6 نصائح رائعة لتجديد الشقق القديمة

تعتمد هذه الشقة على النمط التبسيطي في ديكوراتها، ونشاهد في هذا المطبخ التصميمات البسيطة والمريحة. وتصميم الأرضية الشبية بالشطرنج يصنع تباين لطيف مع بقية الغرفة لتظهر بشكل أكثر أناقة.

أما القوس المستدير في حائط المطبخ فقد يكون باب في الماضي أو مدخل، لكن الآن تم ملؤه واستغلاله في المطبخ لصنع رفوف أنيقة لترتيب الأغراض المنزلية، وإضافة بعض الأجواء العصرية للمكان.