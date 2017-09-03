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أفضل الحيل لغرفة بلا نوافذ

ريم عوض ريم عوض
VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
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وجود غرفة في منزلك بلا نوافذ هو أمر مألوف، وغالبًا ما يحدث هذا في الحمام أو غرفة الملابس أو البدروم. لن تشعر بمشكلة حقيقية إذا كان تصميم المنزل منظم بشكل جيد. ولكن في تلك المساحات يجب أن يعوض ذلك النقص بتصميم جيد للأثاث والأرضيات والحوائط. `ذا كنت تظن أنك لن تستطيع أن تستخدم غير الألوان الفاتحة فهذا غير صحيح! من الممكن جدًا أن تقوم باستخدام ألوان داكنة بطريقة جذّابة ومتباينة مع باقي أجزاء الغرفة هذا بالإضافة إلى وجود تقنيات عديدة للإضاءة توفر لك شعورًا يماثل دخول ضوء الشمس. الغرف التي لا نوافذ لها يمكن أن تصمم بشكل مبهر كالغرف العادية تمامًا، لهذا اليوم وقبل أن تبدأ في التخطيط لتصميم غرفتك التي لا يوجد بها نافذة، سنقدم لك بعض الأفكار والحيل نرجو أن تكون مصدر إلهام لك!

حمام بلا نافذة

Umbau EFH Buchrain, MALMENDIER Innenarchitektur MALMENDIER Innenarchitektur حمام
MALMENDIER Innenarchitektur

MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur

لون الغرفة يشارك بشكل ملحوظ ومهم في إضاءة الغرفة، خاصة في الحمامات التي لا نوافذ لها، لذا غالبا ما يستخدم فيها بلاط وحوائط فاتحة اللون. عندما تكون تلك المشكلة في الحمام يمكن بسهولة تعويضها عن طريق إضافة مرايا لتعكس الضوء بشكل جيد. سقف الحمام يلعب جورًا مهمًا أيضًا في توزيع الإضاءة، لذا يمكنك إضافة سقف معلق لاستخدامه كبيت للنور، بلا حاجة لإظهار أسلاك الكهرباء وإفساد المنظر. إضافة بعض مصادر الضوء غير المباشرة تحفز الاسترخاء وتوفر مستويات مختلفة من الضوء لتصميم أكثر جاذبية.

جاذبية الأرضية والأثاث

VESTIDORES, CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. CARE MOBILIARIO MADRID,S.L. غرفة الملابس
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.
CARE MOBILIARIO MADRID,S.L.

في الغرف التي لا تحتوي على أية نوافذ، الاهتمام بالأرضية والأثاث من أهم الأشياء التي تجعل الغرفة تبدو أفضل وتنسيك هذا العيب. اختيارك للألوان يجب أن يكون أكثره بين الألوان البرّاقة والفاتحة قدر الإمكان، مع تركيب وحدات إضاءة جيدة لتعوض الضوء الطبيعي. 

يمكنك اختيار لون الأرضية ليكون أكثر قتامة من أثاث الغرفة لإحداث تباين محبب، وليشتت انتباهك تجانس الألوان وتباينها عن عدم وجود نافذة في الغرفة. إذا كانت الغرفة التي نتحدث عنها هي غرفة الملابس فننصحك بكساء الأرضية بسجادة ناعمة وسميكة كتلك التي في الصورة حتى يتسنى لك التحرك فيها بسهولة عند تغيير ملابسك خاصة بأقدام عارية.

إضاءة رائعة

Moderne Möbel, Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur غرفة الملابس
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

الغرف التي لا تحتوي على نافذة مثل غرف الملابس لا تحتاج عادة لضوء الشمس على أية حال وتحتاج أكثر لبعض الخصوصية، لذا يجب أن تهتم بتركيب وحدات إضاءة مثبتة في السقف والموزة بشكل جيد لتوفر إضاءة كاملة لكل ركن في الغرفة. إذا كنت تريد استخدام بعض الألوان الداكنة فتأكد من وجود إضاءة جيدة في تلك الأماكن وننصحك بالاستعانة بمتخصص لتحقيق ذلك دون زيادة شعورك بالظلام والضيق أكثر في الغرفة.

ديكور طبيعي

homify تصميم مساحات داخلية
homify

homify
homify
homify

النباتات لها دائمًا تأثير إيجابي على جو الغرفة، وهي مفيدة بالذات إذا كانت الغرفة بلا نوافذ! النباتات تزيد إحساسك بالطبيعة الذي حجبه عدم وجود نافذة. يمكنك إضافة بعض قصاري الزرع في مختلف أركان الغرفة وبعض الفازات.

أكسسوارات أنيقة

Raum & Licht-Design, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller غرفة المعيشة
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

الأكسسوارات يمكنها أن تملأ الغرفة بالبهجة والبريق وتجذب الانتباه فورًا عن عيوب الغرفة. المرايا لها تأثير كبير لا يمكن تجاهله أو التقليل من حجمه فهي تعكس الضوء لتضاعف الإحساس به خاصة في غرف بلا نواقذ. 

لوحات مختلفة

Kunstdruck - Wandbilder, Bimago Bimago جدران وأرضياتصور ولوحات
Bimago

Bimago
Bimago
Bimago

اللوحات لا تعكس فقط يثقافتك وتذوقك للفن وفهمه ولكنها أيضًا تعمل كعنصر جاذب للانتباه لكل من يدخل الغرفة. اللوحات والإطارات المعلقة يمكنها أن تحدث فرقًا كبيرة في غرفة مظلمة لا يوجد بها توافذ حتى أنك تنسى هذا أصلًا! ولا تنس بالطبع وحدات الإضاءة الجيدة والموجهة على تلك الأعمال الفنية لزيادة جمالها والتركيز عليه.

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