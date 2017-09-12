6 نصائح رائعة لتجديد الشقق القديمة

تجديد المنازل القديمة هو أمر شائع في جميع أنحاء أوروبا: فالمباني القديمة تتمتع بشعبية واسعة بفضل تصميمها المعماري الشيق، ولكنها بحاجة إلى قدر قليل من التجديد بالأسلوب الحداثي. كما أن التصاميم الكلاسيكية والفنون الحديثة الظاهرة في واجهات المباني تظهر أيضاً في المساحات الداخلية.وفي حقيقة الأمر المباني القديمة بسيطة جداً وذلك يرجع للبدائية النسبية في الخامات ومواد البناء، لذا فمعظمها تظهر جدرانه بصورة سيئة وتالفة، وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى التفكير في مقال اليوم، لنقدم لك من هوميفاي مجموعة نصائح تساعدك في الاستفادة من شقتك القديمة.
تعتمد هذه الشقة على النمط التبسيطي في ديكوراتها، ونشاهد في هذا المطبخ التصميمات البسيطة والمريحة. وتصميم الأرضية الشبية بالشطرنج يصنع تباين لطيف مع بقية الغرفة لتظهر بشكل أكثر أناقة.
أما القوس المستدير في حائط المطبخ فقد يكون باب في الماضي أو مدخل، لكن الآن تم ملؤه واستغلاله في المطبخ لصنع رفوف أنيقة لترتيب الأغراض المنزلية، وإضافة بعض الأجواء العصرية للمكان.
من الواضح أن الغرفة من مبني قديم، وذلك استناداً إلى بعض التفاصيل الكلاسيكية الواضحة مثل السقف المرتفع، والقوس الموجود فوق النافذة، كما أن الغرفة صغيرة المساحة وتبلغ حوالي 2.7 m. لذلك استعان المصمم بألوان فاتحة للحوائط.
والألوان الداكنه في الستائر على جانبي النافذة أعطت أبعاد إضافية للغرفة الضيقة وجعلتها تبدو أكثر اتساعاً. وقد قام المصمم بتثبيت الستائر في أعلى السقف ليلفت انظارنا إلى ارتفاع السقف العالي بدلا من مساحة الغرفة الضيقة.
تبدو المنازل أكثر سحراً عند الاحتفاظ بلمسة الفينتاج في المعمار بالمباني القديمة، مثل الأرضيات الخشبية والسقف المزين بديكورات الجص، والأبواب الخشبية المزخرفة بدقة. وفي الصورة نرى أبواب بتصميم كبير وتشغل جزء كبير في الجدار الفاصل بين الغرفتين، لذا فاستخدام الأبواب المنزلقة أعطى الفرصة لتكون الغرفتين في مساحة بصرية واحدة.
ولهذا السبب يظل العديد من المصممين يلجأون إلى الأبواب المنزلقة لما فيه من مميزات جمالية ووظيفية على حد سواء.
من النادر وجود مباني قديمة مازالت تحمل أرضياتها أو سقفها نفس الرونق والقيمة، والكثير من أصحاب الشقق القديمة يقومون باستبدال هذه الأسطح والأرضيات بخيارات عصرية وحديثة. ولكن هناك من يستبدل هذه الأرضيات بخامات شبيهة كألواح الخشب والباركية، أو زخارف الجص في السقف للحفاظ على الروح الكلاسيكية للتصميم.
ونحن نعرف أن الأرضيات الخشبية ليست أفضل الاختيارات للحمام، لذا يمكن استبدالها بخامات أخرى كالمشمع أو السيراميك الشبية بمظهر الخشب.
في الماضي لم يكن هناك الكثير من الأجهزة المنزلية الموجود الآن مثل غسالات الأطباق والمجففات والغسالات الأوتوماتيك، وهذا يعني أن المباني القديمة في المجمل تعاني من نقص في توصيلات الكهرباء والمياه أيضاً.
لهذا فعند توصيل هذه الأجهزة يجب الحرص على اخفاء وصلات المياه والكهرباء حتى لا يبدو مظهر المكان فوضوى ومريب، وذلك عن طريق تخزينها في أماكن داخل الحائط شبيهة بالصورة حتى يبدو المظهر لائقاً.