7 نصائح لتبدو الغرف المظلمة مشرقة

ببعض عناصر الإضاءة المباشرة والغير المباشرة مع التأثيث الجيدة للغرفة يمكننا أن نحول غرفة مظلمة إلى غرفة مشرقة جدًا ومغمورة بالضوء، الأسطح المصقولة، الألوان الزاهية، الأشكال الواضحة، وأنماط الرسومات التي تعكس الحداثة، سمات تضفي الإشراق إلى غرفتك المظلمة.
يمكنك الحصول على غرفة مشرقة بمختلف الأنماط والألوان، بمجرد اختيارالألوان والمواد المناسبة مع بعض عناصر الزينة مثل مرآة أو بلورة زجاجية ستبدو غرفتك المظلمة مشرقة، وموضوعنا اليوم عن كيفية تحويل الغرف المظلمة إلى غرف مشرقة من خلال 7 نصائح لخبراء هوميفاي.
الغرف مظلمة يمكن أن تكون مشرقة من خلال وضع الضوء في كل زاوية مظلمة، وإذا كانت الغرفة مظلمة وضيقة في نفس الوقت يجب أن تضاء المساحة جيدًا بشكل متناغم، على سبيل المثال مصباح سقف أو بندول، إذا كنت ترغب في استخدامه بشكل فعال لمزيد من الضوء يمكنك اختيار مصباح البندول مع عدة مصابيح أو بلورات.
إذا كان السقف منخفض يمكنك استخدام مصباح بندول طويل لضمان أن الإضاءة العامة مريحة في المساء ومناسبة لضوء النهار في نفس الوقت، دائمًا ما يكون هناك حاجة إلى ضوء إضافي بجانب الضوء المباشر، ويمكن استخدام الضوء الإضافي في مساحات كثيرة من الغرفة مثل ركن القراءة، منطقة تناول الطعام، أو المكتب.
الأثاث المشرق يجعل الغرف المظلمة تبدو مشرقة ومبهجة، على سبيل المثال الأثاث الأبيض مقابل جدار أصفر مشمس، أحلك غرفة يمكن أن تبدو مشرقة في هذه الحالة، الأثاث الأبيض بخطوط منحنية والحليّ، الأثاث الأبيض بخطوط مستقيمة والأسطح اللامعة، ظلال الباستيل المشرقة، الأزرق الهاديء لإعطاء تأثير نسيم البحر، الروز المشرق لنضارة الصيف، أو كرسي أزرق فاتح مع الأثاث الأبيض المات، كل هذه الاختيارات أمامك لاختيار الأثاث المناسب لذوقك ليجعل غرفتك المظلمة مشرقة.
لجعل الغرف المظلمة مشرقة ناك الكثير من الاختيارات أمامك يمكنك الاستعانة بالنغمات الخفيفة في الأثاث والطلاء مع بعض التناقضات، على سبيل المثال وضع مرآة دائرية أو مربعة مؤطرة على جدار بألوان الباستيل اللطيفة، أو وضع صورة مشرقة حمراء أوسوداء بإطارمظلم على جدار أبيض، كل هذه التفاصيل تجعل غرفتك أكثر إشراقًا وحيوية، وفي حالة إنك اعتمدت على التناقض بين ألوان طلاء الجدران يجب أن تجعل الجدار الأكبر ذو ألوان فاتحة.
عندما تكون الغرفة مظلمة لابدا أن يكون السقف مشرق ليس فقط لأنه يجعلها أكثر ودية ولكن أيضًا لأنها تجعل المساحة تبدو أكبر، السقف المليء بالنجوم المتلألأة في سقف من الجبس بورد سيكون حل مبتكر لغرفة مظلمة.
مصادر الضوء الطبيعي من النوافذ الداخلية مهمة جدًا ليست في الغرف المظلمة فقط بل لأنها تستخدم أيضًا في ربط المساحات ببعضها البعض، على سبيل المثال يمكنك ربط المطبخ بغرفة تناول الطعام عن طريق النوافذ، بالإضافة إلى أنها عنصر هام للضوء الطبيعي في منازلنا.
الستائر لا تحميك فقط من أعين المتطفلين فهي عنصر من عناصر الديكور يجعل غرفتك مريحة أكثر وجميلة، لذا في حالة الغرف المظلمة يمكنك الاستعانة بستائر شفافة خفيفة تسمح للضوء الخارجي بالدخول إلى غرفتك، والستائر البيضاء تحديدًا خيار ممتاز خصوصًا لأنها تشكل تناقض جميل مع الجدران المطلية بألوان الباستيل، بدلًا من الستائر السميكة اعتمد على الأقمشة الناعمة الخفيفة مثل الحرير والشيفون.
المرايا والأسطح اللامعة تعكس الضوء الطبيعي القادم من النوافذ أو الصناعي القادم من وحدات الإضاءة مما يجعل الغرفة مضيئة بالكامل، الأسطح اللامعة لا تعكس الأضواء الزاهية فقط بل الداكنة أيضًا لذا يجب أن نضعها في مواجهة الجدران الزاهية.
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 6 أفكار جميلة لاستغلال الجدران العالية