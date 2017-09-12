منزل مودرن بفلورنسا يلائم العائلة الصغيرة

في مدينة فلورنسا الإيطالية الجميلة، يقع منزل اليوم من تصميم officine-liquide. هذا المنزل تسكنة أسرة صغيرة رائعة، وهوميفاي معكم اليوم لنتعرف سوياً على كيفية تحويل منزل صغير من غرفتين إلى منزل يحتوى على أربع غرف ليكفي احتياجات الأسرة. بالقطع تطلب الأمر تغييرات جذرية وتحسين للمساحات، وهو ما سنراه سوياً في السطور القادمة…
نرى في غرفة المعيشة أسلوب بسيط ومينمالي بامتياز، فنلاحظ قلة عدد قطع الأثاث والإكتفاء بالأشياء المهمة فقط في المكان. كما أن جميع الأشياء متوازنة بطريقة رائعة وفي نظام فائق. وقد هيمن اللون الأبيض على الأجواء مما جعل الغرفة تبدو أوسع بشكل لا يدل على شقة 60 متر فقط!.
الأقمشة على الجدار والأرضيات أضافت الدفء للمساحة العائلية، كما أن التناقض بين لون الأثاث الداكن وبقية الغرفة كان له تأثير أنيق على المكان.
بالرغم من كون مكتبة الحائط بيضاء كلون الجدار، إلا أن تصميمها الذي يشبة رقعة الشطرنج جعل منها ركن مميز، كما أن لونها الأبيض جعل الكتب فيها تبدو كالزينة الديكورية.
يبدو المطبخ مشرق بفضل الإضاءة الطبيعية والطلاء الأبيض، كما أن التصميم الحديث للمطبخ جعل منه مكان منظم ومريح بفضل الخطوط المستقيمة والزوايا الحادة التى توفر مساحة كبيرة للتخزين.
خلق رخام المطبخ تناقض رائع بلونه الأسود مع اللون الأبيض للمطبخ والأرضيات الخشبية الفاتحة، أما المقابض المعدنية والأجهزة العصرية في المطبخ فجعلت منه مكان أنيق ولامع.
بدأت الألوان المبهجة في الظهور، واكتسبت غرفة الأطفال لون أخضر مبهج وحيوي يشجع على الإبداع كما هو معروف عن هذا اللون. فمن الضروري أن تنشأ الأطفال في مكان مبهج وحيوي لتحفيز عقولهم على النمو والتفكير السليم.
وتعتمد غرفة الأطفال على أثاث متعدد الوظائف حتى تتسع الغرفة لزوج من السرر بدون الشعور بازدحام المكان. فنجد سرير مرتفع مع سلم عبارة عن مجموعة أدراج وهي حيلة ذكية للتخزين وترتيب الأغراض.
وأخيراً نذهب إلى الحمام فنجد أن تصميمه لا يقل جمالاُ عن حمامات الفنادق الفاخرة، وذلك بفضل التناقض المثير بين الأبيض والأسود، كما أن المرايا الكبير للحمام ساعدت في الإحساس المضاعف باتساع الحمام، كما ساهمت في تعزيز شدة الإضاءة وهو أمر جيد.
يفاجئنا هنا أيضاً اللون الأخضر بالظهور في كابينة الإستحمام، لإضافة بعض الحياة للمكان. وكان الاعتماد على الكابينة ذات الأبواب الزجاجية الشفافة موفقاً، وذلك حتى لا تشكل حاجزاً بصرياً يسبب الضيق وأيضاً للحفاظ على نظافة ونظام الحمام.