تصميم المطبخ لم يعد مجرد حوض و بوتوجاز و مكان للثلاجة و الخزانات و كفى، تصميم المطبخ تخطى إيجاد مكان مناسب للرخامة أو للمايكروويف أو حتى ايجاد مكان مبتكر لغسالة الملابس، تصميم المطبخ أصبح إبداع يجمع بين العملية و الجانب الجمالي، لذا سنقدم لكم اليوم برفقة هوميفاي 7 أنواع مميزة لكسوة جدران المطبخ تتنوع في عناصر صناعتها بين البلاستيك و الاكليرك و الخشب و السيراميك و غيرها .. مما سيثري نظرتك و اختياراتك أثناء تصميمك لمطبخك الجديد أو خطة التحديث التي تنوي القيام بها لمطبخك الحالي ..
إليكم التفاصيل حتى يكون مطبخكم في أبهى صورة ..
البلاستيك المطلي بطبقة اكليرك يعتبر من أروع الحلول لكساء الجدران الرئيسية في مطبخك خصوصاً لقدرته الكبيرة على مقاومة الماء و عدم التفاعل معها و التأثر بها و كذلك يعتبر البلاستيك و الإكليرك من المواد التي يمكن أن تتنوع ألوانها باي درجة في خيالك ترغب في وجودها في مطبخك .
السيراميك من أكثر الأغطية للجدران انتشاراً في العالم نظراً لقلة ثمنه و سهولة تركيبه و تنظيفه و قدرتها على مقاومة الماء و الحرارة و تنوعه في العديد من الأشكال و الأنواع التي تتلاقى مع أذواق العديد من الناس .
السيراميك أيضاً له لمعان مناسب للمطبخ و نعومة في الملمس كذلك كما أنه يساعدك على استخدام منظفات و أدوات أقل في تنظيفه إن لم يكن الماء هو وسيلة فعالة في عودته لبريقه مرة أخرى، و لكن من أكثر الاشياء التي تعتبر من العوامل السلبية للسيراميك أو أي سطح لامع و ناعم عموماً هو تراكم الأبخرة و دهون الطهي و الحل في ذلك الأمر بسيط ينحصر في تركيب شفاط قوي في المطبخ أو التنظيف أولاً بأول مع وجود منفذ لخروج كل تلك الأبخرة للخارج .
الخشب من أروع المواد الطبيعية التي يمكن أن تستخدم في الديكور عموماً و استخدام ليغطي حائط المطبخ يعد من الخيارات الرائعة التي يمكن اتخاذها خصوصاً في تصميم عام للمنزل يستخدم الخشب أيضاً كوسيلة لزخرفته .
لو قررت استخدام الخشب فعليك الاهتمام بطريقة تركيبه فليس أي فني يمكنه أن يتعامل مع حوائط الخشب من حيث تنظيفه و تلميعه و تركيبه بالطريقة الصحيحة حتى لا يحتاج بعد ذلك عمل آخر و مصاريف أخرى لعلاجه .
الخشب يحتاج لصيانة دورية و مظهره الرائع يدوم لو قمت بتلك الصيانة فترة بعد الأخرى دون اهمال و يمكن أن يكون العيب الواضح في الخشب هو التأثر الشديد بالماء و البخار و لكن بفضل الصناعة تم ابتكار العديد من الانواع المقاومة لكل تلك المؤثرات
الفينيل من أقل المواد سعراً و يستخدم بطريقة رائعة في التصميمات الحداثية لكساء جدران المطابخ بطريقة مرضية للغاية، الفينيل يغطي الجدار عن طريق اللصق في المقام الأول لذا لا ينصح بتوجيه الماء مباشرة نحوه في حالة التنظيف و يكتفى فقط بالمسح بقطع مبتلة .
الفينيل يساعد مطبخك على التألق لأنه يطبع عليه أي شكل أو عبارة ترغب في تواجدها لديك فبالتالي سيكون لديك قائمة عريضة من الخيارات الممكنة في حالة بحثك عن الشكل الامثل الذي سيكون عليه فينيل جدران مطبخك
الحجر من المواد الطبيعية التي وجدت طريقها لتصميم المطابخ مؤخراً بالشكل المعروف في كساء الجدران لاسيما الأحجار الرفيعة و المتداخلة الألوان و ذات القوام المتشابة، هي رائعة في المطبخ و مناسبة للغاية لكل الظروف المحيطة من ماء و بخار و ارتفاع درجة الحرارة و يمكن تنظيفها بسهولة ، باختصار هي أكثر المواد عملية فوق جدران مطبخك و السقف كذلك
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ورق الحائط من أجمل ما تبقى من موضة الثمانينيات من القرن الماضي في ديكور المنازل حتى يومنا هذا، الورق مثالي في حالة رغبتك في الحصول على جدران هادئة و مناظر مصورة كما يحلو لك فهي يتوفر منها الكثير من الأشكال كما تمكنك من سهولة التغيير فيما بعد لسهولة زالتها
من أحدث الاستخدامات لكسوة الجدران يعد الفولاذ المقاوم للصدأ و أثر الماء و الحرارة و الأبخرة من الاستخدامات التي لاقت رواجاً في تصميم المطابخ في الوقت الحالي لسهولة تنظيفه و تماشيه مع أكثر من كساء آخر للجدران المجاورة له مثل هذا التصميم الذي يظهر فيه تآلف بين الفولاذ الفضي المظهر و اللون الأسود و الأصفر المحيطين به