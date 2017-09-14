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7 نصائح لتبدو الغرف المظلمة مشرقة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
S82 ein modernes Baumhaus, rundzwei Architekten rundzwei Architekten غرفة المعيشة
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ببعض عناصر الإضاءة المباشرة والغير المباشرة مع التأثيث الجيدة للغرفة يمكننا أن نحول غرفة مظلمة إلى غرفة مشرقة جدًا ومغمورة بالضوء، الأسطح المصقولة، الألوان الزاهية، الأشكال الواضحة، وأنماط الرسومات التي تعكس الحداثة، سمات تضفي الإشراق إلى غرفتك المظلمة.

يمكنك الحصول على غرفة مشرقة بمختلف الأنماط والألوان، بمجرد اختيارالألوان والمواد المناسبة مع بعض عناصر الزينة مثل مرآة أو بلورة زجاجية ستبدو غرفتك المظلمة مشرقة، وموضوعنا اليوم عن كيفية تحويل الغرف المظلمة إلى غرف مشرقة من خلال 7 نصائح لخبراء هوميفاي.   

1- الضوء في جميع الزوايا

3-Zimmer-Maisonette-Wohnung in Hamburg-Marienthal, Optimmo Home Staging Optimmo Home Staging غرفة المعيشة
Optimmo Home Staging

Optimmo Home Staging
Optimmo Home Staging
Optimmo Home Staging

الغرف مظلمة يمكن أن تكون مشرقة من خلال وضع الضوء في كل زاوية مظلمة، وإذا كانت الغرفة مظلمة وضيقة في نفس الوقت يجب أن تضاء المساحة جيدًا بشكل متناغم، على سبيل المثال مصباح سقف أو بندول، إذا كنت ترغب في استخدامه بشكل فعال لمزيد من الضوء يمكنك اختيار مصباح البندول مع عدة مصابيح أو بلورات. 

إذا كان السقف منخفض يمكنك استخدام مصباح بندول طويل لضمان أن الإضاءة العامة  مريحة في المساء ومناسبة لضوء النهار في نفس الوقت، دائمًا ما يكون هناك حاجة إلى ضوء إضافي  بجانب الضوء المباشر، ويمكن استخدام الضوء الإضافي في مساحات كثيرة من الغرفة مثل ركن القراءة، منطقة تناول الطعام، أو المكتب.

2- أثاث مشرق لكل الأذواق

Modernes Bett aus Massivholz, Massiv aus Holz Massiv aus Holz غرفة نومأسرة نوم
Massiv aus Holz

Massiv aus Holz
Massiv aus Holz
Massiv aus Holz

الأثاث المشرق يجعل الغرف المظلمة تبدو مشرقة ومبهجة، على سبيل المثال الأثاث الأبيض مقابل جدار أصفر مشمس، أحلك غرفة يمكن أن تبدو مشرقة في هذه الحالة، الأثاث الأبيض بخطوط منحنية والحليّ، الأثاث الأبيض بخطوط مستقيمة والأسطح اللامعة، ظلال الباستيل المشرقة، الأزرق الهاديء لإعطاء تأثير نسيم البحر، الروز المشرق لنضارة الصيف، أو كرسي أزرق فاتح مع الأثاث الأبيض المات، كل هذه الاختيارات أمامك لاختيار الأثاث المناسب لذوقك ليجعل غرفتك المظلمة مشرقة. 

3- خلق التناقضات على الجدران

Modernisierung und Umbau einer Gründerzeit-Wohnung in Berlin Charlottenburg, WAF Architekten WAF Architekten غرفة نوم
WAF Architekten

WAF Architekten
WAF Architekten
WAF Architekten

لجعل الغرف المظلمة مشرقة ناك الكثير من الاختيارات أمامك يمكنك الاستعانة بالنغمات الخفيفة في الأثاث والطلاء مع بعض التناقضات، على سبيل المثال وضع مرآة دائرية أو مربعة مؤطرة على جدار بألوان الباستيل اللطيفة، أو وضع صورة مشرقة حمراء أوسوداء بإطارمظلم على جدار أبيض، كل هذه التفاصيل تجعل غرفتك أكثر إشراقًا وحيوية، وفي حالة إنك اعتمدت على التناقض بين ألوان طلاء الجدران يجب أن تجعل الجدار الأكبر ذو ألوان فاتحة.    

4- سقوف ساطعة

Camera Luxury, LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING جدران وأرضياتورق الحائط
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

عندما تكون الغرفة مظلمة لابدا أن يكون السقف مشرق ليس فقط لأنه يجعلها أكثر ودية ولكن أيضًا لأنها تجعل المساحة تبدو أكبر، السقف المليء بالنجوم المتلألأة في سقف من الجبس بورد سيكون حل مبتكر لغرفة مظلمة.

5- النوافذ الداخلية لمزيد من الضوء

S82 ein modernes Baumhaus, rundzwei Architekten rundzwei Architekten غرفة المعيشة
rundzwei Architekten

rundzwei Architekten
rundzwei Architekten
rundzwei Architekten

مصادر الضوء الطبيعي من النوافذ الداخلية مهمة جدًا ليست في الغرف المظلمة فقط بل لأنها تستخدم أيضًا في ربط المساحات ببعضها البعض، على سبيل المثال يمكنك ربط المطبخ بغرفة تناول الطعام عن طريق النوافذ، بالإضافة إلى أنها عنصر هام للضوء الطبيعي في منازلنا. 

6- ستائر مناسبة

homify
homify

homify
homify
homify

الستائر لا تحميك فقط من أعين المتطفلين فهي عنصر من عناصر الديكور يجعل غرفتك مريحة أكثر وجميلة، لذا في حالة الغرف المظلمة يمكنك الاستعانة بستائر شفافة خفيفة تسمح للضوء الخارجي بالدخول إلى غرفتك، والستائر البيضاء تحديدًا خيار  ممتاز خصوصًا لأنها تشكل تناقض جميل مع الجدران المطلية بألوان الباستيل، بدلًا من الستائر السميكة اعتمد على الأقمشة الناعمة الخفيفة مثل الحرير والشيفون. 

7- الأسطح اللامعة

Sicht- und Sonnenschutz, Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil جدران وأرضياتديكورات الجدران
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil

Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach – Raumaustattermeister mit Stil
Peer Steinbach - Raumaustattermeister mit Stil

المرايا والأسطح اللامعة تعكس الضوء الطبيعي القادم من النوافذ أو الصناعي القادم من وحدات الإضاءة مما يجعل الغرفة مضيئة بالكامل، الأسطح اللامعة لا تعكس الأضواء الزاهية فقط بل الداكنة أيضًا لذا يجب أن نضعها في مواجهة الجدران الزاهية. 

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