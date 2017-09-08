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7 أنواع مميزة لكسوة جدران المطبخ

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify مطبخ
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تصميم المطبخ لم يعد مجرد حوض و بوتوجاز و مكان للثلاجة و الخزانات و كفى، تصميم المطبخ تخطى إيجاد مكان مناسب للرخامة أو للمايكروويف أو حتى ايجاد مكان مبتكر لغسالة الملابس، تصميم المطبخ أصبح إبداع يجمع بين العملية و الجانب الجمالي، لذا سنقدم لكم اليوم برفقة هوميفاي 7 أنواع مميزة لكسوة جدران المطبخ تتنوع في عناصر صناعتها بين البلاستيك و الاكليرك و الخشب و السيراميك و غيرها .. مما سيثري نظرتك و اختياراتك أثناء تصميمك لمطبخك الجديد أو خطة التحديث التي تنوي القيام بها لمطبخك الحالي ..

إليكم التفاصيل حتى يكون مطبخكم في أبهى صورة ..

الدهانات البلاستيك والاكريليك

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow. homify مطبخ
homify

White, black, stainless steel and a vibrant splash of yellow.

homify
homify
homify

البلاستيك المطلي بطبقة اكليرك يعتبر من أروع الحلول لكساء الجدران الرئيسية في مطبخك خصوصاً لقدرته الكبيرة على مقاومة الماء و عدم التفاعل معها و التأثر بها و كذلك يعتبر البلاستيك و الإكليرك من المواد التي يمكن أن تتنوع ألوانها باي درجة في خيالك ترغب في وجودها في مطبخك .

بلاط السيراميك

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

السيراميك من أكثر الأغطية للجدران انتشاراً في العالم نظراً لقلة ثمنه و سهولة تركيبه و تنظيفه و قدرتها على مقاومة الماء و الحرارة و تنوعه في العديد من الأشكال و الأنواع التي تتلاقى مع أذواق العديد من الناس .

السيراميك أيضاً له لمعان مناسب للمطبخ و نعومة في الملمس كذلك كما أنه يساعدك على استخدام منظفات و أدوات أقل في تنظيفه إن لم يكن الماء هو وسيلة فعالة في عودته لبريقه مرة أخرى، و لكن من أكثر الاشياء التي تعتبر من العوامل السلبية للسيراميك أو أي سطح لامع و ناعم عموماً هو تراكم الأبخرة و دهون الطهي و الحل في ذلك الأمر بسيط ينحصر في تركيب شفاط قوي في المطبخ أو التنظيف أولاً بأول مع وجود منفذ لخروج كل تلك الأبخرة للخارج .

خشب

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design مطبخ
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

الخشب من أروع المواد الطبيعية التي يمكن أن تستخدم في الديكور عموماً و استخدام ليغطي حائط المطبخ يعد من الخيارات الرائعة التي يمكن اتخاذها خصوصاً في تصميم عام للمنزل يستخدم الخشب أيضاً كوسيلة لزخرفته .

لو قررت استخدام الخشب فعليك الاهتمام بطريقة تركيبه فليس أي فني يمكنه أن يتعامل مع حوائط الخشب من حيث تنظيفه و تلميعه و تركيبه بالطريقة الصحيحة حتى لا يحتاج بعد ذلك عمل آخر و مصاريف أخرى لعلاجه .

الخشب يحتاج لصيانة دورية و مظهره الرائع يدوم لو قمت بتلك الصيانة فترة بعد الأخرى دون اهمال و يمكن أن يكون العيب الواضح في الخشب هو  التأثر الشديد بالماء و البخار و لكن بفضل الصناعة تم ابتكار العديد من الانواع المقاومة لكل تلك المؤثرات

الفينيل

Küche, K&L Wall Art K&L Wall Art مطبخديكورات واكسسوارات
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

الفينيل من أقل المواد سعراً و يستخدم بطريقة رائعة في التصميمات الحداثية لكساء جدران المطابخ بطريقة مرضية للغاية، الفينيل يغطي الجدار عن طريق اللصق في المقام الأول لذا لا ينصح بتوجيه الماء مباشرة نحوه في حالة التنظيف و يكتفى فقط بالمسح بقطع مبتلة .

الفينيل يساعد مطبخك على التألق لأنه يطبع عليه أي شكل أو عبارة ترغب في تواجدها لديك فبالتالي سيكون لديك قائمة عريضة من الخيارات الممكنة في حالة بحثك عن الشكل الامثل الذي سيكون عليه فينيل جدران مطبخك

الحجر الطبيعي

White Gloss & Latte Oak, Creative Designs Creative Designs مطبخ
Creative Designs

White Gloss & Latte Oak

Creative Designs
Creative Designs
Creative Designs

الحجر من المواد الطبيعية التي وجدت طريقها لتصميم المطابخ مؤخراً بالشكل المعروف في كساء الجدران لاسيما الأحجار الرفيعة و المتداخلة الألوان و ذات القوام المتشابة، هي رائعة في المطبخ و مناسبة للغاية لكل الظروف المحيطة من ماء و بخار و ارتفاع درجة الحرارة و يمكن تنظيفها بسهولة ، باختصار هي أكثر المواد عملية فوق جدران مطبخك و السقف كذلك

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ورق الجدران

Cocina con zona de comedor., Dec&You Dec&You مطبخ
Dec&amp;You

Dec&You
Dec&amp;You
Dec&You

ورق الحائط من أجمل ما تبقى من موضة الثمانينيات من القرن الماضي في ديكور المنازل حتى يومنا هذا، الورق مثالي في حالة رغبتك في الحصول على جدران هادئة و مناظر مصورة كما يحلو لك فهي يتوفر منها الكثير من الأشكال كما تمكنك من سهولة التغيير فيما بعد لسهولة زالتها 

الفولاذ المقاوم للصدأ

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

من أحدث الاستخدامات لكسوة الجدران يعد الفولاذ المقاوم للصدأ و أثر الماء و الحرارة و الأبخرة من الاستخدامات التي لاقت رواجاً في تصميم المطابخ في الوقت الحالي لسهولة تنظيفه و تماشيه مع أكثر من كساء آخر للجدران المجاورة له مثل هذا التصميم الذي يظهر فيه تآلف بين الفولاذ الفضي المظهر و اللون الأسود و الأصفر المحيطين به

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