مشروع تصميم فيلا رائعة بديكورات خيالية

هذه الصورة توضح أن الإضاءة الداخلية والألوان المحايدة هي اللغة التي يسير عليها هذا المشروع، بار المطبخ بكراسي صغيرة ومرتفعة بتصميم فريد، لم تخلو المساحة الداخلية للفيلا من النباتات الخضراء، فـنجد بجوار السلم مجموعة من النباتات في أواني بيضاء.
نظرة إلى غرفة المعيشة لازالنا تحت سيطرة الألوان المحايدة، كنبة مريحة بوسائد كثيرة لتضمن الراحة لك ولضيوفك، أما عن طاولة الطعام فالكراسي تضمن لك راحة ظهرك واستقامته أثناء الجلوس عليها.
على الرغم من أن المساحة كبيرة ولا تحتاج إلى الزجاج والمرايا لتوسيعها إلا أن الزجاج عنصر رئيسي في هذا المشروع واستخدم بكثرة في مساحة المعيشة، واستخدم أيضًا بجانب الألوان الداكنة في المساحة ليعطي انعكاس للإضاءة الهادئة .
اللوحات الفنية الكبيرة عنصر واضح من عناصر الديكور في هذه الغرفة، لازالت الألوان المحايدة مستمرة معنا في ديكورغرفة النوم، على الرغم من أن عناصر الإضاءة في الغرفة كثيرة إلا أنها هادئة ومريحة للعين .
المساحة الخارجية للفيلا رائعة جدًا مضاءة بشكل خيالي ومقسمة بعناية شديدة، لا شيء أروع من امتلاك جلسة وسط هذا المنظر الخلاب، حمام السباحة الكبير بداخله وحدات إضاءة جعلته يبدو مثل البحر الهادي، بالإضافة إلى المساحة الخضراء التي تتيح لك جلسة رائعة يمكنك أن تستوعبك أنت وضيوفك بدلًا من الخروج لأماكن أخرى.
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