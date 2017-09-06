مشروع تصميم فيلا رائعة بديكورات خيالية

موضوعنا اليوم عن مشروع تصميم فيلا على الطراز الحديث، مساحة كبيرة إلى حد ما استغلها المصممين في تقسيم رائع للمساحات، واهتم الخبراء بوحدة اللغة بين كل الغرف فأصبح كل شيء يسيرعلى نظاق واحد متناغم مع بعضه البعض، اعتمد المشروع بشكل أساسي على الألوان المحايدة، دعنا نعرض لك تفاصيل المشروع مع الصور.