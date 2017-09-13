بين جميع زوايا الحديقة الخلابة من زهور ونباتات يبقى تأثير الأثاث وتصميم الفراغات له أثر قوي للغاية، لذا يحبذ الخبراء أن نقوم مسبقاً بتخطيط الحديقة لكي تبقى مكان يلجأ إليه جميع أفراد الأسرة وكل من يرغب بالاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ولن يتحقق ذلك حتى في أجمل الحدائق دون وجود جلسة الحديقة.

تواجد هذه الجلسة في الموقع الملائم هو من أهم الخطوات، حين تصل إلى المكان المثالي والإطلالة الرائعة سوف تواجه قرار أصعب في الخطوة المقبلة، وهو اختيار الشكل والتصميم المناسب، وأسلوب قياس جلسة الحديقة المثالية يعتمد على عدة معايير، أولهم هو الجانب العملي الذي يتيح استخدام المجلس لجميع الأفراد مع الاحتفاظ بالراحة التامة، والجانب الجمالي الذي يجلب تناسق بين الأثاث وجمال الطبيعة المحيطة.

اليوم أتينا لك بمجموعة من 10 جلسات تجعل الحديقة أكثر جمالاً لكي تستلهم منهم بعض الأفكار والتصاميم الملائمة لذوقك وحديقتك