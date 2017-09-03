أفضل الحيل لغرفة بلا نوافذ

وجود غرفة في منزلك بلا نوافذ هو أمر مألوف، وغالبًا ما يحدث هذا في الحمام أو غرفة الملابس أو البدروم. لن تشعر بمشكلة حقيقية إذا كان تصميم المنزل منظم بشكل جيد. ولكن في تلك المساحات يجب أن يعوض ذلك النقص بتصميم جيد للأثاث والأرضيات والحوائط. `ذا كنت تظن أنك لن تستطيع أن تستخدم غير الألوان الفاتحة فهذا غير صحيح! من الممكن جدًا أن تقوم باستخدام ألوان داكنة بطريقة جذّابة ومتباينة مع باقي أجزاء الغرفة هذا بالإضافة إلى وجود تقنيات عديدة للإضاءة توفر لك شعورًا يماثل دخول ضوء الشمس. الغرف التي لا نوافذ لها يمكن أن تصمم بشكل مبهر كالغرف العادية تمامًا، لهذا اليوم وقبل أن تبدأ في التخطيط لتصميم غرفتك التي لا يوجد بها نافذة، سنقدم لك بعض الأفكار والحيل نرجو أن تكون مصدر إلهام لك!
لون الغرفة يشارك بشكل ملحوظ ومهم في إضاءة الغرفة، خاصة في الحمامات التي لا نوافذ لها، لذا غالبا ما يستخدم فيها بلاط وحوائط فاتحة اللون. عندما تكون تلك المشكلة في الحمام يمكن بسهولة تعويضها عن طريق إضافة مرايا لتعكس الضوء بشكل جيد. سقف الحمام يلعب جورًا مهمًا أيضًا في توزيع الإضاءة، لذا يمكنك إضافة سقف معلق لاستخدامه كبيت للنور، بلا حاجة لإظهار أسلاك الكهرباء وإفساد المنظر. إضافة بعض مصادر الضوء غير المباشرة تحفز الاسترخاء وتوفر مستويات مختلفة من الضوء لتصميم أكثر جاذبية.
في الغرف التي لا تحتوي على أية نوافذ، الاهتمام بالأرضية والأثاث من أهم الأشياء التي تجعل الغرفة تبدو أفضل وتنسيك هذا العيب. اختيارك للألوان يجب أن يكون أكثره بين الألوان البرّاقة والفاتحة قدر الإمكان، مع تركيب وحدات إضاءة جيدة لتعوض الضوء الطبيعي.
يمكنك اختيار لون الأرضية ليكون أكثر قتامة من أثاث الغرفة لإحداث تباين محبب، وليشتت انتباهك تجانس الألوان وتباينها عن عدم وجود نافذة في الغرفة. إذا كانت الغرفة التي نتحدث عنها هي غرفة الملابس فننصحك بكساء الأرضية بسجادة ناعمة وسميكة كتلك التي في الصورة حتى يتسنى لك التحرك فيها بسهولة عند تغيير ملابسك خاصة بأقدام عارية.
الغرف التي لا تحتوي على نافذة مثل غرف الملابس لا تحتاج عادة لضوء الشمس على أية حال وتحتاج أكثر لبعض الخصوصية، لذا يجب أن تهتم بتركيب وحدات إضاءة مثبتة في السقف والموزة بشكل جيد لتوفر إضاءة كاملة لكل ركن في الغرفة. إذا كنت تريد استخدام بعض الألوان الداكنة فتأكد من وجود إضاءة جيدة في تلك الأماكن وننصحك بالاستعانة بمتخصص لتحقيق ذلك دون زيادة شعورك بالظلام والضيق أكثر في الغرفة.
النباتات لها دائمًا تأثير إيجابي على جو الغرفة، وهي مفيدة بالذات إذا كانت الغرفة بلا نوافذ! النباتات تزيد إحساسك بالطبيعة الذي حجبه عدم وجود نافذة. يمكنك إضافة بعض قصاري الزرع في مختلف أركان الغرفة وبعض الفازات.
الأكسسوارات يمكنها أن تملأ الغرفة بالبهجة والبريق وتجذب الانتباه فورًا عن عيوب الغرفة. المرايا لها تأثير كبير لا يمكن تجاهله أو التقليل من حجمه فهي تعكس الضوء لتضاعف الإحساس به خاصة في غرف بلا نواقذ.
اللوحات لا تعكس فقط يثقافتك وتذوقك للفن وفهمه ولكنها أيضًا تعمل كعنصر جاذب للانتباه لكل من يدخل الغرفة. اللوحات والإطارات المعلقة يمكنها أن تحدث فرقًا كبيرة في غرفة مظلمة لا يوجد بها توافذ حتى أنك تنسى هذا أصلًا! ولا تنس بالطبع وحدات الإضاءة الجيدة والموجهة على تلك الأعمال الفنية لزيادة جمالها والتركيز عليه.