قد نظن أحياناً أن الوصول إلى منزل فائق الجمال ومبهر في تفاصيله أمر يتطلب إمكانيات هائلة من ميزانية ضخمة إلى ديكورات كثيرة، وقد ينطبق هذا المبدأ أحياناً على أنماط محددة مثل الطراز الكلاسيكي، ولكن ينفرد الطابع حداثي بأسلوبه المبسط الذي يمكن الجميع من التوصل إلى فراغات فائقة الجمال من خلال أبسط الإضافات وديكورات قليلة، وما يجعل التصميم الحداثي ناجح في الواقع هو الوصول إلى عامل الإبهار بابسط اللمسات. لكي تجد من الأمثلة ما يبهرك ويلهمك لتحقيق هذا الهدف دون الحاجة إلى ميزانية ضخمة سوف نعرض لك اليوم منزل يتألق بين الأبيض الناصع والخشب الدافئ ويتسم بالحداثة والبساطة.

المنزل يجمع بين العملية والتميز وقد استطاع المصمم أن يحقق جميع الوظائف الأساسية والثانوية بقمة الرقي والأناقة في مساحة لا تتعدى 120 متر مربع، لذا دعونا نبدأ رحلة التعرف على هذا المنزل الذي أثار فضولنا!