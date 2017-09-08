كيفية الحد من الضوضاء: دليلك لمنزل هاديء

في البداية علينا إدراك أن المساحة الشاسعة المفتوحة تكون سبباً قوياً في شعورك بالضوضاء نظراً لانعكاس الصوت من خلالها و ابحاره في تلك المساحة يشكل تضخيماً و زيادة في مستوى صداه مما يسبب انتشار قوي لأقل مستوى من الصوت مما يسبب لك عدم الراحة بالتأكيد .

و الحل في هذا الأمر واضح و بسيط ألا و هو الحواجز أو الفواصل و يمكنك استخدام الفواصل الزجاجية أو الخشبية بين الغرف المشتركة لتقليل تدفق الصوت بينها و كذلك أن تحاول مليء الفراغات حول الجدران بطريقة منظمة حتى لا يكون هناك صدى للصوت الذي نسمعه عندما تكون الشقة بلا عفش .