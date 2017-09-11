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شقة صغيرة بسحر الأبيض الأنيق

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Appartamento campione in palazzine di nuova costruzione a Cormano (provincia di Milano), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni غرفة المعيشة
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نحن نأخذك اليوم في جولة داخل شقة صغيرة وبسيطة، اعتمدت على النمط التبسيطي في اختيار كل جزء فيها، فهي غير متكلفة ولكنها متألقة باللون الأبيض الذي يعطيها ضوء وإشراقة رائعة، وقد قسمت إلى غرفة نوم وغرفة أطفال ومساحة خارجية واسعة تحمل ركن للطعام وركن للمعيشة مع شرفة كبيرة في اّخرها، وفي هذا المقال يمكنك أن ترى المعنى الحقيقي للبساطة الذي يلهمك إذا كنت ترغب في عمل شقة بسيطة..

تقسيم مثالي

Appartamento campione in palazzine di nuova costruzione a Cormano (provincia di Milano), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni غرفة المعيشة
Home Staging &amp; Dintorni

Home Staging & Dintorni
Home Staging &amp; Dintorni
Home Staging & Dintorni

هذه الشقة اعتمدت على النمط التبسيطي في كل ركن فيها، فكان الأثاث بسيط والديكور هادىء ولا تحمل أي تكلف في أي ركن فيها، بالإضافة إلى النباتات الخضراء التي تعطي سحر طبيعي في المنزل.

وهنا نحن أمام صالة خارجية مفتوحة ومتسعة تضم منطقة للمعيشة وركن للسفرة أمام الشرفة دعونا نلاحظ التقسيم الرائع والأثاث.. 

أريكة بسيطة ومنضدة وكرسي من الخوص مع وسائد ملونة بالأرضية، وسفرة مكونة من منضدة بيضاء وكراسي معدنية بسيطة دون الحاجة إلى تكلفة كبيرة تم تصميم مكتبة صغيرة كوحدة تخزين تحمل النباتات الخضراء فقط.

الأبيض لإشراقة رائعة

Appartamento campione in palazzine di nuova costruzione a Cormano (provincia di Milano), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni غرفة المعيشة
Home Staging &amp; Dintorni

Home Staging & Dintorni
Home Staging &amp; Dintorni
Home Staging & Dintorni

الاعتماد الجذري على اللون الأبيض كان أمرًا رائعًا للغاية أعطى إشراقة وتفتح مميز في المكان، وهذا يأتي من الجدران التي دُهنت بالأبيض الناصع والأرضية السيراميكية البيضاء والأثاث الأبيض نفسه مع وحدات الإضاءة المميزة والنافذة المفتوحة على اتساع رائع تسمح بمرور الضوء والهواء من خلالها، وتنسدل عليها الستائر الحريرية البيضاء

السفرة

Appartamento campione in palazzine di nuova costruzione a Cormano (provincia di Milano), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni غرفة المعيشة
Home Staging &amp; Dintorni

Home Staging & Dintorni
Home Staging &amp; Dintorni
Home Staging & Dintorni

اسخدام سفرة بيضاء يعطي إطلالة مشرقة لمنطقة الطعام، هذا إضافة إلى وحدات الإضاءة البلورية المستديرة التي تتدلى من السقف في استحياء وبساطة.

خلق روح فنية في الغرفة

Appartamento campione in palazzine di nuova costruzione a Cormano (provincia di Milano), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni غرفة نوم
Home Staging &amp; Dintorni

Home Staging & Dintorni
Home Staging &amp; Dintorni
Home Staging & Dintorni

هذه الغرفة تحتوي فقط على سرير صغير، وكرسي ونافذة ومفروشات بيضاء، وتخلو من وجود دولاب كبير، إلا  أن الحث الفني لدى مصممي الشقة جعلهم يرسمون خطوطًا رائعة لدولاب خيالي على الجداران، مما أدى إلى خلق روح فنية في الغرفة وجعلها تبدو وكأنها تحتوي على دولاب كبير.

Appartamento campione in palazzine di nuova costruzione a Cormano (provincia di Milano), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni غرفة نوم
Home Staging &amp; Dintorni

Home Staging & Dintorni
Home Staging &amp; Dintorni
Home Staging & Dintorni

السرير كبير  ومزدوج والنافذة تسمح بمرور الهواء والضوء للغرفة، مع وحدة إضاءة رائعة بمنتصف الغرفة.

المطبخ

Appartamento campione in palazzine di nuova costruzione a Cormano (provincia di Milano), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni مطبخ
Home Staging &amp; Dintorni

Home Staging & Dintorni
Home Staging &amp; Dintorni
Home Staging & Dintorni

تفاصيل بسيطة للغاية يحملها هذا المطبخ بوحدات التخزين المختلفة مع الدهانات البيضاء لكافة أركانه، ولمسة رمادية تخلق نوعًا من التباين بالمكان.

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الممرات

Appartamento campione in palazzine di nuova costruzione a Cormano (provincia di Milano), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni جدران
Home Staging &amp; Dintorni

Home Staging & Dintorni
Home Staging &amp; Dintorni
Home Staging & Dintorni

ممرات الشقة بنفس الألوان والسيراميك المستخدم في الغرف، وتصل الغرف والحمام والصالة الخارجية ببعضهما.

الحمام

Appartamento campione in palazzine di nuova costruzione a Cormano (provincia di Milano), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni حمام
Home Staging &amp; Dintorni

Home Staging & Dintorni
Home Staging &amp; Dintorni
Home Staging & Dintorni

ونرى هنا الحمام مريح ومقسم بطريقة مناسبة، يجمل في الجانب الأيمن الحوض والمرحاض وبالجانب الأيسر البانيو، كل هذه الأدوات الصحية من السيراميك مع تداخل اللون البيج على الجدران وجانب البانيو، واستخدام مراّة كبيرة فوق الحوض.

غرفة الأطفال

Appartamento campione in palazzine di nuova costruzione a Cormano (provincia di Milano), Home Staging & Dintorni Home Staging & Dintorni غرفة نوم
Home Staging &amp; Dintorni

Home Staging & Dintorni
Home Staging &amp; Dintorni
Home Staging & Dintorni

ببساطة غرفة الأطفال ركن مهم في المنزل، وهنا قد قسمت بذكاء لتسمح بوجود ركن للمذاكرة من مكتب خشبي صغير وكرسي ومعدني، أمام السرير الصغير الذي يحمل بجانبه أبجورة صفراء صغيرة، إلى جانب ذلك فإن الألوان بيضاء فاتحة أيضًا كبقية الشقة، وهناك نافذة تنسدل عليها الستائر الشيفون البيضاء وتسمح بمرور الضوء من خلالها.

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