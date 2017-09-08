تصميم المطبخ لم يعد مجرد حوض و بوتوجاز و مكان للثلاجة و الخزانات و كفى، تصميم المطبخ تخطى إيجاد مكان مناسب للرخامة أو للمايكروويف أو حتى ايجاد مكان مبتكر لغسالة الملابس، تصميم المطبخ أصبح إبداع يجمع بين العملية و الجانب الجمالي، لذا سنقدم لكم اليوم برفقة هوميفاي 7 أنواع مميزة لكسوة جدران المطبخ تتنوع في عناصر صناعتها بين البلاستيك و الاكليرك و الخشب و السيراميك و غيرها .. مما سيثري نظرتك و اختياراتك أثناء تصميمك لمطبخك الجديد أو خطة التحديث التي تنوي القيام بها لمطبخك الحالي ..

إليكم التفاصيل حتى يكون مطبخكم في أبهى صورة ..