaulBretz Architectes
PaulBretz Architectes

تصميم منزلك على الطراز المينيمال يعني شغل أقل للحوائط  من اطارات وصور وبوسترات أو أي عناصر أخرى للتزين. إذا لم تكن تستطيع العيش بدون أي ديكورات على الحائط  فاحرص على اختيار عناصر بسيطة بألوان أحادية بإطارات غير ملفتة للنظر بحيث تكون متناسبة مع طراز منزلك الجديد وشكل الأثاث في الغرفة. يمكنك استخدام ألوان صريحة لكن يجب تجنب العناصر الصارخة أو اللافتة للنظر.


  يجب أن تكون اللوحات على الحائط متوافقة مع الأثاث والأسلوب المينيمال المتبع فلا داعي للإطارات الكبيرة والملفتة فلن تتناسب مع الأسلوب المينيمال المراد اتباعه.

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ورق حائط وملصقات

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers Vinyl Impression جدران وأرضياتديكورات الجدران
Vinyl Impression

Hand drawn flower (pack 1) wall stickers

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

هذه الفكرة تعد رائعة وعملية وخاصة إذا كانت الخامة المستخدمة تأتي بلون واحد والتي تجنبك الشعور بالملل في الغرفة متناهية البساطة وتعطي منزلك وحوائط مظهر جميل وفريد من نوعه.

​نوافذ خفيفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا توافرت لك الفرصة فيمكنك التخلي عن وجود الستائر التقليدية على نوافذ منزلك والتي من دونها يمكن للضوء التغلل لداخل منزلك بأكبر قدر. كما أن الستائر البسيطة والخفيفة لها تأثر أفضل على إظهار البيت بشكل بسيط.

​قم بإزالة وتخزين بعض العناصر والاكسسوارات

Haus D | Köln-Müngersdorf, Skandella Architektur Innenarchitektur Skandella Architektur Innenarchitektur غرفة المعيشة
Skandella Architektur Innenarchitektur

Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur
Skandella Architektur Innenarchitektur

من المهم أن تتخلى عن بعض الاكسسوارات الديكورية حيث أن الاسلوب المينمال ينص على خفة التصميم وعدم خلق ازدحام بصري بعناصر صغيرة في كل ركن وسطح. يمكنك فقط تخزين لعناصر الزائدة عن حاجتك وإخراجها عند الحاجة أو لتبديل العناصر لمنع حدوث الملل ولتبقى لأطول فترة ممكنة ملتزم باتباع المبادئ العامة للطراز المينيمال مع خلق تنوع دون الحاجة لدفع أموال زائدة لتطبيق المبدأ في حياتك أيضاً وليس فقط في بيتك.


  يمكنك رؤية هذا التصميم بكثرة في النورييج

Flat_k57, ECOForma ECOForma غرفة الاطفال خشب Grey
ECOForma

ECOForma
ECOForma
ECOForma

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS غرفة نوم
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة السفرة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Two bespoke wardrobe units Purdom's Bespoke Furniture غرفة نومخزانة الملابس خشب White white,marble,woord flooring,wardrobe,wood,storage,fireplace,master bedroom
Purdom&#39;s Bespoke Furniture

Two bespoke wardrobe units

Purdom's Bespoke Furniture
Purdom&#39;s Bespoke Furniture
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منزل أنيق على طراز الشابي شيك المعاصر
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