أفضل الحيل لغرفة بلا نوافذ

في الغرف التي لا تحتوي على أية نوافذ، الاهتمام بالأرضية والأثاث من أهم الأشياء التي تجعل الغرفة تبدو أفضل وتنسيك هذا العيب. اختيارك للألوان يجب أن يكون أكثره بين الألوان البرّاقة والفاتحة قدر الإمكان، مع تركيب وحدات إضاءة جيدة لتعوض الضوء الطبيعي.

يمكنك اختيار لون الأرضية ليكون أكثر قتامة من أثاث الغرفة لإحداث تباين محبب، وليشتت انتباهك تجانس الألوان وتباينها عن عدم وجود نافذة في الغرفة. إذا كانت الغرفة التي نتحدث عنها هي غرفة الملابس فننصحك بكساء الأرضية بسجادة ناعمة وسميكة كتلك التي في الصورة حتى يتسنى لك التحرك فيها بسهولة عند تغيير ملابسك خاصة بأقدام عارية.