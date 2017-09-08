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كيفية الحد من الضوضاء: دليلك لمنزل هاديء

Mohammed Awad Mohammed Awad
DOMICIL Journal Wohngenuss, Domicil Möbel GmbH Domicil Möbel GmbH غرفة المعيشة
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صوت نزول ماء متتابع من صنبور الحمام و صوت تزييق كلما تفتح باب أو تغلق دولاب، و الكثير من الأشياء التي تسبب الضوضاء و عدم الراحة في المنزل قد يمكن أن نغفل عنها و هي تعتبر سبب رئيسي في زيادة توترنا دون أن نشعر، هوميفاي سوف يقدم لكم اليوم دليلاً عملياً لتصميم منزلك بطريقة مريحة تجلب لك الأمان و الهدوء بعيداً عن أي أصوات متكررة تسبب الضوضاء حتى تنعم بلحظات من السلام النفسي في منزلك الهاديء ..

الحواجز

Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

في البداية علينا إدراك أن المساحة الشاسعة المفتوحة تكون سبباً قوياً في شعورك بالضوضاء نظراً لانعكاس الصوت من خلالها و ابحاره في تلك المساحة يشكل تضخيماً و زيادة في مستوى صداه مما يسبب انتشار قوي لأقل مستوى من الصوت مما يسبب لك عدم الراحة بالتأكيد .

و الحل في هذا الأمر واضح و بسيط ألا و هو الحواجز أو الفواصل و يمكنك استخدام الفواصل الزجاجية أو الخشبية بين الغرف المشتركة لتقليل تدفق الصوت بينها و كذلك أن تحاول مليء الفراغات حول الجدران بطريقة منظمة حتى لا يكون هناك صدى للصوت الذي نسمعه عندما تكون الشقة بلا عفش .

المنسوجات

DOMICIL Journal Wohngenuss, Domicil Möbel GmbH Domicil Möbel GmbH غرفة المعيشة
Domicil Möbel GmbH

DOMICIL Journal Wohngenuss

Domicil Möbel GmbH
Domicil Möbel GmbH
Domicil Möbel GmbH

استخدام المنسوجات في الغرفة يساعد على تقليل مستويات الصوت فيها و امتصاص موجاته و التقليل منها مما يشعرك بالهدوء، فوجود سجادة سميكة على الأرضي يزيد الهدوء و وجود ستائر على النوافذ يزيده أيضاً، و وجود أنترية مصنوع من أقمشة و اسفنج يقلل كذلك من حدة أي صوت و يشغل المساحة بطريقة عملية للغاية .

كما أن تلك الفكرة يمكن أن تسري على الجدران أيضاً مثلما نرى في هذا النموذج حيث يمكننا تغطية أجزاء من الجدار العاري تماماً بلوحات قماشية أو منسوجة مما سيعمل على تقليل أي صدى للصوت و زيادة معدلات الراحة و الهدوء النفسي في الغرفة 

معدات المطابخ الصحيحة

Scharfes Design: Küppersbusch präsentiert „Hot Chili“ in einer limitierten Edition, Küppersbusch Hausgeräte GmbH Küppersbusch Hausgeräte GmbH مطبخالأجهزة الكهربائية
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbusch Hausgeräte GmbH

المطبخ من اكثر الغرف في المنزل التي تعتبر مصدراً خصباً للضوضاء بين قعقعة الصحون و جلجلة الحلل و الاواني إلى الأدوات الكهربائية و غيرها، و لكن في أيدينا تقليل كل ذلك عن طريق جلب و استبدال الأجهزة التي عفى عليها الزمن مثل غسالات الأطباق القديمة بأخرى جديدة التي تم مراعاة عامل السكون فيها على أكمل وجه .

كل هذه الامور في الأجهزة تنطبق على المايكروويف و السخانات و الخلاطات فهناك الكثير من المنتجات الجديدة قد اعتمد مصنعوها بطريقة اساسية على تمييزها عن طريق الهدوء و منع الضجيج و تعتبر حلاً رائعاً لتنعم بمنزل هاديء تماماً .

أربطة في أرجل الأجهزة و الأثاث

Tammy - Stuhlsocken dunkelgrau, ChairSoxx ChairSoxx المنزلديكورات واكسسوارات
ChairSoxx

ChairSoxx
ChairSoxx
ChairSoxx

أرجل الكنب و الغسالات الكهربائية و المقاعد و كراسي السفرة و الموائد كلها أشياء لها القدرة على الاحتكاك بالأرض بأقل تحريك لها، لذا فإن الغطاء المنسوج يساعد على فصل جسم رجل تلك القطعة عن الأرض و بالتالي تقلل تماماً من فرصة احتكاكها و بالتالي شدة ضجيجها و ازعاجها تقل تماماً .

و على سبيل المثال يمكنك استبدال تلك الحيلة بقطع المطاط أو الكاوتش المصنوع على نفس المقاس بطريقة بسيطة للغاية و كل ما عليك هو تلبيسه لرجل الجهاز او قطعة الأثاث بتلك الطريقة التي تظهر في الصورة و ستنسى فكرة الضوضاء تماماً

إصلاحات و تحسينات

Eiche Arte Coronal , V.I.P.Floors V.I.P.Floors جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
V.I.P.Floors

V.I.P.Floors
V.I.P.Floors
V.I.P.Floors

كم الشروخات و الكسور التي توجد في الحوائط و الأرضيات بمفردها كفيلة أن تزيد من مستويات الضغط النفسي في منزلك فمابالك لو كانت تلك الجدران و الأرضيات مصنوعة من الخشب القابل أصلاً لإصدار أصوات مزعجة عند تحريكه أو الضغط عليه، الإجابة ببساطة أنه يمكنك الوقوف بقوة في وجه تلك الصعوبات عن طريق اصلاح كل ما يحتاج الاصلاح في منزلك بداية من الأرضيات و الجدران مروراً بالأجهزة الكهربية ذات الصوت العالي و انتهاءاً ببعض المسامير التي تحتاج لربط في مختلف الأسطح و العناصر في منزلك لأنها تسبب صوت مزعج أنت في غنى عنه 

حماية ضد الضوضاء من الخارج

EFH Korneuburgerstraße, Angst Architektur ZT GmbH Angst Architektur ZT GmbH شبابيك
Angst Architektur ZT GmbH

Angst Architektur ZT GmbH
Angst Architektur ZT GmbH
Angst Architektur ZT GmbH

من أهم النقاط في هذا الدليل للوصول لحالة الهدوء في منزلك هي تلك النقطة تحديداً،، حيث أن جميعنا يرغب في البعد عن توترات و صخب العالم المحيط بالمنزل لاسيما البيوت التي تطل على شوارع رئيسية، فإن الزجاج الذي يغلق النوافذ و الشرفات يعتبر من أهم عوامل الإحكام في الغلق و المنع في وجه الضوضاء، لابد أن تغلق كل الفتحات الدقيقة بين حلوق النوافذ و الجدران و إلا سيدخل لك كل الصوت من الخارج، و عليك استخدام زجاج مزدوج – دبل – ليمنع تماماً كل الأصوات و كذلك استخدام ستائر ثقيلة خلف تلك النوافذ يقربك تماماً من المنع الكامل للضوضاء و يجعلك تنعم بحياة مثالية في منزل هاديء

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