7 نصائح لتبدو الغرف المظلمة مشرقة

ببعض عناصر الإضاءة المباشرة والغير المباشرة مع التأثيث الجيدة للغرفة يمكننا أن نحول غرفة مظلمة إلى غرفة مشرقة جدًا ومغمورة بالضوء، الأسطح المصقولة، الألوان الزاهية، الأشكال الواضحة، وأنماط الرسومات التي تعكس الحداثة، سمات تضفي الإشراق إلى غرفتك المظلمة.

يمكنك الحصول على غرفة مشرقة بمختلف الأنماط والألوان، بمجرد اختيارالألوان والمواد المناسبة مع بعض عناصر الزينة مثل مرآة أو بلورة زجاجية ستبدو غرفتك المظلمة مشرقة، وموضوعنا اليوم عن كيفية تحويل الغرف المظلمة إلى غرف مشرقة من خلال 7 نصائح لخبراء هوميفاي.