قد نظن أحياناً أن الوصول إلى منزل فائق الجمال ومبهر في تفاصيله أمر يتطلب إمكانيات هائلة من ميزانية ضخمة إلى ديكورات كثيرة، وقد ينطبق هذا المبدأ أحياناً على أنماط محددة مثل الطراز الكلاسيكي، ولكن ينفرد الطابع حداثي بأسلوبه المبسط الذي يمكن الجميع من التوصل إلى فراغات فائقة الجمال من خلال أبسط الإضافات وديكورات قليلة، وما يجعل التصميم الحداثي ناجح في الواقع هو الوصول إلى عامل الإبهار بابسط اللمسات. لكي تجد من الأمثلة ما يبهرك ويلهمك لتحقيق هذا الهدف دون الحاجة إلى ميزانية ضخمة سوف نعرض لك اليوم منزل يتألق بين الأبيض الناصع والخشب الدافئ ويتسم بالحداثة والبساطة.
المنزل يجمع بين العملية والتميز وقد استطاع المصمم أن يحقق جميع الوظائف الأساسية والثانوية بقمة الرقي والأناقة في مساحة لا تتعدى 120 متر مربع، لذا دعونا نبدأ رحلة التعرف على هذا المنزل الذي أثار فضولنا!
الأبيض والخشب يترأسان هنا العناصر المبهرة في الفراغ، وتتميز غرفة السفرة أيضاً بأثاث عصري مبسط للغاية، ولكن ما يجعل هذه الغرفة تمتاز عما دونها هو تواجد ملحوظ لكلاً من السيمترية والاتزان، ولكن على غير الطبيعي يظهر هنا هذا الأسلوب في إطار غير ممل ونمطي، بل أدت بساطة الفراغ وعناصره إلى إظهار جمال الإكسسوارات والإضاءة.
في المنازل الحديثة ذات المساحات المحدودة أصبح من الطبيعي التوجه نحو فراغات أكثر انفتاحاً والبعد كلياً عن غرف المعيشة المنفصلة، وهذا أدى إلى منازل أكثر حيوية وعفية، وغرف تنبض باحياة بدلاً من الانعزال التام، وهذه المساحة أيضاً ضمن الفراغات التي تألقت وظهر جمالها بعد اتباع نفس النهج،
التباين بين الأرض الخشبية الدافئة ومسطحات الأبيض الناصع خلقت أيضاً اتصال بين الفراغات المختلفة.
كما تطرقنا إلى جمال تباين الأرضيات الخشبية مع الأبيض وجب علينا ذكر جمال انسياب السقف مع ديكور المنزل، فقد أضاف تصميم السقف الراقي الكثير من العمق والأناقة إلى كلاً من غرفة السفرة وغرفة المعيشة، وبالرغم من بساطة الفكرة إلا أننا نلاحظ روعة العروق الخشبية البيضاء فور رؤية المنزل، وقد أدى هذا التصميم إلى انسجام بين جميع العناصر وإضفاء قيمة إلى المنزل.
لمزيد من أفكار السقف الملهمة تابع هذا المفال المميز.
الكثير منا قد يغفل عن تصميم بعض الحوائط الجانبية، وهو خطأ يفقدك فرص لا مثيل لها من رفع قيمة المنزل وجعل الديكور يبدو مصمماً من قبل محترفين، والاهمام بمثل هذه الحائط قد يؤدي إلى فراغ أكثر تناسق أناقة، وهذا الحائط هو خير بهان، ولم يحتج المصمم إلى الكثير من العناصر لكي تكون النتيجة مبهرة، بل بعض الأكسسوارات المنزليةكانت كافية لكي تلفت الأنظار.
مبدأ البساطة والعصرية امتدت إلى جميع أركان المنزل وصولاً إلى غرفة النوم، حتى التباين بين الأبيض والأخشاب الدافئة ظهر بقوة، ولكن في إطار من البساطة الراقية حتى تتسم غرفة النوم بالهدوء فتصبح مكان مثالي لنوم هادئ,