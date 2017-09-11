شقة صغيرة بسحر الأبيض الأنيق

هذه الشقة اعتمدت على النمط التبسيطي في كل ركن فيها، فكان الأثاث بسيط والديكور هادىء ولا تحمل أي تكلف في أي ركن فيها، بالإضافة إلى النباتات الخضراء التي تعطي سحر طبيعي في المنزل.

وهنا نحن أمام صالة خارجية مفتوحة ومتسعة تضم منطقة للمعيشة وركن للسفرة أمام الشرفة دعونا نلاحظ التقسيم الرائع والأثاث..