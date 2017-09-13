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10 جلسات تجعل الحديقة أكثر جمالاً

shereen gouda shereen gouda
RHS Cardiff 2015, Best4hedging Best4hedging حديقة
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بين جميع زوايا الحديقة الخلابة من زهور ونباتات يبقى تأثير الأثاث وتصميم الفراغات له أثر قوي للغاية، لذا يحبذ الخبراء أن نقوم مسبقاً بتخطيط الحديقة لكي تبقى مكان يلجأ إليه جميع أفراد الأسرة وكل من يرغب بالاستمتاع بالطبيعة الخلابة، ولن يتحقق ذلك حتى في أجمل الحدائق دون وجود جلسة الحديقة

تواجد هذه الجلسة في الموقع الملائم هو من أهم الخطوات، حين تصل إلى المكان المثالي والإطلالة الرائعة سوف تواجه قرار أصعب في الخطوة المقبلة، وهو اختيار الشكل والتصميم المناسب، وأسلوب قياس جلسة الحديقة المثالية يعتمد على عدة معايير، أولهم هو الجانب العملي الذي يتيح استخدام المجلس لجميع الأفراد مع الاحتفاظ بالراحة التامة، والجانب الجمالي الذي يجلب تناسق بين الأثاث وجمال الطبيعة المحيطة.

اليوم أتينا لك بمجموعة من 10 جلسات تجعل الحديقة أكثر جمالاً لكي تستلهم منهم بعض الأفكار والتصاميم الملائمة لذوقك وحديقتك

إعادة تعريف بيت الحديقة

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl كوخ حديقة
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

قديماً كانت الحدائق تحتوي على بيت الشجرة أو بيت الحديقة، وهو هيكل مستقل ومغلق ومصنع من الأخشاب، وقد اندثر هذا الأسلوب في البناء حين توصل الخبراء أن هذا البناء في الواقع يحجب الاستمتاع بالطبيعة ويستهلك مساحة كبيرة من الحديقة بلا داعي. هذه الجلسة هي بمثابة إعادة إحياء هذا التراث لكي يحقق جميع الأهداف، حيث تكون المظلة هي الواقي الأمثل من الأمطار وأشعة الشمس الحارقة ويتيح إمكانية الاستمتاع بالجلسة على مدار العام.

ريفي ودافئ

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 غرفة المعيشة
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

الجلوس وسط الطبيعة في جلسة مستوحاة من البيئة المحيطة هو قمة الجمال التي تدعو الجميع بدفئ حتى يتم الاستمتاع بأجواء مثالية وأضاء دافئة بيعداً عن أجواء المدينة الصاخبة.

ألوان منعشة

Terraza Chill Out, DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz حديقة
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz

DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo – Chelo Alcañíz
DyD Interiorismo - Chelo Alcañíz

حتى تنبض الحديقة بالحياة جاءت ألوان ديكورات الجلسة هنا لكي تضفي روتق لا مثيل لها، وهذه اللمسات من الألوان الحيوية بالتأكيد لها الفضل في تجميل جلسة كانت تبدو تقليدية وبسيطة بعض الشيء.

لمسات من ابيزا

Un JARDIN DESIGN chez soi , E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille حديقة
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

بعض التصاميم التقليدية لن يعفى عليها الزمن مطلقاً لما تجلب من عراقة وأناقة في الفراغ، وتندرج البرجولا التقليدية ضمن هذه التصاميم، فهي لها القردة لتحويل أي جلسة حديقة مملة وغير عملية إلى ركن مظلل وأنيق. 

من وحي طابع البحر الأبيض المتوسط

Antike Baustoffe, Antik-Stein Antik-Stein حديقة
Antik-Stein

Antik-Stein
Antik-Stein
Antik-Stein

إحاطة الجلسة بهيكل من الأحجار هي فكرة مستوحاة من طابع البحر الأبيض المتوسط، وهذا الأسلوب يجلب دفئ وعراقة إلى أي ركن، ويجعل المجلس ملجأ لكل من يبحث عن الاسترخاء في أجواء طبيعية ملهمة.

الراحة التامة

RHS Cardiff 2015, Best4hedging Best4hedging حديقة
Best4hedging

RHS Cardiff 2015

Best4hedging
Best4hedging
Best4hedging

المصمم هنا كانت له أولوية خاصة عند تصميم هذا المجلس المميز، وهو الراحة المطلقة مع الاستمتاع في أجواء مرحة وغير رسمية، هذا الاتجاه ألهمه لاختيار الأرجوخة كبديل عن سفرة الطعام الخارجية التقليدية، وبالطبع نجح في اختياره بجدارة.

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مساحة تكفي الجميع

Tropical Retreat , Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
Cool Gardens Landscaping

Tropical Retreat

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

أولوية البعض عند اختيار جلسة الحديقة تمون قابلية استيعاب أعداد كبيرة لاحتفالات مختلفة، وهو بالتحديد الأمر الذي أدى إلى تصميم مثل هذه الجلسة الضخمة.

الاستمتاع بالشمس بأناقة

homify حدائقأثاث
homify

homify
homify
homify

جلستان تمنحان الجميع اختيارات ممتازة بين محبي الظل والشمس، وهو توفيق رائع لأصحاب الأذواق المختلفة.

جلسة بديلة من ألمانيا

Reihenhausgarten mit Teich, dirlenbach - garten mit stil dirlenbach - garten mit stil حديقة
dirlenbach – garten mit stil

dirlenbach - garten mit stil
dirlenbach – garten mit stil
dirlenbach - garten mit stil

جلسة رائعة تجمع بين راحة الجلوس والظل، وألوانها الحيوية أيضاً تجعل الحديقة تبدو أكثر بهجة وجمالاً.

استمتع بالجمال في تصميم تقليدي

MOMENTO CATARTICO, Anna Paghera s.r.l. - Green Design Anna Paghera s.r.l. - Green Design حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Anna Paghera s.r.l. – Green Design

Anna Paghera s.r.l. - Green Design
Anna Paghera s.r.l. – Green Design
Anna Paghera s.r.l. - Green Design

أحياناً يكون التراث هو مصدر الإلهام الأمثل، وهذه الجلسة هي أفضل مثال، فنجد أن الجلسة العريقة مثالية هنا في حديقة مليئة بالزخور والطبيعة الخلابة.

لكي يكتمل استمتاعك بجلسات الحديقة المميزة تعرف على كيفية الوصول إلى الخصوصية التامة في حديقتك من خلال هذا المقال: 14 حيلة ممتازة لضمان خصوصيتك في الحديقة المنزلية

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