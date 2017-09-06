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مشروع تصميم فيلا رائعة بديكورات خيالية

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Residential Villa MIVIDA, Bvision Interiors Bvision Interiors مسبح
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موضوعنا اليوم عن مشروع تصميم فيلا على الطراز الحديث، مساحة كبيرة إلى حد ما استغلها المصممين في تقسيم رائع للمساحات، واهتم الخبراء بوحدة اللغة بين كل الغرف فأصبح كل شيء يسيرعلى نظاق واحد متناغم مع بعضه البعض، اعتمد المشروع بشكل أساسي على الألوان المحايدة، دعنا نعرض لك تفاصيل المشروع مع الصور. 

الإضاءة الداخلية

Contemporary Reception Bvision Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Bvision Interiors

Contemporary Reception

Bvision Interiors
Bvision Interiors
Bvision Interiors

هذه الصورة توضح أن الإضاءة الداخلية والألوان المحايدة هي اللغة التي يسير عليها هذا المشروع، بار المطبخ بكراسي صغيرة ومرتفعة بتصميم فريد، لم تخلو المساحة الداخلية للفيلا من النباتات الخضراء، فـنجد بجوار السلم مجموعة من النباتات في أواني بيضاء.   

غرفة المعيشة

Contemporary Reception Bvision Interiors غرفة السفرة
Bvision Interiors

Contemporary Reception

Bvision Interiors
Bvision Interiors
Bvision Interiors

نظرة إلى غرفة المعيشة لازالنا تحت سيطرة الألوان المحايدة، كنبة مريحة بوسائد كثيرة لتضمن الراحة لك ولضيوفك،  أما عن طاولة الطعام فالكراسي تضمن لك راحة ظهرك واستقامته أثناء الجلوس عليها.  

مساحة المعيشة من زاوية أخرى

Contemporary Reception Bvision Interiors غرفة السفرة
Bvision Interiors

Contemporary Reception

Bvision Interiors
Bvision Interiors
Bvision Interiors

الزجاج

Retro Living Room Bvision Interiors غرفة المعيشة
Bvision Interiors

Retro Living Room

Bvision Interiors
Bvision Interiors
Bvision Interiors

على الرغم من أن المساحة كبيرة ولا تحتاج إلى الزجاج والمرايا لتوسيعها إلا أن الزجاج عنصر رئيسي في هذا المشروع واستخدم بكثرة في مساحة المعيشة، واستخدم أيضًا بجانب الألوان الداكنة في المساحة ليعطي انعكاس للإضاءة الهادئة . 

غرفة النوم

Master Bedroom Suite Bvision Interiors غرفة نوم
Bvision Interiors

Master Bedroom Suite

Bvision Interiors
Bvision Interiors
Bvision Interiors

اللوحات الفنية الكبيرة عنصر واضح من عناصر الديكور في هذه الغرفة، لازالت الألوان المحايدة مستمرة معنا في ديكورغرفة النوم، على الرغم من أن عناصر الإضاءة في الغرفة كثيرة إلا أنها هادئة ومريحة للعين . 

المساحة الخارجية

Pool with Landscape Bvision Interiors مسبح
Bvision Interiors

Pool with Landscape

Bvision Interiors
Bvision Interiors
Bvision Interiors

المساحة الخارجية للفيلا رائعة جدًا مضاءة بشكل خيالي ومقسمة بعناية شديدة، لا شيء أروع من امتلاك جلسة وسط هذا المنظر الخلاب، حمام السباحة الكبير بداخله وحدات إضاءة جعلته يبدو مثل البحر الهادي، بالإضافة إلى المساحة الخضراء التي تتيح لك جلسة رائعة يمكنك أن تستوعبك أنت وضيوفك بدلًا من الخروج لأماكن أخرى. 

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