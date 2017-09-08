كيفية الحد من الضوضاء: دليلك لمنزل هاديء

صوت نزول ماء متتابع من صنبور الحمام و صوت تزييق كلما تفتح باب أو تغلق دولاب، و الكثير من الأشياء التي تسبب الضوضاء و عدم الراحة في المنزل قد يمكن أن نغفل عنها و هي تعتبر سبب رئيسي في زيادة توترنا دون أن نشعر، هوميفاي سوف يقدم لكم اليوم دليلاً عملياً لتصميم منزلك بطريقة مريحة تجلب لك الأمان و الهدوء بعيداً عن أي أصوات متكررة تسبب الضوضاء حتى تنعم بلحظات من السلام النفسي في منزلك الهاديء ..
في البداية علينا إدراك أن المساحة الشاسعة المفتوحة تكون سبباً قوياً في شعورك بالضوضاء نظراً لانعكاس الصوت من خلالها و ابحاره في تلك المساحة يشكل تضخيماً و زيادة في مستوى صداه مما يسبب انتشار قوي لأقل مستوى من الصوت مما يسبب لك عدم الراحة بالتأكيد .
و الحل في هذا الأمر واضح و بسيط ألا و هو الحواجز أو الفواصل و يمكنك استخدام الفواصل الزجاجية أو الخشبية بين الغرف المشتركة لتقليل تدفق الصوت بينها و كذلك أن تحاول مليء الفراغات حول الجدران بطريقة منظمة حتى لا يكون هناك صدى للصوت الذي نسمعه عندما تكون الشقة بلا عفش .
استخدام المنسوجات في الغرفة يساعد على تقليل مستويات الصوت فيها و امتصاص موجاته و التقليل منها مما يشعرك بالهدوء، فوجود سجادة سميكة على الأرضي يزيد الهدوء و وجود ستائر على النوافذ يزيده أيضاً، و وجود أنترية مصنوع من أقمشة و اسفنج يقلل كذلك من حدة أي صوت و يشغل المساحة بطريقة عملية للغاية .
كما أن تلك الفكرة يمكن أن تسري على الجدران أيضاً مثلما نرى في هذا النموذج حيث يمكننا تغطية أجزاء من الجدار العاري تماماً بلوحات قماشية أو منسوجة مما سيعمل على تقليل أي صدى للصوت و زيادة معدلات الراحة و الهدوء النفسي في الغرفة
المطبخ من اكثر الغرف في المنزل التي تعتبر مصدراً خصباً للضوضاء بين قعقعة الصحون و جلجلة الحلل و الاواني إلى الأدوات الكهربائية و غيرها، و لكن في أيدينا تقليل كل ذلك عن طريق جلب و استبدال الأجهزة التي عفى عليها الزمن مثل غسالات الأطباق القديمة بأخرى جديدة التي تم مراعاة عامل السكون فيها على أكمل وجه .
كل هذه الامور في الأجهزة تنطبق على المايكروويف و السخانات و الخلاطات فهناك الكثير من المنتجات الجديدة قد اعتمد مصنعوها بطريقة اساسية على تمييزها عن طريق الهدوء و منع الضجيج و تعتبر حلاً رائعاً لتنعم بمنزل هاديء تماماً .
أرجل الكنب و الغسالات الكهربائية و المقاعد و كراسي السفرة و الموائد كلها أشياء لها القدرة على الاحتكاك بالأرض بأقل تحريك لها، لذا فإن الغطاء المنسوج يساعد على فصل جسم رجل تلك القطعة عن الأرض و بالتالي تقلل تماماً من فرصة احتكاكها و بالتالي شدة ضجيجها و ازعاجها تقل تماماً .
و على سبيل المثال يمكنك استبدال تلك الحيلة بقطع المطاط أو الكاوتش المصنوع على نفس المقاس بطريقة بسيطة للغاية و كل ما عليك هو تلبيسه لرجل الجهاز او قطعة الأثاث بتلك الطريقة التي تظهر في الصورة و ستنسى فكرة الضوضاء تماماً
كم الشروخات و الكسور التي توجد في الحوائط و الأرضيات بمفردها كفيلة أن تزيد من مستويات الضغط النفسي في منزلك فمابالك لو كانت تلك الجدران و الأرضيات مصنوعة من الخشب القابل أصلاً لإصدار أصوات مزعجة عند تحريكه أو الضغط عليه، الإجابة ببساطة أنه يمكنك الوقوف بقوة في وجه تلك الصعوبات عن طريق اصلاح كل ما يحتاج الاصلاح في منزلك بداية من الأرضيات و الجدران مروراً بالأجهزة الكهربية ذات الصوت العالي و انتهاءاً ببعض المسامير التي تحتاج لربط في مختلف الأسطح و العناصر في منزلك لأنها تسبب صوت مزعج أنت في غنى عنه
من أهم النقاط في هذا الدليل للوصول لحالة الهدوء في منزلك هي تلك النقطة تحديداً،، حيث أن جميعنا يرغب في البعد عن توترات و صخب العالم المحيط بالمنزل لاسيما البيوت التي تطل على شوارع رئيسية، فإن الزجاج الذي يغلق النوافذ و الشرفات يعتبر من أهم عوامل الإحكام في الغلق و المنع في وجه الضوضاء، لابد أن تغلق كل الفتحات الدقيقة بين حلوق النوافذ و الجدران و إلا سيدخل لك كل الصوت من الخارج، و عليك استخدام زجاج مزدوج – دبل – ليمنع تماماً كل الأصوات و كذلك استخدام ستائر ثقيلة خلف تلك النوافذ يقربك تماماً من المنع الكامل للضوضاء و يجعلك تنعم بحياة مثالية في منزل هاديء