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6 أفكار جميلة لاستغلال الجدران العالية

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli, Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. غرفة المعيشة
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الجدران العالية توفر مشهد نبيل ومساحة من الإبداع، لكنها في نفس الوقت تحتاج إلى ميزانية أكبر من الجدران العادية، المصابيح والستائر ستعلق على مساحة أعلى بكثير، إلا أنها توفر لك تصميمات مبدعة والتي لايمكنك تطبيقها في حالة الجدران المتوسطة. 

بالطبع عندما تكون الجدران عالية ستكون الأسقف عالية وسيتيح ذلك لك فرص لوضع عناصر زينة وحلي أنيقة جدًا، إذا كنت تبحث عن الإلهام يجب أن تركز مع صور هذا المقال لما فيها من خيرة المصممين التي سوف تلهمك بأشياء كثيرة يمكنك تطبيقها. 

مساحة تخزين يمكنك الوصول إليها

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

إذا كانت لديك غرفة بأربعة جدران عالية لكن المساحة ليست كافية يمكنك في هذه الحالة إنشاء منطقة تخزين، عندها سيكون ارتفاع السقف انخفض إلا أنك ستوفر مساحة كبيرة في الغرفة، يمكنك تخزين في هذه المساحة أشياء كثيرة وتقسيمها حسبما تريد وفقًا لاحتياجاتك، إذا اردت أن تكمل هذه الفكرة الرائعة اعتمد على سلم بسيط يصل بين الأرضية ومساحة التخزين حتى تمكنك من الوصول إليها بطريقة آمنة ومريحة.   

طابق أوسط

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios مطبخ
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

الجدران العالية ستفتح عليك إمكانيات غير عادية لتصميم الجدران، وبغض النظر عن الديكورات العادية لها، لديك الآن فرصة لإحداث تأثيرات بصرية في جدرانك العالية والتي تؤدي إلى نتائج مثيرة للإعجاب، كل ذلك سيتم بمجهود بسيط منك بمساعدة من خبير، هذه الفكرة تتلخص في إنشاء أرضية وسط بين الأرضية الأصلية والسقف بتكلفة بسيطة وإبداع الخير الذي استعانت به، ستحصل على غرفة جميلة عليك فقط اختيار النمط الذي سيسير عليه باقي التصميم لتمتلك في النهاية غرفة فريدة جدًا. 

تغطية السقف

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli, Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. غرفة المعيشة
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

الأسقف المعلقة تبدو دائمًا مؤثرة جدًا وتعطي الغرفة شيئًا نبيلًا، إذا كان سقف الغرفة بتصميم فريد وخاصة إذا كانت جدرانها عالية، وفي نفس الوقت يتيح لك استخدام أدوات تقنية حديثة به في كثير من الأحيان، ويتم تعليق الأسقف على درجات مختلفة وهي فكرة مفيدة جدًا للأسر الحديثة لأنها توفر مساحة للإضاءة في الغرفة غير عادية، والتي يمكن أن تخفض من خلالها ارتفاع السقف وتركيب نظام إضاءة معقد يتيح لك إضاءة دافئة في المساء بقليل من الجهد، بالإضافة إلى تركيب أنظمة تهوية ومكيف هواء. 

رفوف عالية

Librerie, MAT architettura e design MAT architettura e design مكتب عمل أو دراسة
MAT architettura e design

MAT architettura e design
MAT architettura e design
MAT architettura e design

الجدران العالية تتيح لك ميزة أخرى وهي تثبيت مجموعة أرفف سواء بإصدراتها المغلق أو المفتوح على عكس الجدران متوسطة الارتفاع، وتصميم هذه الأرفف يشكل تصميم الجدار والذي غالبًا يتحدد بناءًا على لون الأرفف أو ورق الحائط المُستخدم. 

لهذه الأرفف استخدامات متعددة يمكنك استخدامها على الجانبين كمساحة تخزينة، وتقوم أيضًا بوظيفة أخرى وهي تقسيم المساحات في الغرف المفتوحة، أو استخدامها كمكتبة تضم الكتب والمجلات وقطع ديكورية بسيطة للزينة. 

الكثير من الفضاء للفن والثقافة

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

الجدران العالية في الأساس هي سمة من سمات الأماكن التاريخية إذا كنت من عشاق الفن والثقافة هذه الجدران ستساعدك في إظهار شغفك، لكن المشكلة هنا ليست في التكلفة التي تحتاجها هذه الجدران لتزيينها، لكن في كيفية ترتيب العناصر الديكورية التي ستستخدمها في تزيين هذه الجدران. 

يجب أن تعتمد على متخصص حقيقي ليس فقط لاختيار هذه العناصر التي ستزين بها الجدران بل لمعرفة كيفية ترتيبها، وترتيبها بشكل يوحي بمعنى ما وليس بشكل عشوائي بالإضافة إلى توفير نظام إضاءة ليضيف إليها تأثير أكثر مرونة.

تقسيم المساحات بشكل غير مألوف

Madeira em pauta para um casal que adora receber, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة المعيشة
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

نوع آخر من مزايا الجدران العالية يظهر في هذه الصورة وهو الفصل بين المساحات، بطريقة غير مألوفة عن طريق الجدار المنسدل من السقف، وتكون مجهزة بأساليب إضافية مثل الإضاءة الغير مباشرة، على سبيل المثال، يمكنك الجلوس أنت وأسرتك أمام التلفاز في غرفة المعيشة وهي مضاءة بشكل جيد دون إزعاج للعين.   

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 11 حيلة لخلق مساحات تخزينية في منزلك الصغير

10 أفكار رائعة لتصميم السقف

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