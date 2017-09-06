6 أفكار جميلة لاستغلال الجدران العالية

الجدران العالية توفر مشهد نبيل ومساحة من الإبداع، لكنها في نفس الوقت تحتاج إلى ميزانية أكبر من الجدران العادية، المصابيح والستائر ستعلق على مساحة أعلى بكثير، إلا أنها توفر لك تصميمات مبدعة والتي لايمكنك تطبيقها في حالة الجدران المتوسطة.

بالطبع عندما تكون الجدران عالية ستكون الأسقف عالية وسيتيح ذلك لك فرص لوضع عناصر زينة وحلي أنيقة جدًا، إذا كنت تبحث عن الإلهام يجب أن تركز مع صور هذا المقال لما فيها من خيرة المصممين التي سوف تلهمك بأشياء كثيرة يمكنك تطبيقها.