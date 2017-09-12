منزل مودرن بفلورنسا يلائم العائلة الصغيرة

نرى في غرفة المعيشة أسلوب بسيط ومينمالي بامتياز، فنلاحظ قلة عدد قطع الأثاث والإكتفاء بالأشياء المهمة فقط في المكان. كما أن جميع الأشياء متوازنة بطريقة رائعة وفي نظام فائق. وقد هيمن اللون الأبيض على الأجواء مما جعل الغرفة تبدو أوسع بشكل لا يدل على شقة 60 متر فقط!.

الأقمشة على الجدار والأرضيات أضافت الدفء للمساحة العائلية، كما أن التناقض بين لون الأثاث الداكن وبقية الغرفة كان له تأثير أنيق على المكان.