6 أفكار جميلة لاستغلال الجدران العالية

الجدران العالية توفر مشهد نبيل ومساحة من الإبداع، لكنها في نفس الوقت تحتاج إلى ميزانية أكبر من الجدران العادية، المصابيح والستائر ستعلق على مساحة أعلى بكثير، إلا أنها توفر لك تصميمات مبدعة والتي لايمكنك تطبيقها في حالة الجدران المتوسطة.
بالطبع عندما تكون الجدران عالية ستكون الأسقف عالية وسيتيح ذلك لك فرص لوضع عناصر زينة وحلي أنيقة جدًا، إذا كنت تبحث عن الإلهام يجب أن تركز مع صور هذا المقال لما فيها من خيرة المصممين التي سوف تلهمك بأشياء كثيرة يمكنك تطبيقها.
إذا كانت لديك غرفة بأربعة جدران عالية لكن المساحة ليست كافية يمكنك في هذه الحالة إنشاء منطقة تخزين، عندها سيكون ارتفاع السقف انخفض إلا أنك ستوفر مساحة كبيرة في الغرفة، يمكنك تخزين في هذه المساحة أشياء كثيرة وتقسيمها حسبما تريد وفقًا لاحتياجاتك، إذا اردت أن تكمل هذه الفكرة الرائعة اعتمد على سلم بسيط يصل بين الأرضية ومساحة التخزين حتى تمكنك من الوصول إليها بطريقة آمنة ومريحة.
الجدران العالية ستفتح عليك إمكانيات غير عادية لتصميم الجدران، وبغض النظر عن الديكورات العادية لها، لديك الآن فرصة لإحداث تأثيرات بصرية في جدرانك العالية والتي تؤدي إلى نتائج مثيرة للإعجاب، كل ذلك سيتم بمجهود بسيط منك بمساعدة من خبير، هذه الفكرة تتلخص في إنشاء أرضية وسط بين الأرضية الأصلية والسقف بتكلفة بسيطة وإبداع الخير الذي استعانت به، ستحصل على غرفة جميلة عليك فقط اختيار النمط الذي سيسير عليه باقي التصميم لتمتلك في النهاية غرفة فريدة جدًا.
الأسقف المعلقة تبدو دائمًا مؤثرة جدًا وتعطي الغرفة شيئًا نبيلًا، إذا كان سقف الغرفة بتصميم فريد وخاصة إذا كانت جدرانها عالية، وفي نفس الوقت يتيح لك استخدام أدوات تقنية حديثة به في كثير من الأحيان، ويتم تعليق الأسقف على درجات مختلفة وهي فكرة مفيدة جدًا للأسر الحديثة لأنها توفر مساحة للإضاءة في الغرفة غير عادية، والتي يمكن أن تخفض من خلالها ارتفاع السقف وتركيب نظام إضاءة معقد يتيح لك إضاءة دافئة في المساء بقليل من الجهد، بالإضافة إلى تركيب أنظمة تهوية ومكيف هواء.
الجدران العالية تتيح لك ميزة أخرى وهي تثبيت مجموعة أرفف سواء بإصدراتها المغلق أو المفتوح على عكس الجدران متوسطة الارتفاع، وتصميم هذه الأرفف يشكل تصميم الجدار والذي غالبًا يتحدد بناءًا على لون الأرفف أو ورق الحائط المُستخدم.
لهذه الأرفف استخدامات متعددة يمكنك استخدامها على الجانبين كمساحة تخزينة، وتقوم أيضًا بوظيفة أخرى وهي تقسيم المساحات في الغرف المفتوحة، أو استخدامها كمكتبة تضم الكتب والمجلات وقطع ديكورية بسيطة للزينة.
الجدران العالية في الأساس هي سمة من سمات الأماكن التاريخية إذا كنت من عشاق الفن والثقافة هذه الجدران ستساعدك في إظهار شغفك، لكن المشكلة هنا ليست في التكلفة التي تحتاجها هذه الجدران لتزيينها، لكن في كيفية ترتيب العناصر الديكورية التي ستستخدمها في تزيين هذه الجدران.
يجب أن تعتمد على متخصص حقيقي ليس فقط لاختيار هذه العناصر التي ستزين بها الجدران بل لمعرفة كيفية ترتيبها، وترتيبها بشكل يوحي بمعنى ما وليس بشكل عشوائي بالإضافة إلى توفير نظام إضاءة ليضيف إليها تأثير أكثر مرونة.
نوع آخر من مزايا الجدران العالية يظهر في هذه الصورة وهو الفصل بين المساحات، بطريقة غير مألوفة عن طريق الجدار المنسدل من السقف، وتكون مجهزة بأساليب إضافية مثل الإضاءة الغير مباشرة، على سبيل المثال، يمكنك الجلوس أنت وأسرتك أمام التلفاز في غرفة المعيشة وهي مضاءة بشكل جيد دون إزعاج للعين.
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