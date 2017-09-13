بين جميع زوايا الحديقة الخلابة من زهور ونباتات يبقى تأثير الأثاث وتصميم الفراغات له أثر قوي للغاية، لذا يحبذ الخبراء أن نقوم مسبقاً بتخطيط الحديقة لكي تبقى مكان يلجأ إليه جميع أفراد الأسرة وكل من يرغب بالاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ولن يتحقق ذلك حتى في أجمل الحدائق دون وجود جلسة الحديقة.
تواجد هذه الجلسة في الموقع الملائم هو من أهم الخطوات، حين تصل إلى المكان المثالي والإطلالة الرائعة سوف تواجه قرار أصعب في الخطوة المقبلة، وهو اختيار الشكل والتصميم المناسب، وأسلوب قياس جلسة الحديقة المثالية يعتمد على عدة معايير، أولهم هو الجانب العملي الذي يتيح استخدام المجلس لجميع الأفراد مع الاحتفاظ بالراحة التامة، والجانب الجمالي الذي يجلب تناسق بين الأثاث وجمال الطبيعة المحيطة.
اليوم أتينا لك بمجموعة من 10 جلسات تجعل الحديقة أكثر جمالاً لكي تستلهم منهم بعض الأفكار والتصاميم الملائمة لذوقك وحديقتك
قديماً كانت الحدائق تحتوي على بيت الشجرة أو بيت الحديقة، وهو هيكل مستقل ومغلق ومصنع من الأخشاب، وقد اندثر هذا الأسلوب في البناء حين توصل الخبراء أن هذا البناء في الواقع يحجب الاستمتاع بالطبيعة ويستهلك مساحة كبيرة من الحديقة بلا داعي. هذه الجلسة هي بمثابة إعادة إحياء هذا التراث لكي يحقق جميع الأهداف، حيث تكون المظلة هي الواقي الأمثل من الأمطار وأشعة الشمس الحارقة ويتيح إمكانية الاستمتاع بالجلسة على مدار العام.
الجلوس وسط الطبيعة في جلسة مستوحاة من البيئة المحيطة هو قمة الجمال التي تدعو الجميع بدفئ حتى يتم الاستمتاع بأجواء مثالية وأضاء دافئة بيعداً عن أجواء المدينة الصاخبة.
حتى تنبض الحديقة بالحياة جاءت ألوان ديكورات الجلسة هنا لكي تضفي روتق لا مثيل لها، وهذه اللمسات من الألوان الحيوية بالتأكيد لها الفضل في تجميل جلسة كانت تبدو تقليدية وبسيطة بعض الشيء.
بعض التصاميم التقليدية لن يعفى عليها الزمن مطلقاً لما تجلب من عراقة وأناقة في الفراغ، وتندرج البرجولا التقليدية ضمن هذه التصاميم، فهي لها القردة لتحويل أي جلسة حديقة مملة وغير عملية إلى ركن مظلل وأنيق.
إحاطة الجلسة بهيكل من الأحجار هي فكرة مستوحاة من طابع البحر الأبيض المتوسط، وهذا الأسلوب يجلب دفئ وعراقة إلى أي ركن، ويجعل المجلس ملجأ لكل من يبحث عن الاسترخاء في أجواء طبيعية ملهمة.
المصمم هنا كانت له أولوية خاصة عند تصميم هذا المجلس المميز، وهو الراحة المطلقة مع الاستمتاع في أجواء مرحة وغير رسمية، هذا الاتجاه ألهمه لاختيار الأرجوخة كبديل عن سفرة الطعام الخارجية التقليدية، وبالطبع نجح في اختياره بجدارة.
أولوية البعض عند اختيار جلسة الحديقة تمون قابلية استيعاب أعداد كبيرة لاحتفالات مختلفة، وهو بالتحديد الأمر الذي أدى إلى تصميم مثل هذه الجلسة الضخمة.
جلستان تمنحان الجميع اختيارات ممتازة بين محبي الظل والشمس، وهو توفيق رائع لأصحاب الأذواق المختلفة.
جلسة رائعة تجمع بين راحة الجلوس والظل، وألوانها الحيوية أيضاً تجعل الحديقة تبدو أكثر بهجة وجمالاً.
أحياناً يكون التراث هو مصدر الإلهام الأمثل، وهذه الجلسة هي أفضل مثال، فنجد أن الجلسة العريقة مثالية هنا في حديقة مليئة بالزخور والطبيعة الخلابة.
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